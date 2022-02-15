Порошенко о решении Госдумы РФ о "признании "ЛДНР": С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от минских соглашений

Голосованием путинской Думы за признание террористических ДНР и ЛНР Москва завершает разрушение Минских договоренностей.

Об этом заявил лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Ранее Кремль раздал там почти миллион российских паспортов. Провел незаконное голосование в Госдуму. Совершил экономическое поглощение украинских регионов. Нарастил туда поставки оружия. Эти и другие шаги по разрушению Минских соглашений полностью перевернули ситуацию. С сегодняшнего дня Украина имеет полное право отказаться от своих обязательств. Следует дать об этом знать своим партнерам", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования.

"Зеленский давно, еще с момента предвыборной кампании, обещал предложить другой формат. При наличии рационального зерна – мы готовы поддержать его свежие предложения, потому что это уже три года как его ответственность. Так же он не раз обещал придерживаться Минских соглашений. И здесь тоже шанс, несмотря ни на что, еще не потерян, и в его основе – дорожная карта и миротворцы. И здесь мы тоже готовы к диалогу. Но власть должна стратегически определяться, а не шарахаться от формата к формату", - пояснил лидер "ЕС".

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Порошенко отметил, что Минские соглашения были единственно верным решением для 2014-2015 годов.

"Они остановили наступление россиян в условиях, когда от Волновахи до Киева мы не имели ни одной боеспособной воинской части. Они дали нам несколько лет на восстановление и укрепление армии. На них основывается система санкций против РФ, которые ослабляют Россию и от которых она так хочет избавиться. Вместе с Францией и Германией мы согласовали дорожную карту с приоритетом вопросов безопасности. Наработали план введения голубых шлемов ООН", - отметил он.

"Но Минские договоренности - это не Святое письмо, в котором люди ничего не имеют права менять. Если жизнь диктует необходимость других решений, их нужно принимать тем, кто взял на себя ответственность за страну. Минск – это инструмент, которым или умеешь пользоваться, или нет. Во времена нашей команды Минские соглашения были кувалдой, которой мы били Путина. После нас, особенно после согласия на формулу Штайнмайера, - превратилась в молоток, которым стучат по пальцам самим себе. Откуда растут руки, тоже имеет значение", - подытожил Порошенко.