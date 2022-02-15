Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Катериновки из ПРК и произвели обстрел в направлении Лобачево из РПГ, - штаб ООС
По состоянию на 11 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.
В направлении Лобачево русские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Вместе к победе!", - отметили в пресс-центре штаба ООС.
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