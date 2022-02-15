НАТО не пересматривает решения Бухарестского саммита по поводу перспектив членства Украины в Альянсе, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что решение Альянса о перспективе членства Украины остается в силе, несмотря на угрозу возможного нападения России на Украину.
Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Бухарестское решение остается в силе. НАТО уверено, что все государства имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми", - сказал он.
Столтенберг констатировал, что расширение НАТО "было большим успехом, поскольку это расширение демократии и свободы, мира и стабильности во всей Европе на десятилетия".
"Это решение остается в силе", - заверил генсек Альянса.
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Вопрос:
- В марте 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, где Путин был гостем, альянс отказал Украине и Грузии в предоставлении Membership action plan - плана действий по подготовке к членству в НАТО- из-за нсогласия Франции и Германии. Что вам запомнилось из событий тех дней?
- Прежде всего то, что Путин сказал президенту Бушу: "Украина - это не государство". На Буша это произвело сильнейшее впечатление. Он всем об этом разговоре рассказал.
Ну, а решение не открывать https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B4%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-3242637 дорогу к членству Украине и Грузии в НАТО принималось просто - Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози категоричски сказали "Nein" и "Non".
Покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался от возмущения и вступил с немецкой делегацией в спор.
После этого выработали известный всем компромисс - пообещали вступление, но не обозначили никаких конкретных сроков.
Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины..."