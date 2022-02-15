Россия не будет вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют, – постпред РФ при ЕС Чижов

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов заявил, что Москва имеет право начать "контратаку", если сочтет необходимым защитить российских граждан, проживающих на востоке Украины.

Этот комментарий представителя Кремля добавил опасений, что Россия использует операцию "под чужим флагом" в качестве повода для полномасштабного вторжения в Украину, пишет американское издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Фокус".

"Мы не будем вторгаться в Украину, если нас на это не спровоцируют. Если украинцы нападут на Россию, не стоит удивляться, если мы ответим. Или, если начнут откровенно убивать граждан России где угодно — на Донбассе или еще где", — сказал Чижов в интервью The Guardian.

Издание напоминает, что одним из ключевых сценариев, предложенных западной разведкой, было проведение Россией операции "под чужим флагом", чтобы создать предлог для вторжения.

Также Чижов назвал "ложью" заявления, что российские войска уже находятся на Донбассе, но предупредил, что внезапная эскалация конфликта или украинская "провокация" могут спровоцировать действия Кремля.

По словам российского посла, под провокацией в Кремле подразумевают инсценирование украинцами инцидента против боевиков ОРДЛО.

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Отмечается, что ранее правительство США заявило, что у него есть доказательства того, что Москва планирует именно такую ​​провокацию, которую, по словам Чижова, может совершить Киев. Официальные лица США в прошлом месяце публично заявили, что у них есть доказательства плана по созданию "очень наглядного" фальшивого видео украинской атаки.

Также представители американской разведки заявили на выходных, что на границе с Украиной находится около 145 000 российских военнослужащих, Россия ускорила планы вторжения и может перебросить войска через границу уже в среду.

Чижов также отверг опасения Запада по поводу неминуемого конфликта, заявив, что численность российских войск на границе с Украиной лишь эквивалентна численности широкомасштабных военных учений "Запад-21", проведенных в сентябре 2021 года.

В то же время военные аналитики описывают масштабы и состав наращивания российских как беспрецедентные.

Чижов также сказал, что, по его мнению, дипломатические переговоры последних недель все еще могут закончиться решением, которое устроит все стороны.