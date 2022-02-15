РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11271 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 448 68

Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за "признание "ЛДНР", - нардеп "ЕС" Геращенко

Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Госдумы РФ, голосовавших за

Украина должна немедленно ввести санкции против депутатов Государственной Думы России, проголосовавших за "признание" так называемых "ЛДНР".

Об этом заявила с трибуны парламента сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Только что Госдума Российской Федерации приняла обращение к кремлевскому диктатору о признании так называемых квази-республик, псевдореспублик. Это означает одно – продолжение войны против суверенитета и территориальной целостности Украины. Это значит, что на кремлевском столе лежат десятки сценариев расчленения нашей страны". Это означает одно – единоличный выход Москвы из Минских договоренностей", – отмечает Геращенко.

Ирина Геращенко отметила, что для Москвы любой документ не имеет никакого значения – будь то большой Договор, ратифицированный Верховной Радой Украины и Государственной Думой РФ о дружбе и сотрудничестве, или это Будапештский меморандум, предусматривающий только консультации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Народ России готов отказаться не только от 13-й зарплаты", - депутат-коммунист Тайсаев перед голосованием в Госдуме РФ за признание террористов "ЛДНР". ВИДЕО

"Для этого кремлевского диктатора это все равно, они их выбрасывают в бумагу. И к Минским соглашениям такое же отношение", – говорит Геращенко.

"И потому сегодня, когда Москва единолично вышла из всех документов, когда она пренебрегает суверенитетом Украины, от украинской власти мы ждем их плана защиты, нашего с вами плана защиты территориальной целостности и суверенитета Украины", – считает Геращенко.

"Что мы требуем? Первое. Немедленно санкционные списки в отношении каждого подонка из Госдумы, который нажал на кнопку за расчленение Украины. И это наш призыв ко всему миру. Второе. Посмотреть сейчас повестку дня, чтобы мы с вами принимали законы о поддержке украинской армии, а не вот это все, что происходит", – призвала Ирина Геращенко.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР".

Автор: 

ВР (29230) Геращенко Ирина (1627) Госдума (1261) россия (95402) санкции (11263)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Наскільки я розумію, санкції може ввести лише блаЗЄнський з РНБО. Побачимо як він діятиме. Адже це не міфічні "воривзаконє"
показать весь комментарий
15.02.2022 13:32
+13
показать весь комментарий
15.02.2022 13:31
+8
А що заважає нам признати незалежність усіх республік ерефії від московії? Нехай виють на болотах.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Действуйте, чего трепаться...
показать весь комментарий
15.02.2022 13:24 Ответить
Наскільки я розумію, санкції може ввести лише блаЗЄнський з РНБО. Побачимо як він діятиме. Адже це не міфічні "воривзаконє"
показать весь комментарий
15.02.2022 13:32 Ответить
Не пустити їх в Карпати?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:34 Ответить
Я впевнений, що вся ця наволоч зав'язана на український бізнес. А Ви, звісно, можете іронізувати далі. На Заході дуже *******, коли Україна ніяк не реагує на територіяльні претензії.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:37 Ответить
Повністю підтримую! Шкода тільки, що найПатріотичеіший Президент свого часу не ввів такі санкції проти тих, хто голосував за використання мордорськихтвійськ проти України
показать весь комментарий
15.02.2022 14:29 Ответить
Добродію, Ви б ліпше сказали чи тоді кацапією визнавали "лднр".
Це, по перше.
Тепер по-друге:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97#%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2014_%E2%80%94_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C_2015

Чи Вам блаЗЄнська полуда на очах?
показать весь комментарий
15.02.2022 14:37 Ответить
Железные слова.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:25 Ответить
Это всего лишь слова....

Санкции к проголосовавшим за "родную говень" геращенко конечно ввела.... Нет?

