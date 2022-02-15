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Безопасность Украины – не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре, - Порошенко

Безопасность Украины – не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре, - Порошенко

Настоящей гарантией суверенитета Украины является членство в НАТО.

Об этом в Facebook пишет пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Он призвал политиков и чиновников не спекулировать на "компромиссах" по евроатлантической интеграции Украины, закрепленной в Конституции нашего государства.

"Призыв к применению положений Будапештского меморандума от 1994 года не нов. Конечно же, этот вопрос прорабатывался еще с первых дней российской агрессии 2014 года, и Украина неоднократно обращалась к странам-подписантам о проведении неотложных консультаций по безопасности "будапештских обязательств". Этот документ также использовался как один из основных аргументов для инициирования многочисленных консультаций на всех уровнях с нашими западными партнерами, в первую очередь США и Великобританией", – напомнил Порошенко.

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"Однако, как показала предыдущая практика, проблема не в формате или договоренности, не в Будапеште или Минске, а в России, Кремле и лично Путине. Мирному процессу сегодня не хватает политической воли Путина, и именно в этом проблема. Будапештский меморандум лишь подтвердил тот факт, что любые договоренности - письменные или устные - с Российской Федерацией ничтожны, и Россия при первой возможности разорвет их в клочья", - констатирует пятый Президент.

"Исходим из того, что консультации на любых площадках и в любых форматах не лишние, особенно в нынешних условиях. Однако, следует отдавать себе отчет, что "будапештский трек" не сможет стать основным для Украины в вопросе укрепления безопасности, суверенитета, независимости и территориальной целостности. Его ценность вижу в первую очередь в укреплении нашей доказательной базы в международных судах при рассмотрении исков Украины о нарушении Россией норм международного права", – пишет Петр Порошенко.

Лидер партии отмечает: фундаментальной задачей было и остается обеспечение вступления Украины в Североатлантический альянс, что и является единственной настоящей надежной гарантией сохранения независимости и суверенитета и укрепления украинской государственности на обозримую историческую перспективу.

"Именно поэтому по моей инициативе курс на членство в НАТО был включен в Конституцию Украины и обязателен к выполнению украинскими властями", - объясняет Порошенко.

"Призываю украинских чиновников воздерживаться от спекуляций на тему возможных компромиссов в вопросе евроатлантического будущего Украины, а в ускоренном темпе достигать соответствующих политических и технических критериев, не поддаваясь шантажу Кремля. Безопасность Украины не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре", - резюмирует Петр Порошенко.

Автор: 

Будапештское соглашение (169) НАТО (9964) Порошенко Петр (19591) членство в НАТО (1507)


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Топ комментарии
+33
Нетиповий тип@nikita_ct14·4 ч

Зацініть зараз наскільки стратегічно думав Порошенко, коли протиснув курс на НАТО в конституцію. От хто ще з наших політиків вміє думати настільки стратегічно?
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15.02.2022 10:58
+29
Нова методичка ботам - "США та рф змовились проти України".
Насправді, Британія та Штати найбільше нам допомагають.
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15.02.2022 11:08
+21
нынешнее Украинское руководство занимается активным саботажем и делает вид что все хорошо.
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15.02.2022 11:05
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Правила форума Совет форумчан
що будь-які домовленості - письмові чи усні - з Російською Федерацією є нікчемними, і Росія за першої ліпшої нагоди розірве їх на шматки

Собственно тоже самое можно сказать и о других подписавшихся в той бумажке. Они не гарантировали нам безопасность от кацапов. Не понимаю этих двойных стандартов от Петра Алексеевича...
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15.02.2022 10:58 Ответить
Нова методичка ботам - "США та рф змовились проти України".
Насправді, Британія та Штати найбільше нам допомагають.
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15.02.2022 11:08 Ответить
Яка глибина думки! "Стівен Стрибай" прочитав Будапештський меморандум - ну, як же інакше =)
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15.02.2022 11:11 Ответить
Вони не гарантували нам захист від кацапів, а гарантували що не застосують свою ядерну зброю проти України, оскільки Україна свою ядерну зброю віддає.
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15.02.2022 11:11 Ответить
Текст Будапештського меморандуму містить такі слова:

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).

