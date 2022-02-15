Оппозиция собирает подписи для проведения двух внеочередных заседаний Рады, - нардеп "Голоса" Рудик

Оппозиция собирает подписи для проведения двух внеочередных заседаний Верховной Рады.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, заявила в интервью журналистам в кулуарах ВР глава партии "Голос" Кира Рудик.

"У нас есть 80 подписей для одного внеочередного заседания и 90 – для второго. Первое заседание для рассмотрения законодательств безопасности, а второе – относительно заслушивания руководителя ГБР, Генпрокурора и министра внутренних дел по делу Трухина", - отметила она.

Рудик напомнила, что "слуги народа" обещали собрать внеочередное заседание по делу Трухина, а также то, что они включат в повестку дня Верховной Рады законопроекты по безопасности.

"Однако мы с вами видим, что сегодня в повестке дня. Я уверена, что ни один адекватный человек не сможет объяснить, почему украинский парламент не занимается критическими для страны делами. Скажите, какое время может быть более критическим, чем сегодня", - подчеркнула нардеп.

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Комментируя инициативу президента Владимира Зеленского о поднятии зарплат военнослужащим, Рудик заявила: "Я хочу увидеть этот законопроект, а то вы знаете как у нас это работает: президент выходит, делает популистическое заявление "Єбабусі", президентский университет и многое другое, потом его команда пытается быстренько сделать так, чтобы это стало либо законопроектом, либо какой-либо инициативой. На самом деле это должно работать иначе – сначала законопроект, потом президент о нем говорит".