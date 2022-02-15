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Оппозиция собирает подписи для проведения двух внеочередных заседаний Рады, - нардеп "Голоса" Рудик

Оппозиция собирает подписи для проведения двух внеочередных заседаний Рады, - нардеп

Оппозиция собирает подписи для проведения двух внеочередных заседаний Верховной Рады.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявила в интервью журналистам в кулуарах ВР глава партии "Голос" Кира Рудик.

"У нас есть 80 подписей для одного внеочередного заседания и 90 – для второго. Первое заседание для рассмотрения законодательств безопасности, а второе – относительно заслушивания руководителя ГБР, Генпрокурора и министра внутренних дел по делу Трухина", - отметила она.

Рудик напомнила, что "слуги народа" обещали собрать внеочередное заседание по делу Трухина, а также то, что они включат в повестку дня Верховной Рады законопроекты по безопасности.

"Однако мы с вами видим, что сегодня в повестке дня. Я уверена, что ни один адекватный человек не сможет объяснить, почему украинский парламент не занимается критическими для страны делами. Скажите, какое время может быть более критическим, чем сегодня", - подчеркнула нардеп.

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Комментируя инициативу президента Владимира Зеленского о поднятии зарплат военнослужащим, Рудик заявила: "Я хочу увидеть этот законопроект, а то вы знаете как у нас это работает: президент выходит, делает популистическое заявление "Єбабусі", президентский университет и многое другое, потом его команда пытается быстренько сделать так, чтобы это стало либо законопроектом, либо какой-либо инициативой. На самом деле это должно работать иначе – сначала законопроект, потом президент о нем говорит".

Автор: 

ВР (29229) ДТП (7671) цензура (1337) внеочередное заседание (262) ВСУ (6553) Трухин Александр (145) Рудик Кира (97)


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А лідер Рудик Жєлєзняк вже повернувся з пологів в Амєриці? Був би ще один підпис.
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15.02.2022 09:57 Ответить
ВР НАДО СРОЧНО ПЕРЕИЗБИРАТЬ!!! Монобилшисть - это ни на что не здатни слуги Коломойши. Брешу. Они здатни давить на кнопки за деньги в конвертах в угоду Бене
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15.02.2022 10:00 Ответить
закінчувався другий місяць парламентських новорічних канікул....
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15.02.2022 10:00 Ответить
https://ligazakon.net/document/view/JH1PL68I?_ga=2.177036077.909590318.1644912234-1084932335.1644912234 законопроект № 2217а - президента Порошенко поставте во втором чтении!!!Он решит все проблемы.
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15.02.2022 10:06 Ответить
А , шо не всі ще закордон дременули?!
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15.02.2022 10:08 Ответить
Завтра надо ввести военный стан .И реформы пойдут в турборежиме. Кира этого хочет?СН запросто может ввести.
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15.02.2022 10:15 Ответить
 
 