Нардеп "Голоса" Рахманин о возможном "признании "ЛДНР": Украина теперь имеет все основания отказаться от минских договоренностей и выйти из них
Народный депутат "Голоса", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин считает, что обращение Госдумы РФ к Владимиру Путину о "признании "ЛДНР" означает "похороны" Россией минских соглашений.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил в интервью журналистам в кулуарах ВР.
По словам нардепа, теперь у Украины есть все основания наконец-то отказаться от минских договоренностей и выйти из них.
Рахманин подчеркнул, что нужно будет продумать механизм "для того, чтобы на этот документ (минские соглашения. – Ред.) больше не ссылаться".
Отвечая на вопрос, признает ли "ЛДНР" Путин, политик заметил: "Трудно представить, что Госдума не согласовала этот вопрос с Путиным".
Рахманин уверен, что за все время существования минских соглашений еще никогда "ставка не поднималась так высоко".
"Мне кажется, что россияне немного заигрались с повышением этой ставки. Сейчас у них ситуация, если не патовая, то максимально сложная. С одной стороны, они не могут прибегать к прямой агрессии, потому что предупреждены о возможных последствиях… С другой – они поняли, что сегодня вариант принуждения Украины к выполнению минских договоренностей тоже не срабатывает. Соответственно, им нужно "сохранить лицо" - то есть какая-то небольшая победа, очевидно, на данном промежутке времени, они решили, что это обращение и есть эта небольшая победа", - добавил парламентарий.
Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".
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Узнаем кто кому кум. Та же Германия ведет себя не адекватно.
Но теперь Украина не сможет освобождать оккупированные территории как зону интересов кремля и теперь Куйло сможет развязать войну, типа защищая целостность росии !? ..
хм... может для этого весь этот цирк с требованиями от Запада "гарантий", ультиматумами, военным шантажом, и затевался?!.. Тут много вопросов...
Вероятно там что-то готовится, может планируют расширить и пойти войсками оттуда, черт их знает...