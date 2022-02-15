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Новости Коронавирус и карантин
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Есть шанс, что после волны Омикрона острая фаза пандемии завершится, но вирус будет возвращаться, - ВОЗ

Есть шанс, что после волны Омикрона острая фаза пандемии завершится, но вирус будет возвращаться, - ВОЗ

Острая фаза пандемии коронавируса COVID-19 в мире после волны "омикрона" может завершиться, но для этого необходимо соблюдение ряда условий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Сочетание мер, принимаемых государствами, и ответственности людей дает нам шанс, когда волна "омикрона" завершится, попытаться выйти из острой фазы пандемии. Велика вероятность, что в конце года вирус вернется, потому что так много людей были инфицированы, что означает возникновение новых мутаций вируса. Зимой вирус вернется, но мы должны быть в состоянии избежать возвращения пандемии", - сказал Клюге на брифинге во вторник.

Он обратил внимание, что в тех странах региона, где высокий уровень вакцинации, с волной "омикрона" наблюдался очень быстрый и резкий рост числа случаев заражения, на короткое время больницы были под огромной нагрузкой, но отделения интенсивной терапии не были переполнены, а пациенты, которые требовали специального лечения, не были привиты. Вместе с тем, подчеркнул Клюге, высокий уровень вакцинации пока достигнут не во всех странах нашего региона, а тем более не во всем мире.

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По его мнению, необходимо во всех странах достичь высокого уровня вакцинации от COVID-19 населения, особенно групп риска, усилить систему мониторинга и секвенирование вируса, чтобы в случае появления нового варианта, быстро его обнаружить и выложить в базы данных. Также ВОЗ призывает обеспечить равный доступ большей части населения к новым лекарствам против COVID-19, которые могут предотвратить тяжелое течение заболевания.

"Кроме того, должна быть ответственность людей... "Омикрон" быстро распространяется, поэтому самотестирование, самоизоляция очень важны", - сказал Клюге.

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ВОЗ (777) пандемия (113)


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Топ комментарии
+7
Куди ви за пару місяців майже без "поєднання заходів, що вживаються державами, та відповідальності людей..."поділи свинячий грип, і чому він не повернувся?
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15.02.2022 13:50
+6
ясно.. есть шанс что когда ВОЗ доберется в наручниках в полном составе до Нюрнберга 2 - то вирус исчезнет полностью... Ждемс...
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15.02.2022 13:49
+5
A eсть шанс что эту шарашкину контору привлекут к международному трибуналу за массовый обман населения планеты, за нанесение гигантского ущерба экономикам всех стран, и за насильственное втыкание иголок в людей ?
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15.02.2022 14:13
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Сподіваємось на краще!
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15.02.2022 13:03 Ответить
Пряма дорога омікрону до мацковії, спутнику все пофіг
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15.02.2022 13:06 Ответить
После омикрона будет волна эпсилона и т.д.
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15.02.2022 13:23 Ответить
ясно.. есть шанс что когда ВОЗ доберется в наручниках в полном составе до Нюрнберга 2 - то вирус исчезнет полностью... Ждемс...
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15.02.2022 13:49 Ответить
Куди ви за пару місяців майже без "поєднання заходів, що вживаються державами, та відповідальності людей..."поділи свинячий грип, і чому він не повернувся?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:50 Ответить
A eсть шанс что эту шарашкину контору привлекут к международному трибуналу за массовый обман населения планеты, за нанесение гигантского ущерба экономикам всех стран, и за насильственное втыкание иголок в людей ?
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15.02.2022 14:13 Ответить
Багато людей було примусово ширнуті, тому є великий шанс, що ці "біолабораторіі" будуть розсадниками нових мутацій та штамів.
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15.02.2022 16:59 Ответить
Так он для того и был создан. Генетики определили, он произошел не от дельты, а от более ранних, затем мутировал в мышах (лабораторных?) и снова попал к человеку.
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15.02.2022 19:05 Ответить
Теперь в лабораторных мышей превратились получившие первые две дозы бесплатно.
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15.02.2022 20:13 Ответить
 
 