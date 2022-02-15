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Новости Агрессия России против Украины Война
12 077 51

Песков рассказал, что Путин иногда шутит по поводу заявлений о планах нападения РФ на Украину: "Просто маниакальное информирование безумия"

Песков рассказал, что Путин иногда шутит по поводу заявлений о планах нападения РФ на Украину:

Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пояснив, что невозможно с пониманием относиться к такому "маниакальному информационному безумию".

"К такому (сообщениях о датах якобы планируемого вторжения РФ в Украину - прим. ред) трудно относиться с пониманием. Иногда [Путин] даже шутит - просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", - сказал представитель Кремля.

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"Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно", - объяснил Песков.

Автор: 

вторжение (508) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31219) россия (95402)


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Топ комментарии
+44
значит сработало, обосралась карликовая бункерная крыса
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15.02.2022 12:22
+18
Ага, ох*еть как смешно. Но, зная про шуточки окурка про половые признаки дедушки и бабушки - уже никто не удивляется, просто крутят пальцем у виска...
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15.02.2022 12:24
+10
Йде заєць по лісу Бачить - під сосною п"яний мисливець спить А кого нього -"двостволка" От заєць ружжо взяв і пішов далі Іде - а назустріч - лисиця Заїць курком "клац!"
- Сери , лисице!
Та з переляку й обісралася
- А тепер їж!
- Та я тобі!
- "Бах!" - пальнув заєць
З"їла
Далі зустрічає вовка - ситуація повторилася
Потім зустрів ведмедя Але третій раз "Бах!" не вийшло!
Заєць:
- Та , мишко - я ж пожартував!
Ведмідь його за загривок і давай його мордою собі під хвіст тикать:
- Нюхай, куций , нюхай - чим твої "жарти" пахнуть!
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15.02.2022 12:36
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*****, обосралося, обтекай, чмо вонючее
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15.02.2022 13:54 Ответить
значит сработало, обосралась карликовая бункерная крыса
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15.02.2022 12:22 Ответить
Йде заєць по лісу Бачить - під сосною п"яний мисливець спить А кого нього -"двостволка" От заєць ружжо взяв і пішов далі Іде - а назустріч - лисиця Заїць курком "клац!"
- Сери , лисице!
Та з переляку й обісралася
- А тепер їж!
- Та я тобі!
- "Бах!" - пальнув заєць
З"їла
Далі зустрічає вовка - ситуація повторилася
Потім зустрів ведмедя Але третій раз "Бах!" не вийшло!
Заєць:
- Та , мишко - я ж пожартував!
Ведмідь його за загривок і давай його мордою собі під хвіст тикать:
- Нюхай, куций , нюхай - чим твої "жарти" пахнуть!
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15.02.2022 12:36 Ответить
Ага, ох*еть как смешно. Но, зная про шуточки окурка про половые признаки дедушки и бабушки - уже никто не удивляется, просто крутят пальцем у виска...
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15.02.2022 12:24 Ответить
https://piccy.info/view3/15237857/bd571ddc04498c0f915b06e3a673bb24/
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15.02.2022 12:25 Ответить
Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) во вторник, 15 февраля, отказался от предложения российской стороны сделать ему тест на коронавирус перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает https://www.dw.com/ru/olaf-sholc-ne-stal-delat-pcr-test-pered-vstrechej-s-putinym/a-60781797 dw.com .

Вместо этого он предпочел сделать ПЦР-тест, необходимый для допуска в Кремль, у немецкого врача при посольстве Германии в Москве.

В окружении канцлера сообщили, что германская сторона пригласила представителей органов здравоохранения Россия присутствовать на тестировании Шольца. Весь комплект, необходимый для проведения теста, был привезен из Германии. Сам Шольц, члены его делегации и сопровождающие его журналисты - всего 50 человек - еще до отъезда из ФРГ должны были сделать по три ПЦР-теста.

Переговоры с Путиным

Несколько дней назад президент Франции Эмманюэль Макрон в рамках визита к Путину тоже отказался от российского ПЦР-теста. В итоге оба политика для соблюдения так называемой социальной дистанции сидели на переговорах по противоположным концам стола длиной шесть метров.

Олаф Шольц прибыл в Москву утром 15 февраля для многочасовых переговоров с Путиным за закрытыми дверьми. В центре внимания будет кризис вокруг Украины. США в последние дни уже неоднократно предупреждали о неминуемом вторжении российских войск в Украину. Россия отвергает эти сообщения, называя их "паникерством". https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/2/15/454775/
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15.02.2022 12:52 Ответить
Самі з себе Сміються на стільки вони безалаберні , а Марія Захарова , - Генофонд нації .І Все.
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15.02.2022 12:25 Ответить
Хорошо смеется тот, кто стреляет последним.
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15.02.2022 12:26 Ответить
стрелять лучше первым
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15.02.2022 13:43 Ответить
Нічого собі жарти! Весь світ готується його мочити в сортірі, а це просто жарт!
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15.02.2022 12:26 Ответить
Мобілізація резервістів --- це теж був жарт?