Как же так?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:28 Ответить
Н а шо намек, зебуины не будут вводить санкции?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:34 Ответить
Пфф Вони у себе не ******* шлятись по расее А діточки й поготів - по гейропам та США. Які санкції? Ваша ЄС пару каналів "вестникаф руцкага міра" не змогла закрити, сиділи там пукали в болото. Вже мовчу про ті гральні сатанинські притони, які забуяли десятками тисяч по всій Україні. Забули сатанюги? Тепер ліплять із себе борцунів-віруючих. Ідіть в піший еротичний похід
показать весь комментарий
15.02.2022 13:25 Ответить
И шо , вы будете безучастно воспринимать борзость каазлабадии?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:37 Ответить
Только прокацапский зелёный дегенерат может называть Европу гейевропой,когда отмазывать своего зелупу)
показать весь комментарий
15.02.2022 13:45 Ответить
Для тих хто в танку та не розуміє. Ці санкції можна зробити, але вони до дупи. ЯКІ санкції Україна може запровадити проти депутатів госдури? НІЯКІ. Це витрачання часу. Результат буде НУЛЬОВИМ.
Чому Іринка не займеться чимось потрібним? Ну наприклад законом про єдине громадянство? Поглибленням відповідальності для стороннікав руцкага міра? Відповідальності за антиукраїнські висловлювання. А це дурь.
В кінці кінців ЧОМУ вони та інши депутани не прочитають той триклятий Будпаштський момрандум? Чому по ньому для України взагалі НЕМА гарантій?
Навіть (по меморандуму) можна застосовувати ядерну зброю (в випадку певних умов) проти України.. Пункт 5. його трактування "домутять ".
Пункт 4 НІЧОГО не гарантує. Та навіть з застосвання ЯЗ - надали якусь допомогу - пункт виконано.
Чому тварюка кучма не сидить? Чому ті, хто клепав текст цього неподбства НЕ сидять?
кучма разом з пособниками мають сидіти пожиттєво. ХТОСЬ добре надавав хабарів, щоб залишити Україну голою.
показать весь комментарий
15.02.2022 14:00 Ответить
Не можна! Півшостого ще не зазирнув їм в очі.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:25 Ответить
А що заважає нам признати незалежність усіх республік ерефії від московії? Нехай виють на болотах.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:27 Ответить
Чтобы опуститься до их уровня? Ну уж нет.
Украина - серьезное государство, уважающее международное законодательство.
Это признание ничего не меняет. Агрессор, как кормил, так и будет кормить, а для нас это прекрасный повод требовать усиления санкций и использовать, в любой удобный момент как повод для отказа от Минских из за грубых нарушений козломордых.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:19 Ответить
Іринко почитай в кінці кінців той меморандум. З москалями зрозуміло,вони ЗАВЖДИ порушували договори. А ось ХТО і ЧОМУ до сих пір НЕ сидить пожиттєво за державну зраду - це цікавіше.
Віддати (подарувати) ВСЮ ядерну зброю - це не просто державна зрада, це більше. Але НІХТО не повішений (хоча можна ж прийняти закон який у виняткових випадках, за особливо важкі злочини ввести смертну кару).
По факту ЖОДНОЇ ракети НЕМА, договору-гарантії (на 100 і більше сторінок з додатками) НЕМА, грошей за ядерну зброю НЕМА (могли ж і продати). І НІХТО за це не покараний. Чудово?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:30 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2022 13:31 Ответить
Станом на 12 годину дня 14 лютого в Україні немає 23 народних депутатів.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (Катар);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (Катар);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/14/7323957/
показать весь комментарий
15.02.2022 14:00 Ответить
Ну и слава Богу ! Нат тоже не очень надо в состав ДНР, куда страну затащил бы Зеля.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:32 Ответить
тут другая проблема возникнет - щаз эти новопризнанный республики начнут претензии на оставшиеся под контролем Украины территории предъявлять, не без помощи кацапии...
показать весь комментарий
15.02.2022 13:38 Ответить
Взагалі незрозуміло якщо Україна визнала що дирляндія це терорестичне угрупування то россия признає це угрупування.То чому Україна не визнає россию як терористичну державу?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:35 Ответить
Тому, що Україна визнає паспорти Косово.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:38 Ответить
А позвольте вопрос , а за Крым в свое время ввели , али "запамятовали" ( прошу уточнить) Уважаю Геращенко как политика но вот такой у меня вопрос к предыдущей власти и парламенту.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:36 Ответить
Вводить санкции в обязательном плане нужно. Я просто задал вопрос уважаемому мною политику..( в отличии от ее патрона) А то ведь у нас часто случается что у людей переходящих из власти в оппозицию наступает чудесное прозрение ( ну например о газе собственной добыче для населения и т.д) Так что вопрос не о зебильной отмазке, а шоколадной последовательности ( ну так будет точнее) (Аллах акбар !!! привет пескам Неджда , Хиджаза и Асира, ну если "саудиту" под ЗЕЛЕНЫМ знаменем эти названия что то говорят)
показать весь комментарий
15.02.2022 13:52 Ответить
Пане, эко у вас какая тенденциозность : зебуинам не задавать вопросы...ХМЫ...
показать весь комментарий
15.02.2022 13:59 Ответить
Не ...мое желание видеть кандидатуру Ирины Геращенко на пост президента Украины ( за которую я проголосую).. а не Вована Зе или ********* де ля Рошена. ( пошли они лесом оба)