Бачите фразу "ніяка їхня зброя"?
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15.02.2022 11:17 Ответить
Україна віддає ЯЗ, саме тому і виник цей Меморандум.
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15.02.2022 11:25 Ответить
Ви це серьозно намагаєтеся мені пояснити, чому виник БМ?
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15.02.2022 11:29 Ответить
Як би ЯЗ залишили, то дійсно не була б застосована ніяка зброя.
А ось що каже Меморандум:
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

Нам погрожують застосуванням ЯЗ? Ні.
Так панятна?
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15.02.2022 11:44 Ответить
Давай ще раз поясню, і навіть підкреслю необхідні слова:

Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх (включаючи РФ - cozzzac) зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня (включаючи будь-яку зброю РФ - cozzzac) зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).

Мова не про ЯЗ, як бачиш, а про будь-яку зброю з боку країн, які підписали БМ. Так як серед підписувачів була РФ, це і була гарантія "від кацапів". Просто перечитай текст уважно.
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15.02.2022 11:55 Ответить
Какие же вы тупые, ЯО в Украине не было никогда. Были боеголовки с ракетами. ЯО это еще целая инфраструктура, у нас не были ни кодов пуска, ни оборудования для обслуживания боеголовок. Да и у каждой из них был срок годности, после чего ее надо утилизировать и ставить новую. Хватит уже жить в розовой мечте что ЯО спасло бы нас, нет не спасло.
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15.02.2022 13:34 Ответить
Так і є. Індія є ядерною державою, як і Пакістан: війна триває вже багато років, кінця-краю не видно. Так само відносини Індії з Китаєм - ядерна зброя не завадить Китаю створювати раз за разом провокації на кордоні і пересувати кордон вглиб Індії. Наявність ЯЗ це дуже ефімерний захист насправді.
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15.02.2022 14:19 Ответить
Ну так захист від кацапів таки не гарантували.
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15.02.2022 11:54 Ответить
Підписуючі БМ, РФ підтвердила своє зобов'язання не нападати на Україну будь-якою зброєю. Це й була гарантія, але вона не спрацювала через порушення зобов'язання росією.
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15.02.2022 12:07 Ответить
Мається на увазі, що Брити разом з Америкою не гарантували, аНАТО - гарантує. Тому потрібно відкласти меморандум, так як це нічого не дасть, а зайнятися вашингтонським договором.
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15.02.2022 12:20 Ответить
Росія гарантувала. Можна буде звертатися до суду, але перед цим РФ має бути в статусі "учасника конфлікту".
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15.02.2022 14:14 Ответить
Нетиповий тип@nikita_ct14·4 ч

