Украине с партнерами удалось сдержать Россию от дальнейшей эскалации. Дипломатия работает, - Кулеба
Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации безопасности. Пока дипломатия продолжает этому способствовать.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - сказал он.
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+16 Прощай немытая раССея
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+13 Бандерівець
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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій
Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.
"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.
Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.
"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
https://www.bbc.com/russian/features-50211411
Росія висунула на вогневі позиції поблизу кордонів України артилерію та ракетні установки - CBC News
А я реально готувався до зустрічі мишебратів.
Накупив ліків і консервів. Днями дивився курси виживання і всілякі тактики бою в місті.
Росія як не заявляла наміру на вторгнення, так його і не робить. Україна постійно говорить, що не бачить загрози вторгнення - його й немає. В чому тут спрацювала дипломатія, якщо нічого не відбувалось і нічого змінилося?
много-ходов-очка по-хуйловски.
а так - вылитый зелебобик, которому "истерия" экономику убивает.
https://www.youtube.com/watch?v=wcC5pHxez-s Школьник в России изобрел отечественный ПК (Спаял Спектрум)
Вони зробили все за нас. Відстоюють Україну ,як свою країну.
Дякую їм!.
А про нашу дипломатію краще промовчати. Бо західним партнерам доводиться воювати не тільки з росією, а ще й не помічати наших дебілів.
ІМХО, станом на вчорашній день вірогідність вторгнення росії значно зменшилась.Зменшилась не завдяки, а всупереч діям Зе. За що дякуємо нашим партнерам.
Тепер вихід найвеличнішого. Нас чекають прикольні відосики, свята "День єдності", "День перемоги Зеленатора над Хлом" і т.п.
Как минимум, было так: орки хотели напугать войной, прошантожировать, надавить с целью выполнения их "условий" и им просто поверили. 😂
Ты что тут толкаешь, лапоть под чужим прокси?
И да
Если вытеснит- правильно сделает. Шантажировать Европу газом больше возможности не будет. Тем более, в ЕС расея уже считается "ненадежным партнёром". 👍😂