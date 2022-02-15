"Тесно и скучно, и неловко", - Сурков заявил, что России невозможно оставаться в пределах "похабного" мира

Современная Россия за мир, однако, она не может оставаться в пределах, установленных в 1918 году – после подписания Брестского мира с Германией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение, опубликованное на портале "Актуальные комментарии", высказал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков,

В статье Сурков написал о заключенном с Германией в феврале 1918 года Брестском или "похабном" мире. По условиям этого договора от России отделялись территории стран Балтии, Украины и Беларуси, а западная граница страны откатилась далеко на восток.

Он отметил, что современная западная граница России почти полностью совпадает с "линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики".

"Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы "похабного мира". Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему", - считает Сурков.

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Сурков утверждает, что в современном мире "размер территории имеет значение", несмотря на то, что многие эксперты называют это представление архаичным. Он считает, что никто не может объяснить, почему сейчас не стоит вести борьбу за новые территории.

Также он написал, что впереди еще много геополитики – "практической, прикладной и, возможно, контактной".

"Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного (Брестского) мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", - написал Сурков в статье "Туманное будущее похабного мира"