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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вторжение России в Украину очень вероятно: Трасс описала сценарий с быстрым захватом Киева войсками РФ без опознавательных знаков

Вторжение России в Украину очень вероятно: Трасс описала сценарий с быстрым захватом Киева войсками РФ без опознавательных знаков

Вторжение России в Украину остается очень вероятным сценарием, российские военные могут быстро занять Киев и в течение нескольких дней приступить к вторжению сил без опознавательных знаков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

"С точки зрения сроков вторжения, оно может произойти в ближайшее время", – сказала Трасс.

Трасс сописала вероятный план вторжения таким образом: российские войска предпринимают попытку нападения без опознавательных знаков, как это было в 2014 году в Крыму, и затем через несколько дней наступление может прекратиться с захватом Киева, который является главной целью операции.

"Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности (highly likely). Мы призываем Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину", - сказала она в интервью. телеканала Sky News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С вероятностью 99,9% 16 февраля вторжения РФ в Украину не будет. Российских сил на границе недостаточно для наступления, - Арахамия

"Это может быть нападение на Киев, это может быть нападение с востока страны, мы также подозреваем, что это может быть отвлекающий маневр, провокация, чтобы оправдать вторжение", - изложила свою версию Трасс, которая считает, что в случае гипотетического вторжения российские силы быстро придут к столице Украины.

"Мы ожидаем отвлекающий маневр в ближайшие дни", - добавила она.

Также она сообщила, что Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице.

Автор: 

вторжение (508) россия (95402) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+45
Просто нада стрелять во всех кто без разпознавальных и с разпознавальными знаками. Делов то!!!
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15.02.2022 10:11
+32
Не получиться швидке вторгнення. Нехай кацапсини навіть не мріють. Це їм не 2014-й. Тоді хряк бєглий все зробив для того, щоб не вийшли ні танки ні бетеери ні літаки. Все було деморалізовано та навмисно було зроблене не боєздатним. Ешалони дохлих кацапів поїдуть назад! ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! КАЦАПСЯЧИЙ ВОРОГ БУДЕ РОЗБИТИЙ! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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15.02.2022 10:15
+26
Помимо этого надо стрелять во всех с ЗЕлёным отливом и большой опзЖопой. Впрочем и старух-колясочниц вещающих в унисон с кадыровыми так же надо стрелять.
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15.02.2022 10:18
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Потерпи чуток. Ничего не поделаешь. Там уж как получится. Но причины надеюсь понял.
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15.02.2022 11:16 Ответить
Украинцы гордые воины, чей дух не сломить. Настоящие берсерки.
Не пугайте меня, мне страшно. Может хватит рассказывать ужасы что на нас нападут? И некомфортно из-за всех этих условий.

Выбери что-то одно. Правда в том, что Украинцы трусы. Я как бы этом писал еще до этого кризиса на Цензоре. И вот это нытье - вы такие же трусы как европейцы, если не хуже на самом деле.
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15.02.2022 11:11 Ответить
Так ты не украинец?
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15.02.2022 11:16 Ответить
Я украинец. Но у меня нет морального превосходства перед европейцами, как у тебя и тех кто гордится тем, что на нас Россия напала.
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15.02.2022 11:18 Ответить
Могу проще объяснить. Наша война гибридная с Россией была. Потом холодная. Вот с 15 года у нас идет холодная война. А вот может начаться война горячая.
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15.02.2022 10:53 Ответить
Для Трасс військ багато, для Хамії мало
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15.02.2022 10:17 Ответить
За указом преЗЕдента 16 лютого - тепер святковий день. Вдягаємо вишиванки, вивішуємо пропори, святкуємо день Капітуляції.
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15.02.2022 10:18 Ответить
Навіщо вивішувати прапори-вивішувати треба "зелених чоловічків" всіх порід й приналежностей! А прапори-у руках!
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15.02.2022 10:24 Ответить
эээ. это и слуг нарида тоже?!
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15.02.2022 10:28 Ответить
Так. Вони теж зелені. Тіль як ви їх з Італії та Австрії в Україну витягнете. Зараз в раді 216 депутатів, всіх.
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15.02.2022 10:57 Ответить
Ліз Трасс-все буде Україна.Тобто Україна була,є та буде...
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15.02.2022 10:18 Ответить
Що вона верзе?
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15.02.2022 10:19 Ответить
Захід намагається нам сказати, що ви будете робити, якщо російські війська справді нападуть?
Від кордону РФ до Києва 240 км, а від кордону Білорусі до Києва - 140 км. А це означає, що за 3-4 години війська РФ можуть бути вже в місті.
Може в нас підготовлена якась лінія оборони?
Може якісь підрозділи ВСУ прикривають Київ з півночі і можуть відбити напад 100-тисячної армії? Чи ви розраховуєте на наших ментів і погранців, що втечуть за 2 сек?
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15.02.2022 10:39 Ответить
Шо робить, шо робить, градам, смерчами накривати їх будемо, дістали вже, розраховуємо на 240тис. ЗСУ та резерв.
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15.02.2022 10:54 Ответить
Скільки з цих 240 тис (яких, насправді, немає навіть на папері) прикриває північний напрямок від нападу на Київ? Наскільки мені відомо, на цьому напрямку, є лише одна танкова бригада в Чернігові, це 30-40 танків. І все. Президенський полк, частини зв'язку, забезпечення, транспортна авіація - це все не бойові одиниці. Основні армійські підрозділи знаходяться на сході України і, частково, на півдні. Вони навіть мобілізуватися не встигнуть при агресії на Київ.
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15.02.2022 11:10 Ответить
Имел отношениев военном деле , - Но это уже Перебор. Не ведитесь на страшилки от Женщины это защитная реакция на устрашения путина.Война с 14 года и этим все сказано.
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15.02.2022 10:19 Ответить
Лучше Нью йорк или Лосанджелос с Вашингтоном.......
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15.02.2022 10:20 Ответить
Ну, если нападение вот-вот, то чего вы все ждёте ?
Вводите санкции немедленно, блокируйте их деньги, отправляйте оружие !
Или вы начнете действовать лишь тогда, когда ракеты и бомбы полетят на территорию Украины ?
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15.02.2022 10:21 Ответить
14 минут 28 секунд.
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15.02.2022 10:21 Ответить
с половиной......
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15.02.2022 10:22 Ответить
Пистоватых не только в Зе шобле хватает....Не все госпитализированы и обследованы на Западе!!!
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15.02.2022 10:22 Ответить
Ну допустим захватили они Киев. Какие количество оккупационного контингента надо там держать, чтобы контролировать 4-миллионный город с плотной застройкой, где из каждого окна может прилететь?
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15.02.2022 10:22 Ответить
А сколько городов и не только кроме Киева? Смысл??? И волнения и раскол в паРашке?!
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15.02.2022 10:23 Ответить
да да.. прям за два дня.. если б **** не донецкий аэропорт, который не могли 242 дня взять я б еще может и засомневался.. А тут укрепленный город. Пейте персен. Он заспокоит
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15.02.2022 10:22 Ответить
Вы мыслите категориями Первой Мировой. Позиционные бои уже давно (что показал также опят Второй Мировой, а именно ее второй половины) в прошлом. Главное раздробить централизованное командование войсками, а не захватывать хутора и высоты.
А на голой партизанщине выехать не получится - тут вам не Вьетнам или Корея с джунглями или Афганистан сплошь из гор.
Ровнять с землей города тоже никто не станет - ведь потом нужно содержать многие миллионы местных жителей. Значит что? Инфраструктура, промка, жилье - все должно быть максимально сохранено.
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15.02.2022 10:37 Ответить
а ти смішний московітику....
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15.02.2022 15:34 Ответить
"от не *******, куме".
Не согласен - обоснуй!
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15.02.2022 15:57 Ответить
А в раде полный аншлаг -216депутатов...
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15.02.2022 10:23 Ответить
Элизабет, ну нахрена ты страхи нагоняешь? Это тебе не 2014 год когда добровольцы в шлепках и одним автоматом на двоих воевать пошли. Сейчас лаптеногих наша армия так на куски рвать будет, что рефрижераторы с мокшанским фаршем беспрерывно день и ночь в кацапские ***** ехать будут
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15.02.2022 10:23 Ответить
Трасс - інформаційна помийка . Англічанка гадіт. 🤣🤣🤣
Британська Скабєєва 🤣🤣🤣
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15.02.2022 10:23 Ответить
По-перше, хто така Трасс? Спитайте ще у баби Килі з Бородянки. По-друге, навіть, якщо у неї є якась компетенція, то вона просто *******. Ага, зайдуть якісь мужики і захоплять Київ. Їм постелять червоний килимок і Кличко урочисто вручить ключ від міста. Застрелити їх на кордоні? Та ну, це ж нереально.
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15.02.2022 10:24 Ответить
Иван Петровd.. руссиш швайн и провокатор
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15.02.2022 10:24 Ответить
Одно и тоже твердят третий месяц, достали. От этого нагнетания Украине больше вреда чем пользы.
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15.02.2022 10:24 Ответить
Сколько можно ждать, давайте там уже, надоели
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15.02.2022 10:25 Ответить
Трасс уполномочен заявить.
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15.02.2022 10:35 Ответить
Вчера Монастырский говорил будем стрелять всех без опознаательных знаков,кто захватывает или пытаеться захватить учреждения
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15.02.2022 10:26 Ответить
Такой бред видеть в новостях - просто смех. Можно спокойно заменить Киев на Лондон и выйдет та же "желтизна".
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15.02.2022 10:26 Ответить
...Шел второй месяц немедленного вторжения и захвата Киева за 4 дня...
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15.02.2022 10:27 Ответить
Шту́рм Ки́єва в сі́чні 1918 ро́ку - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F військова операція з захоплення міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F_(1917%E2%80%941922) російськими більшовиками під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 першої радянсько-української війни . Тривав протягом 23 січня (https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 5 лютого ) - 26 січня (https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 8 лютого ) https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 року.

Завершився захопленням Києва військами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Ради народних комісарів РРФСР та їх маріонетками з так званої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4 Української Народної Республіки Рад . Уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки полишив Київ. Наслідком захоплення були також масові розстріли міського населення та демобілізованих офіцерів колишньої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F російської імператорської армії , що перебували в Києві, але не брали участі у цьому https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 збройному конфлікті , зберігаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 нейтралітет .




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15.02.2022 10:33 Ответить
Ты ще напиши,как мамонта кто-то у кого-то увел
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15.02.2022 10:41 Ответить
LoHH-провокатор вышел на Охоту!!
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15.02.2022 11:20 Ответить
Причем Центральна Рада не отдала приказа вооруженного сопротивления, и большевики захватили украинские броневики прямо в гаражах Харькова, а потом и весь Харьков. Пока Рада выясняла у Ленина почему он воюет с ними, а он отвечал что ихтамнет, большевики выбили украинские войска и из Полтавы и Кременчуга. Украинских войск было больше, но без приказа они просто отходили. В конце концов начали разбегаться или обьявлять нейтралитет. И вот почему под Крутами некому было Киев защищать, а не из-за восстания на Арсенале. Гарнизоны дарницы и Броваров отказались воевать с братьями-россиянцами и разоружали тех кто сопротивлялся. Вот так большевики меньшинством захватили УНР и агитацией уничтожили ее армию. Но сейчас же нам пишут про орды пьяных матросов, ага
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15.02.2022 10:42 Ответить
Зараз не те саме? Зелох каже, що небезпеки немає, що Захід перебільшує. Резніков каже, що лука ***** не підтримає. А коли все це станеться, ще й накази забудуть віддати.
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15.02.2022 11:34 Ответить
- Нападайте, як ми можемо завадити вам?

- От і нападемо!

- Ось і нападайте!

- Ну, ми серйозно говоримо!

- І ми не жартуємо: нападайте!

Далі текст язиком оригіналу

- А вы нам ничего не можете сделать!

- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?

- А что вы можете сделать?

- А вот вы нападите, тогда и увидите!

- А вы заранее скажите!

- Нет. Не скажем.

- А почему?

- А по качану. Мы еще сами до конца не решили как мы ответим.

- Вот и мы говорим, что вы будуте только болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?

- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...

- Сойдет-сойдет. Мы знаем, что сойдет!

- Ну раз так, то нападайте!

- Нет, вы сначала скажите!

- Нет, вы сначала нападите!

- А мы не будем нападать, пока вы не скажете как вы ответите!

- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!

- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
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15.02.2022 10:30 Ответить
нападение на Киев без распозновательных знаков? неужели в мокшанском генштабе ВСЕ *********?
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15.02.2022 10:32 Ответить
Вони, як генерали, живуть у минулому.
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15.02.2022 10:32 Ответить
Главное чтоб ЗЕ не выяснял неделю кто это с нами воюет. А то будет как с УНР сто лет назад- приказа войскам не давали потому что заглядывали в глаза Троцкому в поисках мира. А большевики тем временем выбивали войска УНР из Харькова, Полтавы, Кременчуга...выбивали меньшинством! А украинские войска приказов так и не дождались- разбегались по домам или обьявляли нейтралитет. А потом нас кормят сказками о том почему под Крутами не было кому защищать Украину! Большевиков было максимум 7 тыс. А украинские полки отказывались воевать - хай сын Порошенко воюет! Да и еще разоружали тех кто хотел воевать- чтоб не злить большевиков. Знакомо, правда же?
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15.02.2022 10:34 Ответить
Вона навіть не знає, які міста російські, а які українські Звісно, дякуємо за допомогу, але ви про нас нічогісінько не знаєте, мем
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15.02.2022 10:35 Ответить
якщо Зеля Лайнокомандувач та інші милотворці не триматимуть ЗСУ та Українців за руки іхтамнєти хйла закінчаться ще на підході до Чернігова
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15.02.2022 10:35 Ответить
Нах комментировать каждый высер?уже все кто боялся свалили дальше мы сами разберемся
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15.02.2022 10:36 Ответить
А ты хочешь что бы к тебе в дом пришли орки бородатые?
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16.02.2022 06:29 Ответить
А нахрена вы нам оружие даёте, если кацапы это терминаторы которых невозможно убить? Честно говоря уже просто надоело все это. Такое впечатление, что они по себе меряют, так как ментально не готовы воевать если что.
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15.02.2022 10:38 Ответить
Ви знайшли кого звинувачувати. А зелох з єрмаком готові воювати?
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15.02.2022 11:36 Ответить
времена Арденнской операции давно прошли, да и пынька - далеко не Гитлер
у Адика было хотя бы одно яйцо
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15.02.2022 10:41 Ответить
А у зелоха скільки яєць? -1? Так отож...
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15.02.2022 11:42 Ответить
Що нам до песимістичних висновків, якоїсь Трас, якщо найрозумніша із зеленого стада абхазька мавпа, дає оптимістичний прогноз.
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15.02.2022 10:42 Ответить
Пять раз прочитал новость, но так и не понял что это за шмара! дДавайте вообще будем прогнозы алкашей и бабок у подьезда выкладывать....прикольно будет!
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15.02.2022 10:47 Ответить
Кстати, что там с так разрекламированные союзом УПА? Продвижение какое то есть или все только в новостях?
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15.02.2022 10:50 Ответить
Як було в 2014 році більше не буде. Багато хто вже не пам'ятають, що тоді ми були пов'язані договором по Чорноморському флоту, який дозволяв безконтрольне переміщення військ по території Криму, а також наївно вірили в дієвість "Великого договору з РФ". Та і швиденько захопить не вийде - Донецький аеропорт теж казали за час-два захоплять. Ці прогнози роблять ті, хто досі вважають, що протистояти загарбникам будуть пацани в шльопанцях та з палками в руках. Та і розпізнавальні знаки нам уже давно по барабану - на Донбасі бачили и лущили їх танчики, як горіхи.
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15.02.2022 10:52 Ответить
Тупая баба.
Вооруженные люди без распознавательных знаков расстреливаются на месте без суда и следствия согласно Женевским конвенциям.
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15.02.2022 10:55 Ответить
І що, тупий дєд, їх у Криму хтось розстрілював?
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15.02.2022 11:38 Ответить
В крыму - нет. В остальных местах - да.
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15.02.2022 11:46 Ответить
В Криму не розстріляли
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15.02.2022 11:47 Ответить
***** захлинеться
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15.02.2022 11:00 Ответить
Это же та тетка которая думает что Ростов и Воронеж это Украина.
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15.02.2022 11:02 Ответить
Ну і нахіба "розганяти паніку" подібними "експертими" мареннями нікому не відомої пані, яка гарантовано не має ні відповідних повноважень для подібних заяв, ні, переконаний, не володіє достовірною інформацією і врешті, враховуючи стиль, не має навіть ознак аналітичних здібностей? Куди більше правдоподібно виглядають деякі повідомлення, безпосередньо з мордора. Наприклад таке, від 14.02: "...сегодня Лавров и Шойгу доложили Путину о том, что нужно наращивать переговорный процесс, украинская повестка должна уйти и уступить место проблемам контроля над вооружениями, шанс договориться есть всегда, учения в Белоруссии и рядом с украинской границе частично завершены, частично завершаются, войска готовятся к отъезду к местам постоянной дислокации. Путин всё одобрил."
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15.02.2022 11:03 Ответить
А это тогда что?
Війська південного та західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації вже у вівторок, 15 лютого.

Про це, як передають російські державні агенції ТАСС та РИА Новости, повідомив офіційний представник міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков.

"Підрозділи південного та західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - сказав Конашенков.

