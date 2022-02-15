Рада приняла постановление с призывом РФ освободить оккупированные территории и отвести войска от границы

Народные депутаты приняли постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, правительствам и парламентам иностранных государств ситуации вокруг Украины (№7045).

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Цензор.НЕТ".

За такое решение проголосовали 326 парламентариев.

Верховная Рада призывает Российскую Федерацию отвести военные силы и вооружения от границы с Украиной и вывести их с временно оккупированных территорий, прекратить военные учения в морских акваториях Украины и снять преграды для международной морской торговли.

В проекте постановления Верховная Рада предлагает осудить действия Российской Федерации, направленные на безосновательное расширение военной агрессии против Украины.

Кроме того, согласно проекту, Верховная Рада просит международные организации, а также правительства и парламенты иностранных государств усилить санкционное давление на Россию как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности.

Также читайте: Россия продолжает наращивать войска: опубликованы новые спутниковые снимки. ФОТОрепортаж

Верховная Рада предлагает продолжать поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ и необходимости мирного разрешения спровоцированного Российской Федерацией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права с использованием существующих переговорных форматов.

Парламент также советует международным организациям и своим коллегам из иностранных парламентов усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в частности, оборонной помощи.