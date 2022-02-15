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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нардеп "Голоса" Рахманин о возможном "признании "ЛДНР": Украина теперь имеет все основания отказаться от минских договоренностей и выйти из них

Нардеп

Народный депутат "Голоса", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что обращение Госдумы РФ к Владимиру Путину о "признании "ЛДНР" означает "похороны" Россией минских соглашений.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил в интервью журналистам в кулуарах ВР.

По словам нардепа, теперь у Украины есть все основания наконец-то отказаться от минских договоренностей и выйти из них.

Рахманин подчеркнул, что нужно будет продумать механизм "для того, чтобы на этот документ (минские соглашения. – Ред.) больше не ссылаться".

Отвечая на вопрос, признает ли "ЛДНР" Путин, политик заметил: "Трудно представить, что Госдума не согласовала этот вопрос с Путиным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за "признание "ЛДНР", - нардеп "ЕС" Геращенко

Рахманин уверен, что за все время существования минских соглашений еще никогда "ставка не поднималась так высоко".

"Мне кажется, что россияне немного заигрались с повышением этой ставки. Сейчас у них ситуация, если не патовая, то максимально сложная. С одной стороны, они не могут прибегать к прямой агрессии, потому что предупреждены о возможных последствиях… С другой – они поняли, что сегодня вариант принуждения Украины к выполнению минских договоренностей тоже не срабатывает. Соответственно, им нужно "сохранить лицо" - то есть какая-то небольшая победа, очевидно, на данном промежутке времени, они решили, что это обращение и есть эта небольшая победа", - добавил парламентарий.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".

Автор: 

Госдума (1261) путин владимир (31219) россия (95402) минские соглашения (3229) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+4
Україна тепер має всі підстави військовим шляхом звільнити Крим та ОРДЛО і відновити конституційний лад на тимчасово втрачених територіях.
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15.02.2022 13:17
+4
Да он капитан очевидность! Орден ему!
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15.02.2022 13:18
+4
но пусть этот шаг ОФИЦИАЛЬНО сначало сделает Кремль...тогда все основания и без снятия санкций.
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15.02.2022 13:18
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Україна тепер має всі підстави військовим шляхом звільнити Крим та ОРДЛО і відновити конституційний лад на тимчасово втрачених територіях.
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15.02.2022 13:17 Ответить
Так,тепер Росіі капець.І тут важливо не зупинитись на Криму і Донбасі,а згадати що і Курськ,і Вороніж,і Кубань споконвічні українські землі і відразу забрати і їх.
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15.02.2022 13:23 Ответить
кстати и если бы Рашка такое сделала (признала ОРЛДО) я бы им сказал Брависимо просим повторить на БИС!!!!
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15.02.2022 13:24 Ответить
Да он капитан очевидность! Орден ему!
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15.02.2022 13:18 Ответить
но пусть этот шаг ОФИЦИАЛЬНО сначало сделает Кремль...тогда все основания и без снятия санкций.
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15.02.2022 13:18 Ответить
Ще потрібно підпис *****, зараз він знову торги почне.
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15.02.2022 13:19 Ответить
а получит санкции
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15.02.2022 14:10 Ответить
Це ж найвеличніший діяч всєя Галактики і її окресностєй підписало формулу Штанмайєра де спочатку вибори, а потім кордон.
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15.02.2022 13:21 Ответить
выход Украины-только после получения раиськой благодатных санкций за выход из минских соглашений .и ни секундой раньше.
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15.02.2022 13:21 Ответить
А що заважає нам признати незалежність усіх республік ерефії від московії? Нехай виють на болотах.
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15.02.2022 13:31 Ответить
І перестати виплачувати пенсії "гражданам расеи".
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15.02.2022 13:45 Ответить
Добавлю - и мертвецам. Да именно мертвецам из ОРДЛО наш ПФ с удовольствием платит немалые пенсии, которые прямиком попадают в карманы террористов. пока еще живых, надеюсь ненадолго.
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15.02.2022 14:01 Ответить
Дело в том, что россия признает их в границах Донецкой и Луганской областей, как у них и записано. А что дальше будет, надеюсь не нужно объяснять… Об этом нужно думать, а не о выходах или входах в минские…
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15.02.2022 14:07 Ответить
давно пора
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15.02.2022 14:08 Ответить
Отказ от Минска это хорошо.
Узнаем кто кому кум. Та же Германия ведет себя не адекватно.
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15.02.2022 14:08 Ответить
Сергей! Это красивая задумка самого Путина. Ему ну ни как не фартит похоронить Минские соглашения поскольку он за ними пока и скрывается, ссылаясь, что это их Украина не выполняет. Нормальная отмазка! А вот с авторитетом у самого Путина как внутри, так особенно и снаружи - не фонтан! И он решил сделать на свою сторону замануху для российских депутатов этим Законопроектом по признанию ДЛНР, причем притулил туда и свою Единую Россию. Но это только Законопроект, а по Конституции России такой документ должен пройти кучу разных официальных согласования, включая с Правительством. Поэтому это согласование может капитально и специально забуксовать и потом Путин говорит депутатам - Ребята! Вы конечно молодцы, печетесь за судьбу России, я Вас поддержал, но вот видите юридическая казуистика не позволила это сделать, а я же не могу нарушать Конституцию и Право. Красивый ход для этих болванов.
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15.02.2022 14:10 Ответить
А чему Рахманин радуется !? То что Минск дерьмо и его нужно было в топку это понятно..
Но теперь Украина не сможет освобождать оккупированные территории как зону интересов кремля и теперь Куйло сможет развязать войну, типа защищая целостность росии !? ..
хм... может для этого весь этот цирк с требованиями от Запада "гарантий", ультиматумами, военным шантажом, и затевался?!.. Тут много вопросов...
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15.02.2022 14:15 Ответить
Этой заразы тут много. Но Северное рядом...
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15.02.2022 15:05 Ответить
Цитата: "С другой - они поняли, что сегодня вариант принуждения Украины к выполнению минских договоренностей тоже не срабатывает." То есть, этот Рахманин прямо говорит, что именно Украина не выполняла минские, и рф задолбалась её принуждать?
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15.02.2022 14:27 Ответить
Шото тут не так. Это однозачный проигрыш россии. А если это первый этап включения их в состав рф - так это вообще смерть, мало того что санкции и де-юре отказ от минских, так еще и бабло на восстановление.

Вероятно там что-то готовится, может планируют расширить и пойти войсками оттуда, черт их знает...
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15.02.2022 15:17 Ответить
 
 