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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россия не будет вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют, – постпред РФ при ЕС Чижов

Россия не будет вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют, – постпред РФ при ЕС Чижов

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Москва имеет право начать "контратаку", если сочтет необходимым защитить российских граждан, проживающих на востоке Украины.

Этот комментарий представителя Кремля добавил опасений, что Россия использует операцию "под чужим флагом" в качестве повода для полномасштабного вторжения в Украину, пишет американское издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим. Или, если начнут откровенно убивать граждан России где угодно — на Донбассе или еще где", — сказал Чижов в интервью The Guardian.

Издание напоминает, что одним из ключевых сценариев, предложенных западной разведкой, было проведение Россией операции "под чужим флагом", чтобы создать предлог для вторжения.

Также Чижов назвал "ложью" заявления, что российские войска уже находятся на Донбассе, но предупредил, что внезапная эскалация конфликта или украинская "провокация" могут спровоцировать действия Кремля.

По словам российского посла, под провокацией в Кремле подразумевают инсценирование украинцами инцидента против боевиков ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка России к возможному вторжению в Украину "практически завершена", - СИТ

Отмечается, что ранее правительство США заявило, что у него есть доказательства того, что Москва планирует именно такую ​​провокацию, которую, по словам Чижова, может совершить Киев. Официальные лица США в прошлом месяце публично заявили, что у них есть доказательства плана по созданию "очень наглядного" фальшивого видео украинской атаки.

Также представители американской разведки заявили на выходных, что на границе с Украиной находится около 145 000 российских военнослужащих, Россия ускорила планы вторжения и может перебросить войска через границу уже в среду.

Чижов также отверг опасения Запада по поводу неминуемого конфликта, заявив, что численность российских войск на границе с Украиной лишь эквивалентна численности широкомасштабных военных учений "Запад-21", проведенных в сентябре 2021 года.

В то же время военные аналитики описывают масштабы и состав наращивания российских как беспрецедентные.

Чижов также сказал, что, по его мнению, дипломатические переговоры последних недель все еще могут закончиться решением, которое устроит все стороны.

Автор: 

вторжение (508) россия (95393) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+46
Зачем вы собрали столько войск?
-на случай провокации

-а если провокации не будет?
-как же не будет, ведь мы собрали столько войск!
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15.02.2022 08:50
+45
Вот для этого и раздавали свои книжечки с двуглавой курицей на оккупированных территориях.
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15.02.2022 08:47
+38
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15.02.2022 08:49
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НАТО не напада на Шариковвых Мавзолея
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15.02.2022 10:09 Ответить
Смерть рашистским оккупантам!
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15.02.2022 10:10 Ответить
А існування Незалежної України - це достатня провокація?
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15.02.2022 10:14 Ответить
это просто плевок в лицо!
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15.02.2022 11:55 Ответить
Якщо вигнання з Києва злодія-гопника януковича, провокація для захоплення Криму та намагання створити малоросію, то провокацією можна назвати зараз будь-що. Наприклад, Медведчука не обрали у Раду. Яка зухвалість! У цього народу. Самого кума ..... кинули.
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15.02.2022 10:32 Ответить
"Какая отвратительная рожа!"
На хєра ще думки цього дегенерата тут?
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15.02.2022 10:37 Ответить
Вероятно они имеют ввиду захват ВСУ Белгорода , Воронежа или Ростова на Дону.
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15.02.2022 10:42 Ответить
"захистити російських громадян, які проживають на сході України" - цікаво, як вони там "проживають" без дозволу України,
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15.02.2022 10:46 Ответить
вот же ***** кацапоидное... как только таких уродов человеконенавистнических Земля носит?
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15.02.2022 10:48 Ответить
І так 8 років окупації московією України !!!!
Азербайджан чекав 30 років…
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15.02.2022 11:08 Ответить
пусть просто заберут их и вывезут из Украины,если те сами считают,что им в Украине страшно и небезопасно.
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15.02.2022 11:24 Ответить
людину спровокувати не можливо, спровокувати можна тільки тварину,особливо мавпу.
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15.02.2022 12:02 Ответить
Ну так заберите своих граждан как все нормальные страны делают, какие проблемы?
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15.02.2022 15:57 Ответить
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