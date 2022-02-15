Курс доллара не должен превысить отметки в 30 грн. Резервов Нацбанка достаточно для того, чтобы унять панику, - заместитель руководителя ОП Шурма

Курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 30 гривен.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире передачи "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, колебания курса, вызванные опасениями военной агрессии со стороны России, являются временными и не будут оказывать существенного влияния на позиции национальной валюты.

"Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику", - заявил он.

Он также предположил, что в течение 2-3 месяцев курс доллара в Украине вернется на свой обычный уровень.

Читайте также: Паника на валютном рынке миновала: Нацбанк уже выкупил $600 млн, - первая вице-премьер Свириденко

"В течение двух-трех месяцев курс откатится на свой нормальный уровень - 27-27,5 грн за доллар", - сказал он.