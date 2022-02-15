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НАТО не пересматривает решения Бухарестского саммита по поводу перспектив членства Украины в Альянсе, - Столтенберг

НАТО не пересматривает решения Бухарестского саммита по поводу перспектив членства Украины в Альянсе, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что решение Альянса о перспективе членства Украины остается в силе, несмотря на угрозу возможного нападения России на Украину.

Об этом он сказал во вторник в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Бухарестское решение остается в силе. НАТО уверено, что все государства имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми", - сказал он.

Столтенберг констатировал, что расширение НАТО "было большим успехом, поскольку это расширение демократии и свободы, мира и стабильности во всей Европе на десятилетия".

"Это решение остается в силе", - заверил генсек Альянса.

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Автор: 

НАТО (9968) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+28
НАТО-респект за позицію...
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15.02.2022 15:24
+22
От і гарненько. Курс встановлено і перегляду він не підлягає.
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15.02.2022 15:25
+12
Из интерью для газеты DW президента Эстонии (2006-2016) Тоомаса Хендрика Ильвеса.
---------------------
Вопрос:
- В марте 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, где Путин был гостем, альянс отказал Украине и Грузии в предоставлении Membership action plan - плана действий по подготовке к членству в НАТО- из-за нсогласия Франции и Германии. Что вам запомнилось из событий тех дней?

- Прежде всего то, что Путин сказал президенту Бушу: "Украина - это не государство". На Буша это произвело сильнейшее впечатление. Он всем об этом разговоре рассказал.
Ну, а решение не открывать https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B4%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-3242637 дорогу к членству Украине и Грузии в НАТО принималось просто - Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози категоричски сказали "Nein" и "Non".

Покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался от возмущения и вступил с немецкой делегацией в спор.
После этого выработали известный всем компромисс - пообещали вступление, но не обозначили никаких конкретных сроков.
Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины..."
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15.02.2022 15:36
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Правила форума Совет форумчан
НАТО-респект за позицію...
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15.02.2022 15:24 Ответить
От і гарненько. Курс встановлено і перегляду він не підлягає.
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15.02.2022 15:25 Ответить
Посмотрим шо гнусавый шмаркля вечером скажет
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15.02.2022 15:26 Ответить
А почему флаг американский?
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15.02.2022 16:14 Ответить
Абсолютно правильно. Вступити в цьому питанні - це рівнозначно програти Кремлю. Україна тепер принципова має бута прийнята в НАТО.
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15.02.2022 15:25 Ответить
поступитися...
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15.02.2022 15:53 Ответить
я вважаю що нічого... перебісяться пси....ніжками потопають....зубками поскрежуть..... і підуть собі на📢 х....➡️
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15.02.2022 15:33 Ответить
Из интерью для газеты DW президента Эстонии (2006-2016) Тоомаса Хендрика Ильвеса.
---------------------
Вопрос:
- В марте 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте, где Путин был гостем, альянс отказал Украине и Грузии в предоставлении Membership action plan - плана действий по подготовке к членству в НАТО- из-за нсогласия Франции и Германии. Что вам запомнилось из событий тех дней?

- Прежде всего то, что Путин сказал президенту Бушу: "Украина - это не государство". На Буша это произвело сильнейшее впечатление. Он всем об этом разговоре рассказал.
Ну, а решение не открывать https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B4%D1%87-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8/a-3242637 дорогу к членству Украине и Грузии в НАТО принималось просто - Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози категоричски сказали "Nein" и "Non".

Покойный президент Польши Лех Качиньский буквально взорвался от возмущения и вступил с немецкой делегацией в спор.
После этого выработали известный всем компромисс - пообещали вступление, но не обозначили никаких конкретных сроков.
Это решение дало Путину зеленый свет на любые действия в отношении Грузии и Украины..."
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15.02.2022 15:36 Ответить
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається чинним, незважаючи на загрозу можливого нападу Росії на Україну. ПРЕЦЕДЕНТ - лат. praecedens - те, що передує - випадок або подія, що відбулися у минулому та є прикладом або підставою для аналогічних дій у майбутньому. Після того, РФ нависне над Польщею з території сателіта Білорусії, або над однією з держав Прибалтики, які так само як Україна загрожують Росії!? І так до по саму стіну в Берліні...!? Ага, ще Молдова...
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15.02.2022 15:40 Ответить
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15.02.2022 15:52 Ответить
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15.02.2022 15:52 Ответить
Баюс-баюс ...
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15.02.2022 16:00 Ответить
Той, хто писав цей текст, настільки дебіл, що не знає, як пишеться слово "вторгнуТся".
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15.02.2022 16:32 Ответить
Шо там пристайка, ещё не застрелился, чмошник как и всё это зелёное болото
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15.02.2022 15:55 Ответить
ХЛОПЦІ І ЗБРОЇ ЗБРОЇ БІЛЬШЕ, а там і таліби підтягнуться))
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15.02.2022 16:29 Ответить
Якщо нас, Україну, завтра приймуть в НАТО, кацап відповзе від кордонів за Байкал і буде тільки дзявкати і стогнати в бік США, підставляючи свою голу дупу під Китай.
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15.02.2022 17:11 Ответить
 
 