показать весь комментарий
15.02.2022 14:09 Ответить
Насчет вашего вилайет. Вместо Красного моря следует помнить, шо истинное море Вилайет - это Каспий. В преддверии н.э. еще был связан с Черным морем. Кто не верит читает историка Р.Говарда
показать весь комментарий
15.02.2022 14:07 Ответить
Ента чта? зебилья отмазка, не вводить санкции?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:50 Ответить
СМІ: У беларускай вёсцы знайшлі змёрзлых п'яных расейскіх жаўнераў.
https://charter97.org/be/news/2022/2/15/454782/
показать весь комментарий
15.02.2022 13:37 Ответить
чисто лингвистический вопрос - а по-белорусски "змёрзлые" предполагает "насмерть замерзлых", или просто замерзших от холода?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:41 Ответить
Змерзлый(бел) - замороженный(рус). Тобто -200-е.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:44 Ответить
Но в Кунсткамеру отнести можно?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:46 Ответить
А в статье пишется , шо начальство засекретило и не отчиталось инфой перед выше стоящими инстанциями. -Тобто, ИХТАМНЕТЫ, но 200-е.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:52 Ответить
Нет. Доктор сказал в морг, значит в морг.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:53 Ответить
это прекрасно! что может быть лучше пяти замороженных пьяных лаптей!
показать весь комментарий
15.02.2022 13:48 Ответить
Да сьмерці.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:47 Ответить
спасибо, друг!
показать весь комментарий
15.02.2022 13:49 Ответить
Пане, вы там шепните своим, шобы побольше картопляновки гнали.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:55 Ответить
Ти ж депутат, вперед, приймай закон.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:39 Ответить
у ЕС -27 депутатов в ВР, а у зеленых 240 .Монобильшисть выбрал мудрый нарид, теперь ешьте
показать весь комментарий
15.02.2022 14:02 Ответить
Ну то й що. Любителька всіх президентів як депутат не має права такий закон ініціювати?
показать весь комментарий
15.02.2022 15:26 Ответить
Не знаю чому, но кацапи брешуть завжди і любителі шоколадного. Ось і ти, не порушуєш традицію.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:29 Ответить
Сам посмотри, сколько депутатов в каждой фракции и признай, что ты балабол.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_fractions
показать весь комментарий
15.02.2022 15:39 Ответить
Ну подивився. Ти що сліпий? чи ти в начальній школі цифри не вчив? 240 це не 241.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:43 Ответить
Я задал вопрос по сути, а ты начинаешь придираться 240 или 241. А суть в том, что у ЕС всего 27 голосов. Они уже десятки законопроектов вносили, котоыре зеленые хоронили. Даже если произойдет чудо и объединятся ЕС, Голос, Юля и даже ОПЗЖ, у них все равно не хватит голосов, чтобы принять любой закон. Все голоса у монобильшости, которую вы выбрали.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:05 Ответить
Бачиш в чому справа, не хвате того "голоса", закон не приймуть. Ось до чого може призвести твоя неосвідченність, це якщо по суті. Те що 27 депутатів ПЄС, це ще не значить що нужно без толку язиком бовтати. Подала б закон, який би санкції, допустимо б прийняли б його- великий жирний плюс. Не прийняли - дуже добрий факт показати хто сидить в раді.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:32 Ответить
Згода! ЄС давно слід змінити риторику - не боротися за рейтинг, а боротися за Україну. Боротися за те, хто в політикумі МУДРІШИЙ і справжній патріот України, а не мисливець за промахами влади, виробник з мухи слонів. Не творити заголовки новин.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:39 Ответить
Пили и курили, вот поговорили... А кто мешает зебилам осудить каазлабадию?
показать весь комментарий
15.02.2022 13:41 Ответить
И перестать наконец обниматься с пособниками кремля - Медведчуком и Новицким ))
показать весь комментарий
15.02.2022 13:40 Ответить
Если бы она призвала это сделать США и Англию,то это было в миллион раз больнее. Шо сильно Украина может навредить депутату из козляндии ??? - Показуха. Хотя и приятная на слух.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:42 Ответить
Говнобот-дебил
показать весь комментарий
15.02.2022 14:19 Ответить
И что это даст? В Украину эти депутаты и так не ездят и активов не имеют.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:42 Ответить
Також прийняти арешт Порошенка за створення партії регіонів та прийняття мінських домовленостей.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:42 Ответить
не канает это больше,зескот)зелупе и так теперь пол ляма баксов за пару процентов рейтинга платить приходится постоянно,но зесрань все равно никак методички не поменяет)))
показать весь комментарий
15.02.2022 13:52 Ответить
Украина вообще не должна признавать московскую хунту за которую голосовали наши окупированные территории
показать весь комментарий
15.02.2022 13:44 Ответить
300 лет нужна та Украина зеленым. Они лучше проголосуют закон про антисемитизм. нельзя обижать Беню и Зелю. А про увеличение финансирования армии или про реальные шаги против России им неинтересно.
показать весь комментарий
15.02.2022 14:01 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9-Valeriy-Chaly/100003056659575/?hc_ref=ARQsYjjIscVqxAYSxDn55O9CZu-A5WVoqnGqiTCmCMBHnaAp4GY4-fB9D0xk9ik_uAE&fref=nf Валерій Чалий (Valeriy Chaly)

