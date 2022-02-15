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Россия готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года, если будет спрос со стороны европейских импортеров, - Путин

Россия готова продлить транзит газа через Украину после 2024 года, если будет спрос со стороны европейских импортеров, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года.

Об этом президент страны-агрессора сообщил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу отметить, что мы готовы продлить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда истекает действующий контракт на транзит через эту страну. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", – сказал Путин.

По словам президента РФ, "Северный поток-2" это исключительно коммерческий проект и "никакой политики здесь нет".

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Автор: 

путин владимир (31219) россия (95402) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+13
ось що БАЙДЕН-ДЖОНСОН животворящі роблять & JAVELIN, STINGER))
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15.02.2022 16:27
+10
Мля,Хуйло ты меня ПУГАЕШь)
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15.02.2022 16:25
+9
Та поріжте вже цю трубу на 30 км від кордонів і забудьте назавжди про "халявний кацапський газ" У нас свого розвіданого на 600 років за нинішніх обсягів споживання. Вистачить пережити ***** і *****стан. Займатися потрібно енергозбереженням і розробкою альтернативних джерел енергії. І чим краще ми це робитимемо тим швидше "бензоколонка" загнеться.
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15.02.2022 16:30
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У сьогодняшних обсягах це не рентабельно
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15.02.2022 16:24 Ответить
Потрібно припиняти транзит російського газу по території України. Це підштовхне путіна продавати газ європейцям на східних кордонах України!
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15.02.2022 16:40 Ответить
Чого ж? Рентабельно! Для Укрпошти. 😊 Після шаленого успіху поштової марки з руцкім кораблем, який заблукав і я кому український погранець вказав напрям, таку ж марку слід випустити з руцкім повєлвтєлєм руцкіх кораблєй пуциним, якому напрям вказує скажімо українська ГТС. 😊
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07.05.2022 21:04 Ответить
Мля,Хуйло ты меня ПУГАЕШь)
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15.02.2022 16:25 Ответить
Та оно и само абасралось....
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15.02.2022 16:40 Ответить
та оно всегда обосранное сидит
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15.02.2022 16:47 Ответить
ось що БАЙДЕН-ДЖОНСОН животворящі роблять & JAVELIN, STINGER))
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15.02.2022 16:27 Ответить
Ти, хійло, цього вже не застанеш
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15.02.2022 16:27 Ответить
лицемер
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15.02.2022 16:27 Ответить
Достал нож и не бьет. Кремлевским пацанам надо менять главаря, иначе просто даже Украина засмеет
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15.02.2022 16:28 Ответить
заявило оно, ты доживи сначала салупа плешивая, до 24-го
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15.02.2022 16:29 Ответить
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15.02.2022 16:39 Ответить
Та поріжте вже цю трубу на 30 км від кордонів і забудьте назавжди про "халявний кацапський газ" У нас свого розвіданого на 600 років за нинішніх обсягів споживання. Вистачить пережити ***** і *****стан. Займатися потрібно енергозбереженням і розробкою альтернативних джерел енергії. І чим краще ми це робитимемо тим швидше "бензоколонка" загнеться.
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15.02.2022 16:30 Ответить
э нэ, нэ всэ так просто, а договорнякі, а мутнякі? харчєватся на чєм будуть людє? Нє для того кабмін ім. ЗЄ поднял налог на видобуток газа. Єто хітрий план в стілє "повєсітся чтоби нє жрать".
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15.02.2022 16:37 Ответить
Щас, ренту в 3-4 раза поднимут и будет дешевле покупать у ***** чем у своих. Вчера проскакивала новость о законопроект.
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15.02.2022 16:42 Ответить
На то воно й жиди щоб українці отямились...
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15.02.2022 16:51 Ответить
де ви таке вичитали, в нас усіх запасів, разом з гіпотетичними максимум на 50 років виключно для опалювання будинків.
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15.02.2022 17:51 Ответить
Ці дані відкриті і неодноразово наводились експертами з цього питання навіть тут на "Цензорі". Проблема в тому що законодавство виписане таким чином що видобуток газу і буріння нових свердловин фактично заблоковано на користь *****. І хто ж це робить? Кабмін в якому лише 15,5% етнічних українця а решта жиди (66%) і кацапи...
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15.02.2022 18:06 Ответить
Стесняюсь спросить, про яйца в тисках уже было, не ???
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15.02.2022 16:38 Ответить
Схоже, з завтрішнього дня найпопулярнішою піснею на москвабаді надовго стане "Що ж ти, фраєр, здав назад?"
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15.02.2022 16:38 Ответить
вот это поворот!
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15.02.2022 16:39 Ответить
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15.02.2022 16:42 Ответить
Что ж ты фраер сдал назад ?
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15.02.2022 16:42 Ответить
Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал!
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15.02.2022 16:48 Ответить
Раніше він називав ще одну умову - Україна має припинити переозброєння своєї армії
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15.02.2022 16:43 Ответить
Меркель уже нет... Бункерфюрер еще долго будет по ней грустить в переполненном своим же газом бункере, вытирая глаза от слез.
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15.02.2022 16:50 Ответить
Якщо Росія і дальші буде ігнорувати виконання будапештського меморандума, де вона гарантувала безпеку України, міжнародного права, то Росії як держави не буде в 2024 році і не буде транзіту газу.
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15.02.2022 16:51 Ответить
Друзья-олигархи услышали, что закроют все их счета в ЕС/США и ты уже готов на транзит через Украину 2024-2030?
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15.02.2022 16:56 Ответить
Ты моль бункерная до 2024 года не доживешь, сдохнешь от рака яичка !
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15.02.2022 16:57 Ответить
а спроса по ходу не буде бо хтось довиєжувався... а європа взяла і розрурила риски.
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15.02.2022 16:59 Ответить
Уже ведущие страны мира - Америка, Англия показывают пальцем на Россию, заявляют, что любой бизнес и транзит газа со страной агрессором, оккупантом не возможен. Пора уже ставить жирную точку на России. А ***** бредит о каком-то транзите после 2024г.
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15.02.2022 17:05 Ответить
"А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии"

Опять угрожает, пдрс!
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15.02.2022 17:19 Ответить
Где это видано, чтобы продавец угрожая оружием предлагал купить свой товар.
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15.02.2022 17:41 Ответить
"Хочу зазначити, що ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2024 року, коли закінчується діючий контракт на транзит через цю країну. Звісно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів і це буде рентабельно. " Але попиту то й не буде бо навіщо з того боку кордону мадяри пригодовані.
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15.02.2022 18:35 Ответить
Вот что животворящие слова Байдена делают. **ЙЛО в шаге от новогоднего поздравления россиян начинающегося со слов "Слава Украине!" Хорошая ДЕВОЧКА!
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15.02.2022 18:57 Ответить
Деньжат захотелось? Рабов кормить нечем
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15.02.2022 19:03 Ответить
 
 