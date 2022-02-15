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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Катериновки из ПРК и произвели обстрел в направлении Лобачево из РПГ, - штаб ООС

Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Катериновки из ПРК и произвели обстрел в направлении Лобачево из РПГ, - штаб ООС

По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В направлении Лобачево русские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе!", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Также читайте: За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь и сбросили ВОГ-17 вблизи н.п. Лопаскино и Лобачево, - штаб ООС

Автор: 

обстрел (26975) Донбасс (26955) боевые действия (3967) операция Объединенных сил (6766)


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Жду троллей антизеленских. Давайте, дорогие инфантилы, разгоняйте вой, плач и панику, как вы это любите.
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15.02.2022 11:31 Ответить
та не, просто в спам иди
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15.02.2022 11:34 Ответить
Потрібно вигуляти Джавеліни в ОРДЛО.
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15.02.2022 11:35 Ответить
Так з чого стріляли? З ПРК чи всеж таки з ПТРК? Бо це зовсім різні види озброєння.
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15.02.2022 11:42 Ответить
Как же так? Не может быть! Ведь Янелох с Ермаком (я уже запутался, кто именно) не так давно сделали прорыв - добились соглашения о прекращении огня! (опять же непонятно, какое по счету). Теперь самое время Сивоху с его платформой подключать!
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15.02.2022 11:44 Ответить
Маю надію,що їм насипали у відповідь, щоб не вий.бувались?
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15.02.2022 11:45 Ответить
Лобачево, это насколько я помню, через реку сев.Донец от оккупантов. Там где обычно их дрг минируют наши тылы и охотятся снайперами. Катериновка- тоже возле серой зоны, ее при Порохе "ползучим наступлением" отжали у окупантов. Короче - началось кажется, щас еще зашевелятся под Богдановкой, Гранитным и т.д везде где серую зону ЗЕ отдал окупантам и отвел наши войска
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15.02.2022 12:04 Ответить
 
 