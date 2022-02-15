Безопасность Украины – не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре, - Порошенко
Настоящей гарантией суверенитета Украины является членство в НАТО.
Об этом в Facebook пишет пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Он призвал политиков и чиновников не спекулировать на "компромиссах" по евроатлантической интеграции Украины, закрепленной в Конституции нашего государства.
"Призыв к применению положений Будапештского меморандума от 1994 года не нов. Конечно же, этот вопрос прорабатывался еще с первых дней российской агрессии 2014 года, и Украина неоднократно обращалась к странам-подписантам о проведении неотложных консультаций по безопасности "будапештских обязательств". Этот документ также использовался как один из основных аргументов для инициирования многочисленных консультаций на всех уровнях с нашими западными партнерами, в первую очередь США и Великобританией", – напомнил Порошенко.
"Однако, как показала предыдущая практика, проблема не в формате или договоренности, не в Будапеште или Минске, а в России, Кремле и лично Путине. Мирному процессу сегодня не хватает политической воли Путина, и именно в этом проблема. Будапештский меморандум лишь подтвердил тот факт, что любые договоренности - письменные или устные - с Российской Федерацией ничтожны, и Россия при первой возможности разорвет их в клочья", - констатирует пятый Президент.
"Исходим из того, что консультации на любых площадках и в любых форматах не лишние, особенно в нынешних условиях. Однако, следует отдавать себе отчет, что "будапештский трек" не сможет стать основным для Украины в вопросе укрепления безопасности, суверенитета, независимости и территориальной целостности. Его ценность вижу в первую очередь в укреплении нашей доказательной базы в международных судах при рассмотрении исков Украины о нарушении Россией норм международного права", – пишет Петр Порошенко.
Лидер партии отмечает: фундаментальной задачей было и остается обеспечение вступления Украины в Североатлантический альянс, что и является единственной настоящей надежной гарантией сохранения независимости и суверенитета и укрепления украинской государственности на обозримую историческую перспективу.
"Именно поэтому по моей инициативе курс на членство в НАТО был включен в Конституцию Украины и обязателен к выполнению украинскими властями", - объясняет Порошенко.
"Призываю украинских чиновников воздерживаться от спекуляций на тему возможных компромиссов в вопросе евроатлантического будущего Украины, а в ускоренном темпе достигать соответствующих политических и технических критериев, не поддаваясь шантажу Кремля. Безопасность Украины не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре", - резюмирует Петр Порошенко.
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Собственно тоже самое можно сказать и о других подписавшихся в той бумажке. Они не гарантировали нам безопасность от кацапов. Не понимаю этих двойных стандартов от Петра Алексеевича...
Насправді, Британія та Штати найбільше нам допомагають.
Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
Бачите фразу "ніяка їхня зброя"?
А ось що каже Меморандум:
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
Нам погрожують застосуванням ЯЗ? Ні.
Так панятна?
Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх (включаючи РФ - cozzzac) зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня (включаючи будь-яку зброю РФ - cozzzac) зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
Мова не про ЯЗ, як бачиш, а про будь-яку зброю з боку країн, які підписали БМ. Так як серед підписувачів була РФ, це і була гарантія "від кацапів". Просто перечитай текст уважно.
Зацініть зараз наскільки стратегічно думав Порошенко, коли протиснув курс на НАТО в конституцію. От хто ще з наших політиків вміє думати настільки стратегічно?
Яким чином можна виконати Будапешт ?
Яким чином можна змусити виконувати Будапешт перш за все роіську.
Чекаю докладної відповіді. Інакше ви базарна тринда.
Слідкуйте за наслідками дій, а не за діями, чи, тим паче, за словами.
Це не робиться за місяць чи рік - це безперервний, довгий процес.
Підсказка: НАТО - це і є "Вашингтонський договір"
Втім, саме шльондра ***** саме зараз "чомусь" так активно наполягає на реанімації цього покійника "будапешта"... Випадково, чи ні? Риторичне питання.
"Твердо" були ліквідовані носії ЯО стратегічного призначення.
"Точка-У" може нести ядерний заряд. "2С5 Гиацинт-С" - також може стріляти снарядами з ядерним зарядом. Їх так само "ліквідували"?
А ви у курсі що усе ЯО (і стратегічне, і тактичне), за наказом США було віддано у РФ?