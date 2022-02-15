Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз срывали "тишину" и сбросили ВОГ-17 вблизи Марьинки, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.

Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В окрестностях Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные сбили российский квадрокоптер у Марьинки, - пресс-центр ОС. ФОТО

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.