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Госпогранслужба не выдавала Алине Паш документ о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

Госпогранслужба не выдавала Алине Паш документ о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

Государственная пограничная служба не создавала и не предоставляла документ, который Alina Pash передала Общественному вещателю Украины в рамках ее участия в отборе на Евровидение.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная пограничная служба Украины проанализировала информацию, распространенную Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, нам не известно, что это за документ, опубликованный вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины о подтверждении создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ", - сообщил Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суспільне" просит ГПСУ проверить предоставленную командой Alina Pash справку о пересечении границы с Крымом

Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы.

Автор: 

Госпогранслужба (6389) Евровидение (777) Крым (26372) музыка (786) подделка (437)


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Топ комментарии
+94
Сподіваюсь ця наволочь буде відповідати по закону за підробку документів. І звісно що на Євробачення вона не їде!
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15.02.2022 15:47
+73
Дєвачька так хотіла на євробачення, що піде тепер під суд за підробку документів.
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15.02.2022 15:48
+72
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15.02.2022 15:51
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Правила форума Совет форумчан
а так дисала, так дисала
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15.02.2022 15:47 Ответить
упс....

почему я не удивлен, что все кто вытираются около ЗЕ-ленского - смердючи говнюки
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15.02.2022 15:56 Ответить
Тому що вони і є смердючі говнюки від природи.
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15.02.2022 17:03 Ответить
...в "мікрофон" суддів.
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15.02.2022 16:14 Ответить
Сподіваюсь ця наволочь буде відповідати по закону за підробку документів. І звісно що на Євробачення вона не їде!
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15.02.2022 15:47 Ответить
Не буде відповідати. Її дружбан Зєля відмаже її, як і інших своїх корєшєй.
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15.02.2022 16:01 Ответить
Аліна Паш зачитала реп на святкуванні до Дня Незалежності імені зеленського.

https://www.youtube.com/watch?v=jcBVk2qPtg8
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15.02.2022 16:03 Ответить
НА НАРЫ СУЧКУ.
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15.02.2022 18:31 Ответить
Фотожоп не прайдьот)
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15.02.2022 15:47 Ответить
Дєвачька так хотіла на євробачення, що піде тепер під суд за підробку документів.
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15.02.2022 15:48 Ответить
не піде зелені відмавжуть як ні як "артистка" а Зе таких обожнює
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15.02.2022 15:52 Ответить
Тут вам не расіся, зам'яти не вийде. Єдине, що в тюрму не посадять, бо не передбачено законом. Штраф дадуть, до 86 тис. гривень. Слуги скинуться.
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15.02.2022 15:57 Ответить
Понятное дело не посадят,не для того прецендент.Меньше чем за четыре грина хайп подняли на все паблики,инсту,фейс и прочее.Дешевле грязи вышло
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15.02.2022 16:04 Ответить
так аукнувся її реп, котрим колєги президента нашого заткнули гімн україни на день незалежності
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15.02.2022 15:52 Ответить
Стерненко детектет.
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15.02.2022 15:48 Ответить
Та шо они носятся с этой паторочью, как кива с жомовой ямой
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15.02.2022 15:48 Ответить
От зараза
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15.02.2022 15:48 Ответить
не зараза, а ЗЄ-льоная короста
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15.02.2022 16:02 Ответить
...все, проблема вирішана
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15.02.2022 15:48 Ответить
хто ЄТО???
Не,реально, если б не кипеш, то мало кто б знал о ее существовании.
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15.02.2022 15:49 Ответить
По телику рекламировал приправу торчин и жрала в макдональдсе. На этом ее творчество заканчивается

