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Новости Агрессия России против Украины Война
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Рада приняла постановление с призывом РФ освободить оккупированные территории и отвести войска от границы

Рада приняла постановление с призывом РФ освободить оккупированные территории и отвести войска от границы

Народные депутаты приняли постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств ситуации вокруг Украины (№7045).

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

За такое решение проголосовали 326 парламентариев.

Верховная Рада призывает Российскую Федерацию отвести военные силы и вооружения от границы с Украиной и вывести их с временно оккупированных территорий, прекратить военные учения в морских акваториях Украины и снять преграды для международной морской торговли.

В проекте постановления Верховная Рада предлагает осудить действия Российской Федерации, направленные на безосновательное расширение военной агрессии против Украины.

Кроме того, согласно проекту, Верховная Рада просит международные организации, а также правительства и парламенты иностранных государств усилить санкционное давление на Россию как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности.

Также читайте: Россия продолжает наращивать войска: опубликованы новые спутниковые снимки. ФОТОрепортаж

Верховная Рада предлагает продолжать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ и необходимости мирного разрешения спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов.

Парламент также советует международным организациям и своим коллегам из иностранных парламентов усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в частности, оборонной помощи.

Автор: 

ВР (29230) россия (95402)


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Топ комментарии
+29
Такие вещи важны. Они создают фон.
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15.02.2022 11:25
+14
Салупу им на воротник. Пускай там теребонькают друг другу что хотят, никто не даст пропихнуть в Раде такую капитуляцию. Иначе реально будет гражданская война
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15.02.2022 11:29
+10
Эмитация бурной деятельности
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15.02.2022 11:24
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Эмитация бурной деятельности
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15.02.2022 11:24 Ответить
Такие вещи важны. Они создают фон.
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15.02.2022 11:25 Ответить
Логічним продовженням цієї постанови має бути введення Воєнного стану та наступ в ОРДЛО та Криму.
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15.02.2022 11:36 Ответить
Земля не стоит жизни людей. Но это моя точка зрения, конечно.
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15.02.2022 11:37 Ответить
Тут справа не в землі, а у відновленні справедливості. А відновлення справедливості достойна мета щоб віддати за неї життя.
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15.02.2022 11:39 Ответить
Иди отдавай. Я не против. Но других не втягивай.
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15.02.2022 11:43 Ответить
Ну саме на це путін і сподівається, що знайдеться достатньо невтрученців, які будуть вдома їсти ковбасу та очікувати путіна.
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15.02.2022 11:46 Ответить
То нащадкитих хто німців у 41му із квітами зустрічав.
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15.02.2022 18:14 Ответить
"Да что ты черт возьми такое несешь?" (с). Я посмотрю, что ты запоешь когда не дай бог сюда кацапы ломанутся со своими ЧВК, гиркиными, пушилиными и пасечниковыми. Отожмут у тебя квартиру, оставят голым и босым на улице. Может тогда до тебя хоть что то дойдет? И если ты не дорожишь своей землей, если не дорожишь Украиной, то у тебя явно проблемы. "Земля не стоит жизни людей..." - чужая земля, не стоит. И хотя бы в память, о людях отдавших жизни за свободу и независимость Украины, и Украинской Земли, не неси чушь.
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15.02.2022 12:25 Ответить
Так что надо пойти на штурм Крыма как этот тролль советует?
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15.02.2022 12:28 Ответить
Саме так, на потрібно йти на штурм ОРДЛО та Криму. Ми ніколи самі так не мілітарізуємо і не об'єднаємо навколо України українське суспільство як це зробив путін. Цим потрібно скористатись щоб нарешті вибити окупанта і завершити цю війну.
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15.02.2022 12:37 Ответить
На штурм пока рано, но отдавать Донецк и Луганск - это не приемлемо. Мы уже с Крымом это проходили. И если сейчас не дать отпор, то кто будет следующим? И отдав очередную часть Украинской Земли, мы предадим наших ребят. Рябят которые отдали жизни за Украину и Украинскую Землю и Свободу (на Майдане, в Дебальцево, в Иловайске и т.д.).
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15.02.2022 12:39 Ответить
В любом случае этот парень тролль. Не ведись на него. Он не понимает твою боль, а просто её использует.
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15.02.2022 12:44 Ответить
Вам би почекати ще 200 років сприятливих обставин.
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15.02.2022 13:10 Ответить
Зараз як раз момент для штурму, вчора було зарано, завтра буде запізно, отже потрібно йти у наступ саме зараз!
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15.02.2022 13:10 Ответить
Для безболезненного возобновления справедливости надо дождаться удобного момента. Надо уметь ждать, а не кидаться под танки.
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15.02.2022 12:18 Ответить
Ми чекали цієї можливості довгих 8 років! Саме час!
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15.02.2022 12:23 Ответить
долго ждали азеры
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15.02.2022 12:27 Ответить
И положили несколько тысяч солдат. Стоило ли оно того?
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15.02.2022 12:28 Ответить
Азербайджан не страждав від невирішеності конфлікту в Нагорному Карабаху, як від цієї війни страждає Україну. Азербайджан міг ще 100 років очікувати поки конфлікт вирішиться мирним шляхом. У Азербайджана є нафта, яку він успішно продає і наповнює національний та військовий бюджети. Війна в Карабаху це скорше результат надлишку нафтових грошей у Азербайджана, ніж нагальна необхідність. У нас інша ситуація, Україна задихається в постійній небезпеці нападу путіна і тому потрібно вирішити цю ситуацію негайно!
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15.02.2022 12:30 Ответить
Ты че дурак?Тролль?Какая появилась возможность?
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15.02.2022 13:02 Ответить
Українське суспільство мобілізовано, черги добровольців стоять в військоматах, як в 2014 році, підрозділи ЗСУ озброєні ******** зброєю. Саме зараз йти у наступ та звільняти Крим та ОРДЛО і утверджуватись як суб'єкт міжнародної політики та регіональний лідер Східної Европи! Іншої такої можливості не буде!
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15.02.2022 13:08 Ответить
Ты дурак?
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15.02.2022 12:16 Ответить
Головне, що вчасно.
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15.02.2022 11:31 Ответить
Ордло з воза , Україны легше !