Російський парламент очікуванно проголосував постанову про визнання частини території України на східному кордоні з Росією окупованою і зажадав остаточного рішення про відокремлення цієї території від України.

Що відбулося:
1. Офіційне рішення російського парламенту про зазіхання на територію іншої країни.
2. Фактично російський одноосібний вихід із політичних домовленостей з мирного врегулювання. Мінському процесу - кінець. І, звісно - показове знущання над канцлером Німеччини, який перебуває з візитом у Москві.
3. Перехід до іншого сценарію ескалації загроз навколо України.

Що робити:
1. Термінове рішення з введення санкцій проти всіх, хто проголосував це протизаконне рішення.
2. Консультації з усіма зацікавленими сторонами з доведенням нашої позиції.
3. Звернення до Генерального секретаря ООН про негайний розгляд питання надсилання миротворчого контингенту ООН на тимчасово окуповані території на сході України.
4. Активна інформаційна робота як в Україні, так і за кордоном щодо неприпустимості зазіхання на частину території України та легалізації російської військової присутності на сході України.
5. Врахування змін можливого сценарію ескалації з російськогр боку в планах оборони країни.
показать весь комментарий
15.02.2022 14:12 Ответить
это одно и то же
показать весь комментарий
15.02.2022 14:46 Ответить
Валерій Чалий дипломат вищої ліги (це не Пристайко і не Кулеба), він розуміє що сталось і знає що каже.
показать весь комментарий
15.02.2022 20:02 Ответить
С одной стороны - да. А с другой стороны - тупая трата времени. Им те санкции от Украины до одного места. Вот если б за это их детей из США и Европы выставили - вот тогда бы они триста раз подумали...
показать весь комментарий
15.02.2022 14:31 Ответить
А что там с теми депутатами Думы и КС РФ которые аннексировали Крым?
Понять и простить?
показать весь комментарий
15.02.2022 14:45 Ответить
Объясните мне, почему при таких крайне недружественных действиях рф (я уже молчу про 8 лет войны и 15+ тысяч убитых) подобные постановления русской госдумы не являются основанием для разрыва дипломатических и консульских отношений ?
Перестаньте вытирать сопли на тему помощи нашим гражданам на территории рф . . . Те, кто туда добровольно поехал, сами идиоты. А кого незаконно захватили - тем консул наш или временный поверенный в делах Украины в рф и так помочь не смогут (им помогать можно и из-за границ рф).

РАЗОРВАТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ И КОНСУЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РФ И УКРАИНЫ !!!

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ГРАЖДАН РФ !!!

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ С РФ И ЗАКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ С РФ ДЛЯ ВСЕХ !!!

ТОРГОВОЕ ЭМБАРГО НА ВСЁ, КРОМЕ ТОВАРОВ КРИТИЧЕСКОГО ИМПОРТА (ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО И Т.П.) !!!

КОНФИСКАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ РФ, РЕГИОНОВ РФ, ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РФ В БЮДЖЕТ, С ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ "НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ УКРАИНЫ" !!!

ПУБЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ МИНСКИХ "СОГЛАШЕНИЙ" НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - КАК ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПОД УГРОЗОЙ НАСИЛИЯ + НЕ РАТИФИЦИРОВАННЫХ ВР УКРАИНЫ + ПРОТИВОРЕЧАЩИХ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ !!!

БЛОКАДА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ЛИНИИ ФРОНТА) !!!

Вот так надо поступать, а не чёрти-что-и-с-боку-бантик.
показать весь комментарий
15.02.2022 15:03 Ответить
как бесчеловечно, они этого не вынесут.
показать весь комментарий
15.02.2022 19:08 Ответить
 
 