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Новости Война
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Украине с партнерами удалось сдержать Россию от дальнейшей эскалации. Дипломатия работает, - Кулеба

Украине с партнерами удалось сдержать Россию от дальнейшей эскалации. Дипломатия работает, - Кулеба

Украине удалось сдержать РФ от дальнейшего обострения ситуации безопасности. Пока дипломатия продолжает этому способствовать.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - сказал он.

Также читайте: Рада приняла постановление с призывом РФ освободить оккупированные территории и отвести войска от границы

Автор: 

армия РФ (19106) россия (95402) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+16
Пристайко вчера показал работу...
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15.02.2022 11:33
+13
Стримали... Ви державні злочинці, які взяли зобов'язання легалізувати терористів!
______________


Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.

"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.

Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
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15.02.2022 11:33
+12
Це ще раз доводить, що найкраща дипломатія - озброєння+готовність воювати.
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15.02.2022 11:36
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Правила форума Совет форумчан
Стримали... Ви державні злочинці, які взяли зобов'язання легалізувати терористів!
______________


Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Еспресо.TV.

"Ми намагаємось знайти дипломатичне рішення цієї ситуації. Разом з Францією ми інтесифікували свої зусилля в Нормандському форматі. Важливий вклад, що перемовини продовжувались зустрічами радників", - сказав Шольц.

Він назвав перемовини складним процесом, але він вартий будь-яких зусиль.

"Президент Зеленський і я були однієї думки, що "Нормандський формат" поруч з перемовинами США, Росії та ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. Президент мене запевнив в тому, що Україна надасть проєкти законів щодо "особливого статусу" (ОРДЛО, - ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії", - підсумував канцлер.
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15.02.2022 11:33 Ответить
а Вам уже известно,ЧТО там в том проекте? У Вас есть доказательства.что там именно то,что нужно путину? А как Вам заявления-обиды кремлёвских ошиванцев на то.что "уцкраина не услышала просьб Москвы" и так же обидчивые претензии Кремля к западным странам.что те "не надавили" на то.чтобы киев принял "блатной статус" рккупированного донбасса?..если какой-то прокремлёвский чиновник из ЕС 9особенно германии0 что-то там брякнул.то это не следует принимать как зраду Украины украинской властью.Просто речь идёт о том.что переговорный процесс продолжается и стороны выдвигают "своё видение"
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15.02.2022 11:38 Ответить
так по кругу еще 10 лет может пройти, и каждой весной и осенью угроза нового вторжения будет)
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15.02.2022 11:44 Ответить
вполне возможно...но мы же не можем напасть первыми.верно? А ситуация накаляться будет до тех пор.пока есть ещё путинские "евробляхи" в ЕС (Германия.австрия.венгрия..)..Вот и задача-переступить через эти "евробляхи".а это,увы.очень долгосрочная программа.Но за это время могут произойти перемены в самой РФ...Так что тут ничего не поделаешь-не можем задавать тон,но можем лавировать..
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15.02.2022 13:16 Ответить
а що нормального може запропонувати влада Зеленського українцям? Яке взагалі право мають щось робити пройдисвіти, що мають більше 60% недовіри в суспільстві? Ми вже по горло ситі цією брехнею і некомпетентністю аферистів і крадіії від Зеленого клоуна.
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15.02.2022 11:46 Ответить
А что еще может зелевласть под управлением кремлевского агента Дерьмака создать? Вам мало сплошных зашкваров и дерибана бюджета, сорванного гособоронзаказа, отступление на востоке без нападения противника? Что можно толкового ждать в этом проекте?
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15.02.2022 12:21 Ответить
с Ермаком нужно разобраться-100 %..Отступления (типа демилитаризация ) были и при Порошенко тоже (там даже более значительные территории уступались).дерибаны,увы,остаются при всех президентах и тут дело в НЕРАБОТАЮЩИХ как следует судах и появление (при Порошенко,кстати ) т.н. "выпуск под залог" (читай-откровенный откуп от расследований).Сорванные заказы в оборонке были в основном те,которые заключились ещё до зеленского.Команде Зеленского нужно было просто проконтролировать саботажников и наказать,но они "провтыкалми".Так что и зеленский,и Порошенко должны одинаково ответить за "косяки"
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15.02.2022 13:08 Ответить
Разведение войск в Золотом и Петровском было согласовано еще в 2016 году, однако реализовать его тогда не удалось: стороны конфликта обвиняют друг друга в срыве договоренностей.

