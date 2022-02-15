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Кубраков анонсировал начало третьего сезона масштабного строительства: 5,5 тыс. км дорог и 750 км железнодорожных путей

Кубраков анонсировал начало третьего сезона масштабного строительства: 5,5 тыс. км дорог и 750 км железнодорожных путей

В Министерстве инфраструктуры Украины объявили о начале третьего масштабного сезона "Большой стройки".

По словам министра Александра Кубракова, он стартует уже через несколько недель, передает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем работать над масштабным развитием страны. Ведь действительно Независимая Украина – это страна с развитой современной инфраструктурой. Уже через пару недель начинаем 3-й масштабный строительный сезон "Большой стройки", - написал он в своем Facebook.

По словам министра, в планах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка": 5 500 км государственных дорог, 300 искусственных сооружений, 750 км железнодорожных путей, 1500 новых грузовых вагонов, новые взлетно-посадочные полосы, модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, строительство первых пилот 6-ти Национальных природных парков, старт обновления 6 Днепровских судоходных шлюзов, масштабные строительные работы в украинских портах и т.д.

Также читайте: Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Кубраков также подчеркнул, что его ведомство продолжает обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли: украинское небо открыто, а порты в Черном море работают в штатном режиме.

Он напомнил, что в воскресенье вечером правительством было принято решение о выделении 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов самолетов в воздушном пространстве страны, о блокаде портов Черного моря речь пока не идет, движение судов проходит по новому маршруту.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году в рамках программы в этом году будет реализовано 715 объектов в 24 областях Украины.

Автор: 

Кубраков Александр (222) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+22
НА армию нужно деньги давать, а они крадут на великом крадивныцтве...
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15.02.2022 09:40
+12
эти идиоты не исправимы, раз почуяв вкус денег они не остановятся пока не выдоят все до копейки, голодные, ненасытные "новые лица". Только потом когда высосут все, они отвалятся, как пиявки
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15.02.2022 09:42
+12
Це якийсь треш!!! В них ворог під боком бряцає купою зброї, незахищене небо від рашистів, не сформована належним чином тероборона... Воно, пілять, гроші в дороги та на розпил спрямовує!!!
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15.02.2022 09:48
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Правила форума Совет форумчан
НА армию нужно деньги давать, а они крадут на великом крадивныцтве...
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15.02.2022 09:40 Ответить
100%.Скажим свое твердое "нет" строительству дорог!!!!!!!
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15.02.2022 09:49 Ответить
А Гради, Смерчі і Урагани ЗСУ по бездоріжжю перекидати? І коли вони приїдуть?
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15.02.2022 10:00 Ответить
Вообще-то,это был сарказм.Чувачки же возмущаются тем,что за 2 года дорог отремонтировано больше,чем за 30 до этого-вот я и решил поддержать их праведный гнев)
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15.02.2022 10:03 Ответить
Опять зебил нарисовался. Дороги нужны, но может армия важнее ?
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15.02.2022 10:05 Ответить
Что с армией не так?
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15.02.2022 10:08 Ответить
где 50 млрд. на оборону? Где хоть одна новая бригада ВСУ? . Где, например, БРК "Нептун"?
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15.02.2022 10:13 Ответить
А где 50 млрд. в 19-ом году?Где 1000 в день?Где "Стена"?Где патронный завод?Где новые хранилища боеприпасов?Зеля хоть не обещал)
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15.02.2022 10:18 Ответить
ты зебил натурал - армия 2014 и армия 2019 - просто не сравнимы - а шо не так посмотри ПВО Украины и комментарии кб луч - зе игнорил ПВО Украины - уже бы была - ФАКТ
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15.02.2022 10:26 Ответить
Боже...Кто ж тебя писать(ударение на второй слог) учил?Ужас...
Ну ок.Из того,что смог разобрать...Зеля игнорировал КБ "Луч" и потому у нас нет ПВО?
Открою тебе секрет:КБ "Луч" не получало заявок на разработку систем ПВО,хотя они и обращались с таким предложением и к Зеленскому,и к Порошенко.Внимательно парочитай:И К ПОРОШЕНКО.Почему тогда мудак только Зеля?
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15.02.2022 10:32 Ответить
Редкий ты мудак! Тебе хоть сцы в глаза ты все равно будешь кричать дождь идет!!! Три года подряд срываеться оборонный заказ!!!
Битум на дороги идет прямиком с рашки! Цена дорог в 3 раза выше чем при Порохе !!! Суки сдаете страну за 30 серебренников!
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15.02.2022 11:03 Ответить
В наркотических Зеснах все ОК!!
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15.02.2022 10:16 Ответить
Что не так?Конкретно
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15.02.2022 10:19 Ответить
Конкретно! Да Васек троль из тебя плохой так Подоляку и передай! Сразу палишься и вызываешь антогонизм на форуме! Слабак!
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15.02.2022 10:34 Ответить
Т.е.,конкретики-ноль?
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15.02.2022 10:38 Ответить
Да прыщавый ноль!!!
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15.02.2022 14:36 Ответить
Естественно.Ее и быть не может)
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15.02.2022 15:06 Ответить
Куда и что ты перекидать собираешься? Особенно при тотальном перевесе врага в авиации. Зато для танкового блицкрига - в самый раз
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15.02.2022 10:04 Ответить
Так уезжай на историческую родину в Россею! Если ссыкотно!!
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15.02.2022 10:35 Ответить
А ты герой? И кто бы пасть разевал про родину, ,. У вас зебилов одна родина - ИУДЕЯ
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15.02.2022 11:36 Ответить
есть страны, где строить=воровать

