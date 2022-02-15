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Украина нашла безопасные коридоры для захода торговых судов в порты, - Мининфраструктуры

Украина нашла безопасные коридоры для захода торговых судов в порты, - Мининфраструктуры

Определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. Глубина доказана на уровне 15-22,5 метра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Отмечается, что специальные суда ГУ "Госгидрография" провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой.

"Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию мы не допустили блокировки работы Черноморских портов Украины. Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу. За прошедшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов соблюдали рекомендации и использовали морской учений РФ", - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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В целях помощи капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре.

Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора.

Автор: 

море (376) Мининфраструктуры (941) Морская блокада рф (16)


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Апять шото пашло не так?
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15.02.2022 11:29 Ответить
Наші ВМС тільки для того щоб прокладати шлях судам через очерети ? )
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15.02.2022 11:29 Ответить
Молодці!!!
Пропоную ще канал судноплавний прокопати під Чорним морем від Босфора до Одеси.
Щоб вже гарантовано безпечний коридор.
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15.02.2022 11:31 Ответить
Чёрное и Азовское моря наши , а мы ищем тайные фарватеры .
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15.02.2022 11:32 Ответить
https://twitter.com/post59243564/status/1493521595633217536
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15.02.2022 11:50 Ответить
Молодцы утерли лаптеногих и их гонор по блокирове
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15.02.2022 11:58 Ответить
пздц в своем дворе нехозяева
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15.02.2022 12:15 Ответить
нормальные индейцы - всегда идут в обход)))
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15.02.2022 12:36 Ответить
безопасные коридоры

они не благодаря Украины или ее ВМС... И Украина и ее ВМС не в состаянии НИЧЕГО обезопасить ! Поэтому "безопасные коридоры" - "безопасны" ровно настолько - насколько это позволят кацапы !
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15.02.2022 15:35 Ответить
 
 