https://www.bbc.com/russian/features-50211411
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15.02.2022 13:40 Ответить
"Косяки"??? 2014 год : Денег в бюджете "НОЛь" , Оккупированный Донбасс, 2 млн.беженцев, оккупированный Крым, армия в резиновых тапках, 200 реальных бронников на всю "украинскую армию" и 80-90% предателей в силовых структурах с отрядом полезных идиотов *пуцин введи*, российская армия на территории Украины без опознавательных знаков "ихтамнетов" ...😡 ... Украина выстояла , вернули 2/3 оккупированного Добасса, начался экономический подъем ( и это во время войны) , а ты еще паdло морду будешь открывать об ответственности пороха???
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15.02.2022 14:25 Ответить
прикрой ротик!!! врага остановили добробаты,которых до конца своей каденции Порошенко не хотел официально вызначить как "участник АТО",не забыв впихнуть в список своего сынишку.который точно там не был..Армию подняли нам канада и Штаты с Британией.которые ПО СВЧОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ и за свои средства развернули первые полигоны для обучения украинской армии.Деньги.как и имущество после бегства компашки Януковича объявились отсутствующими БЕЗ ПРОВЕРКИ...просто на слово...А есть свидетельства.что во всяком случае имущество было размарадёрено при Порошенко..Именно при Порошенко начались прикрытия генпрокуратурой преступления на майдане и на войне..при Порошенко ловились высшие генералы на конрабанде и поборах на КПП (засвидетельствованы "блокадниками" материалы.которые "растворились " в той же генпрокуратуре).При Порошенко Украина попал в международный скандал с внутриамериканскими предвыборными тёрками.При Порошенко выявлены мега-нарушения в оборонпроме.И при Порошенко основной агент Кремля-Медведчук вёл украину к сдаче через ПОДПИСАННЫЕ ПОРОШЕНКО кабальные условияч "минских договоров...так что ЗАКРОЙ РОТЯРУ !!!!
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15.02.2022 15:24 Ответить
Это "новое" из версий "ху#ла"? "Соломон из добробатов" - это такой же фейк, как и агент мордора - порох... ты лучше иди изучай новые методички от хулио....тебе еще работать по ним ..
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15.02.2022 15:34 Ответить
Клоун
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15.02.2022 11:33 Ответить
их там целое стадо
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15.02.2022 11:37 Ответить
Пристайко вчера показал работу...
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15.02.2022 11:33 Ответить
Під час ескалації депутати працювали на пляжах і пабах натівських країн.
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15.02.2022 11:35 Ответить
Здається цій "армаді" Україна завдяки США таки причипила "половой орган бабушки и дедушки"
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15.02.2022 11:34 Ответить
Це ще раз доводить, що найкраща дипломатія - озброєння+готовність воювати.
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15.02.2022 11:36 Ответить
Якщо бути дипломатичним, то повинно було прозвучати так: Партнерам, інколи в супереч нам, вдалося відтермінувати ескалацію агресіїї. Вашої заслуги тут мінімум.
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15.02.2022 11:34 Ответить
Ще невідомо на що ці блаЗЄнські виродки погодилися задля "деескалації". Тому їхня "заслуга" ще може виявитися визначальною.
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15.02.2022 11:36 Ответить
так, скоро взнаємо ціну цього дійства. Зеленський буде пропихувати Закон про особливий статус окупованих територій.
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15.02.2022 11:38 Ответить
Зеленский всех победіл. Слава Найвелічнейшему!
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15.02.2022 11:36 Ответить
Заявление должно было звучать так: "********** зеленский сумел найти мир в коричневом глазу тупина"
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15.02.2022 11:39 Ответить
Не факт! Стовідсотково, що він уважно вдивлявся, вдивлявся... Аж потім йому щось заліпило око!
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15.02.2022 12:05 Ответить
Мне кажется , что раша больше испугалась своего безумия , чем это подействовало на Украину . Устали бояться . Если раша полезет , "братья" получат по полной .
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15.02.2022 11:37 Ответить
Ага.

