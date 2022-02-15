Есть шанс, что после волны Омикрона острая фаза пандемии завершится, но вирус будет возвращаться, - ВОЗ

Острая фаза пандемии коронавируса COVID-19 в мире после волны "омикрона" может завершиться, но для этого необходимо соблюдение ряда условий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Сочетание мер, принимаемых государствами, и ответственности людей дает нам шанс, когда волна "омикрона" завершится, попытаться выйти из острой фазы пандемии. Велика вероятность, что в конце года вирус вернется, потому что так много людей были инфицированы, что означает возникновение новых мутаций вируса. Зимой вирус вернется, но мы должны быть в состоянии избежать возвращения пандемии", - сказал Клюге на брифинге во вторник.

Он обратил внимание, что в тех странах региона, где высокий уровень вакцинации, с волной "омикрона" наблюдался очень быстрый и резкий рост числа случаев заражения, на короткое время больницы были под огромной нагрузкой, но отделения интенсивной терапии не были переполнены, а пациенты, которые требовали специального лечения, не были привиты. Вместе с тем, подчеркнул Клюге, высокий уровень вакцинации пока достигнут не во всех странах нашего региона, а тем более не во всем мире.

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По его мнению, необходимо во всех странах достичь высокого уровня вакцинации от COVID-19 населения, особенно групп риска, усилить систему мониторинга и секвенирование вируса, чтобы в случае появления нового варианта, быстро его обнаружить и выложить в базы данных. Также ВОЗ призывает обеспечить равный доступ большей части населения к новым лекарствам против COVID-19, которые могут предотвратить тяжелое течение заболевания.

"Кроме того, должна быть ответственность людей... "Омикрон" быстро распространяется, поэтому самотестирование, самоизоляция очень важны", - сказал Клюге.