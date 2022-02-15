Порошенко о решении Госдумы РФ о "признании "ЛДНР": С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от минских соглашений
Голосованием путинской Думы за признание террористических ДНР и ЛНР Москва завершает разрушение Минских договоренностей.
Об этом заявил лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Ранее Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Совершил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил туда поставки оружия. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию. С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств. Следует дать об этом знать своим партнерам", - подчеркнул Порошенко.
По его словам, нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.
"Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна – мы готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность. Так же он не раз обещал придерживаться Минских соглашений. И здесь тоже шанс, несмотря ни на что, еще не потерян, и в его основе – дорожная карта и миротворцы. И здесь мы тоже готовы к диалогу. Но власть должна стратегически определяться, а не шарахаться от формата к формату", - пояснил лидер "ЕС".
Порошенко отметил, что Минские соглашения были единственно верным решением для 2014-2015 годов.
"Они остановили наступление россиян в условиях, когда от Волновахи до Киева мы не имели ни одной боеспособной воинской части. Они дали нам несколько лет на восстановление и укрепление армии. На них основывается система санкций против РФ, которые ослабляют Россию и от которых она так хочет избавиться. Вместе с Францией и Германией мы согласовали дорожную карту с приоритетом вопросов безопасности. Наработали план введения голубых шлемов ООН", - отметил он.
"Но Минские договоренности - это не Святое письмо, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их нужно принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну. Минск – это инструмент, которым или умеешь пользоваться, или нет. Во времена нашей команды Минские соглашения были кувалдой, которой мы били Путина. После нас, особенно после согласия на формулу Штайнмайера, - превратилась в молоток, которым стучат по пальцам самим себе. Откуда растут руки, тоже имеет значение", - подытожил Порошенко.
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Решил попиариться ворюга
Выполнение величайшей дипломатической победы Петрв Алексеича -предательство и капитуляция.
Р.С. А при чем тут Порошенко? Он ничего не подписывал и ваабще иво там небыла.
Голова парламентської групи дружби Франція-Україна Валерія Фор-Мунтян та депутатка партії "Вперед, республіко!" Еммануеля Макрона у Національній асамблеї вважає, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо вони її не влаштовують.
"Тягти, продовжувати цю ситуацію - ні до чого хорошого це не приведе. Та й Путін звик ховатися за цим. Війна на Донбасі дозволяє Росії військові дії на кордоні із вами практично безкарно", - вважає депутатка."Але зараз ми всі просто витрачаємо час. Так, Україна погано виглядає на міжнародній сцені, заявляючи зараз, що Мінські угоди не пасують. Адже Зеленський як новий президент міг одразу після обрання заявити, що хоче розірвати "Мінськ" та підписати щось нове. Наприклад, тому що країна змінилася за цей час.Але ні, він два роки працював у Нормандському форматі над Мінськими угодами. Який був сенс цього? А зараз ми чуємо, що Україна не хоче їх виконувати. Як наслідок, імідж України та довіра до України постраждають", - сказала депутатка.