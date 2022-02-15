Голосование в Госдуме по "ЛДНР" является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины, - посольство США

Голосование в Госдуме об обращении к президенту Российской Федерации по поводу признания так называемых ЛДНР является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины.

Об этом заявляют в посольстве США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Голосование в Думе по поводу "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", - говорится в сообщении.

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Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

В МИД Украины заявили, что признание Россией "ЛНР" и "ДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию.