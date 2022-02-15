Россия готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года, если будет спрос со стороны европейских импортеров, - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года.
Об этом президент страны-агрессора сообщил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу отметить, что мы готовы продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", – сказал Путин.
По словам президента РФ, "Северный поток-2" это исключительно коммерческий проект и "никакой политики здесь нет".
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