Росія висунула на вогневі позиції поблизу кордонів України артилерію та ракетні установки - CBC News
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15.02.2022 11:37 Ответить
И ? Они с октября прошлого года пугают . Ху"ло ищет красивый повод закончить свои "учения" и вернуть своих малолеток в казармы .
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15.02.2022 11:43 Ответить
Ти ба дипломатія спрацювала.
А я реально готувався до зустрічі мишебратів.
Накупив ліків і консервів. Днями дивився курси виживання і всілякі тактики бою в місті.
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15.02.2022 11:38 Ответить
Та путін просто всрався, не очікував що його понт послали
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15.02.2022 11:38 Ответить
Самі оголосили що Росія нападе,а потім самі оголосили що нам вдалося напад стримати.Поки Росія очухається від такої "дипломатіі" ми ще щось придумаєм.
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15.02.2022 11:39 Ответить
що, кацапчик, за пуйла переймаєшся?
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15.02.2022 11:53 Ответить
Западным партнёрам удалось сдержать желани Зели капитулировать. Но гарантии на будущее нет.
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15.02.2022 11:42 Ответить
та як раз не факт. Скоріше за все Зеленський пообіцяв прийняти умови Кремля.
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15.02.2022 11:48 Ответить
Яка ж це все маячня, просто брєд, інших слів не можу підібрати. Вся ця історія з вторгненням - фуфло і фейк від самого початку.

Росія як не заявляла наміру на вторгнення, так його і не робить. Україна постійно говорить, що не бачить загрози вторгнення - його й немає. В чому тут спрацювала дипломатія, якщо нічого не відбувалось і нічого змінилося?
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15.02.2022 11:48 Ответить
ідіть дивіться "Сватів", це не для вашого примітивного мозку.
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15.02.2022 11:49 Ответить
Так, мабудь дуже розумний аби вірити фейкам на цензорі, вибачайте.
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15.02.2022 11:55 Ответить
Ага, вы верите в учения среди зимы, в феврале, 60% стащили под границы Украины? Сколько техники ! Сколько топлива! Сколько денег потрачено! Просто так?
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15.02.2022 12:14 Ответить
От завтра і побачимо, чи на коли обіцяли вторгнення цього разу.
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15.02.2022 12:16 Ответить
главное, что Джавелины со Стингерами и прочими прибамбасами уже в Украине. и поставки с отползанием ***** от границ не прекращаются.
много-ходов-очка по-хуйловски.
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15.02.2022 12:22 Ответить
Це плюс для України, наявність зброї дає впевненість, як мінімум. Проте це ніяк не відміняє факт того, что істерія навколо вторгнення - штучна і не відповідає дійсності.
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15.02.2022 12:27 Ответить
если бы был мозг, то понял бы, для чего нужна была эта "истерия".
а так - вылитый зелебобик, которому "истерия" экономику убивает.
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15.02.2022 12:30 Ответить
Хай так, може все сплановано і Україна всіх перехитрила. Проте коли наступного разу будуть розповідати про вторгнення, я буду думати, що знову щось мутять, а не про реальну небезпеку. Читали казку про хлопчика і вовків?
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15.02.2022 12:41 Ответить
Перестань "читати казки" і нарешті включи мозок, якщо він є.... Весь світ дурний , лише ти "хитрозроблений" конспіролог... Просто так 140 тис . російських солдат на кордоні з Україною у відпустках "відпочивають" , разом зі зброєю і бойовою технікою.... І чому лише "вася з корча" в це вірить ?
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15.02.2022 14:32 Ответить
Я не бачу сенсу сперичатись, вже напротязі наступної доби ми побачимо, хто правий, а хто ні. Дату назвали конкретну, слідкуємо.
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15.02.2022 15:14 Ответить
То що, ви пережили нічне вторгнення? Є ще що додати про конспірологію, чи хто там де відпочиває на кордоні? "І чому лише "вася з корча" в це вірить ?" - дійсно чому.
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16.02.2022 11:06 Ответить
Коли всі сторожові пси на сторожі, і навіть сусідські, то тільки ідіот буде намагатись пограбувати таку оселю...
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16.02.2022 14:20 Ответить
Та ні-то "західні партнери",всупереч старанням й звинуваченням "найвеличнішого" дотисли Росію військовими та інформаційними засобами! І ось тепер,сподіваюсь,вони візьмуться за Україїну-за тих хто звинувачував США у "нагнітанні",зривав конкурси по САП та НАБУ,просирав мільйарди на "крадівництво" замість підсилення оборони й переймався знищенням опозиціїодночасно "здаючи " Україну"обіцянками" Шольцу ,Макрону й Путіну!
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15.02.2022 11:48 Ответить
полностью сдержали? а как же информация Financial Times, что марионеточное правительство должен возглавить Олег Царев)))
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15.02.2022 11:50 Ответить
Он живой еще?
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15.02.2022 11:53 Ответить
ага, говорит, что управляет санаториями в Ялте, и не имеет к этому никакого отношения ахахах)))
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15.02.2022 11:55 Ответить
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15.02.2022 12:20 Ответить
ну это из разряда супер-пупер импортозамещения компьютеров на железной дороге ZXSpectrum`ами 128 Кб

