Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Катериновки из ПРК и произвели обстрел в направлении Лобачево из РПГ, - штаб ООС

По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В направлении Лобачево русские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе!", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

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