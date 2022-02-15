Отвода войск РФ от границ Украины не наблюдаем. В последние дни были новые перебрасывания сил, - Conflict Intelligence Team
Аналитики Conflict Intelligence Team заявили, что колонны военной техники Вооруженных сил РФ продолжают двигаться к границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.
По их словам, никаких изменений не наблюдается, наоборот - в последние дни были замечены и новые перебрасывания военной техники.
"Пока никаких изменений "на земле" мы не видим. Те колонны, которые были в пути, как двигались в сторону границы (а не от него), так и двигаются. Более того, поступают новые сообщения об отправлении новых подразделений к границе, что мы дополнительно подтверждаем видеозаписями с поездами и данными из базы РЖД", - говорится в сообщении.
Аналитики не исключают, что "учения по массовому перебрасыванию войск" объявят уже постфактум, как это было в прошлом году.
В CIT добавили, что сейчас Минобороны РФ не объясняет стягивание войск в Курской, Белгородской, Брянской областях. Учения в Беларуси не относятся к этим областям.
Действительно ли планировалось начать операцию против Украины – неизвестно, говорят в CIT.
"Возможно, Путин хотел, но что-то его сдержало, например, изменение оценки возможностей украинской армии, угроза санкционного давления, возможные последствия в самой России из-за неготовности россиян к большой войне. Возможно, это просто были учения, но тогда это была генеральная репетиция очередного вторжения в Украину и в то же время проверка реакции Запада. Состоится ли премьера, мы опять же не знаем", - подчеркнули аналитики.
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Первое, что бросается в глаза, это ситуация с COVID-19, которая, согласно официальной статистике, бьет все печальные рекорды, и «Омикрон» начал «победное шествие» по стране, все уже начали заражать друг друга.
Болеют российские и белорусские офицеры и солдаты, а вслед за ними и местные жители; и так по кругу. Но особенно тревожная ситуация наблюдается в Гомельской области, причем в госпиталя попадают не все военные, часть из них лечатся в полевых лагерях, особенно если случай легкий.
Кроме возможности заболеть, среди местных жителей наблюдается страх, и даже не войны, а во-первых, оккупации, ведь сколько бы ни говорили о том, что российские военные выйдут из страны по окончании учений, но сомнения в этом все равно остаются.
Во-вторых же, картинка по телевизору о народной любви белорусов к учениям - это одно, а вот что касается реальности, здесь несколько по-другому, многие уже боятся самих отпускать девочек-старшеклассниц в школу. Потому что толпы российских военных, оторванных уже по несколько месяцев от дома, смотрят на все и всех с горящими глазами, особенно залитыми алкоголем.
Да, военных действительно очень много, шок у местных жителей возникает уже от того, что они такого еще вообще никогда не видели, тем более все с оружием и, назовем так, «несколько перевозбуждены» учениями и возможной необходимостью «стать грудью на защиту рубежей», а в таких ситуациях люди действительно далеко не всегда адекватны.
Масла в огонь страхов подливает еще и тот факт, что среди участников учений весьма много лиц неславянской наружности - различных этнических народностей России, которые обычно смотрят на тебя хмуро и не воспринимаются как «свои», а если учесть общее напряжение в обществе, то такие страхи скорее и не напрасны.
Кстати, само поведение российских военнослужащих также вызывает вопросы, мы потихоньку стали привыкать к тому, что военная техника ездит по городам чуть ли не как рейсовые автобусы и паркуется, где придется возле магазинов и кафе, причем никто не обращает внимание на, например, дороги, которые по весне скорее всего придется заново укладывать, оно и понятно, здесь вступает в дело принцип «оно не моё». А вот будет ли за что их ремонтировать - вопрос, поскольку непонятно где взять деньги в условиях, когда рубль, как и экономика постоянно находится в поисках «прощупывания дна».
Тобто росія путіна поділила держави всього світу на кілька "кастових" категорій:
-На вершині цього поділу вона сама поставила себе, як країну, яка нікому не збирається гарантувати безпеку і присвоїла собі право злочинно та безкарно порушувати кордони інших держав, захвачувати чужі території.
-На другому місці від вершини - країни, які як васали -повинні надавати росії гарантії її власної безпеки.
-На третьому місці країни, які не мають права навіть розкривати рота на захист жертв росії
- І на четвертому - всі інші країни, в яких не повинно бути ніяких гарантій безпеки, Які повинні агресію росії проти них, захват їх територій і ресурсів - сприйняти як "щастя" чи "божий дар"...
Виходячи саме з такої логіки - пєсков пробелькотів (ізрьок) наступне:
-"Президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати ситуацію навколо України та гарантії безпеки. Про це телеканалу CNN розповів речник президента Дмитро Пєсков.
Пєсков нагадав, що Путін завжди наполягав на переговорах та дипломатії. І саме Путін ініціював питання щодо гарантій безпеки для Росії. "Україна - це частина серйознішої проблеми гарантій безпеки для Російської Федерації", - заявив прес-секретар і додав, що президент Путін, звісно, готовий вести переговори"
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=19482 17 часов назад
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🇺🇦🇷🇺После непродолжительного спада напряжения в ситуации с Украиной, эскалация конфликта продолжилась: появилось распоряжение верховного главнокомандующего РФ привести Вооруженные силы России в состоянии повышенной боевой готовности. При этом до приказа о начале военных действий может никогда не дойти, так как сама по себе игра мускулами уже является фактором воздействия, наводящим панику на рынках, которые сами окажут сильнейшее воздействие изнутри. Кремль пытается показать свою решительность и готовность прибегнуть даже к радикальным мерам, но ни физических сил, ни возможностей для реализации задуманного у путинской администрации нет: спустя непродолжительное время гипотетического конфликта экономика РФ надолго окажется в упадке, от которого может уже никогда не оправиться. Поэтому российская сторона намеренно нервирует соседей, затягивая время для того, чтобы добиться хотя бы частичного принятия условий Кремля. Тактика Кремля уже начала давать кратковременные итоги: https://novayagazeta.ru/articles/2022/02/12/aviakompaniia-klm-obiavila-o-prekrashchenii-poletov-v-ukrainu-news?utm_source=fb&utm_medium=novaya&utm_campaign=**************-aviakompaniya-klm-obyavila авиакомпании массово начинают отказываться от полетов на Украину , создавая цепную реакцию и запуская волну паники, из-за которой работники дипмиссий других стран под аккомпанемент взрывов в Донецке начинают покидать Украину. Вполне вероятно, что удушение даст свои плоды и Путин добьется дачи гарантий, с текстом которых он ознакомится уже в ближайшем будущем.
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В воздухе витает запах войны - иногда отчетливей слышно его, иногда нет...
Вы думаете куйло зря всю эту вазню затеял !? даремно так думаете..