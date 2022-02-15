Белый дом отреагировал на приглашение Байдена в Украину: Сейчас нам нечего подтвердить
В расписании президента США Джо Байдена сейчас нет запланированной поездки в Украину, однако Вашингтон намерен держать открытой дверь для дипломатии на фоне российской угрозы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге первая заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Президент Владимир Зеленский в разговоре с Байденом в субботу пригласил его посетить Украину в ближайшие дни. По его мнению, визит президента США стал бы "мощным сигналом" на фоне угрозы нового вторжения России и способствовал бы деэскалации.
"У нас нет поездки, которую мы могли бы подтвердить сейчас. Вот так выглядит график президента. И это точно не подтверждение поездки в Украину", – прокомментировала приглашение Жан-Пьер.
По ее словам, США готовы к продолжению диалога на уровне дипломатического персонала и намерены хранить открытыми двери для дипломатии.
"Слишком много поставлено на карту. На карту поставлены человеческие жизни, о чем президент сказал президенту (России. – Ред.) Путину. И наш фокус – как остановить войну. Это наша цель", – добавила она.
Напомним, президент Владимир Зеленский разговаривал с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом 13 февраля.
Беседа продолжалась около часа. Во время разговора Байден, в частности, заверил Зеленского, что "США быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины".
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