Если Россия признает "ЛДНР", то это означает де-факто и де-юре ее выход из Минских договоренностей, - Кулеба. ВИДЕО

Признание Россией так называемых ЛДНР будет означать де-факто и де-юре выход из Минских договоренностей.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"О возможном признании российской Думой так называемых "ЛДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

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Госдума рассмотрит вопрос обращения к Путину о "признании "ЛДНР" 15 февраля.