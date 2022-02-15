Песков рассказал, что Путин иногда шутит по поводу заявлений о планах нападения РФ на Украину: "Просто маниакальное информирование безумия"
Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что невозможно с пониманием относиться к такому "маниакальному информационному безумию".
"К такому (сообщениях о датах якобы планируемого вторжения РФ в Украину - прим. ред) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", - сказал представитель Кремля.
"Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно", - объяснил Песков.
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- Сери , лисице!
Та з переляку й обісралася
- А тепер їж!
- Та я тобі!
- "Бах!" - пальнув заєць
З"їла
Далі зустрічає вовка - ситуація повторилася
Потім зустрів ведмедя Але третій раз "Бах!" не вийшло!
Заєць:
- Та , мишко - я ж пожартував!
Ведмідь його за загривок і давай його мордою собі під хвіст тикать:
- Нюхай, куций , нюхай - чим твої "жарти" пахнуть!
Вместо этого он предпочел сделать ПЦР-тест, необходимый для допуска в Кремль, у немецкого врача при посольстве Германии в Москве.
В окружении канцлера сообщили, что германская сторона пригласила представителей органов здравоохранения Россия присутствовать на тестировании Шольца. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был привезен из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты - всего 50 человек - еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.
Переговоры с Путиным
Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках визита к Путину тоже отказался от российского ПЦР-теста. В итоге оба политика для соблюдения так называемой социальной дистанции сидели на переговорах по противоположным концам стола длиной шесть метров.
Олаф Шольц прибыл в Москву утром 15 февраля для многочасовых переговоров с Путиным за закрытыми дверьми. В центре внимания будет кризис вокруг Украины. США в последние дни уже неоднократно предупреждали о неминуемом вторжении российских войск в Украину. Россия отвергает эти сообщения, называя их "паникерством". https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/15/454775/
Весь цей відкат : "Та ми шуткуєм!" почався після "контрультиматуму" НАТО та США ***** тижня два назад... Треба ж було зберегти ***** ботоксну морду...
П.С. Брешут кацапы - откуда там мозг ?
П.С.
Нравится, не нравится - хйулом он называется !
*******, шути чаще.