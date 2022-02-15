The Sun: Россия нападет на Украину завтра в 3 часа ночи, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военных

Россия планирует вторгнуться в Украину 16 февраля в 01:00, нанеся массивный ракетный удар с участием 200 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на данные разведки США, передает Цензор.НЕТ.

"Американская разведка заявила, что наиболее вероятно время для приказа Путина – 1 час ночи по Британскому времени (3 часа ночи по Киевскому времени).

Высокопоставленные источники заявили, что атака Москвы будет "почти наверняка из нескольких точек" на южном, восточном и северном флангах Украины.

Следует отметить, что издание The Sun имеет неоднозначную репутацию в Великобритании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первая страница The Times: 79-летняя Валентина Константиновская из Мариуполя проходит базовый курс обращения с оружием. ФОТО ДНЯ

25 января издание сообщало, что Россия может напасть на Украину в течение 10 дней.