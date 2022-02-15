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Новости Агрессия России против Украины Война
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57,5% украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА

57,5% украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России, - опросы КМИС. ИНФОГРАФИКА
Фото: dailymail

С декабря 2021 года в Украине растет готовность сопротивляться российской агрессии: с 33,3% до 37,3% возросла готовность сопротивляться, с 21,7% до 25% возросла готовность сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

"В феврале 2022 года КМИС в рамках "Омнибуса" задавал респондентам вопрос: "В случае осуществления вооруженной интервенции со стороны России в Ваш город или село, прибегли бы Вы к каким-либо действиям и если "да", то каким именно?". В целом, результаты опроса свидетельствуют, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам, с декабря 2021 года, несмотря на продолжение агрессивной эскалации ситуации Россией в Украине, растет готовность сопротивляться: с 33,3% до 37,3% выросла готовность сопротивляться. Кроме этого, с 21,7% до 25% выросла готовность сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления. В общем, одним или иным способом сопротивляться готовы 57,5% украинцев против 50,2% в декабре. Среди других опций – выехали бы в более безопасный регион – 12,4%, выехали бы заграницу – 7,5%, ничего бы не делали – 17,9%. Еще 7,6% затруднились с ответом, а 1,2% отказались ответить на вопросы", - говорится в исследовании.

"В региональном измерении готовность сопротивляться варьирует от 72,2% на Западе до 30,5% на Востоке. Готовность оказывать вооруженное сопротивление – от 44,8% на Западе до 17,8% на Востоке. На Западе и в Центре готовность оказывать сопротивление сопротивление выросла. На Юге по сравнению с декабрем разница в пределах погрешности, но с тенденцией к некоторому росту готовности сопротивляться. На Востоке, наоборот, разница также в пределах погрешности по сравнению с декабрем, но есть тенденция к низшей готовности сопротивляться", - добавили авторы исследование.

"Готовность к сопротивлению отличается в зависимости от того, какую партию/кандидата поддерживают респонденты и можно говорить о тенденции, что сторонники сил, которых политические комментаторы относят к "пророссийским", в меньшей степени готовы сопротивляться. Впрочем, вместе с этим важно также видеть, что даже среди избирателей таких сил значительная часть будет сопротивляться российским интервентам (т.е. приверженность таким партиям/кандидатам не тождественна одобрению агрессивных действий России и, тем более, не тождественна "приветствию" интервентов на украинской земле)", - подчеркнули исследователи.

"Мужчины в большей степени готовы сопротивляться: среди них 72% готовы сопротивляться, в т.ч. 60% готовы к вооруженному сопротивлению, а 17% - к участию в гражданском сопротивлении. Среди женщин 46% готовы сопротивляться, из которых 18 % готовы вооруженно сопротивляться, 32% – путем участия в акциях гражданского сопротивления.По возрасту только старшие респонденты (70+ лет) отличаются несколько более низкой готовностью сопротивляться, в то время как большинство респондентов 18-69 лет готовы к сопротивлению, в т.ч.не менее 32.5% в зависимости от возрастной категории готовы к вооруженному сопротивлению", - отмечается в исследовании.

57,5% украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России, - опросы КМИС 01
57,5% украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России, - опросы КМИС 02
57,5% украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России, - опросы КМИС 03
57,5% украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России, - опросы КМИС 04
57,5% украинцев будут оказывать сопротивление в случае вторжения России, - опросы КМИС 05

Также читайте: 65% поляков считают, что их страна должна защитить Украину от российского вторжения, - опрос Европейского совета. ИНФОГРАФИКА

В течение 5-13 февраля 2022 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2004 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (возраст 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Аналогичный вопрос КМИС задавал в декабре 2021 года, поэтому в пресс-релизе приводится динамика настроений населения за последние 2 месяца.

