The Sun: Россия нападет на Украину завтра в 3 часа ночи, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военных
Россия планирует вторгнуться в Украину 16 февраля в 01:00, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военнослужащих.
Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на данные разведки США, передает Цензор.НЕТ.
"Американская разведка заявила, что наиболее вероятно время для приказа Путина – 1 час ночи по Британскому времени (3 часа ночи по Киевскому времени).
Высокопоставленные источники заявили, что атака Москвы будет "почти наверняка из нескольких точек" на южном, восточном и северном флангах Украины.
Следует отметить, что издание The Sun имеет неоднозначную репутацию в Великобритании.
25 января издание сообщало, что Россия может напасть на Украину в течение 10 дней.
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как нибудь и без них разберемся.
Если что, во всех цивилизованных странах именно так и происходит.