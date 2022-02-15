"Слуга народа" Чернев о возможном "признании" ЛДНР" РФ: Возможна эскалация на линии столкновения

Принятие Госдумой РФ обращения к Владимиру Путину о "признании ЛДНР" означает, что Россия использовала все возможные инструменты влияния на Украину и Запад.

Об этом в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ заявил народный депутат "Слуги народа", глава делегации в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По его словам, ранее россияне получали отказы на свои ультиматумы, когда пытались протащить в своей трактовке минские соглашения.

Чернев считает, что "признание" Россией "ЛДНР" свидетельствует о выходе РФ из минских соглашений.

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"Теперь россияне, возможно, будут официально "накачивать" оружием те территории якобы через продажу. Они же говорили, что если Украина активно получает помощь оружием из стран Запада, то они должны помочь этим так называемым "республикам". Такое возможное развитие событий. А что в таком случае будет дальше? Возможна эскалация конфликта на линии столкновения. Потому что в так называемых "конституциях" так называемых "ЛНР" и "ДНР" есть пункт, территорией которого вся Донецкая и Луганская области, а не только их сегодняшние границы", – отметил нардеп.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".