а санкції зберегти
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15.02.2022 11:37 Ответить
Хорошее большинство.
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15.02.2022 11:25 Ответить
Зелені легалізовують терористів!

_________


Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.

"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.

Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
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15.02.2022 11:25 Ответить
Салупу им на воротник. Пускай там теребонькают друг другу что хотят, никто не даст пропихнуть в Раде такую капитуляцию. Иначе реально будет гражданская война
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15.02.2022 11:29 Ответить
Громадянської війни не буде, а ті хто спробує підписати без відома суспільства, або проголосувати у Верховній Раді не тільки до Ростова, а за межі Києва не встигнуть вибігти.
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15.02.2022 11:42 Ответить
Реально по факту ,что Вы можете зеИУДАМ СДЕЛАТЬ ? Они беспредельничают уже почти 3 года ! А все только констатируют ФАКТЫ ИХ ПРЕДАТЕЛЬСТВА !
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15.02.2022 11:58 Ответить
Нехай клоуни спробують підписати, то побачите, що їм зроблять.
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15.02.2022 12:28 Ответить
Иначе реально будет гражданская война
==
Та ты шо?
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15.02.2022 12:21 Ответить
Судячи з 326 голосів ніяка "зрада" через Раду не пройде і близько.
А без цього Шольц може казати що завгодно. І Зеленський також.
"Ми розглянемо це питання", вже багато років розглядаємо і ще порозглядаємо.
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15.02.2022 11:38 Ответить
Як Росія купує німців? Чому Берлін не дає зброю Україні? Як це змінити? Відверті відповіді.

Німецький пацифізм котрий ми зараз бачимо - це пацифізм вже третього покоління без війни і третього покоління під захистом НАТО. Він вже перетворився на щось дуже цинічне і фарисейське, і це самозакоханість. Тобто, це коли ви йдете біля бійки і ви бачите що людину вбивають, ви говорите, що я настільки крута людина, настільки моральна, що я не втручаюсь, тому що я не хочу збільшувати кількість насильства в світі, і ви бачите як цю людину вбивають остаточно. Але ви така закохана в себе людина, що ви не втручались і ви не перейшли цей кордон насильства.

