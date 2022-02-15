Кубраков анонсировал начало третьего сезона масштабного строительства: 5,5 тыс. км дорог и 750 км железнодорожных путей
В Министерстве инфраструктуры Украины объявили о начале третьего масштабного сезона "Большой стройки".
По словам министра Александра Кубракова, он стартует уже через несколько недель, передает Цензор.НЕТ.
"Мы продолжаем работать над масштабным развитием страны. Ведь действительно Независимая Украина – это страна с развитой современной инфраструктурой. Уже через пару недель начинаем 3-й масштабный строительный сезон "Большой стройки", - написал он в своем Facebook.
По словам министра, в планах программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка": 5 500 км государственных дорог, 300 искусственных сооружений, 750 км железнодорожных путей, 1500 новых грузовых вагонов, новые взлетно-посадочные полосы, модернизация международных автомобильных пунктов пропуска, строительство первых пилот 6-ти Национальных природных парков, старт обновления 6 Днепровских судоходных шлюзов, масштабные строительные работы в украинских портах и т.д.
Кубраков также подчеркнул, что его ведомство продолжает обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли: украинское небо открыто, а порты в Черном море работают в штатном режиме.
Он напомнил, что в воскресенье вечером правительством было принято решение о выделении 16,6 млрд грн из резервного фонда Государственного бюджета Украины для обеспечения безопасности полетов самолетов в воздушном пространстве страны, о блокаде портов Черного моря речь пока не идет, движение судов проходит по новому маршруту.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году в рамках программы в этом году будет реализовано 715 объектов в 24 областях Украины.
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Ну ок.Из того,что смог разобрать...Зеля игнорировал КБ "Луч" и потому у нас нет ПВО?
Открою тебе секрет:КБ "Луч" не получало заявок на разработку систем ПВО,хотя они и обращались с таким предложением и к Зеленскому,и к Порошенко.Внимательно парочитай:И К ПОРОШЕНКО.Почему тогда мудак только Зеля?
Битум на дороги идет прямиком с рашки! Цена дорог в 3 раза выше чем при Порохе !!! Суки сдаете страну за 30 серебренников!
в Украине это надо прекращать,
а в других странах как - не наше дело
попросить Блинкена заблокировать счета, если деньги имеют криминальное происхождение и посадить в тюрьму
Они реально сериал снимают
Або дебіл, або аферист рівня Остапа Бендера. Незалежна Україна - це країна з сильною ******** добре оснащеною, зброєноб і ситою армією. А "велике кралівництво" робить країну слабкою і вразливою.
С другой стороны, нарид ничему не научится и не хочет учиться
Но вообще, единственное, что реально щас удерживает зелень у власти, это российские войска на границе. В нынешней ситуации нужно быть очень аккуратными с дестабилизацией, даже если она праведная.