"Официальное признание "ЛДНР" может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к Украине, - Маасикас

Если Российская Федерация официально признает так называемые "Л/ДНР", у российской стороны возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине.

Такое мнение в твиттере высказал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – написал Маасикас.

Напомним, 15 февраля депутаты Госдумы РФ большинством голосов поддержали направление президенту Владимиру Путину обращения о "признании ЛДНР".

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