РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9112 посетителей онлайн
Новости
4 363 40

Курс доллара не должен превысить отметки в 30 грн. Резервов Нацбанка достаточно для того, чтобы унять панику, - заместитель руководителя ОП Шурма

Курс доллара не должен превысить отметки в 30 грн. Резервов Нацбанка достаточно для того, чтобы унять панику, - заместитель руководителя ОП Шурма

Курс доллара в Украине не должен пересечь отметку в 30 гривен.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире передачи "Право на власть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, колебания курса, вызванные опасениями военной агрессии со стороны России, являются временными и не будут оказывать существенного влияния на позиции национальной валюты.

"Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику", - заявил он.

Он также предположил, что в течение 2-3 месяцев курс доллара в Украине вернется на свой обычный уровень.

Читайте также: Паника на валютном рынке миновала: Нацбанк уже выкупил $600 млн, - первая вице-премьер Свириденко

"В течение двух-трех месяцев курс откатится на свой нормальный уровень - 27-27,5 грн за доллар", - сказал он.

Автор: 

доллар (1576) курс (2094) Шурма Ростислав (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Им в кайф.
Когда завтра ******** прикажет всем зебилам прийти к Банковой и получить 50 ударов ремнем по жопе, они вообще пообкончаюся.

Будут место в очереди за деньги продавать.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:56
+8
Курс гривні і закритий рот ЗЕбіла речі взаємопов'язані )
показать весь комментарий
15.02.2022 08:49
+8
КушайТЕ ЗЕбилы, кушайТЕ. Хуже ведь не будет, да?
показать весь комментарий
15.02.2022 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ціни чого так пруть ?
показать весь комментарий
15.02.2022 08:49 Ответить
того и прут что доллар сдерживают искусственно.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:49 Ответить
Бакс росте, бакс падає, а ціни все рівно ростуть. Апетити українських бізнесменів безмежні.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:54 Ответить
дело не в росте или падении а в том что одна из частей свободного рынка находится под ручным управлением. по всем раскладам доллар давно должен стоить в районе 33-35 грн. но это убийство рейтинга зеленых которые верещали про "бакс по 30".
показать весь комментарий
15.02.2022 08:57 Ответить
Бизнесмены одинаковы во всем мире.
Но при правильной политике тправительства инфляцию удается держать в 2-3 %, и всем хорошо.

Но для этого во власти нужны не писькограи, а профи.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:58 Ответить
Швейцарский бизнесмен Коломойский не чудит в Швейцарии так, как украинский бизнесмен Коломойский чудит в Украине.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:17 Ответить
Не меліть дурниць. Що, при Порошенко апетити у них були менші? Ріст цін зумовлений зростання цін на енергоносії, недолугою роботою уряду та законотворчою діяльністю зелені у ВР, різким зростанням рівня корупції. І цей шалений зріст цін тільки починається. Жеріть, ЗЕ-біли.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:49 Ответить
Поцікавтесь інфляцією в США.)
показать весь комментарий
15.02.2022 09:48 Ответить
Нужно вообще сейчас запретить продажу баксов финансовыми установами. У нас в магазинах цены в гривнах, нефиг усугублять ситуацию скупкой зеленых!!!
показать весь комментарий
15.02.2022 08:58 Ответить
Ага. Ввести ручную регуляцию и начать продавать валюту по карточкам.

Вас, дебилов, ничего не учит...
показать весь комментарий
15.02.2022 09:01 Ответить
Ну нарит между собой пусть обменивается, тут без ограничений и это никак не на что не повлияет, а вот банкам, обменникам и тд вполне возможно, только на покупку еще можно, но никак не на продажу
показать весь комментарий
15.02.2022 09:10 Ответить
Меняется, как марками?
Очень забавно ты себе валютный рынок представляешь.

Любая ручная регуляция и запреты только повышает спрос и цену. Поэтому начало каких-либо запретов обвалит гривну окончательно.