Весь цей відкат : "Та ми шуткуєм!" почався після "контрультиматуму" НАТО та США ***** тижня два назад... Треба ж було зберегти ***** ботоксну морду...
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15.02.2022 12:56 Ответить
Письков , когда царь начнёт без причины хихикать , сообщи . Вернём Крым и Донбасс .
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15.02.2022 12:26 Ответить
так уже.
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15.02.2022 13:36 Ответить
Десь далеко, на дальніх болотах, прєдательські затріщав пукан....
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15.02.2022 12:26 Ответить
Жирік кирзачі вже склеїв....хтось знає ?
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15.02.2022 12:27 Ответить
уже официальное заявление вышло: информации о смерти жирика не верить. по ходу подавился пеной наконец-то. или в коматозе.
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15.02.2022 12:31 Ответить
Костлявая брезгует . Уговариваем .
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15.02.2022 12:31 Ответить
Пишу о "серьёзном воспалении мозга"....
П.С. Брешут кацапы - откуда там мозг ?
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15.02.2022 12:31 Ответить
Он, случайно, своих прихвостней не просил узнать, какое у него погоняло в Украине !?
П.С.
Нравится, не нравится - хйулом он называется !
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15.02.2022 12:29 Ответить
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15.02.2022 12:29 Ответить
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15.02.2022 12:33 Ответить
Маниакальная жажда контролировать Украину заставляет быть предельно бдительными. И когда шпана видеть отпор, то сразу "пошутили" или "ничего и не думали делать".
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15.02.2022 12:32 Ответить
Медведчук и опзж в акуе от сцыкливости *****, они ему поверили, а он в кусты
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15.02.2022 12:32 Ответить
Зря сорвались,всем составом.Поверили гопнику...
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15.02.2022 14:18 Ответить
Проводить полномасштабные военные маневры и сборы возле границы другого государства - разве не маниакальное безумство?
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15.02.2022 12:32 Ответить
В Гааге-шутить будет или на лопате,благодарного(из за санкций)народа.
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15.02.2022 14:20 Ответить
Шутники проказники) Как там НАТА сабирай манатки! Хде маи харантии! Янки го хом!
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15.02.2022 12:33 Ответить
Шютнік , біляд , да !? Да я, тіпа , вєсь трюба НАТО шяталь ....
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15.02.2022 12:34 Ответить
именно, это не Украина, это им долго будут помнить!
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15.02.2022 12:35 Ответить
Терпи письков, это тебе не Украинцев пугать, за ультиматумы США будете отвечать. Мы им не упирались, а от за свое рэноме они вам навешают по полной программе...
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15.02.2022 12:34 Ответить
Слушай ёршик для унитаза, посоветуй ***** возвратить все захваченные золотой ордой территории, начиная от Китая до Финляндии и будет копростану полнейшая гарантия безопасности! Как сказал "лень in" - звиздеть, не брёвна ворочать!
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15.02.2022 12:38 Ответить
Надеюсь дядюшка Си примет слова суркова к действию
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15.02.2022 12:41 Ответить
Скорее всего осёлбек ослойобович "суркоф" дядюшке Си, давно высказал своё мнение... =)
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15.02.2022 12:47 Ответить
1 педофил с комплексом Наполеона пошутил - 140 млн ватоголовых снова ...й без соли доедают)

*******, шути чаще.
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15.02.2022 12:45 Ответить
та да, хорошая новая формулировка. ***** - маниакальный сумашедший ))
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15.02.2022 12:47 Ответить
Відбілюють Путіна.
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15.02.2022 12:55 Ответить
Пусть и дальше шутит. Нам оружие от Запада не помешает ))
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15.02.2022 13:25 Ответить
Чим далі, тим більше переконуюсь, що США - геніальні стратеги
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15.02.2022 13:27 Ответить
ми теж пожартувати любимо. Для путіна теж хохму придумали. Коли впіймаємо, то кинемо його в Дніпро. Якщо спливе, то буде ясно що це лайно, якщо потоне, тоді гіпотеза про те що лайно не тоне лише видумка.
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15.02.2022 13:28 Ответить
Так на мацкве сплошные шутки... И верно ,нападают тихо, исподтишка ,а танки по улицам приграничных городов и сел возят для понта. Тут ,главное напугать обывателей.....и своих не в последнюю очередь. Потом объявят весь мир поджигателями войны ,а Вовку голубем и спасителем планеты.
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15.02.2022 13:30 Ответить
У Путлера не хватает солдатов-холопов для вторжения. Группировка в 200,000 это не больше ВСУ, да ещё на чужой территории, где будут оборонять многократно больше людей, ну то таке. Сейчас не 2014, у многих есть опыт, есть оружие, ситуация кардинально отличается от того, что было 8 лет назад. Так что с 200,000 и даже 300,000 погоды не сделаешь, ну максимум зайдёшь в приграничные города, не более, да и не факт что удержишь.
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15.02.2022 13:31 Ответить
По сравнение с тем что Путин ( а вместе с ним Лукашенко, Лавров и компани) маниакально твердит что Украина с часу на час готова напасть на ОРДЛО, Крым, Беларусь и т.д. Или то что НАТО готовит нападение на РФ, а прибытие 3 тысяч американцев в восточную Европу вызывает истошный вой, при том что к украинским границам стянуто до 140 тысяч и согнана техника от Тихого океана и Архангельска.. То кто в этом случае патологический идиЕт и безумец.. Хотя скорее лжец, провокатор и террорист ( так будет вернее).
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15.02.2022 13:42 Ответить
Завтра все будет ясно кто безумен.
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15.02.2022 13:54 Ответить
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15.02.2022 14:09 Ответить
Представляю,что говорят про него,в войсках...
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15.02.2022 14:22 Ответить
Краще б він просто здох...
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15.02.2022 14:33 Ответить
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15.02.2022 15:07 Ответить
та нічого... коли ху%лу лом у дупу вставлять свої чи чужі, йому вже так смішно не буде
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15.02.2022 15:45 Ответить
Весь мир знает, что Путин как и Сталин, - параноики.
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15.02.2022 16:27 Ответить
Для краткой характеристики ***** можно сказать ********, карликовый шутник!
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15.02.2022 17:29 Ответить
 
 