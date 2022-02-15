Рада приняла постановление с призывом РФ освободить оккупированные территории и отвести войска от границы
Народные депутаты приняли постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств ситуации вокруг Украины (№7045).
Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".
За такое решение проголосовали 326 парламентариев.
Верховная Рада призывает Российскую Федерацию отвести военные силы и вооружения от границы с Украиной и вывести их с временно оккупированных территорий, прекратить военные учения в морских акваториях Украины и снять преграды для международной морской торговли.
В проекте постановления Верховная Рада предлагает осудить действия Российской Федерации, направленные на безосновательное расширение военной агрессии против Украины.
Кроме того, согласно проекту, Верховная Рада просит международные организации, а также правительства и парламенты иностранных государств усилить санкционное давление на Россию как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности.
Верховная Рада предлагает продолжать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ и необходимости мирного разрешения спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов.
Парламент также советует международным организациям и своим коллегам из иностранных парламентов усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в частности, оборонной помощи.
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а санкції зберегти
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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.
"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.
Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.
"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
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Та ты шо?
А без цього Шольц може казати що завгодно. І Зеленський також.
"Ми розглянемо це питання", вже багато років розглядаємо і ще порозглядаємо.
Німецький пацифізм котрий ми зараз бачимо - це пацифізм вже третього покоління без війни і третього покоління під захистом НАТО. Він вже перетворився на щось дуже цинічне і фарисейське, і це самозакоханість. Тобто, це коли ви йдете біля бійки і ви бачите що людину вбивають, ви говорите, що я настільки крута людина, настільки моральна, що я не втручаюсь, тому що я не хочу збільшувати кількість насильства в світі, і ви бачите як цю людину вбивають остаточно. Але ви така закохана в себе людина, що ви не втручались і ви не перейшли цей кордон насильства.
https://www.youtube.com/watch?v=lUBy1DUNfM4
https://andreistp.livejournal.com/9123061.html
Русские по натуре лживы, коварны и жестоки, это хорошо известно всему миру. Эта нация, у которой алчность стала второй натурой, не выплёвывает с легкостью кусок мяса, который попал ей в рот.
«Величие» русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма».
https://eksperimenty.blogspot.com/2015/09/Chinese-Russian.html
В Украине кризис власти.Народ уже не хочет терпеть кацапов и готов к войне,а власть не готова ,не может , не умеет и не хочет бороться с врагом.Народ учиться стреляь,а парламент в бегах.