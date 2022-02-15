Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за "признание "ЛДНР", - нардеп "ЕС" Геращенко

Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной Думы России, проголосовавших за "признание" так называемых "ЛДНР".

Об этом заявила с трибуны парламента сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Только что Госдума Российской Федерации приняла обращение к кремлевскому диктатору о признании так называемых квази-республик, псевдореспублик. Это означает одно – продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины. Это значит, что на кремлевском столе лежат десятки сценариев расчленения нашей страны". Это означает одно – единоличный выход Москвы из Минских договоренностей", – отмечает Геращенко.

Ирина Геращенко отметила, что для Москвы любой документ не имеет никакого значения – будь то большой Договор, ратифицированный Верховной Радой Украины и Государственной Думой РФ о дружбе и сотрудничестве, или это Будапештский меморандум, предусматривающий только консультации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Народ России готов отказаться не только от 13-й зарплаты", - депутат-коммунист Тайсаев перед голосованием в Госдуме РФ за признание террористов "ЛДНР". ВИДЕО

"Для этого кремлевского диктатора это все равно, они их выбрасывают в бумагу. И к Минским соглашениям такое же отношение", – говорит Геращенко.

"И потому сегодня, когда Москва единолично вышла из всех документов, когда она пренебрегает суверенитетом Украины, от украинской власти мы ждем их плана защиты, нашего с вами плана защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", – считает Геращенко.

"Что мы требуем? Первое. Немедленно санкционные списки в отношении каждого подонка из Госдумы, который нажал на кнопку за расчленение Украины. И это наш призыв ко всему миру. Второе. Посмотреть сейчас повестку дня, чтобы мы с вами принимали законы о поддержке украинской армии, а не вот это все, что происходит", – призвала Ирина Геращенко.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".