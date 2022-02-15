Лавров заявил, что диалог РФ с США и НАТО о "гарантиях безопасности" будет продолжен: Есть шанс на "неплохой пакетный результат"
Россия продолжит диалог с США и НАТО по безопасности, есть шанс выработать неплохой пакетный результат.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы продолжим наш диалог и по прояснению позиций Запада относительно того, насколько договороспособными являются члены НАТО в части выполнения этого принципа неделимости безопасности, и, конечно же будем вести экспертные консультации по согласованию подходов по специфическим вопросам, будь то ракеты средней и меньшей дальности, или по снижению военных рисков", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау во вторник.
По словам Лаврова, "благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе, можно выработать очень неплохой пакетный результат".
Напомним, в конце прошлого года МИД РФ обнародовал пакет требований по "гарантиям безопасности" для России. Среди прочего Москва потребовала от НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток и приема в состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых могут поразить территорию других участников договора.
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Є шанс на "непоганий пакетний результат" Джерело: Очевидно що це за рахунок України і українців