Південний військових округ межує зі східними областями України та охоплює анексований Крим, а західний - межує з північними областями України.
Естественно не нужно прыгать от радости, мол ***** зассало и теперь точно ничего не будет, но и такой градус нагнетания это пздц просто. Какие только деятели не вылезли со своими страшилками "за 2 дня до Киева".
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15.02.2022 11:04 Ответить
Чудова логіка! Кацапи сказали, що відводять, значить так і є!
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15.02.2022 11:40 Ответить
Украина уже научена и никакие "неопознанные люди с оружием" уже не смогут прятаться за анонимностью.а будут просто истребляться без выяснений-" а чьих вы будете?".Все и всё.что так или иначе будет рассмотрено как угроза,будет уничтожаться и никакие журналисты или какие-то группы людей не смогут стать прикрытием,а будут уничтожаться с источником опасности..то есть.кто будет своими спинами закрывать каких-либо "зелёных человечков",пусть будет готов умереть с ними
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15.02.2022 11:19 Ответить
"кто будет своими спинами закрывать каких-либо "зелёных человечков",пусть будет готов умереть с ними"

Вот это надо писать большими буквами на каждом заборе. И регулярно проговаривать по телевизеру.
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15.02.2022 12:29 Ответить
Да в конце концов они совсем *******, эта дура и полностью некомпетентная администация Байдена, скоро начнут уже называть точные даты нападения марсиан на Украину.
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15.02.2022 11:23 Ответить
А Лондон так вообще за день агенты кремля захватят...
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15.02.2022 11:32 Ответить
Під новиною апофеоз кацапні під синьожовтими прапорцями.
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15.02.2022 11:39 Ответить
Да хрен там. Потолкавшись в пробках на вышгородской трассе кацапы дойдут до Троещины. Там им дадут кизды и отожмут валыны. Вернутся они такие домой без валын и в кровавых соплях. Шойгу их спросит "где про..бали валыны?". Те ответят "на Троесине насяльника однако". Шойгу сядет, уткнётся лицом в ладони и горько расплачется.
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15.02.2022 11:45 Ответить
Я думаю домой они вряд ли попадут..... Их будут в зоопарке показывать !!!!
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15.02.2022 12:24 Ответить
Цирк с зелеными выродками в Киеве не прокатит !!!!!
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15.02.2022 12:21 Ответить
Сейчас сценарий весь мониторится спутниками НАТО, кацапы могут только в рот взять а не Киев. В Румынии стоят Б52 с крылатыми ракетами на борту.
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15.02.2022 12:30 Ответить
Та не пошла бы эта Трас кобыле в трещину! Задрали уже - будет, не будет, нападёт, не нападёт. Вы шо там , в ромашку с амерами играете?
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15.02.2022 12:43 Ответить
ПОЛНЕЙШАЯ ХЕРНЯ .ЧЁ ЛЕПИТ ДУРА А ЕШО С ЗАПАДУ . ПРОСТО БРЕД !
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15.02.2022 12:49 Ответить
ПУСТЬ ТОЛЬКО СУНЕТСЯ ПАРАША !
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15.02.2022 12:51 Ответить
Я погоджуюсь, що тробе прийняти міжнародний Закон - усі війська, які без розпізнавальних знаків - знищуються без попередження. І питання буде закрито.
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15.02.2022 13:15 Ответить
Та годі вам...
Зараз не 2014 рік.
Хай хоч в костюми "чебурашок" нарядяться, наші вояки будут стріляти у все шо не є українськими військами.
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15.02.2022 14:03 Ответить
Пустє...
Ця дівчинка не знає шо "Воронежская и Ростовская обл" - є територіею росії, звідкіля їй знать де є Київ і шо він значить для всіх патріотів України?!
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15.02.2022 14:00 Ответить
цікаво, якими такими розрахунками вона керується? масам військ доїхати по гарним дорогам без всякого навіть супротиву часу треба ого-го. А якщо запалити першу-третю-сьому машини, то взагалі доїхати вже велика проблема. Що вона несе?
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15.02.2022 15:37 Ответить
цікаво, а вона розуміє, що просто дискредитує себе такими непрофесійними заявами? як до чиновниці такого ранку можна ставитися серйозно, якщо вона не розуміє базових речей? перспективна політик, начебто, але яка може бути перспектива насправді якщо вона несе дичину - це ж не московія де дичина вітається і тільки плюс...?..
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15.02.2022 15:41 Ответить
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15.02.2022 22:52 Ответить
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