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15.02.2022 15:54 Ответить
Ото на последней фотке с курдупелем на голове - это она. Наверное цыганских кровей, ведь с Закарпатья она, скорее всего...
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15.02.2022 15:56 Ответить
******** , все понятно, очень известная персона... в узких кругах.
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15.02.2022 15:59 Ответить
плинтус крейдовый, ты вошёл в раж.
Третий и не последний?
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15.02.2022 16:02 Ответить
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15.02.2022 16:04 Ответить
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15.02.2022 16:00 Ответить
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15.02.2022 16:03 Ответить
Ботва конченая.
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15.02.2022 16:05 Ответить
Бог любит троицу!!!
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15.02.2022 16:08 Ответить
Три сковородки тебе полагается, бот упоротый.
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15.02.2022 16:13 Ответить
По существу есть что сказать на счет данной певицы?
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15.02.2022 16:15 Ответить
Тупая, но ты тупее. Это по твоему существу.
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15.02.2022 16:17 Ответить
От нашо ЗЕ всунув оці побріхушку презентувати Україну в Європі ?
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15.02.2022 15:50 Ответить
Танька Лібєрман ну дуже прохала та ще й Ладигін вписався...
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15.02.2022 15:54 Ответить
Ну она красивая. Петь, наверное, умеет. Так что если бы не сепарство думаю всех бы устроила.
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15.02.2022 15:56 Ответить
На счет красивая, ну такое... я не соглашусь пожалуй
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15.02.2022 16:07 Ответить
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15.02.2022 16:16 Ответить
в процессє пєнія мозгі там нє участвуют
зато участвуют маасковскіє хітмейкери

Чи пісня Аліни Паш дійсно така глибока (і проукраїнська), як могло здатись: Аналіз - https://www.youtube.com/watch?v=HgnBvO8lqAU&t=373s&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 https://www.youtube.com/watch?v=HgnBvO8lqAU&t=373s&ab_channel=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0

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15.02.2022 16:11 Ответить
Так, вчора дивився. Гарно розклали по поличкам.
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15.02.2022 16:17 Ответить
Пані Ксеня,та і інші дописники,шановні....Та в Україні це просто така традиція.Давайте згадаємо Майдан -1,гурт "Гринджоли".І також Євробачення.З Джамалою вийшло і прекрасно і дуже достойно.Заспокоїлися,а тут Марув з інтелектом голої сраки і лві кримчанки...Згадали? Пора вже не реагувати на ці вибрики "спорт поза політикою, мистецтво поза політикою,кіно,а це окреміше,поза політикою..."
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16.02.2022 08:38 Ответить
Який сором, ій взагалі потрібно заборонити займатися концертною двяльністю за обман та фальсіфікацію.....
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15.02.2022 15:51 Ответить
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15.02.2022 15:51 Ответить
супер !!!!!!!!!!!!!!!

всі у національних строях !!!
а багато із них ще ж живі та живуть там само
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15.02.2022 16:00 Ответить
мій батько з Ростовської області. Так он він розповідав, що його дід, коли на брехунці співали па-руцкі завжди казав "от же ж одні москалі по радіво". Мій батько питав - а ми тоді хто? Руські, відповідав мій прадід.

Сам батько казав що до 70х років в них весілля гулялося з українськими піснями, у вишиванках, наречена у віночку. В школі на перервах ходили вчителі і шипіли щоб усє пздєлі па-руцкі. На уроках часто бувало шо учень розповідав тему, а потім переходив на українську, мовляв я по своєму буду казати. В клубі коли час від часу показували кіно і були фрази українською уся зала пожвавлювалася - ти диви, ось по нашому кажуть. В Ростові існував довгий час український театр який був популярний, їздив по селах, завжди був ажіотаж. Довгий час з його села хор виступав з українською піснею і займав не перші місця. Лише коли почали співати па-руцкі пра лєніна почали отримувати нагороди. Сам мій батько вивчив кацапську лише в армії, коли за українське слово могли і наряд вліпити або це якесь покарання.
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15.02.2022 17:44 Ответить
Давай, до свиданья....
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15.02.2022 15:52 Ответить
з ким поведешся того і наберешся...
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15.02.2022 15:55 Ответить
Добре, добре.
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15.02.2022 15:54 Ответить
До відповідальності колаборантку Паш!
_________
Стаття 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів



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15.02.2022 15:57 Ответить
До кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства!
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15.02.2022 16:02 Ответить
це росіянизм, правильно "згідно з чинним законодавством"
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15.02.2022 16:17 Ответить
до чого ж тупий народ
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15.02.2022 15:59 Ответить
Невже "вирвали з контексту"?
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15.02.2022 15:59 Ответить
Просто вирвали
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15.02.2022 16:10 Ответить
#ПАШлана4ой
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15.02.2022 16:00 Ответить
Мало того что голос как у хриплой собаки так еще сепаратистка
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15.02.2022 16:00 Ответить
Ну нарешті!!! Ми в процесі створення Держави, коли за свої вчинки потрібно відповідати. Це добре, що є суспільна думка щодо дотримання закону! Перші постраждали так звані генератори думок, не правильних думок - артисти та їм подібні. Маю надію, наступними будуть олігархи, депутати та їм подібні....
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15.02.2022 16:01 Ответить
да какая разніца
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15.02.2022 16:02 Ответить
до речі, маякніть Трухіну....його "сумка" зараз їм дуже пригодиться...підробка документів як не як
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15.02.2022 16:04 Ответить
Тепер для Аліни Евробачення буде на Колимі)))
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15.02.2022 16:03 Ответить
Так это похоже криминал😲
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15.02.2022 16:04 Ответить
ТА ладно, она ж не ковид сертификат подделала, в конце концов
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15.02.2022 16:09 Ответить
хорош вже. русососьі внє палітікі, ви ж знаєте(((
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15.02.2022 16:05 Ответить
Чи понесе покарання Паш за підробку документів?!
Слідкуємо!
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15.02.2022 16:08 Ответить
Тіня забитих предків

Трембіти плачуть за мій вільний народ
Котре століття жиє поміж негод
Племен молитви чули і перун і дажбог
Віче формуло код етнічних спільнот
Аби було добре всім вельможам і панам
Боронив із козаками землю отаман
Моя Батьківщина як дівчина молода
Буде проростати як пшениця золота.

Тіні забутих предків моїх і твоїх
В літописах, серцях, очах, крові віків на вік.
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15.02.2022 16:10 Ответить
не кожен текст є твором
а це й поготів продукт роботи нейромережі по заданих ключових словах
ні зв'язку, ні смислу, ані глузду
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15.02.2022 16:13 Ответить
Коментар до статті 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів

1. Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут -



караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.



2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб,-



караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.



3. Використання завідомо підробленого документа - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.



1. Об'єкт цього злочину за своїм змістом аналогічний об'єктові злочину, передбаченого ст. 357. 2. Предметом злочину є: 1} посвідчення або інший документ, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією незалежно від форми власності, громадянином-підприємцем, приватним: нотаріусом, аудитором чи .іншою особою, яка має



право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків; 2) печатки, штампи, бланки підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи, бланки.



Про поняття документ, печатка, штамп, офіційні документи, штампи, печатки див. коментар до ст. 357.



Посвідчення - це документ, який містить відомості про володільця і офіційно посвідчує його особу та (або) правовий статус. Необхідними реквізитами посвідчення, як правило, є фотографія, підпис керівника відповідної установи, підприємства чи організації, який скріплюється їхньою печаткою, а також особистий підпис володільця документа (посвідчення: особи моряка, інваліда, водія, учасника ліквідації аварії на ЧАЕС, пенсійне, судді або працівника правоохоронного органу, біженця, ветерана війни).



Іншими документами можуть визнаватися, зокрема, атестат про повну загальну середню освіту, диплом про закінчення вищого навчального закладу, трудова книжка, рішення суду, виконавчий лист, листок тимчасової непрацездатності, свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу, ліцензія, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна на аукціоні, атестат доцента або професора тощо.



Така характеристика предмета коментованого складу злочину як надання прав або звільнення від обов'язків означає, що з точки зору кваліфікації за ст. 358 документами визнаються письмові акти. При цьому не має значення, якою мовою виконано документ, з якого матеріалу він виготовлений, а також спосіб виконання письмових знаків (від руки, друкарська машинка, комп'ютер, типографський спосіб тощо). Предметом злочину є ті письмові документи, які посвідчують наявність юридичне значимих фактів і мають своїм джерелом походження підприємство, установу, організацію незалежно від форми власності, громадянина-підприємця, аудитора або іншу особу, яка має право видавати чи посвідчувати відповідні документи. Це можуть бути, наприклад, адвокати, лікарі, які займаються медичною практикою.



Підроблення документів, які мають своїм джерелом походження фізичну, приватну особу, яка не уповноважена видавати чи посвідчувати документи, що надають права або звільняють від обов'язків, а також неіснуючу насправді юридичну особу, складу цього злочину не утворює. Залежно від. спрямованості умислу винного підроблення вказаних документів за наявності підстав може кваліфікуватися як готування до вчинення відповідного злочину, наприклад до шахрайства за обтяжуючих обставин.



Бланк - це аркуш паперу з відбитком на ньому штампу або документ з частково надрукованим типографським або іншим способом текстом, який для остаточного складання документу потребує подальшого заповнення відповідних реквізитів (наприклад, існують бланки паспортів, трудових книжок, документів про освіту та вчені звання, нотаріальних документів).



Підроблення документів, передбачене ст. 358, за об'єктом і предметом посягання слід відмежовувати від підроблення документів,



визначених законом предметом інших злочинів. Йдеться, зокрема, про злочини, предметом яких виступають: документи на переказ, платіжні картки чи інші засоби доступу до банківських рахунків (ст. 200), знаки поштової оплати і проїзні квитки (ст. 215), марки акцизного збору або контрольні марки для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, голографічні захисні елементи (ст. 216), недержавні цінні папери (ст. 224), документи, які дають право на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст. 318).



Предметом злочину не визнаються документи, які хоч і мають певне юридичне значення, але не надають конкретних прав або не звільняють від обов'язків (наприклад, різноманітні заявки, запити, характеристики, супроводжувальні листи, вкладиші до посвідчень, первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій).



3. Об'єктивна сторона злочину виражається у таких формах:



1) підроблення посвідчення або іншого документа з метою використання його як самим підроблювачем, так і іншою особою; 2) збут підробленого документа; 3) виготовлення підроблених печатки, штампу або бланку; 4) збут таких штампів, печаток, бланків (ч. 1 ст. 358);



5) використання завідомо підробленого документа (ч. З ст. 358).



Під підробленням документа потрібно розуміти як повне виготовлення сфальсифікованого документа, так і часткову фальсифікацію змісту справжнього документа. В останньому випадку (так звана переробка) перекручення істини відбувається шляхом внесення у документ неправдивих відомостей (виправлення, внесення фіктивних записів, знищення частини тексту, витравлення, підчистка, змивання, підробка підпису, переклеювання фотографій, проставлення на документі відбитка підробленої печатки тощо).



Якщо особа підроблює відбиток штампу або печатки, й дії глід вважати підробленням документа, оскільки вказаний відбиток є необхідним реквізитом документа.



Під збутом підроблених документів, штампів, печаток, бланків слід розуміти будь-яке сплатне чи безоплатне відчуження цих предметів та запускання їх в обіг (продаж, обмін, дарування, передача в рахунок погашення боргу тощо).



Виготовлення підроблених штампів, бланків або печаток означає повне виготовлення сфальсифікованих форм-кліше і бланків, а також внесення змін у справжні штампи, печатки або бланки, що спотворює належний зміст їх реквізитів. Способом такого виготовлення може бути вирізання на гумі, лінолеумі, шкірі, дереві або гравіювання на м'яких металах.



Злочин, передбачений ч. 1 ст. 358, вважається закінченим з моменту вчинення однієї з чотирьох дій, які альтернативне становлять його об'єктивну сторону.



Використання завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 358), може бути вчинене одним із двох способів: 1) пред'явлення документа; 2) подання документа.



При пред'явленні документа суб'єкт, видаючи підробку за справжній документ, знайомить з його змістом інших осіб. При цьому підроблений документ залишається у володінні винного (наприклад, пред'явлення підробленого посвідчення водія працівникові ДАІ).



Подання документа також передбачає, що певне коло осіб ознайомлюється із змістом підробленого документа. Але підробка не залишається у винного, а передається уповноваженим особам для посвідчення тих чи інших фактів з метою отримання прав або звільнення від обов'язків (наприклад, особа подає на підприємство підроблений документ про закінчення вищого закладу освіти для того, щоб зайняти певну посаду),



Використання завідомо підробленого документа є закінченим злочином з моменту, коли документ пред'явлено або подано винним незалежно від того, чи вдалося йому досягти поставленої мети.



Обманне заподіяння внаслідок використання підробленого документа значної майнової шкоди за відсутності ознак шахрайства потребує додаткової кваліфікації за ст. 192.



Використання штампів і печаток, які не можна ані пред'явити, ані подати, означає проставлення за їх допомогою відбитків на документах, тобто підроблення останніх, і охоплюється ч. 1 ст, 358.



