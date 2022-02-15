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Новости
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"Слуга народа" Чернев о возможном "признании" ЛДНР" РФ: Возможна эскалация на линии столкновения

Принятие Госдумой РФ обращения к Владимиру Путину о "признании ЛДНР" означает, что Россия использовала все возможные инструменты влияния на Украину и Запад.

Об этом в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ заявил народный депутат "Слуги народа", глава делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, ранее россияне получали отказы на свои ультиматумы, когда пытались протащить в своей трактовке минские соглашения.

Чернев считает, что "признание" Россией "ЛДНР" свидетельствует о выходе РФ из минских соглашений.

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"Теперь россияне, возможно, будут официально "накачивать" оружием те территории якобы через продажу. Они же говорили, что если Украина активно получает помощь оружием из стран Запада, то они должны помочь этим так называемым "республикам". Такое возможное развитие событий. А что в таком случае будет дальше? Возможна эскалация конфликта на линии столкновения. Потому что в так называемых "конституциях" так называемых "ЛНР" и "ДНР" есть пункт, территорией которого вся Донецкая и Луганская области, а не только их сегодняшние границы", – отметил нардеп.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".

Автор: 

Госдума (1261) россия (95402) Чернев Егор (106)


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@уевый Харьков@h_kharkov·46 мин

Новые подробности в деле с кортежем Ярославского.

Из морга были похищены вещи погибшего, которые являются важными уликами и ожидали экспертизы.

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15.02.2022 12:59 Ответить
Та пьянь першу допомогу надавала вже мертвій людині? Іншого пояснення в мене немає...
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15.02.2022 13:07 Ответить
Ярославський хитрий семітохаміт
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15.02.2022 13:13 Ответить
Если Путин подпишет то нужно немедленно разорвать дипотношения,выслать всех дипломатов из Украины, ввода визового режима с лаптестаном.
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15.02.2022 14:30 Ответить
А чему на фото он так радуется?
Экономят на бритвах?
Почему грязный?
Из расее приехал?
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15.02.2022 14:49 Ответить
Зеля вже зрадив і буде протягувати Статус ОРДЛО через ВР. А цей покидьок димову завісу ставить
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15.02.2022 19:35 Ответить
 
 