Зацініть зараз наскільки стратегічно думав Порошенко, коли протиснув курс на НАТО в конституцію. От хто ще з наших політиків вміє думати настільки стратегічно?
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15.02.2022 10:58 Ответить
Ви хоч читали ці домовленості? Ви хоч знаєте, як той "документ" правильно називається? Чи Вам хтось пропіхнул у Ваші вуха кацапські кліше?
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15.02.2022 11:03 Ответить
Мінські домовленості протиснула росія.
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15.02.2022 11:04 Ответить
комплекс мер ... которыми теперь все травят зеленского. Про "хорошии" это саарказм.
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15.02.2022 11:07 Ответить
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15.02.2022 11:29 Ответить
Порошенко προςραλ Будапештский договор в угоду Минским договорнякам.
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15.02.2022 12:42 Ответить
Які ж ви тупі...
Яким чином можна виконати Будапешт ?
Яким чином можна змусити виконувати Будапешт перш за все роіську.
Чекаю докладної відповіді. Інакше ви базарна тринда.
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15.02.2022 14:18 Ответить
Петро сам признался что лично с меркель писал их
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15.02.2022 11:08 Ответить
Завдяки ним - ращка 8 років потерпає під санкціями, а Україні йде допомога.
Слідкуйте за наслідками дій, а не за діями, чи, тим паче, за словами.
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15.02.2022 11:10 Ответить
я это прекрасно понимаю, еще понимаю что уже терпение в Европе заканчивается и нужно начинать выполнять их. Потомучто сакнции скоро против нас введут уже
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15.02.2022 11:14 Ответить
Ну і хто повинен починати????!!! Проти кого санкції?????!!!!! 😊 Не пишіть дурню. Україна свої зобов'язання виконує, тому проти неї санкції не вводяться. А про "пора Україні виконувати Мінськ" кричть Хто? Кацапи! Тому у мене запитання:"Чьїх будєтє"?
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15.02.2022 11:35 Ответить
я украинец, мы только по факту только перестали стрелять. В остальном там одна зрада в том числе амнистия и особый статус. Европа уже требует это исполнять, немец вчера на конференции это потвердил что ждет от нас проект закона
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15.02.2022 11:41 Ответить
Лена, так ты украинец или украинка
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15.02.2022 11:58 Ответить
Воно українець, коли переодягнеться, або українка. Залежно, який одяг.
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15.02.2022 12:03 Ответить
А в паху у цієї "істоти" - застібка-"блискавка! І за необхідності ВОНО або піхву розкриває або член з яйцями пристібує !
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15.02.2022 14:37 Ответить
с чего взяли что меня Лена звать, судя по вашему нику то вы просто искуственный интелект а не человек
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15.02.2022 12:28 Ответить
Ще раз, "українець Лєна" 😊 : не лише стріляти перестали, в й важке озброєння відвели і закон прийняли і щороку продовжуємо його дію. Тому і санкції проти кацапів, а не проти нас. 😊 У тебе з логікою все добре, "українець Лєна"😁Чи "українець" з Лєни (річки у кацапії)? 🤔
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15.02.2022 12:09 Ответить
***** не пиши
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15.02.2022 13:36 Ответить
В Европе терпение заканчивается, или у тваво *****?
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15.02.2022 12:28 Ответить
у ***** давно уже закончилось
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15.02.2022 12:29 Ответить
По минским договоренностям кацапы должны покинуть территорию Украины. Или тебя устраивает оккупация Донбасса?
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15.02.2022 12:12 Ответить
А практично наскільки це реально наблизило до НАТО, там говорили так і говорять, що питання вступу до НАТО не на часі
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15.02.2022 11:07 Ответить
Українська армія стала набагато ближче за НАТО за стандартами.
Це не робиться за місяць чи рік - це безперервний, довгий процес.
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15.02.2022 11:11 Ответить
правильно, но ближе к стандартам НАТО запись в Конституции формальное отношение имеет, это можно и нужно делать всегда
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15.02.2022 11:23 Ответить
Практически это кардинально усложняет попытки увести Украину в таежный союз, для начала, и дает четкий сигнал партнерам о выбранном страной курсе...
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15.02.2022 11:14 Ответить
А Мінські договорняки. там там Петро взагалі з дипломатичних штанів виплигнув, навіть свої труси в них забувши!
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15.02.2022 13:10 Ответить
Ну і дурне. Він їх пропихнув задля дурного телекторату , перед виборами. Чи у вас мізків зовсім немає, один розплавлений шоколад?
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15.02.2022 13:23 Ответить
Сьогодні в залі засідань ВР були присутніми 216 депутатів Засідання може буть відкрите при мінімальній присутності в 226 Тобто будь-яке рішення прийняте при такій явці не є легітимним!
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15.02.2022 14:32 Ответить
Голос вопіющего в пустині заглушують клоунські бубенци!
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15.02.2022 11:01 Ответить
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15.02.2022 11:30 Ответить
а украинское руководство как раз и работает не столько по будапешту,сколько по НАТО ,ЕС и ООН.даже сформировало новые полит. площадки (например Крымская платформа) и новые коллективные договора с отдельными державами ЕС для ослабления сопротивления некоторых стран из ЕС (Германия,венгрия,Италия...).Так что теперь кроме ЕС есть и другие формации из тех же стран ЕС (Люблинская тройка и др.)
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15.02.2022 11:02 Ответить
нынешнее Украинское руководство занимается активным саботажем и делает вид что все хорошо.
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15.02.2022 11:05 Ответить
а кто тогда выпросил столько помощи,преодолел авторитарность действия Германии по препятствию помощи Украине? Кто организовал дополнительные ДЕЙСТВЕННЫЕ полит. площадки типа Люблинской тройки или Крымской платформы? Кто заключил договора на производство военг. оборудования в Украине типа беспилотников и боевых кораблей? И это только навскидку..
