США официально предложили Украине кредитные гарантии в размере до $1 млрд, - Блинкен

Правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это предложение – в сочетании с крепким партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми учреждениями, G7 и другими двусторонними донорами – укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России", - говорится в заявлении.

В Вашингтоне напомнили, что в период с 2014 по 2016 годы Соединенные Штаты предоставили Украине три отдельных гарантии суверенных кредитов на $1 миллиард.

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"Эти кредитные гарантии сыграли важную роль в помощи Украине успешно стабилизировать ее экономику на фоне предыдущей российской агрессии и воплотить смелую повестку дня экономических реформ, подкрепленную амбициозным сотрудничеством с МВФ", - отметили в Госдепе.