57,5% украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

С декабря 2021 года в Украине растет готовность сопротивляться российской агрессии: с 33,3% до 37,3% возросла готовность сопротивляться, с 21,7% до 25% возросла готовность сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"В феврале 2022 года КМИС в рамках "Омнибуса" задавал респондентам вопрос: "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каким именно?". В целом, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам, с декабря 2021 года, несмотря на продолжение агрессивной эскалации ситуации Россией в Украине, растет готовность сопротивляться: с 33,3% до 37,3% выросла готовность сопротивляться. Кроме этого, с 21,7% до 25% выросла готовность сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления. В общем, одним или иным способом сопротивляться готовы 57,5% украинцев против 50,2% в декабре. Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 12,4%, выехали бы заграницу – 7,5%, ничего бы не делали – 17,9%. Еще 7,6% затруднились с ответом, а 1,2% отказались ответить на вопросы", - говорится в исследовании.

"В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 72,2% на Западе до 30,5% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 44,8% на Западе до 17,8% на Востоке. На Западе и в Центре готовность оказывать сопротивление сопротивление выросла. На Юге по сравнению с декабрем разница в пределах погрешности, но с тенденцией к некоторому росту готовности сопротивляться. На Востоке, наоборот, разница также в пределах погрешности по сравнению с декабрем, но есть тенденция к низшей готовности сопротивляться", - добавили авторы исследование.

"Готовность к сопротивлению отличается в зависимости от того, какую партию/кандидата поддерживают респонденты и можно говорить о тенденции, что сторонники сил, которых политические комментаторы относят к "пророссийским", в меньшей степени готовы сопротивляться. Впрочем, вместе с этим важно также видеть, что даже среди избирателей таких сил значительная часть будет сопротивляться российским интервентам (т.е. приверженность таким партиям/кандидатам не тождественна одобрению агрессивных действий России и, тем более, не тождественна "приветствию" интервентов на украинской земле)", - подчеркнули исследователи.

"Мужчины в большей степени готовы сопротивляться: среди них 72% готовы сопротивляться, в т.ч. 60% готовы к вооруженному сопротивлению, а 17% - к участию в гражданском сопротивлении. Среди женщин 46% готовы сопротивляться, из которых 18 % готовы вооруженно сопротивляться, 32% – путем участия в акциях гражданского сопротивления.По возрасту только старшие респонденты (70+ лет) отличаются несколько более низкой готовностью сопротивляться, в то время как большинство респондентов 18-69 лет готовы к сопротивлению, в т.ч.не менее 32.5% в зависимости от возрастной категории готовы к вооруженному сопротивлению", - отмечается в исследовании.











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В течение 5-13 февраля 2022 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2004 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Аналогичный вопрос КМИС задавал в декабре 2021 года, поэтому в пресс-релизе приводится динамика настроений населения за последние 2 месяца.