Використання справжнього документа, який належить іншій особі (наприклад, чужого паспорта або посвідчення), хоча і містить елементи обману, але за ч. З ст. 358 кримінальної відповідальності не тягне. Відсутній даний склад злочину і у тому разі, коли особа:



а) демонструє предмет, який лише із зовнішнього боку нагадує документ, але насправді таким не є (наприклад, пред'явлення обкладинки посвідчення замість по
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15.02.2022 16:11 Ответить
А чи притягнуть до відповідальності того, хто повинен був перевіряти документи співаків і через нього утворився весь цей скандал? Адже, якби паш через підробку не допустили до участі в конкурсі, то і не було би прецеденту
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15.02.2022 16:12 Ответить
Якось невдобно получилось .
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15.02.2022 16:13 Ответить
Подружка Зєлєнского, яка державний Гімн вкладає власний незькосортний реп не може апріорі бути достойно для представлення країни на міжнародній арені. Але думаю кварталівські її не з дадуть.
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15.02.2022 16:15 Ответить
Alina Pash -- солистка 95 квартала.
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15.02.2022 16:22 Ответить
ви мабуть хотіли сказати: -сосістка?
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15.02.2022 17:10 Ответить
Это криминал. Должна бы сесть. Но при нынешней власти это вряд-ли. .
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15.02.2022 16:36 Ответить
Была Паш, стала няш-мяш.
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15.02.2022 16:43 Ответить
Она думает, что сейчас 19 век и все на лошадях ездят? Все ж фиксируется и ложь быстро всплывает...
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15.02.2022 16:48 Ответить
Крим це Україна? Україна. Аліна Паш громадянка України? Громадянка. Яка довідка потрібна громадянину України яка буде надавати право заїхати на територію України? Я так розумію претензія в тому, що вона прямо з Росії приїхала у Крим? Але в чому суть цієї претензії? Я розумію коли це стосується громадян Росії, вони іноземці і таким чином в обхід державного кордону потрапляють на територію України. А тут що не так?

Жителям Криму, громадянам України, теж заборонено Керченський міст пересікати?
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15.02.2022 16:53 Ответить
Крим - це анексована рашею територія України і при в'їзді в Крим, перетинаючи кордон, вона повинна тільки українським прикордонникам пре'являти паспорт, а не рашинським окупантам.
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15.02.2022 17:12 Ответить
Так у Криму з Росією немає кордону, відповідно і окупанських прикордонників немає
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15.02.2022 19:01 Ответить
І ви думаєте якби вона в Крим поїхала з Херсонщини їй би не довелося показувати документи окупантам?
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15.02.2022 19:03 Ответить
Коли ти перетинаєш Керченський міст, ти перетинаєш державний кордон України поза діючими пунктами пропуску. Стаття 204-1 КУоАП , адміністративка. Це якщо жодних підстав за статтею 322-2 УК, бо навіть на п'ять років можна загриміти шити рукавиці.
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15.02.2022 17:29 Ответить
Повторюється як історія з ватницею Maru
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15.02.2022 17:01 Ответить
Та вона сама розповіла Каті Осадчій, що вона дійсно перетинала кордон зі сторони раші, бо дуже треба було на весілля швидко попасти. То ж я здивувалась, що ніхто не придав цьому значення.
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15.02.2022 17:09 Ответить
Не надо быть вангой чтоб понять как все было. Надо было на концерт, времени, а скорее всего и желания, чтоб делать как простые смертные небыло. Решили оформить задним числом без этой тетки через агентов и прочих шестерок. Получилось... но не совсем. Если бы не это эвробачення никто бы и не узнал.
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15.02.2022 18:00 Ответить
ну як не узнали би, якщо вона була в "Миротворці"
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15.02.2022 18:05 Ответить
Тікай!!!! )))
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15.02.2022 17:45 Ответить
А это уже статья по ходу...
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15.02.2022 17:51 Ответить
От які ви злі! Дівка їздила до Криму сплатити Зеленському за комуналку, до того ж спала, а ви...
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15.02.2022 17:56 Ответить
Может нам...того. Пока повременить с этим эвробаченням. Ну годика два-три пропустить. А то чето прям как пороблэно. Хотя... это наш шоубизнес. Один зебоба чего стоит. Не поможет наверное.
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15.02.2022 17:57 Ответить
Давали-недавали. Украінська бюрократія сама собі ногу зламає в своєму болоті.
Скажіть хоч перетинала кордон з кримом чи ні
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15.02.2022 23:59 Ответить
КАК МЫ ХОТИМ ВЕРНУТЬ КРЫМ ЕСЛИ ТУДА ЕЗДИТЬ НАМ НЕЛЬЗЯ !!!???
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16.02.2022 09:48 Ответить
 
 