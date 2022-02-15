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Голосование в Госдуме по "ЛДНР" является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины, - посольство США

Голосование в Госдуме по

Голосование в Госдуме об обращении к президенту Российской Федерации по поводу признания так называемых ЛДНР является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины.

Об этом заявляют в посольстве США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Голосование в Думе по поводу "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, которые обязывают подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Официальное признание "ЛДНР" может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к Украине, - Маасикас

Голосование в Госдуме по ЛДНР является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины, - посольство США 01

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

В МИД Украины заявили, что признание Россией "ЛНР" и "ДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей и нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию.

Автор: 

боевик (16779) Госдума (1261) посольство (1079) россия (95402) США (26489) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+2
А осел сделает вид что ничего не произошло и будет мусолить минские договоренности, особый статус и прочую дичь...
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15.02.2022 16:18
+1
В зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо визнання ЛДНР мінськи угоди більше не діють. Москві все такі прийдеться виконувати будапештський меморандум, де вона гарантувала безпеку України
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15.02.2022 16:21
+1
Скорее всего, этим шагом ***** дают возможность сохранить "лицо". Типа, хоть в чем то победа
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15.02.2022 16:26
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Потрібні санкції за це неподобство московитів!
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15.02.2022 16:14 Ответить
Заметьте, но никто не говорит ни о каких санкциях! То есть ничего не произошло! Для пекельних санкций пока что нет места!
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15.02.2022 16:18 Ответить
Скорее всего, этим шагом ***** дают возможность сохранить "лицо". Типа, хоть в чем то победа
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15.02.2022 16:26 Ответить
так і є. У пуйла просто нема іншого виходу
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15.02.2022 16:46 Ответить
Да .Но нужно ВР проголосовать за присоединения московских территорий к КИЕВУ. Т.к. Масква была основана киевским князем Долгоруким.
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15.02.2022 18:25 Ответить
А осел сделает вид что ничего не произошло и будет мусолить минские договоренности, особый статус и прочую дичь...
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15.02.2022 16:18 Ответить
В зв'язку з рішенням Держдуми РФ щодо визнання ЛДНР мінськи угоди більше не діють. Москві все такі прийдеться виконувати будапештський меморандум, де вона гарантувала безпеку України
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15.02.2022 16:21 Ответить
Ось і все. Цар не може його не підписати. Цар не може не ввести регулярні війська "на прохання незалежних гасударств" і провести вибори під дулами своїх автоматів, підтертися мінськими угодами так само, як і будапештським меморандумом. Роззброєна безядерна Україна не сміє атакувати його війська, не сміє навіть утримати позиції навколо Донецька. Так де ж мегафоносанкції? Якась заява, "ми разом з Україною". Сонечко сяє.
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15.02.2022 16:36 Ответить
думаю така "перемога" ху-йла на даний момент нас влаштовує і з багатьох причин, найперша це та, що примусовий мінський договрняк склепаний ху.йлом з позиції сили і підтримки на початку мало а нині ну дуже"озабоченої" Європи кане в лету. тут би цивілізованому світові жахнути відчутними санкціями за таке зухвальство з боку рашки-недоімперії та видно світ ще не прийшов до тями після провалених планів ху.йла пограти у войнушки. по -друге і це мабуть найголовніше, можливі сценарії у спробі зруйнувати Україну сутьєво скорочуються і обмежуються виключно тимчасово окупованю територією, тобто вся гидота рузького міру має лізти з гібридних недореспублік. на все потрібен час а він нині на нашій стороні.
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15.02.2022 16:49 Ответить
И как это собиратель земель про Аляску не вспоминает?
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15.02.2022 16:50 Ответить
Если у нас теперь есть "независимые государства лнр днр", то почему Украина поставляет им воду и как однажды проговорился Зеленський, за это с тех территорий никто не платит, и из-за этого у водоканалов выросли огромные долги
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15.02.2022 17:19 Ответить
А почем зебик молчит?
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15.02.2022 17:26 Ответить
Якщо росія визнає днр-лнр, то це буде означати, що "нога російського солдата ступила на українську землю", як попередили ЄС, НАТО, США, Британія????? Чи всі знову проковтнуть??
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15.02.2022 17:29 Ответить
Це спектакль з боку Путлєра. Вони зі шмарклею роблять свою справу разом.
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15.02.2022 21:29 Ответить
 
 