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"Тесно и скучно, и неловко", - Сурков заявил, что России невозможно оставаться в пределах "похабного" мира

Современная Россия за мир, однако, она не может оставаться в пределах, установленных в 1918 году – после подписания Брестского мира с Германией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение, опубликованное на портале "Актуальные комментарии", высказал бывший помощник президента РФ Владислав Сурков,

В статье Сурков написал о заключенном с Германией в феврале 1918 года Брестском или "похабном" мире. По условиям этого договора от России отделялись территории стран Балтии, Украины и Беларуси, а западная граница страны откатилась далеко на восток.

Он отметил, что современная западная граница России почти полностью совпадает с "линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики".

"Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы "похабного мира". Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему", - считает Сурков.

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Сурков утверждает, что в современном мире "размер территории имеет значение", несмотря на то, что многие эксперты называют это представление архаичным. Он считает, что никто не может объяснить, почему сейчас не стоит вести борьбу за новые территории.

Также он написал, что впереди еще много геополитики – "практической, прикладной и, возможно, контактной".

"Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного (Брестского) мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", - написал Сурков в статье "Туманное будущее похабного мира"

Автор: 

граница (5260) россия (95402) Сурков (290)


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Топ комментарии
+55
Китай тоже не против территории свои расширить...
Как тебе сурок?? Согласен??
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15.02.2022 11:48
+35
Не вижу проблем:
Пойди САМ в армию, на два года простым солдатом в стройбат!
Покопай могильные траншеи "отсюда и до обеда" - сразу станет "просторно, весело и занимательно"!
Зачем же других людей мучить из-за этого?
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15.02.2022 11:48
+31
Імперію хочуть відродити... та і так було зрозуміло, що вони імперіалісти, а ще шовіністи та мегаломани
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15.02.2022 11:49
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ТОМУ ЩО СТВОРЮВАТИ ВОНИ НЕ ВМІЮТЬ А ОСЬ ВКРАСТИ, ВІДТИСНУТИ- ТУТ УМІЛЬЦІ.....ДИКУНИ І НАВОЛОЧ ПЛАНЕТИ ЗЕМЛЯ
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15.02.2022 14:19 Ответить
Почни робити ДОБРО і може хоч трошки світогляд вбивці-маніяка почне змінюватись,,,,,,
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15.02.2022 14:22 Ответить
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды…
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят - все лучшие годы!

Любить… но кого же?.. на время - не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? - там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно…

Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг -
Такая пустая и глупая шутка…
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15.02.2022 14:31 Ответить
сурков це мразота ну нічого ще подивимось
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15.02.2022 14:40 Ответить
Эх драний ты сурикат, пишу тебе на вашем сабачьем языке что бы ты падло все поняло... по поводу твоих похабных измышлений могу тебе ответить фразой твоего полоумного недофюрера - нравится не нравится терпи моя красавица...
У вас кондомов не хватает земли? Ты идиот интернетом умеешь пользоваться? Сам посмотреть плотность населения на ваших ****** можешь? Не ну если дуже хочешь то ладно прихади, есть у меня на участке немного землицы - так и быть выделю, но дам немного - 2х1,5 а будешь 3.14деть зарою стоя 0,8х0,8
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15.02.2022 14:58 Ответить
Параноик
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15.02.2022 16:31 Ответить
Как управлять миром, не привлекая внимание санитаров? (С)
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15.02.2022 16:45 Ответить
Этот расиянин кто - армянин или татарин?
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15.02.2022 17:30 Ответить
чех вроде.помесь.
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16.02.2022 09:45 Ответить
Чечен...
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16.02.2023 15:08 Ответить
понятно, кто читатель номер 1 этого пасквиля.
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15.02.2022 18:41 Ответить
Суркова давно никто ***** не посылал. Там просторно и не скучно
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15.02.2022 18:46 Ответить
Иди ***** гнида- Сурок вонючий!!!!!!!!!!
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15.02.2022 23:57 Ответить
СУРКОВ ЧЁРТ ДУРНОЙ !)
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16.02.2022 09:37 Ответить
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