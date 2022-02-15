Украина нашла безопасные коридоры для захода торговых судов в порты, - Мининфраструктуры

Определен коридор для безопасного захода торговых судов в украинские порты. Глубина доказана на уровне 15-22,5 метра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Отмечается, что специальные суда ГУ "Госгидрография" провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой.

"Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию мы не допустили блокировки работы Черноморских портов Украины. Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу. За прошедшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов соблюдали рекомендации и использовали морской учений РФ", - подчеркнул министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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В целях помощи капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре.

Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора.