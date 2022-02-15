Если Россия признает "ЛДНР", то это означает де-факто и де-юре ее выход из Минских договоренностей, - Кулеба. ВИДЕО
Признание Россией так называемых ЛДНР будет означать де-факто и де-юре выход из Минских договоренностей.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"О возможном признании российской Думой так называемых "ЛДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.
Госдума рассмотрит вопрос обращения к Путину о "признании "ЛДНР" 15 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
---------------------------------------
Україна приймає косовські паспорти - заступник міністра Боднар
24.09.20
"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (на шляху). Минулого року ми вирішили працювати з косовськими паспортами. Зараз наш посол тут (в Албанії) і посли в інших частинах світу отримали вказівки прийняти ці паспорти. і не обмежувати подорожі. Можливо, починаючи з таких маленьких кроків, ми зможемо рухатися до певних результатів", - сказав він в інтерв'ю албанському телеканалу RTV Ora, повідомляє зареєстроване в Україні видання "Європейська правда".
финансирование тероризма?
сокрытие преступников?
пішла накачка "мінскіє нада випалнять"...
Пошлите все эти мацковские хотелки нах, не тратьте время впустую, вооружайте армию! ***** мирно не отпустит Украину! В который раз говорю, все эти "требования безопасности", "невступление Украины в НАТО", полный пи*деж, на уровне защиты руцкоязычных от геноцида. Кремляди прекрасно понимают, что Украина, будет она в НАТО или нет, ни на кого нападать не будет, так же и само НАТО, вероятность нападения, со стороны Украины, даже будет меньше, если она будет в альянсе! Основная цель, максимальное ограничение развития Украины, ее ослабление и поглощение, в удобный для параши момент. Все!
Кроме того что они были подписаны под давлением, они были подписаны НИКЕМ, парламент их не ратифицировал, и они не содержат ничего кроме зрады и капитуляции Украины.
Все хронические больные кто считает что "ах санкции для России" - вам их посол в Швеции ответил на доходчивом уровне.
Випросити в нього новий Мінськ - 3 ..
Всі - дружно благати Путлера про його милість на нову зустріч в Норманді...