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Новости
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Лавров заявил, что диалог РФ с США и НАТО о "гарантиях безопасности" будет продолжен: Есть шанс на "неплохой пакетный результат"

Лавров заявил, что диалог РФ с США и НАТО о

Россия продолжит диалог с США и НАТО по безопасности, есть шанс выработать неплохой пакетный результат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы продолжим наш диалог и по прояснению позиций Запада относительно того, насколько договороспособными являются члены НАТО в части выполнения этого принципа неделимости безопасности, и, конечно же будем вести экспертные консультации по согласованию подходов по специфическим вопросам, будь то ракеты средней и меньшей дальности, или по снижению военных рисков", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау во вторник.

По словам Лаврова, "благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе, можно выработать очень неплохой пакетный результат".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безопасность Украины – не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре, - Порошенко

Напомним, в конце прошлого года МИД РФ обнародовал пакет требований по "гарантиям безопасности" для России. Среди прочего Москва потребовала от НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток и приема в состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых могут поразить территорию других участников договора.

Автор: 

безопасность (1101) Лавров Сергей (2290) НАТО (9968) россия (95402) США (26489)


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Топ комментарии
+7
https://ibigdan.livejournal.com/27992022.html IKEA заработает на косплейщиках путина

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15.02.2022 13:21
+7
Эволюция скрепной дипломатии. От "Собирай манатки" до "Неплохих пакетных соглашений". Прям даже без мыла идет как по накатанной.
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15.02.2022 13:22
+5
зараз наші зебіли присвоять собі заслуги по деескалації: "ми ж казали, що не треба панікувати".
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15.02.2022 13:20
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зараз наші зебіли присвоять собі заслуги по деескалації: "ми ж казали, що не треба панікувати".
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15.02.2022 13:20 Ответить
Йдіть до біса, мокшанці!
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15.02.2022 13:20 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27992022.html IKEA заработает на косплейщиках путина

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15.02.2022 13:21 Ответить
от троляки)
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15.02.2022 13:37 Ответить
Пакет такий: Україні Крим і Донбас, а росії меморандум
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15.02.2022 13:21 Ответить
Эволюция скрепной дипломатии. От "Собирай манатки" до "Неплохих пакетных соглашений". Прям даже без мыла идет как по накатанной.
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15.02.2022 13:22 Ответить
- Лучший коммент ))
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15.02.2022 13:45 Ответить
Стара коняка мабуть щось знає.
Є шанс на "непоганий пакетний результат" Джерело: Очевидно що це за рахунок України і українців
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15.02.2022 13:23 Ответить
Старый мерин делает хорошую мину при плохой игре. Нихера у них нет. блеф не прошел. Теперь только отползать назад и все это шапито только для своего плебса, что бы сохранить морду лица фюрера.
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15.02.2022 13:31 Ответить
У яблочко! Саме так воно і є! 👌👍
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15.02.2022 14:22 Ответить
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15.02.2022 13:24 Ответить
О! как интересно начинаются торги... так почем опиум для народа....
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15.02.2022 13:25 Ответить
Влаштоване китайцями шоу близьке до завершення.
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15.02.2022 13:26 Ответить
Абажди, лошадь укуренная. А как жи возврат к границам 1997 года? как жеж вывод войск из Румынии и откуда там еще? Что ж ты , фраер, так обосралси и теперь клянчишь писюльку хотя бы по ракетам? )) Лохи убогие))
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15.02.2022 13:30 Ответить
Це, типу, Лавруша сьогодні в гарном настрої? Бо вчора чи ще раніше казав, що "отвєт запада неудовлетворителен"
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15.02.2022 13:36 Ответить
А вот это по-настоящему тревожно... Ржание неподкованного намекает что на западе готовы бросить косточку бешеному псу. А какой "уступкой" его хотят успокоить?? За чей счет?
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15.02.2022 13:53 Ответить
вопрос риторический.
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15.02.2022 13:59 Ответить
Это, скорее всего, для отвода глаз. Как минимум - готовят очередного троянского коня или прямую подлость.
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15.02.2022 13:58 Ответить
Непоганий пакет... піздюлей!! Це все шо може отримати підараша на чолі зі своїм плішивим недоцарьком! Україна 2022-го це вам не Польща 1939-го(яку два тирана, брати-близнюки джугашвілі-шикльгрубер порвали на шматки з двох боків). Вся туфта яку будуть нести лавров-алкомаша-піськов про "ачєрєдную пабєдную мнагахадовачку на внєшнєпалітічєскай арєнє" їх сраного плейшф'юрера буде призначена виключно для вух ії внутрішнього расіянського ватяного скотобидла.
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15.02.2022 14:19 Ответить
Что может сказать лошадь, когда ее, просто послали нах, ну конечно, мы же такого результата и добивались.
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15.02.2022 17:33 Ответить
 
 