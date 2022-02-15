Безопасность Украины – не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре, - Порошенко

Настоящей гарантией суверенитета Украины является членство в НАТО.

Об этом в Facebook пишет пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он призвал политиков и чиновников не спекулировать на "компромиссах" по евроатлантической интеграции Украины, закрепленной в Конституции нашего государства.

"Призыв к применению положений Будапештского меморандума от 1994 года не нов. Конечно же, этот вопрос прорабатывался еще с первых дней российской агрессии 2014 года, и Украина неоднократно обращалась к странам-подписантам о проведении неотложных консультаций по безопасности "будапештских обязательств". Этот документ также использовался как один из основных аргументов для инициирования многочисленных консультаций на всех уровнях с нашими западными партнерами, в первую очередь США и Великобританией", – напомнил Порошенко.

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"Однако, как показала предыдущая практика, проблема не в формате или договоренности, не в Будапеште или Минске, а в России, Кремле и лично Путине. Мирному процессу сегодня не хватает политической воли Путина, и именно в этом проблема. Будапештский меморандум лишь подтвердил тот факт, что любые договоренности - письменные или устные - с Российской Федерацией ничтожны, и Россия при первой возможности разорвет их в клочья", - констатирует пятый Президент.

"Исходим из того, что консультации на любых площадках и в любых форматах не лишние, особенно в нынешних условиях. Однако, следует отдавать себе отчет, что "будапештский трек" не сможет стать основным для Украины в вопросе укрепления безопасности, суверенитета, независимости и территориальной целостности. Его ценность вижу в первую очередь в укреплении нашей доказательной базы в международных судах при рассмотрении исков Украины о нарушении Россией норм международного права", – пишет Петр Порошенко.

Лидер партии отмечает: фундаментальной задачей было и остается обеспечение вступления Украины в Североатлантический альянс, что и является единственной настоящей надежной гарантией сохранения независимости и суверенитета и укрепления украинской государственности на обозримую историческую перспективу.

"Именно поэтому по моей инициативе курс на членство в НАТО был включен в Конституцию Украины и обязателен к выполнению украинскими властями", - объясняет Порошенко.

"Призываю украинских чиновников воздерживаться от спекуляций на тему возможных компромиссов в вопросе евроатлантического будущего Украины, а в ускоренном темпе достигать соответствующих политических и технических критериев, не поддаваясь шантажу Кремля. Безопасность Украины не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре", - резюмирует Петр Порошенко.