Автор: 

опрос (2824) паника (45) КМИС (329) партизаны (179)


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Топ комментарии
+35
Не я написав но таких багато
-Я не можу нікуди панічно поїхати У мене кіт , прийдеться драцця
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15.02.2022 16:02
+26
Ну вони ж впевнені що московитські ракети їх не зачеплять.
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15.02.2022 16:00
+26
А в мене крім кота, пес, папуга, кури і теща.
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15.02.2022 16:04
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15.02.2022 15:53 Ответить
Не я написав но таких багато
-Я не можу нікуди панічно поїхати У мене кіт , прийдеться драцця
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15.02.2022 16:02 Ответить
А в мене крім кота, пес, папуга, кури і теща.
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15.02.2022 16:04 Ответить
Ну теща то таке... , а кіт, пес, папуга з курами тут дійсно треба боротись.
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15.02.2022 16:38 Ответить
Бачив на це відповідь: Тому збройні магазини у нас в Харкові опустіли - у всіх є коти.
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15.02.2022 16:37 Ответить
Козломордых будут отстреливать 100%, а главное внутренних тоже!
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15.02.2022 16:41 Ответить
Ну все точнісінько як у мене: котяча сімейка(мама, татко, кошенятко), ще й собацюга така шо всіх одразу порве(правда розміром з таксу😄). І на кого ж мені оцю котопесобанду залишити? Довелось самому залишитись... 😆
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15.02.2022 16:38 Ответить
а я только вторую кошку из приюта взяла
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15.02.2022 22:04 Ответить
Те ж саме
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15.02.2022 17:09 Ответить
Треба вивчити питання. Можливо котів можна обучити стріляти з Джевелінів... Багато з них не дурніше, ніж люди.
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15.02.2022 17:17 Ответить
Я думаю процентов гораздо больше . В количестве это сотни тысяч ... Всех так уже достало ***** за 8 лет что будет гореть земля под ногами
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15.02.2022 18:13 Ответить
Это чистой воды фейк, основаный на мнении неоднозначного Sun.