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15.02.2022 11:31 Ответить
по первому пункту заслуга США и Великобритании по второму, заслуга человека который недавно летал в страны этой люблинской тройки с рабочими визитами и которого так активно преследует власть рукожопых клоунов-саботажнтков, просирающих все его прошлые инициативы по укреплению армии.
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15.02.2022 12:21 Ответить
А давате уявимо на мить, що нинішня українська влада почне істерити і заламувати руки. Негайно почнеться паніка в населення, дефіціт товарів, палива, затори на дорогах, почнеться анархія та мародерство. І замість щоб готуватися воювати, треба буде витрачати ресурси на те, щоб припинити це все всередені країни. Ви дійсно не розумієте, що будь-які внутрішні проблеми в Україні ослаблюють зовнішній периметр?
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15.02.2022 14:24 Ответить
а давайте уявімо що влада почне реально готуватись до війни, профінансує нарешті оборонні проекти, припинить вбивати нашу енергетику в угоду вусатому диктатору, а не буде ******* про шашлички та ******* одночасно зливаючи бабло на страхування авіаперевезень щоб вчасно здриснути з країни.
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15.02.2022 14:37 Ответить
Так з чого Ви взяли, що влада не готується до війни?
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15.02.2022 14:45 Ответить
а з того щоб замість того щоб належно профінансувати армію за проектом який вже нормально разписаний і поданий до вр, вони дають воїнам подачку до зп в 30%, як хабар, як "ось вам відїбіться!"
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15.02.2022 15:26 Ответить
Це коли воно РАБОТАЕТ ? Коли Бубочка 10 днів торчав на лижах в Буковелі а американські літаки за наказом Байдена шпигували Україну зброєю ? Чи коли парламент пішов у новорічну відпустку на 38 днів перший раз за 10 років (в час загрози війни) ??? Чи коли сьогодні в перед-день загрози вторгнення (за данними всіх західних розвідок) Стефанчук відкрив засідання парламенту на якому є зареєстровано лиш 219 депутатів із необхідного мінімуму 226 !!!
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15.02.2022 11:08 Ответить
вот как раз вопрос и в том-ЧЬИ депутаты уже за границей и не явились на срочные заседания? И есть основания ОФИЦИАЛЬНО снять с них депутитские обязанности..Второе,воен. помощь принималась всегда и вряд ли стОит обвинять зеленского.что лично не разружал ящики в аэропорту (кстати,не видно там было среди грузчиков и Порошенко).зато полученное вооружение уже никто не прячет "под замок" как это делал Порошенко.
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15.02.2022 11:28 Ответить
а що, Порох оте озброєння, яке він вибив в період свого різдвяно-новорічного вояжу по Європі - ще й сам мав розвантажувати з літака?
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15.02.2022 15:06 Ответить
кто-то же обвинил,что когда груз с оружием пришёл,зеленский отсутствовал в Киеве,..Видимо предполагалось.что тот должен был принять участие в разгрузке..))0 А .кстати.откуда информация.что оружие "выбил" Порошенко? оружие передавалось официальными каналами с подписью причастных чиновников..Порошенко кто? Чиновник? наделённое какими-то тполномочиями лицо???..есть международная практика по перемещению оружия и наркосодержащих средств.СТРОГО проходящих по официальным каналам...Где тут вклад Порошенко? И ещё,там ,где он присутствовал (на собраниях) не принимались никакие решения.потому как статус тех собраний не имел полномочий на официальные договора
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15.02.2022 16:45 Ответить
Половина стран НАТО боятся оружие Украине ПРОДАТЬ, не то, что бы Украина была в составе НАТО. Только совсем недавно начались более менее масштабные поставки....
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15.02.2022 11:05 Ответить
Если бы дебильное руководство ( не могу назвать его украинским) работало бы по вопросам НАТО, то тратилось бы на выполнение стандартов НАТО, а не на кретинские программы придурочного клоуна по зебофонизации бабусь
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15.02.2022 11:11 Ответить
Петро Олексійович , вибачте не доганяю зміст ваших слів .Якщо Будапештський меморандум це "фількіна грамота " і він не несе ніяких зобов'язань для сторін підписантів , то значить і обіцянка України не розробляти і не мати ядерної зброї теж недійсна ? Вважаю , що саме Будапештський меморандум і є тим важілем щоб тиснути на Росію , або деескалація або ми робимо свою атомну бомбу .
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15.02.2022 11:18 Ответить
саме так. Але, тоді Україна підпаде під санкції всесвітнього договору про нерозповсюдження ядерної зброї
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15.02.2022 11:39 Ответить
Можно сделать "ваккумную" бомбу. Поражающий эффект примерно тот же, и она не подпадает ни под какие договора.
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15.02.2022 11:50 Ответить
Ан Мур , а ми і не будемо розповсюджувати , ми так чисто для себе )
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15.02.2022 12:13 Ответить
Путлер придума новый Ультиматум
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15.02.2022 11:19 Ответить
Країні потрібен ПОРОХ!!!
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15.02.2022 11:24 Ответить
Где модно ознакомиться с текстом "Вашингтонского договора"?
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15.02.2022 11:31 Ответить
В своей методичке, троллятина
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15.02.2022 11:48 Ответить
Так опубликуй свою методичку.
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15.02.2022 12:08 Ответить
я розспамлю - а тебе зебіл- - в спам! За брехню!
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15.02.2022 14:26 Ответить
Гугли.
Підсказка: НАТО - це і є "Вашингтонський договір"
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15.02.2022 14:25 Ответить
Тільки дебілам (а, може, і *********** шльондрам) "незрозуміло", що т.зв. "будапештський формат" - це непрацююча структура через те, що в тому меморандумі не передбачено санкцій за його порушення. Аж до того, що за нього можуть забути один чи декілька учасників/підписантів, і він попросту не збереться навіть "для консультацій" (а лише консультації передбачені тим меморандумом в разі його порушення). Тим часом касапи хер клали на нього; і не одні, а з підтримкою Китаю; а Сіярто взагалі не дасть згоди на зібрання його учасників на своїй території.