https://www.youtube.com/watch?v=wcC5pHxez-s Школьник в России изобрел отечественный ПК (Спаял Спектрум)
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15.02.2022 12:25 Ответить
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15.02.2022 12:29 Ответить
Што?
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15.02.2022 12:37 Ответить
Квантовая теория поля настолько сложная, что там без бутылки не разобраться
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15.02.2022 14:23 Ответить
Західним партнерам вдалося змусити, ну просто згвалтувати!, ЗЕлене чмо щоб воно не капітулювало. Ну і скільки ще будемо терпіти "опущеного" в прєзідєнтах? Ви ж розумієте що "велике крадійництво" не закінчиться і ***** залишається *****м...
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15.02.2022 11:53 Ответить
Блискуча операція Байдена та Джонсона по стримуванню росії.

Вони зробили все за нас. Відстоюють Україну ,як свою країну.

Дякую їм!.

А про нашу дипломатію краще промовчати. Бо західним партнерам доводиться воювати не тільки з росією, а ще й не помічати наших дебілів.
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15.02.2022 11:53 Ответить
Дякуєм за роботу, але це ще середина шляху. Шукайте гарантії миру, не хочеться бути приманкою в великій грі.
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15.02.2022 11:53 Ответить
Дипломатия хорошо, но они одно понимают - "бей собаку по @балу!"
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15.02.2022 12:09 Ответить
Йозеф Кнехт@jozefkneht1·1 ч

ІМХО, станом на вчорашній день вірогідність вторгнення росії значно зменшилась.Зменшилась не завдяки, а всупереч діям Зе. За що дякуємо нашим партнерам.

Тепер вихід найвеличнішого. Нас чекають прикольні відосики, свята "День єдності", "День перемоги Зеленатора над Хлом" і т.п.
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15.02.2022 12:13 Ответить
Не говори ГОП, пока не перепрыгнешь…
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15.02.2022 12:14 Ответить
Партнерам, незважаючи на саботаж української влади вдалось стиримати козломордих свинособак від подальшої ескалації.
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15.02.2022 12:14 Ответить
Ты лапшу не вешай. Что с подонком Пристайко? Какого хера оно еще в Лондоне?
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15.02.2022 12:16 Ответить
Тебе что-ли удалось,дегенерат зелёный ?))))
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15.02.2022 12:16 Ответить
не кажи "гоп"...
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15.02.2022 12:19 Ответить
За Родину, за Коломойского!!!
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15.02.2022 12:19 Ответить
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15.02.2022 12:26 Ответить
Задолбали, Россия изначально говорила что не собирается нападать, раскрутили эскалацию на пустом месте и успешно побороли.))
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15.02.2022 12:30 Ответить
Что вы выдумаваете, Кулеба это самый мощный министр иностранных дел в истории Украины, а возможно и мира, Тайлеран наших дней!!! Его работа, под чутким рукодством Президента Зеленского смогла без единого выстрела остановить орды диких московитов.
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15.02.2022 12:34 Ответить
Так Россия и договор про дружбу подписывала.... И будапештский меморандум...
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15.02.2022 13:11 Ответить
То есть 100 000-ое скопление орков с их железом, "веселушные" Искандеры и прочая хрень, морская блокада Украины- это все нам "приснилось"?
Как минимум, было так: орки хотели напугать войной, прошантожировать, надавить с целью выполнения их "условий" и им просто поверили. 😂
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15.02.2022 13:10 Ответить
То есть нет 8 лет войны, украденных территорий, 14 000 убитых украинцев? Это всё Америке "привиделось"? И нам вместе с ней.
Ты что тут толкаешь, лапоть под чужим прокси?
И да

Если вытеснит- правильно сделает. Шантажировать Европу газом больше возможности не будет. Тем более, в ЕС расея уже считается "ненадежным партнёром". 👍😂
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15.02.2022 13:22 Ответить
Эх, теперь зажоповцы вернутся, чёрт бы их побрал...
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15.02.2022 12:34 Ответить
Чего только зелёная банда не напридумывала ,лишь бы продолжать грабить народ,сейчас сама себя хвалит
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15.02.2022 12:38 Ответить
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15.02.2022 13:01 Ответить
Просто орки знают, что получат *****. И никакой тут дипломатии, а просто животный страх рядовых и офицеров перед перспективами быть закопанными в безымянных могилах, а высшее руководство боится выхода из подчинения рядовых и разрушение иллюзии "непобедимой и легендарной". Поэтому и заверещали некоторые отставные стратеги.
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15.02.2022 13:09 Ответить
Дядько корваЛоЛ
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15.02.2022 13:18 Ответить
 
 