Путин уже отводит войска. Того количества гробов, которое получила бы Россия в Украине, власть Путина не выдержала бы.
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15.02.2022 16:08 Ответить
Кацапи закупили 45тис труппакетів для своїх військ. ЦЕ власне їхня найбільш боєздатна частина військ, решта просто мясо
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15.02.2022 19:42 Ответить
это не разведка США озвучила дату, а жёлтое издание The Sun написало статейку! так же The Sun 25 января озвучивало информацию "из достоверных источников", что "Украина будет атакована в течении 10 дней"
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15.02.2022 16:28 Ответить
Шо и требовалось доказать - 20% ваты, которая с любовью встретит окупанта. Электорат опзж и прочих.
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15.02.2022 15:54 Ответить
Ну вони ж впевнені що московитські ракети їх не зачеплять.
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15.02.2022 16:00 Ответить
Хай накриються простирадлом і на погост, найліпший захист.
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15.02.2022 16:06 Ответить
Если завертится, я этой латентной вате просто не завидую.
Ограничители будут сорваны! Кто не спрятался, я не виноват.
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15.02.2022 16:33 Ответить
Не ти один так думаєш, починати власне треба з 5 колони
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15.02.2022 19:43 Ответить
72,2% на Заході до 30,5% на Сході. Джерело:
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15.02.2022 15:54 Ответить
Це традіційно, чим дальше від війни, тім більше хочуть воювати.
Ця тендеція загальносвітова.
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15.02.2022 16:05 Ответить
Що значить "хочуть воювати", може мають бажання захистити свою землю і не важають шойгукадирівців аднімнародом.
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15.02.2022 16:07 Ответить
У 2014 році найбільше людей у АТО воювали з Дніпропетровської області як що брати по регіонам.
З Західних областей було ніколи, були на заробітках.
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15.02.2022 16:13 Ответить
Йди в ж... провокатор, будеш тут ділити Україну.
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15.02.2022 16:15 Ответить
Не я а "опитування" ВЖЕ поділило і за місцем проживання і партійними симпатіями, щоб усі всиралися, доводячи хто нвйбільший патріот.
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15.02.2022 16:18 Ответить
Ну тут більше історичні уподобання, на сході багато нащадків переселенців з під березок, на заході ніколи не було ілюзій щодо московитів, а от центр та південь це вже наслідки ідіотизма ******** кремльовської влади. Центр вже більш радикальний ніж захід, колись фуйлові покладуть у Арлінгтоні бюст.
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15.02.2022 16:22 Ответить
Нехай йому у Якутії з гівна бюст злеплять
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15.02.2022 16:35 Ответить
но в реальности большая часть воюющих тек кто ближе к войне
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15.02.2022 16:18 Ответить
Ще на Сході динаміка між опитуваннями (по мірі зростання реальності загрози) протилежна до всіх інших регіонів.
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15.02.2022 16:08 Ответить
З них 60% на заробітках, будуть через телеграм з нами гнати ймовірного ворога.
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15.02.2022 16:08 Ответить
Угу, вони ще через телеграм кожен ранок пробки роблять на дорогах, ваше уявлення про захід видає у вас недалеку людину.
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15.02.2022 16:11 Ответить
Не знаю кто озвучил эти проценты. Я с Днепра будет им здесь писец... Если вата начнет бегать зароем сразу
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15.02.2022 18:16 Ответить
...я думаю, що цифра дута - ще менше....
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15.02.2022 15:55 Ответить
Не факт, може й більше, справа в тому що у тієї московії не виявилось нічого привабливого, вони навіть для своїх громадян нічого не створили, а ватні українці для них завжди будуть другим сортом.
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15.02.2022 15:59 Ответить
Да хвате і 10%
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15.02.2022 16:00 Ответить
Ну да, 10 відсотків це 1 млн штиків, які готові, проти тих хто сидить по домам.
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15.02.2022 16:01 Ответить
10% - это 4 миллиона бойцов!
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15.02.2022 16:30 Ответить
Ну оті 17% нічого не робили, то походу порахували разом всіг слуг і хто за них голосував, нічого дивного. Але, я вважаю, потрібно брати ціх нехочух і обмотувати їмі наші танкі і позиції на передовій.
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15.02.2022 15:55 Ответить
57,5% +1. Мене не опитали.
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15.02.2022 15:57 Ответить
57% - это больше 20 млн человек! кацапы лососнут
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15.02.2022 16:31 Ответить
Дурдом, 25 відсотків готові чинити громадянський спротив, вони думають що московія це Україна, їм дадуть той спротив показувати.
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15.02.2022 15:57 Ответить
саботаж
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15.02.2022 16:07 Ответить
Який в ж.. саботаж, це ж москалі, розстріляють 5-10 і аж бігом, недаремно німці, коли окупували Україну першою справою знижували податки з селян, бо порахувади, що з радянськими селяни не виживуть і тоді не буде кому годувати вермахт.
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15.02.2022 16:09 Ответить
Нас весна не там зустріла
(Повстанська пісня)

Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Ти набої подавала.
Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.
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15.02.2022 16:00 Ответить
чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
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15.02.2022 16:02 Ответить
А можно потом, после победы, чтоб трофейное оружие коршуны авакова-монастырыща не забирали у простых громадян?
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15.02.2022 16:01 Ответить
Тю, який ви дивний, тут у деяких і пінгвіни Берії не змогли забрати, я коли побачив у клуні в дідка ахт-ахт, взагалі в аут випав.
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15.02.2022 16:03 Ответить
Хай спробують 😎
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15.02.2022 16:03 Ответить
Тебе полагается всё в тройном размере, плинтус крейдовый.
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15.02.2022 16:04 Ответить
Остальные старики и дети.
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15.02.2022 16:03 Ответить
Вірно, от і виходить що заради тих дітей прийдеться воювати, інакше знову згинуть в Сибіру.
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15.02.2022 16:05 Ответить
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15.02.2022 16:12 Ответить
Краще фото дня!!!
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15.02.2022 17:14 Ответить
Друге ...
Сьогодні Перше Фото Дня - уже зайняте !