Втім, саме шльондра ***** саме зараз "чомусь" так активно наполягає на реанімації цього покійника "будапешта"... Випадково, чи ні? Риторичне питання.
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15.02.2022 11:38 Ответить
Сіярто (за прикладом Путіна) вирішив "побикувать" з членством у ЕС але з ЕС йому сказали "Так "баба з возу - кобилі легше ..." А продовжиш "бикувать" - то і в НАТО подумають - "На хрена нам така мадярська грусть?" і викинуть звідти" От Сіярто і вирішив "миротворцем" прикинуться!
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15.02.2022 12:17 Ответить
залишилось найголовніше - обрати українську владу а не "какая разніца"...а з цим видається будуть проблеми
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15.02.2022 11:53 Ответить
Краще не скажеш!! Хоча ці аргументи відомі і багато років промовляються, та днями юля, тягнибок і низка послідовників вперто наполягають на тому, що вже пройдено, 2 тормоза чи два чоботи пара
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15.02.2022 12:35 Ответить
Порошенко какую- то фуйню городит про вашингтонский договор.
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15.02.2022 12:36 Ответить
Те, що - повний 73/43%зебіл, який не знає, що таке "North Atlantic Treaty Organization" - мені відомо давно; але цей висер - чергове підтвердження для адекватних форумчан істини в першій моїй стрічці.
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15.02.2022 14:31 Ответить
Мінські угоди писали Кучма, Медведчук та російські представники. А у Порошенка та його однодумців це повна дипломатична пабєда.
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15.02.2022 13:26 Ответить
П.О. сам визнав, що писав разом з фрау Рібентроп (або Меркель) ті мінські угоди. Незрозуміло, нащо про йому було про це вихвалятися...
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15.02.2022 14:47 Ответить
Пэця как был тварью продажной и брехливой так тварью и сдохнет!!!!!!!
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15.02.2022 13:31 Ответить
Есть один нюанс.Украина выполнила договор в полном объёме.И доказательством выполнения Украиной является ликвидация ЯО.Не разборка и хранение в разобранном виде,щоб можно было в случае чего,быстро собрать как калаш...А конкретно твёрдо и гарантировано ликвидировала носители и боеголовки.Тобто Украина чётко продемонстрировала выполнение своих обязательств,отказавшись от ЯО.Поэтому вес этого документа подкреплён нашими действиями.Как не называй Будапештский меморандум,он подкреплён весомыми реальными действиями с нашей стороны.И это факт.Факт от которого отмахиваются.Тобто представьте весы,куда Украина сложила ЯО,а в другую чашу должна бы была лечь безопасность,щоб их уравновесить.Но...Как я вже казав,природа не признаёт добро и зло,ей нужен баланс.И пока весы не будут сбалансированы,Мир будет штормить
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15.02.2022 13:31 Ответить
Що означає - "ліквідація ЯО"? "А конкретно твёрдо и гарантировано ликвидировала носители и боеголовки" - а це як?

"Твердо" були ліквідовані носії ЯО стратегічного призначення.
"Точка-У" може нести ядерний заряд. "2С5 Гиацинт-С" - також може стріляти снарядами з ядерним зарядом. Їх так само "ліквідували"?

А ви у курсі що усе ЯО (і стратегічне, і тактичне), за наказом США було віддано у РФ?
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15.02.2022 15:19 Ответить
угомонись, болезный
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15.02.2022 13:56 Ответить
5 лет Петруха сопли жевал и делал вид что помнит про Будапешт, а от кума Пути доллар капал , поэтому не особо оно ему надо было
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21.02.2022 15:00 Ответить
 
 