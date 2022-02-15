Вторжение России в Украину очень вероятно: Трасс описала сценарий с быстрым захватом Киева войсками РФ без опознавательных знаков

Вторжение России в Украину остается очень вероятным сценарием, российские военные могут быстро занять Киев и в течение нескольких дней приступить к вторжению сил без опознавательных знаков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Reuters.

"С точки зрения сроков вторжения, оно может произойти в ближайшее время", – сказала Трасс.

Трасс сописала вероятный план вторжения таким образом: российские войска предпринимают попытку нападения без опознавательных знаков, как это было в 2014 году в Крыму, и затем через несколько дней наступление может прекратиться с захватом Киева, который является главной целью операции.

"Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности (highly likely). Мы призываем Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину", - сказала она в интервью. телеканала Sky News.

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"Это может быть нападение на Киев, это может быть нападение с востока страны, мы также подозреваем, что это может быть отвлекающий маневр, провокация, чтобы оправдать вторжение", - изложила свою версию Трасс, которая считает, что в случае гипотетического вторжения российские силы быстро придут к столице Украины.

"Мы ожидаем отвлекающий маневр в ближайшие дни", - добавила она.

Также она сообщила, что Британия перевела часть дипслужащих из Киева на запад Украины во Львов, но сохраняет "присутствие" в украинской столице.