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15.02.2022 17:32 Ответить
Не тіште себе ілюзіями....
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15.02.2022 16:13 Ответить
..сказав Гітлер Сталіну в жовтні 1941.
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15.02.2022 16:18 Ответить
Я буду безумовно
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15.02.2022 16:26 Ответить
не те що люди,
по окупантах будуть стріляти навіть кущыі, а коти та собаки
будуть їх рвати
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15.02.2022 16:27 Ответить
Процент растёт. Гордость за украинцев переполняет.

"Борiтеся - поборете,
Вам Бог помогає.
За вас правда, за вас слава.
І воля святая!" (С)
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15.02.2022 16:30 Ответить
Это они еще не опросили меня, а скорее всего еще 20% населения.
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15.02.2022 16:30 Ответить
Первая чеченская 1994-1996 г.:

"Доклад о текущем моменте делал министр по национальным вопросам Егоров Николай Дмитриевич. Он говорил, что в Чечне всё нормально: «в результате работы с населением» мы достигли прогресса - 70 процентов чеченцев ждут, когда войдут российские войска. Остальные тридцать в основном нейтральны. Сопротивление окажут только отщепенцы".

Что потом произошло с домами мирных жителей Грозного:

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15.02.2022 16:31 Ответить
Вот бы в Донецке так в 2014м... А не театры у них там и показы мод
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15.02.2022 16:32 Ответить
150-тысячный сброд рашисткой салдатни штурмовал Джохар в течении 2 месяцев! при первом штурме, чеченские старики и молодёшь чуть не смешали рсукую салдатню с говном
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15.02.2022 16:34 Ответить
...население ВСЕЙ Ичкерии 896 тысяч человек! и это был, всего лишь, 1 город!! задумайтесь!!! 1 город - и 150 тысячная армия рсуких ублюдков!
а нас пугают 130-тысячным сбродом распорошенным вдоль границы в 3,5 тысячи киллометров
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15.02.2022 16:37 Ответить
57,5% це і є справжні громадяни України , всіх інших які можуть але не хочуть захищати країну позбавити громадянства.
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15.02.2022 16:31 Ответить
Особливо показовим є громадський опір😂😂😂.
В умовах комендантської години😂😂😂.
Цим довбням необхідно показати що таке рознесена черепуха і до скількох секунд після цього буде їхній громадський опір😂😂😂
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15.02.2022 16:32 Ответить
Только посылать ***** нах.й всем миром и будет Мир.
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15.02.2022 16:36 Ответить
57% это минимум 18млн. армия!
Серьезный аргумент.
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15.02.2022 16:40 Ответить
Проценты неплохие и говорят о постепенном становлении нации и повышении внимания к вопросам безопасности. Теперь дело за равитием ТРО, военной подготовке населения на различных курсах, легальном вооружении граждан и военно-патриотической подготовке молодёжи
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15.02.2022 16:48 Ответить
По данным опроса выходит, что электорат Игоря Смешка - эдакие патриоты на уровне электората Порошенка и Гройсмана. Но я +ука, ни одного не знаю. Что за +рень с этим электоратом Смешко, обьявите пожалуйста, кто они, эти загадочные хомячки за Смешка?
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15.02.2022 16:49 Ответить
Хто - хто? - Гордон і Бацман.
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15.02.2022 17:29 Ответить
Не просто сопротивляться ...резать оккупантов будем как свиней во СЛАВУ УКРАИНЫ .
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15.02.2022 16:57 Ответить
Кацапы как фрицы, могут пойти ночью и заслепить по полной. Какое противостояние подсветке?
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15.02.2022 17:19 Ответить
очень показательны выборцы Шария, если ОПЗЖ то понятно, выборцы - коллаборанты. То шариковы очень четко показывают. Мы за *повыб***ься, но хотим получать халяву и ничего не делать. А если заставите - убежим*. Типичное молодое население, особенно на востоке.
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15.02.2022 17:46 Ответить
З нашою бубочкою неякий опыр ворогам робити не треба. Усе вже підписано.
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15.02.2022 18:32 Ответить
 
 