Двое украинских воинов ранены на Донбассе. За сутки войска РФ 5 раз срывали "тишину" и сбросили ВОГ-17 вблизи Марьинки, - штаб ООС
За прошедшие сутки, 14 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбук.
Недалеко от Трехизбенки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
В сторону Новотроицкого русские наемники вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
В окрестностях Песков враг обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – средней тяжести, другого – удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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Расеянским ублюдкам и их пособникам- мучительной смерти и тяжелых ранений. Убить расеянина- богоугодное дело! Воин, убей расеянца, удобри священную землю Украины!
миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 14 февраля 2022 года
На основании информации, поступившей от мониторинговых команд
по состоянию на 19:30 13 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени)
Эта публикация предоставляется для СМИ и широкой общественности. Официальной версией является текст на английском языке
Краткое изложение
- За период с вечера 11 по вечер 13 февраля в Донецкой области Миссия зафиксировала 261 нарушение режима прекращения огня, в том числе 50 взрывов. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 114 нарушений.
- За период с вечера 11 по вечер 13 февраля в Луганской области СММ зафиксировала 114 нарушений режима прекращения огня, в том числе 24 взрыва. За предыдущий отчетный период в области зафиксировано 258 нарушений.
- В не подконтрольном правительству Кальмиусском Донецкой области был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия.
- Миссия продолжала осуществлять мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
- СММ осуществляла мониторинг функционирования и проведения ремонта жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры.
- Миссия продолжала следить за ситуацией с гражданским населением, в том числе на 5 КПВВ, а также 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.
- СММ осуществляла мониторинг ситуации с безопасностью на востоке и юго-востоке Херсонской области.
- Свобода передвижения патрулей Миссии оставалась ограниченной, в частности на блокпосте вооруженных формирований вблизи Кременца Луганской области.
- БПЛА СММ вновь подвергались воздействию помех сигналу GPS
Заявили официально - перемирие так перемирие. 1 выстрел - в ответ захлебнетесь.
И в случае провокации фиксация нарушения... и утюжить надо так, чтобы кости на глубине метров 30 находили