Насчет не повлияет - это вобще песня. А на что вобще, по-твоему, влияет курс на межбанке?
показать весь комментарий
15.02.2022 09:17 Ответить
А кому сейчас легко? Да, с меня финансовый эксперт как из говна пуля, я этого и не скрываю. Просто предложил как вариант
показать весь комментарий
15.02.2022 09:22 Ответить
Бо держава газ підприємствам: пекарням, молокозаводам, ковбасним цехам і т. д. продає по 64 000 гривень за 1000 кубометрів, а раніше він був у 3 рази дешевший. Для населення газ по 7 900 грн. ЦІна газу закладається в ціну товару, тому і ростуть ціни. По суті ще один прихований податок платимо, гроші з якого закопають в землю і розкрадуть на великому крадівництві і на смартфонах для пенсіонерів.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:04 Ответить
Пенсіонери в тебе на смартфони ще не забрали жодної копійки. Спочатку потрібно внести зміни в держбюджет.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:16 Ответить
Курс гривні і закритий рот ЗЕбіла речі взаємопов'язані )
показать весь комментарий
15.02.2022 08:49 Ответить
Стопудово! Ведь можно было сказать например, что "Да, некоторая паника на рынке имеется, но есть объективный курс гривни определенный торговым балансом...и мол резервов достаточно для его поддержания..." - это говорит про рыночные механизмы регулирования!
Так нет же нужно было вылезти и сказать "не повинен перевищувати позначку ХХ" а это уже говорит про искусственное удержание на непонятной отметке! Хотя отметка в 30, очень даже понятная - это чисто психологическая отметка перехода на другой десяток....без каких либо экономических обоснований! Это до боли напоминает ситуацию когда Янукович удерживал курс на 8 грн, когда реальный курс достиг 12-13 грн, а потом случилось что случилось
показать весь комментарий
15.02.2022 09:03 Ответить
👏👏👏👏👏😊 До речі, того ідіота за "30 гривень" треба гнати шваброю з роботи. Такі цифри ніхто е оголошує. Бо навіть при курсі 28 всі продавці будуть чекати озвучені дебілом 30.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:46 Ответить
КушайТЕ ЗЕбилы, кушайТЕ. Хуже ведь не будет, да?
показать весь комментарий
15.02.2022 08:54 Ответить
Им в кайф.
Когда завтра ******** прикажет всем зебилам прийти к Банковой и получить 50 ударов ремнем по жопе, они вообще пообкончаюся.

Будут место в очереди за деньги продавать.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:56 Ответить
Стабильность курса была одним из козырей зеленых *********

Поскольку после таких уверений курс точно рванет под 50 - все идет по плану...

