Госпогранслужба не выдавала Алине Паш документ о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

Государственная пограничная служба не создавала и не предоставляла документ, который Alina Pash передала Общественному вещателю Украины в рамках ее участия в отборе на Евровидение.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная пограничная служба Украины проанализировала информацию, распространенную Общественным вещателем Украины о документе, якобы предоставленном ведомством физическому лицу для представления в рамках отбора на Евровидение. Сообщаем, нам не известно, что это за документ, опубликованный вещателем, ведь подразделениями Госпогранслужбы такой не создавался и под таким номером никому не предоставлялся. Ведомство также получило официальное обращение от Национальной общественной телерадиокомпании Украины о подтверждении создания такого документа. В ближайшее время вещатель получит наш ответ", - сообщил Демченко.

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Ранее сообщалось, что в связи с полученной информацией о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обратился в ГНСУ, чтобы опровергнуть факт подделки документа государственной службы.