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США официально предложили Украине кредитные гарантии в размере до $1 млрд, - Блинкен

США официально предложили Украине кредитные гарантии в размере до $1 млрд, - Блинкен

Правительство США предложило Украине гарантии суверенных кредитов в размере до $1 миллиарда для поддержки программы экономических реформ и продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это предложение – в сочетании с крепким партнерством между Украиной, МВФ, другими международными финансовыми учреждениями, G7 и другими двусторонними донорами – укрепит способность Украины обеспечить экономическую стабильность, рост и процветание для своего народа в условиях дестабилизирующего поведения России", - говорится в заявлении.

В Вашингтоне напомнили, что в период с 2014 по 2016 годы Соединенные Штаты предоставили Украине три отдельных гарантии суверенных кредитов на $1 миллиард.

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"Эти кредитные гарантии сыграли важную роль в помощи Украине успешно стабилизировать ее экономику на фоне предыдущей российской агрессии и воплотить смелую повестку дня экономических реформ, подкрепленную амбициозным сотрудничеством с МВФ", - отметили в Госдепе.

Автор: 

кредит (2378) США (26471) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+12
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15.02.2022 09:43
+4
Чому не можна? США 5 років давало кредит СССР коли йшла Друга Світова.
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15.02.2022 09:53
+3
Знайди Зеленського на шаховій дошці світової політики )
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15.02.2022 09:46
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15.02.2022 09:43 Ответить
Лучше бы гарантии безпеки запропонували.
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15.02.2022 09:43 Ответить
ТАк кредиты потом отдавать жеж нада, хотя война, если чо, все спишет...
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15.02.2022 09:44 Ответить
Бене надо кушать.
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15.02.2022 09:44 Ответить
Украинская корупция двумя руками ЗА !!! На месяц хватит !
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15.02.2022 10:08 Ответить
Знайди Зеленського на шаховій дошці світової політики )
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15.02.2022 09:46 Ответить
Спалились Штати.Бо не можна одночасно говорити про напад Росіі і давати кредит...
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15.02.2022 09:51 Ответить
Чому не можна? США 5 років давало кредит СССР коли йшла Друга Світова.
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15.02.2022 09:53 Ответить
Руководство СССР их разворовало? Вывело в оффшоры?
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15.02.2022 11:06 Ответить
О! Оце Кловун любить. Попіліть є що. А то Стінгери Джевеліни чи патрони...Куди їх діти?
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15.02.2022 09:52 Ответить
Шо цікаво, цю новину ще вчора почали крутити на маілСру.
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15.02.2022 09:53 Ответить
Це для Кубракова тіпо на дороги, чи для Фйодорова тіпо для є-бабусь?
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15.02.2022 10:02 Ответить
Не давайте деньгами - расп...дят на "Великов Крадивництве", давайте оружием на 1 миллиард.
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15.02.2022 10:03 Ответить
На тероборону грошей немає, а у Кривому Розі будують стадіон і басейн на 830 млн. грн

https://tverezo.info/post/152458
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15.02.2022 10:04 Ответить
Интересно, а Штаты этого не знают?
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15.02.2022 11:07 Ответить
Может сначала найти 1 млрд долл. которые украли слуги в Кривом Рогу?
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15.02.2022 10:08 Ответить
Даже не просто жалкий лярд....а кредит! Это после столько сэкономленного бабла после Отказа Украины от ядерного!!!
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15.02.2022 10:09 Ответить
Это даже не кредит
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15.02.2022 10:09 Ответить
Дайте безвиз.
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15.02.2022 10:29 Ответить
лучше горючкой, оружием и боеприпасами
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15.02.2022 10:34 Ответить
Р А З В О Р У Ю Т!
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15.02.2022 11:15 Ответить
 
 