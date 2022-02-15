НАТО не пересматривает решения Бухарестского саммита по поводу перспектив членства Украины в Альянсе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что решение Альянса о перспективе членства Украины остается в силе, несмотря на угрозу возможного нападения России на Украину.

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Бухарестское решение остается в силе. НАТО уверено, что все государства имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми", - сказал он.

Столтенберг констатировал, что расширение НАТО "было большим успехом, поскольку это расширение демократии и свободы, мира и стабильности во всей Европе на десятилетия".

"Это решение остается в силе", - заверил генсек Альянса.

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