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Если Россия признает "ЛДНР", то это означает де-факто и де-юре ее выход из Минских договоренностей, - Кулеба. ВИДЕО

Признание Россией так называемых ЛДНР будет означать де-факто и де-юре выход из Минских договоренностей.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"О возможном признании российской Думой так называемых "ЛДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Также читайте: Госдума не примет обращение к Путину о признании "Л/ДНР", это будет означать выход из минских соглашений, - "слуга народа" Арахамия

Госдума рассмотрит вопрос обращения к Путину о "признании "ЛДНР" 15 февраля.

Автор: 

Госдума (1261) россия (95393) минские соглашения (3229) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+12
захват Дебальцево уже не вписывалось в "минск", раздача 800 тысяч двухголовых книжек окончательно завершили процесс. Каких еще вам надо доказательств и аргументов?
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15.02.2022 11:12
+7
Це така сама зброя як і інші

Ты серьёзно? Тебе сколько лет? И какой диагноз тебе психиатр поставил? Только честно.
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15.02.2022 11:30
+6
надеюсь ты их боевой тачанки сточишь эту херню?
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15.02.2022 11:13
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А як це розуміти?
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Україна приймає косовські паспорти - заступник міністра Боднар
24.09.20

"Ми офіційно не визнали Косово, але є певні кроки (на шляху). Минулого року ми вирішили працювати з косовськими паспортами. Зараз наш посол тут (в Албанії) і посли в інших частинах світу отримали вказівки прийняти ці паспорти. і не обмежувати подорожі. Можливо, починаючи з таких маленьких кроків, ми зможемо рухатися до певних результатів", - сказав він в інтерв'ю албанському телеканалу RTV Ora, повідомляє зареєстроване в Україні видання "Європейська правда".
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15.02.2022 11:27 Ответить
прецендент)
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15.02.2022 11:36 Ответить
Ой не кажiть куме !
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15.02.2022 11:37 Ответить
вооружене 30000 сепаров, ничего не означает???
финансирование тероризма?
сокрытие преступников?
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15.02.2022 12:11 Ответить
щось сьогодні забагато тролів подоляцьких на "квадратний метр"....
пішла накачка "мінскіє нада випалнять"...
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15.02.2022 12:23 Ответить
Разве раздача расеянских паспортов населению в ордло не является достаточным фактом выхода из минских соглашений???
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15.02.2022 12:58 Ответить
коментів більше ніж самої статті))
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15.02.2022 13:30 Ответить
А паспортизация не выход из минских соглашений? Хватит повторять мантру с минскими соглашениям! Весь этот бред с нормандским фоматом: "Мы реанимировали нормандский формат! Какой идиотизм! Кластеры, треки, сегменты, *****, какая то пурга! Мусолят подкинытые словечки как шемпанЗЕ.
Пошлите все эти мацковские хотелки нах, не тратьте время впустую, вооружайте армию! ***** мирно не отпустит Украину! В который раз говорю, все эти "требования безопасности", "невступление Украины в НАТО", полный пи*деж, на уровне защиты руцкоязычных от геноцида. Кремляди прекрасно понимают, что Украина, будет она в НАТО или нет, ни на кого нападать не будет, так же и само НАТО, вероятность нападения, со стороны Украины, даже будет меньше, если она будет в альянсе! Основная цель, максимальное ограничение развития Украины, ее ослабление и поглощение, в удобный для параши момент. Все!
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15.02.2022 13:38 Ответить
раздача козлячих паспортов это уже выход с минских договоренностей и официальное начало оккупации этих территорий.
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15.02.2022 14:04 Ответить
За Минские договоренности надо судить тех кто их подписал и вообще настаивает на их исполнение, Ссылается на них.
Кроме того что они были подписаны под давлением, они были подписаны НИКЕМ, парламент их не ратифицировал, и они не содержат ничего кроме зрады и капитуляции Украины.
Все хронические больные кто считает что "ах санкции для России" - вам их посол в Швеции ответил на доходчивом уровне.
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15.02.2022 14:21 Ответить
Чтобы РФ не сделала, то это будет ухудшать ее положение!!!
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15.02.2022 14:23 Ответить
да откопайте яйца в трусах и откройте рот и скажите, что если они признают, то мы выйдем из минских капитулянских петиных соглашений. Емае, тут в какой-то программе в например Венгрии показывают Крым не в составе Украины, так мы на ковер посла их зовем. А тут блин аннексии, а они как импотенты не реагируют. Выйти из минских, выбросить нахрен из страны всех дипломатов России и через третью страну поддерживаем контакты, как это делает маленькая Грузия хотя бы.
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15.02.2022 14:43 Ответить
Тому треба зараз бігти до Путлера,падати перед ним навколішки ,щоб він вернувся на перемовини.
Випросити в нього новий Мінськ - 3 ..
Всі - дружно благати Путлера про його милість на нову зустріч в Норманді...
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15.02.2022 14:55 Ответить
Теперь ***** после спича Байдена просто обязано признать ОРдЛо)
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16.02.2022 02:07 Ответить
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