в Украине это надо прекращать,
а в других странах как - не наше дело
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15.02.2022 10:04 Ответить
Не надо строить,чтоб не воровали-я правильно понял?
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15.02.2022 10:09 Ответить
Тролляка подоляка
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15.02.2022 10:16 Ответить
тебе нужно уйти нахуабей и не вымораживать людей.
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15.02.2022 10:19 Ответить
Это ты спецом стихами или неосознанно?
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15.02.2022 10:20 Ответить
пошел отселя провокатор
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15.02.2022 10:27 Ответить
"Отселя"?Исконно украинское слово)))Еще более украинское,чем "поребрик"
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15.02.2022 10:36 Ответить
лох печальный, тебе пора, ты разве не понял? бывает...
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15.02.2022 10:33 Ответить
На ставить приоритеты, сейчас дороги не важны - если начнется война, то их все равно гусенецами разломают, что старые, что новые. А вот денег на оборону не хватает, ту же тер. оборону. Да и не мешело бы начать закупки б/у F-16.
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15.02.2022 10:45 Ответить
Эмм...Даже ничего говорить не буду)
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15.02.2022 10:46 Ответить
Ты думаешь сильно умный, прикалываешься. Я вот открою тебе секрет, что американцы еще в 2016 предлагали бесплатно F-16 с баз хранения передать, а дальше Украина должна была сама оплатить обслуживание и подготовку наземной инфраструктуры на аэродромах базирования, оплатить переподготовку пилотов. А это тоже не маленькие деньги, но не больше чем слили на дороги, вот только тут уже не украдешь ничего. В 2016 году в приоритете была сухопутка, т.к. в АТО уже небыло авиации. Но позже стоило и Потошенко и Зеленскому озоботиться защитой воздуха - авиацией от США и своими проектами по ПВО от Луча и Южного, сейчас бы уже имели и то и другое и не надо было бы бояться нападения.
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15.02.2022 10:56 Ответить
Та я вообще-то и имел в виду,что нашим мудакам это не надо
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15.02.2022 13:44 Ответить
эти идиоты не исправимы, раз почуяв вкус денег они не остановятся пока не выдоят все до копейки, голодные, ненасытные "новые лица". Только потом когда высосут все, они отвалятся, как пиявки
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15.02.2022 09:42 Ответить
они не отвалятся, их надо отделять, проводить аудит, расследовать, отправить в суд,
попросить Блинкена заблокировать счета, если деньги имеют криминальное происхождение и посадить в тюрьму
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15.02.2022 10:09 Ответить
Третий сезон ...

Они реально сериал снимают
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15.02.2022 09:48 Ответить
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15.02.2022 09:58 Ответить
Це якийсь треш!!! В них ворог під боком бряцає купою зброї, незахищене небо від рашистів, не сформована належним чином тероборона... Воно, пілять, гроші в дороги та на розпил спрямовує!!!
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15.02.2022 09:48 Ответить
Так надо успеть украсть, пока от кормушки не отогнали.
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15.02.2022 10:46 Ответить
кому війна,а кому велике будівництво....це вже навіть не викликає роздратування, просто сумну посміхку(((а ще терпіти це майже 3 роки(
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15.02.2022 09:49 Ответить
Стандарты Европы в Украину и тогда и на Армию и на жизнь безбедную и на дороги по которым можно перебрасывать подкрепление и технику в войска и ракетное вооружение через их количество и отпадет необходимость переброски войск ввиду отсутствия агрессора.с Сильным и Аргументы Сильные.
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15.02.2022 09:49 Ответить
Ні про що. Міру-мір, стандарти все зроблять.. Що ви мелете??? Є першочергові для держави завдання і зараз це - термінове посилення ВСУ. Але, блазні фіансують дороги, де гарно попиляють бюджетні кошти. Та й окупанту буде зручніше наступати.
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15.02.2022 09:53 Ответить
Не потрібно жити сьогоднішнім днем , а потрібно підстиляти уже сьогодні щоб взавтра жилося краще і Українці не побиралися читайте і розумійте що пишуть Люди і фільтруйте а не їжте все підряд.Ви взавтра встанете , а війни немає і Що , не буде і через місяць, -працювати потрібнощоб краше жилося, а не бісер кидать на траво і ліво.
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15.02.2022 10:00 Ответить
Всм?А разве Гэтьман не все сделал?Разве Зеля не пришел на готовое?Вася,ты точно,как отот дятел из кацапского анекдота:"Мы дороги не строим,чтоб НАТО не добралось")))
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15.02.2022 10:00 Ответить
Как вы задрали уже "стандартами европы".Тарифы как в Европе,техосмотры тачек как в Европе,все как в Европе,кроме зарплат.С нашей 100% коррупцией это все не будет работать как там.Та и сгнила уже Европа,ценности там уже не те,что декларируют политики.Они уже крепко на бую кацапов сидят.
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15.02.2022 10:01 Ответить
Ну Стандарты и включают и Заработную плату , - А потом и тарифы и стоимость всего, но на первом месте Зарплата. А то как сейчас бензин дороже чем в Еврозоне, а так и не должно Быть.Во о чем.
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15.02.2022 10:06 Ответить
...скільки всього сезонів буде ? І де трейлер до серіалу?
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15.02.2022 09:51 Ответить
Не переймайтесь - скоро фінальна сцена. Коронки зебілів на Майдані, та окупація.
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15.02.2022 09:55 Ответить
Тільки потрібно строїти бетонні дороги, а то через рік будете на стільки само грошей ремонтувати ці шо построїли. Вони думають що ми цього не розуміємо чи що? Потрібно просто подивитися в кого асфальтні заводи і все стане ясно.
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15.02.2022 09:52 Ответить
А так дороги це добре, російські танки по них швидше поїдуть. Мені здається , що більше потрібно вкладати в оборону. ПВО.
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15.02.2022 09:53 Ответить
Бктонованв дороги???!!! 😲 Тоді у "великому будівництві" для зелених не буде сенсу.
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15.02.2022 09:54 Ответить
"Мы продолжаем работать над масштабным развитием страны. Ведь действительно Независимая Украина - это страна с развитой современной инфраструктурой. Уже через пару недель начинаем 3-й масштабный строительный сезон "Большой стройки", - написал он в своем Facebook. Источник:
Або дебіл, або аферист рівня Остапа Бендера. Незалежна Україна - це країна з сильною ******** добре оснащеною, зброєноб і ситою армією. А "велике кралівництво" робить країну слабкою і вразливою.
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15.02.2022 09:52 Ответить
підуть на будь-яку капітуляцію, аби лише можна було спокійно розкрадати гроші...
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15.02.2022 09:53 Ответить
Логично, надо же брать где-то наличку для прокорма монобольшинства...все по плану...
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15.02.2022 09:54 Ответить
зекрыса снова забашлял,чтоб ему на пару процентов рейтинги повысили ...куда идут наши деньги...а куда хочешь,только не в Армию в войну...
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15.02.2022 09:54 Ответить
Правильно! В предвоенное время нужно тратить деньги, которых, кстати, нет на дороги. Это чтобы танки москалей не застряли в грязи! А может лучше их потратить на оборону? На сколько процентов финансировано КБ "Луч", например?
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15.02.2022 09:54 Ответить
Великі магістралі тіпа будують, перекривають великі дороги для будівництва, а під'їзні міжміські та міжсільскі вже вгробили фурам так, що хоч вертольотом на дачу літай. Великі машини ще якось можуть проїхати, а легковиком вже ні. На вихідні вирішив на дачу поїхати перевірити чи всі замки на місті, чи не вибиту шибки і все таке... Враження таке, що ще пару тижнів і дорогам капець повний прийде.
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15.02.2022 09:57 Ответить
Шо б асвабадітєлі не вгрузли по болоті, построять їм комфортнії шляхи. Окупація переноситься на рік, бо в окупантів колеса відлітають на автобанах наших непролазних. Охороняй нас , Автадор священний, сп@зди ярди як завжди , не ремонтуй парєбрік.
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15.02.2022 10:03 Ответить
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15.02.2022 10:05 Ответить
Объясните мне кто-нибудь умный и, желательно, попроще - почему мы это терпим?
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15.02.2022 10:08 Ответить
потому что это недоразумєніє - вибор наріду. Дай Бог пережить его каденцию...
С другой стороны, нарид ничему не научится и не хочет учиться
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15.02.2022 10:12 Ответить
Вообще хотелось бы конечно чтоб мудрые выборцы зелени пострадали немного, может хоть через желудок чуток дойдет и подумают прежде чем в след раз выбрать второго такого же (шанс маленький, но есть).

Но вообще, единственное, что реально щас удерживает зелень у власти, это российские войска на границе. В нынешней ситуации нужно быть очень аккуратными с дестабилизацией, даже если она праведная.
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15.02.2022 10:30 Ответить
тут погоджуюсь, додам що ця зелепошесть розуміючи це постійно ходить по лезу ножа, регулярно робить сумнівні речі, випробовуючи терпіння громадян
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15.02.2022 12:36 Ответить
Кончені...
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15.02.2022 10:10 Ответить
кому что а дураку - дороги
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15.02.2022 10:11 Ответить
Зелені придурки, ями латайте, проїхати не можливо після зими. І армію фінансуйте максимально. А то дорвались до корита, чавкання не стихає 😠
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15.02.2022 10:39 Ответить
Юзикт-Фунт Осла одобряет. Будет куда щебень из отжатого карьера закапывать
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15.02.2022 11:01 Ответить
Дороги -это очень важно, но не ко времени !!!! Обороной занимайтесь дятлы !!!!
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15.02.2022 12:14 Ответить
Їй богу, їх тільки ss-109 виправить.
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15.02.2022 12:34 Ответить
 
 