Главное, чтоб зебобики обосрались как можно больше.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:55 Ответить
Да не было никакой стабильности курса! Про какую стабильность мы говорим, когда цены растут?!Скупкой баксов население перестало заниматься довольно давно, когда у населения практически исчезли сбережения! За что собственно покупать?! Ну стабильный курс в 28, а что людям с этого, если з/п осталась та же, а цены выросли? Бакс скупать? А за что тогда покупать продукты?....
Ситуация несколько напоминает ситуацию с Януковичем, когда тот удерживал курс на 8. Но тогда тупо удерживалась сама цифра 8 на "ценнике", при отсутствии самого бакса (рыночный его курс был около 13, а поскольку основная часть ЗВР по курсу 8 уходила своим людям...в т.ч. Коломойскому, то обычный пипл мог купить бакс с рук где то за 15 грн). А при новом Овоще (Зеленском) пытаются удержать курс чтобы тупо не перевалил за 30, поскольку это психологическая отметка для зе-бобиков
показать весь комментарий
15.02.2022 09:12 Ответить
надо 30.. надо 40.. несколько хрюнделей "экспортеров" свою известную пестню закончат когда путлер Украину захватит?
показать весь комментарий
15.02.2022 08:56 Ответить
Значит наставшую жопу признают даже клоуны
показать весь комментарий
15.02.2022 08:57 Ответить
А еще пару месяцев над курс был 27. Понавыбирали, бл@ди!
показать весь комментарий
15.02.2022 08:58 Ответить
Шаурма у папочки про курс спросил!!
показать весь комментарий
15.02.2022 08:58 Ответить
ЗЕчмо от Украины камня на камне не оставит. И оно надеется на второй срок
показать весь комментарий
15.02.2022 09:02 Ответить
Главное чтобы Ленина скумбрия не подорожала и Колина гречка
показать весь комментарий
15.02.2022 09:03 Ответить
https://kh.depo.ua/ukr/kh/kharkivskiy-nardep-vid-slugi-narodu-pivovarov-pokinuv-teritoriyu-ukraini-zmi-202202151424499 До переліку нардепів, котрі виїхали з України, також входять: Ілля Кива (ОПЗЖ, 30 січня відправився в Аліканте); Наталія Королевська (ОПЗЖ, 9 лютого полетіла в Ригу); Сергій Льовочкін (ОПЗЖ, 10 лютого полетів до Венеції); Юлія Львочкіна (ОПЗЖ, 26 січня відправилась у Ніццу); Вадим Рабінович (ОПЗЖ, 3 лютого полетів у Тель-Авів); Вадим Новинський (позафракційний, 10 лютого відправився у Мюнхен); Олександра Устінова ("Голос", 6 лютого полетіла у Дюссельдорф); Ярослав Железняк ("Голос", 12 лютого відправився у Париж); Ігор Абрамович (ОПЗЖ, 12 лютого вилетів до Варшави); Олександр Аліксейчук ("Слуга народу", 5 лютого вилетів у Доху); Ірина Аллахвердієва ("Слуга народу", 4 лютого полетіла в Дубай); Тетяна Плачкова (ОПЗЖ, 13 лютого полетіла у Відень); Віталій Борт (ОПЗЖ, 3 лютого полетів до Стамбула); Олександр Пузанов (ОПЗЖ, 13 лютого вилетів у Доху); Роман Іванісов (позафракційний, 11 лютого вилетів у Париж); Ігор Кривошеєв ("Слуга народу", 4 лютого відправився у Мадрид); Сергій Нагорняк ("Слуга народу", 11 лютого полетів у Цюрих); Юрій Солод (ОПЗЖ, 9 лютого відправився у Ригу); Дмитро Шпенов (позафракційний, 12 лютого полетів до Женеви); Вадим Столар (ОПЗЖ, 12 лютого відправився до Ніцци); Євген Яковенко (позафракційний, 12 лютого полетів у Стамбул); Олег Волошин (ОПЗЖ, 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю).
показать весь комментарий
15.02.2022 09:04 Ответить
чергові крепкіє хазяйствіннікі....вже одні бовдури тримали штучно бакс на 8....тепер маладиє ліца будуть його штучно тримати...а потім 73% какая разніца здивуються чому бахнеться долар до 40-50
показать весь комментарий
15.02.2022 09:04 Ответить
а керовник вже інший?
показать весь комментарий
15.02.2022 09:09 Ответить
Зараз вигідно продавати долари , бо паніка і гарний курс . А купувати вигідно , коли спаде ажіотаж і курс стабілізується .
показать весь комментарий
15.02.2022 09:12 Ответить
***!!! Ржунимагу! Капитан очевидность! Настоящий бизнесмен!
показать весь комментарий
15.02.2022 09:49 Ответить
А сколько же тогда будет стоить 1 литр горючего на заправках? Мне помнится, что одно очень официальное лицо не так давно заявляло, что 1 литр диз. топлива не будет стоить больше 30 грн. Ну и?
показать весь комментарий
15.02.2022 09:48 Ответить
Минэкономики - С учетом максимальной наценки предельная стоимость бензина составляет не должна превышать 35,84 грн/л, дизтоплива - 35,30 грн/л.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:29 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2022 10:07 Ответить
30 - це вже дупа
показать весь комментарий
15.02.2022 10:28 Ответить
ПЗДЦ! Денежно-кредитная политика определяется завхозами из Офиса Президента?
За гранью! Сколько можно было на зарплаты этого всего непотріба вооружений закупить!
показать весь комментарий
15.02.2022 10:41 Ответить
Завтра запретят думать, потому как это опасно для власти зеленых клоунов. Нужны тупые рабы. Да здравствует Северная Корея!
показать весь комментарий
29.07.2022 20:38 Ответить
 
 