РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11608 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
113 539 233

The Sun: Россия нападет на Украину завтра в 3 часа ночи, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военных

The Sun: Россия нападет на Украину завтра в 3 часа ночи, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военных

Россия планирует вторгнуться в Украину 16 февраля в 01:00, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на данные разведки США, передает Цензор.НЕТ.

"Американская разведка заявила, что наиболее вероятно время для приказа Путина – 1 час ночи по Британскому времени (3 часа ночи по Киевскому времени).

Высокопоставленные источники заявили, что атака Москвы будет "почти наверняка из нескольких точек" на южном, восточном и северном флангах Украины.

Следует отметить, что издание The Sun имеет неоднозначную репутацию в Великобритании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первая страница The Times: 79-летняя Валентина Константиновская из Мариуполя проходит базовый курс обращения с оружием. ФОТО ДНЯ

25 января издание сообщало, что Россия может напасть на Украину в течение 10 дней.

Автор: 

россия (95402)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+73
в любому випадку Кацапстан - фашисти і агресори !
показать весь комментарий
15.02.2022 14:39
+65
Hanna☀@HannaGun

Щойно телефонує знайома з Рахи,що мешкає в ЄС. Каже:
- Нє бойтєсь,ніхто нє будєт на вас нападать. Єслі б хатєлі,то давно б бахнулі по вам ракєтамі с Урала.
Кажу:
- А ми і не боїмося. Розкупили вже всі рушниці в мисливських магазинах і просто будемо вбивати.
Мовчання у відповідь…
показать весь комментарий
15.02.2022 14:41
+49
показать весь комментарий
15.02.2022 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
...точно конец? А посмотри в другом кармане, "Руслана"
показать весь комментарий
15.02.2022 16:12 Ответить
Так , це кінець підорашці .
показать весь комментарий
15.02.2022 16:15 Ответить
Да, да, да, а потом ещё налетят пришельцы с Альфа-центавра и начнут все и всех выжигать лазером. Кто уцелеет, того заберут с собой для опытов!
показать весь комментарий
15.02.2022 17:08 Ответить
Ну по Белгороду и Воронежу точно успеем зарядить😁😁😁
показать весь комментарий
15.02.2022 16:14 Ответить
...А потом редактор The Sun проснулся обосраным и пошел стирать пижаму
показать весь комментарий
15.02.2022 16:15 Ответить
Гм. Прочитавши фразу "масивного ракетного удару за участю 200 тис. військовослужбовців" - я спочатку подумав , що стріляти будуть цими самими військовослужбовцями.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:26 Ответить
Я тоже так же понял: на ракетах будут сверху сидеть 200 тысяч дебилов...
показать весь комментарий
15.02.2022 21:47 Ответить
06:53 - В 13 км от границы с Украиной в районе поселка Никольское Белгородской области РФ замечена трехкоординатная РЛС Каста-2Е2 (39Н6). Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и опознавания воздушных целей.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:27 Ответить
в ночь с 21 на 22 июня 1941 года все командование приграничных округов после концертов московских театров бухало вместе а артистами. Те же тосты лились и в армейских штабах. Павлов провел телефон прямо в театр и в пьяном виде спрашивал все ли спокойно. Известную директиву " 1 ему привезли прямо в театр а уже из театра в 01 час ночи распустили в войска, а потом ушли спать. А когда проснулись от бомбежки - звонили Сталину, в Генштаб, а там тоже самое. Только когда приехал посол с нотой о войне, протрезвели. И начали писать директивы для истории. а ведь Черчиль с апреля 1941 года трижды предупреждал. А те квартальцы прикалывались с Черчиля, хамили всем. Потом начали говорить - он не назвал дату. А сам то приказ "Дортмунд" был дан за 18 часов до нападения. и только один Паулюс потом говорил, что Гитлер до последнего тянул с приказом - хотел сделать как Наполеон -война 22 июня. А Паулюс тогда был начоперуправления Генштаба и даже он не знал даты заранее. А уже наши квартальцы также начали прикалываться с Байдена, хамить но помимо их воли тройчатку таки привезли и истинные хозяева квартала призадумались, пока сужают фронт.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:30 Ответить
америкосы в сирии обосрались,так теперь нам страху нагоняют,мы тут у себя
как нибудь и без них разберемся.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:39 Ответить
в чем ты там разберешься без помощи союзников? Как стрелять начнет за сумки и тикать
показать весь комментарий
15.02.2022 18:53 Ответить
Если этого не произойдёт в указанное время +7 суток, The Sun выплатит многомиллиардные компенсации за нанесённый ущерб?
Если что, во всех цивилизованных странах именно так и происходит.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:43 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2022 20:22 Ответить
ты то со своим усатым гандоном во главе каким боком к цивилизованным странам?
показать весь комментарий
16.02.2022 00:44 Ответить
такой же мой как и твой
показать весь комментарий
16.02.2022 02:45 Ответить
не нападе
показать весь комментарий
15.02.2022 16:54 Ответить
Це ж дурня.
показать весь комментарий
15.02.2022 16:54 Ответить
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/4/6/12547644.jpg
показать весь комментарий
15.02.2022 17:03 Ответить
Цензор, вот зачем эту жёлтую хрень перепечатывать? Больше заняться нечем?
показать весь комментарий
15.02.2022 17:11 Ответить
Первый раз что-ли?
показать весь комментарий
15.02.2022 17:21 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2022 17:20 Ответить
Позволю себе напомнить, что дата 16 февраля называлась уже давно....
показать весь комментарий
15.02.2022 17:21 Ответить
Та хай ідуть. До зустрічі в Москві!
показать весь комментарий
15.02.2022 19:04 Ответить
Подивітся на цю жовту газєтку (the sun) в реалі, це просто треш. знайшли звідки черпати новини.
показать весь комментарий
15.02.2022 19:17 Ответить
https://monosnap.com/file/TNXEzNzYiVivXJi63PKNzHihr9kIw9
показать весь комментарий
15.02.2022 19:18 Ответить
Нет, ошибается издание. Не в 3 часа, а как у фашистов принято в 4 часа, без объявления войны ...
показать весь комментарий
15.02.2022 22:20 Ответить
по маасковскому времени это будет именно 4 часа
показать весь комментарий
16.02.2022 00:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 