Отвода войск РФ от границ Украины не наблюдаем. В последние дни были новые перебрасывания сил, - Conflict Intelligence Team

Аналитики Conflict Intelligence Team заявили, что колонны военной техники Вооруженных сил РФ продолжают двигаться к границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

По их словам, никаких изменений не наблюдается, наоборот - в последние дни были замечены и новые перебрасывания военной техники.

"Пока никаких изменений "на земле" мы не видим. Те колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от него), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД", - говорится в сообщении.

Аналитики не исключают, что "учения по массовому перебрасыванию войск" объявят уже постфактум, как это было в прошлом году.

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В CIT добавили, что сейчас Минобороны РФ не объясняет стягивание войск в Курской, Белгородской, Брянской областях. Учения в Беларуси не относятся к этим областям.

Действительно ли планировалось начать операцию против Украины – неизвестно, говорят в CIT.

"Возможно, Путин хотел, но что-то его сдержало, например, изменение оценки возможностей украинской армии, угроза санкционного давления, возможные последствия в самой России из-за неготовности россиян к большой войне. Возможно, это просто были учения, но тогда это была генеральная репетиция очередного вторжения в Украину и в то же время проверка реакции Запада. Состоится ли премьера, мы опять же не знаем", - подчеркнули аналитики.