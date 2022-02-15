Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за "признание "ЛДНР", - нардеп "ЕС" Геращенко
Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной Думы России, проголосовавших за "признание" так называемых "ЛДНР".
Об этом заявила с трибуны парламента сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Только что Госдума Российской Федерации приняла обращение к кремлевскому диктатору о признании так называемых квази-республик, псевдореспублик. Это означает одно – продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины. Это значит, что на кремлевском столе лежат десятки сценариев расчленения нашей страны". Это означает одно – единоличный выход Москвы из Минских договоренностей", – отмечает Геращенко.
Ирина Геращенко отметила, что для Москвы любой документ не имеет никакого значения – будь то большой Договор, ратифицированный Верховной Радой Украины и Государственной Думой РФ о дружбе и сотрудничестве, или это Будапештский меморандум, предусматривающий только консультации.
"Для этого кремлевского диктатора это все равно, они их выбрасывают в бумагу. И к Минским соглашениям такое же отношение", – говорит Геращенко.
"И потому сегодня, когда Москва единолично вышла из всех документов, когда она пренебрегает суверенитетом Украины, от украинской власти мы ждем их плана защиты, нашего с вами плана защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", – считает Геращенко.
"Что мы требуем? Первое. Немедленно санкционные списки в отношении каждого подонка из Госдумы, который нажал на кнопку за расчленение Украины. И это наш призыв ко всему миру. Второе. Посмотреть сейчас повестку дня, чтобы мы с вами принимали законы о поддержке украинской армии, а не вот это все, что происходит", – призвала Ирина Геращенко.
Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".
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Це, по перше.
Тепер по-друге:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2015
Чи Вам блаЗЄнська полуда на очах?
Санкции к проголосовавшим за "родную говень" геращенко конечно ввела.... Нет?
Как же так?
Чому Іринка не займеться чимось потрібним? Ну наприклад законом про єдине громадянство? Поглибленням відповідальності для стороннікав руцкага міра? Відповідальності за антиукраїнські висловлювання. А це дурь.
В кінці кінців ЧОМУ вони та інши депутани не прочитають той триклятий Будпаштський момрандум? Чому по ньому для України взагалі НЕМА гарантій?
Навіть (по меморандуму) можна застосовувати ядерну зброю (в випадку певних умов) проти України.. Пункт 5. його трактування "домутять ".
Пункт 4 НІЧОГО не гарантує. Та навіть з застосвання ЯЗ - надали якусь допомогу - пункт виконано.
Чому тварюка кучма не сидить? Чому ті, хто клепав текст цього неподбства НЕ сидять?
кучма разом з пособниками мають сидіти пожиттєво. ХТОСЬ добре надавав хабарів, щоб залишити Україну голою.
Украина - серьезное государство, уважающее международное законодательство.
Это признание ничего не меняет. Агрессор, как кормил, так и будет кормить, а для нас это прекрасный повод требовать усиления санкций и использовать, в любой удобный момент как повод для отказа от Минских из за грубых нарушений козломордых.
Віддати (подарувати) ВСЮ ядерну зброю - це не просто державна зрада, це більше. Але НІХТО не повішений (хоча можна ж прийняти закон який у виняткових випадках, за особливо важкі злочини ввести смертну кару).
По факту ЖОДНОЇ ракети НЕМА, договору-гарантії (на 100 і більше сторінок з додатками) НЕМА, грошей за ядерну зброю НЕМА (могли ж і продати). І НІХТО за це не покараний. Чудово?
Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (Катар);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/
https://charter97.org/be/news/2022/2/15/454782/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions
Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.
Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.
Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
Понять и простить?
Перестаньте вытирать сопли на тему помощи нашим гражданам на территории рф . . . Те, кто туда добровольно поехал, сами идиоты. А кого незаконно захватили - тем консул наш или временный поверенный в делах Украины в рф и так помочь не смогут (им помогать можно и из-за границ рф).
РАЗОРВАТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РФ И УКРАИНЫ !!!
ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ !!!
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ С РФ И ЗАКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С РФ ДЛЯ ВСЕХ !!!
ТОРГОВОЕ ЭМБАРГО НА ВСЁ, КРОМЕ ТОВАРОВ КРИТИЧЕСКОГО ИМПОРТА (ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО И Т.П.) !!!
КОНФИСКАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ РФ, РЕГИОНОВ РФ, ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РФ В БЮДЖЕТ, С ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ "НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ" !!!
ПУБЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ МИНСКИХ "СОГЛАШЕНИЙ" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - КАК ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПОД УГРОЗОЙ НАСИЛИЯ + НЕ РАТИФИЦИРОВАННЫХ ВР УКРАИНЫ + ПРОТИВОРЕЧАЩИХ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ !!!
БЛОКАДА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ЛИНИИ ФРОНТА) !!!
Вот так надо поступать, а не чёрти-что-и-с-боку-бантик.