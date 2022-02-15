"Официальное признание "ЛДНР" может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к Украине, - Маасикас
Если Российская Федерация официально признает так называемые "Л/ДНР", у российской стороны возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине.
Такое мнение в твиттере высказал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.
"В случае официального оформления возникнут дополнительные территориальные претензии к Украине", – написал Маасикас.
Напомним, 15 февраля депутаты Госдумы РФ большинством голосов поддержали направление президенту Владимиру Путину обращения о "признании ЛДНР".
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причём тут "разные страны" никто обьяснить не смог
«Кровь, пот и слёзы» - речь Уинстона Черчилля 1940 года
но при предателе ЗЕ-бенском у нас завтра празднЫк - день обниманья и лобызанья
Стугн, Корсаров, Джавелинов и NLAW
делайте Ваши ставки, господа !
Для того, что бы по настоящему понимать аппетиты Кремля, советую им погууглить такие слова как:
Новороссия
Варшавский договор
Или они объявят Донецк столицей Украины и будут требовать освобождения территории до западной границы?
Тогда давайте Украине гарантии!