Курс доллара не должен превысить отметки в 30 грн. Резервов Нацбанка достаточно для того, чтобы унять панику, - заместитель руководителя ОП Шурма
Курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 30 гривен.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире передачи "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, колебания курса, вызванные опасениями военной агрессии со стороны России, являются временными и не будут оказывать существенного влияния на позиции национальной валюты.
"Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику", - заявил он.
Он также предположил, что в течение 2-3 месяцев курс доллара в Украине вернется на свой обычный уровень.
"В течение двух-трех месяцев курс откатится на свой нормальный уровень - 27-27,5 грн за доллар", - сказал он.
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Но при правильной политике тправительства инфляцию удается держать в 2-3 %, и всем хорошо.
Но для этого во власти нужны не писькограи, а профи.
Вас, дебилов, ничего не учит...
Очень забавно ты себе валютный рынок представляешь.
Любая ручная регуляция и запреты только повышает спрос и цену. Поэтому начало каких-либо запретов обвалит гривну окончательно.
Насчет не повлияет - это вобще песня. А на что вобще, по-твоему, влияет курс на межбанке?
Так нет же нужно было вылезти и сказать "не повинен перевищувати позначку ХХ" а это уже говорит про искусственное удержание на непонятной отметке! Хотя отметка в 30, очень даже понятная - это чисто психологическая отметка перехода на другой десяток....без каких либо экономических обоснований! Это до боли напоминает ситуацию когда Янукович удерживал курс на 8 грн, когда реальный курс достиг 12-13 грн, а потом случилось что случилось
Когда завтра ******** прикажет всем зебилам прийти к Банковой и получить 50 ударов ремнем по жопе, они вообще пообкончаюся.
Будут место в очереди за деньги продавать.
Поскольку после таких уверений курс точно рванет под 50 - все идет по плану...
Главное, чтоб зебобики обосрались как можно больше.
Ситуация несколько напоминает ситуацию с Януковичем, когда тот удерживал курс на 8. Но тогда тупо удерживалась сама цифра 8 на "ценнике", при отсутствии самого бакса (рыночный его курс был около 13, а поскольку основная часть ЗВР по курсу 8 уходила своим людям...в т.ч. Коломойскому, то обычный пипл мог купить бакс с рук где то за 15 грн). А при новом Овоще (Зеленском) пытаются удержать курс чтобы тупо не перевалил за 30, поскольку это психологическая отметка для зе-бобиков
За гранью! Сколько можно было на зарплаты этого всего непотріба вооружений закупить!