РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11196 посетителей онлайн
Новости
5 688 15

Белый дом отреагировал на приглашение Байдена в Украину: Сейчас нам нечего подтвердить

Белый дом отреагировал на приглашение Байдена в Украину: Сейчас нам нечего подтвердить

В расписании президента США Джо Байдена сейчас нет запланированной поездки в Украину, однако Вашингтон намерен держать открытой дверь для дипломатии на фоне российской угрозы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге первая заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с Байденом в субботу пригласил его посетить Украину в ближайшие дни. По его мнению, визит президента США стал бы "мощным сигналом" на фоне угрозы нового вторжения России и способствовал бы деэскалации.

"У нас нет поездки, которую мы могли бы подтвердить сейчас. Вот так выглядит график президента. И это точно не подтверждение поездки в Украину", – прокомментировала приглашение Жан-Пьер.

Также читайте: Зеленский пригласил Байдена в Украину, но положительного ответа не было, - CNN

По ее словам, США готовы к продолжению диалога на уровне дипломатического персонала и намерены хранить открытыми двери для дипломатии.

"Слишком много поставлено на карту. На карту поставлены человеческие жизни, о чем президент сказал президенту (России. – Ред.) Путину. И наш фокус – как остановить войну. Это наша цель", – добавила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский разговаривал с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 13 февраля.

Беседа продолжалась около часа. Во время разговора Байден, в частности, заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".

Автор: 

Байден Джо (2785) визит (3071) Зеленский Владимир (20255)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
А як там "око гасударєво", вже закрило провадження проти президента США та його сина?
показать весь комментарий
15.02.2022 07:56
+5
У Зеленского нет совести. Мучать старенького Байдена своим идиотизмом.
показать весь комментарий
15.02.2022 07:54
+5
Спочатку ти нарікаєш Байдену зі словами "Чому Україна досі не в НАТО?", переслідуєш проєвропейську опозицію за політичними мотивами, даєш вказівки стряпати надумані справи, валити конкурси до антикорупційних органів, протягувати туди своїх на 100%, ти крутиш носом від допомоги союзників України на тлі російської загрози, а тепер жалібно скиглиш, що лишаєшся один перед країною-агресором. Ось так. Можна бути президентом і бути самотнім, а можна бути громадянином України й відчувати, що ти не один, нас багато, ми разом й нас підтримує весь цивілізований світ.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Зеленского нет совести. Мучать старенького Байдена своим идиотизмом.
показать весь комментарий
15.02.2022 07:54 Ответить
А як там "око гасударєво", вже закрило провадження проти президента США та його сина?
показать весь комментарий
15.02.2022 07:56 Ответить
Смерть цапам!
показать весь комментарий
15.02.2022 07:58 Ответить
Держдепартамент США закликав своїх громадян залишити Білорусь та Придністров'я.

06:53 - В 13 км от границы с Украиной в районе поселка Никольское Белгородской области РФ замечена трехкоординатная РЛС Каста-2Е2 (39Н6). Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и опознавания воздушных целей.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:02 Ответить
И что?
показать весь комментарий
15.02.2022 08:17 Ответить
Міг би віддячити Байдена за підтримку і з'їздити до нього з піаніною, літак є. Кликати на концерт його сюди це неповага.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:04 Ответить
Маразматик, але досі ще хитрий Біден через спецслужби скормив журнашльондрам з бібісєй та інших "рупорів дєрьмократії" напівчутки-напівдезу, що #путєннападе16лютого. Тепер, звичайно, він не відвідає "вогнище нестабільності в Східній Європі".
показать весь комментарий
15.02.2022 08:06 Ответить
Спочатку ти нарікаєш Байдену зі словами "Чому Україна досі не в НАТО?", переслідуєш проєвропейську опозицію за політичними мотивами, даєш вказівки стряпати надумані справи, валити конкурси до антикорупційних органів, протягувати туди своїх на 100%, ти крутиш носом від допомоги союзників України на тлі російської загрози, а тепер жалібно скиглиш, що лишаєшся один перед країною-агресором. Ось так. Можна бути президентом і бути самотнім, а можна бути громадянином України й відчувати, що ти не один, нас багато, ми разом й нас підтримує весь цивілізований світ.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:18 Ответить
Ну так он не скиглит. Он издевается над Байденом. Ты говоришь у нас наступление? Так приедь покажи какой герой.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:24 Ответить
мудак, навчись спочатку виконувати те що обіцяв, щоб тебе поважали, гнида зелена
показать весь комментарий
15.02.2022 08:19 Ответить
конкурс на керівника САП доведіть до кінця,а потім запрошуйте...цікаво Зе сам це все вигадує (й не розуміє що робить) чи йому його радники радять...
показать весь комментарий
15.02.2022 08:40 Ответить
Ну все логично, все идет по плану

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США виділять Україні позику в розмірі до $1 млрд кредитних гарантій, аби допомогти українській економіці.
"Ця пропозиція (…) дозволить Україні забезпечити економічну стабільність, зростання та процвітання для її народу перед обличчям дестабілізуючої поведінки Росії", - заявив Блінкен.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:44 Ответить
Але якщо б приїхав в Україну, то б США ... не постраждали від змін у розкладі президента США Джо Байдена.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:38 Ответить
Какой привет--такой ответ! Послали зебиленыша на дипломатическом языке за всю его тупость и хитрожопость...
показать весь комментарий
15.02.2022 23:01 Ответить
 
 