https://www.youtube.com/watch?v=lUBy1DUNfM4
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15.02.2022 11:39 Ответить
Так той "статус" щороку переголосовують, навряд чи будуть кардинальні зміни.
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15.02.2022 12:50 Ответить
ну тепер точно відведуть
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15.02.2022 11:27 Ответить
Может надо чем-то полезным заняться , а не призывами к неадекватной орде ?
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15.02.2022 11:28 Ответить
Присутніх у залі 219 а проголосували 326 ??? Це як ? Почалося онлайн-голосування ?
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15.02.2022 11:28 Ответить
Их там 350 или даже больше.
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15.02.2022 11:36 Ответить
Ну-ну всі 450 ))) Лиш двома пальцями одразу на кнопки не встигли надати щоб зареєструватися )))
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15.02.2022 11:42 Ответить
Или кнопкодавят.
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15.02.2022 11:44 Ответить
«"Величие" русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма». -- вывод редактора китайской брошюры «Пронизывая взглядом Россию».
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15.02.2022 11:30 Ответить

https://andreistp.livejournal.com/9123061.html
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15.02.2022 12:04 Ответить
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15.02.2022 12:09 Ответить
…Русские по своему характеру - это одновременно воры и разбойники. Вороватость делает их алчными и трусливыми, когда они слабы, то, если им предоставляется такая возможность, занимаются воровством, а когда что-то своруют, то в страхе, что ворованное потребуют вернуть, всеми силами стремятся ликвидировать признаки, указывающие на то, что вещь когда-то принадлежала законному владельцу. Разбойничья же сторона их натуры делает русских злобными и преклоняющимися перед насилием.

Русские по натуре лживы, коварны и жестоки, это хорошо известно всему миру. Эта нация, у которой алчность стала второй натурой, не выплёвывает с легкостью кусок мяса, который попал ей в рот.

«Величие» русской нации на 30% состоит из воровства и на 70% - из бандитизма».

https://eksperimenty.blogspot.com/2015/09/Chinese-Russian.html
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15.02.2022 12:23 Ответить
Навіщо ці полумери? Проголосуйте одразу за перемогу над РФ, а Зеленський підпише указ про нове свято перемоги на РФ і делов то.
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15.02.2022 11:31 Ответить
Звільнити окуповані території разом з Кримом? ***** злякається і втече.
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15.02.2022 11:31 Ответить
вже після вчорашньої розпачливойї розповіді оленевода Шойгу про диких укрів на Абрамсах, обвішаних ************* збороєю, спроможною втопити у багнюці ************ російські танки та випарувати з них так, що аж шльопки блищать найстрашніших у світі бурятів.... До того-ж після дистанційної наради зі СкаженимКонем Лавровим, який підтвержив, що список ворогів Московії можна тепер не друкувати а достатньо відкрити Атлас Світу. З союзників московії - це лише террористичні угруповання, самопроголошені президенти та совкові послідовники комуністичного диктаторського режиму
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15.02.2022 11:54 Ответить
Сильно!!! Гроші на армію можна не виділяти! Даєш смартфони є-бабусям!
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15.02.2022 11:36 Ответить
Как оказалось , все так просто - нужно было просто принять в парламенте постановление с призывом вывести с оккупированных Московией территорий свое вооружение ватников с балалайками и прочим завезенным сбродом.... Со всех окупированных территорий включая Крым и Донбасс...а как там с репарациями дела обстоят ?
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15.02.2022 11:45 Ответить
і толку з того закону?
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15.02.2022 11:45 Ответить
Ну не одним же тільки іноземним державам цього вимагати, треба ж і від себе заявити, скільки ж можна клопотатися тільки різними "*********" і ждати поки "клюне жарений півень".
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15.02.2022 12:57 Ответить
🤢ноль. 😂 ***** испугалось ии вернуло ВСЕ !
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15.02.2022 12:03 Ответить
сидор сидоров@sidorsidoro_

В Украине кризис власти.Народ уже не хочет терпеть кацапов и готов к войне,а власть не готова ,не может , не умеет и не хочет бороться с врагом.Народ учиться стреляь,а парламент в бегах.
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15.02.2022 12:37 Ответить
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15.02.2022 13:02 Ответить
Збіговисько ідіотів зібралось через 2 місяці після початку ескалації і прийняло резолюцію якою можна підтертися. Вночі знову на моря?
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15.02.2022 14:46 Ответить
прикиньте они за нас рады.
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15.02.2022 15:22 Ответить
Я думал они примут простановление на закрытом заседании срочно выделить средства на изготовление партии Нептунов а так-же на их модернизацию чтобы увеличить дальность до тыс км или хотя-бы до 500 км-что полностью реально поскольку их двигатель-это еще советская разработака и он расчитан до 1500 км. Осталось к ракете присобачить более обьемный бак с топливом. Пока Мацквичи и Питерцы не почувствуют что украинские ракеты нацеленны на их города-русские и дальше будут борзеть и пугать
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15.02.2022 16:17 Ответить
 
 