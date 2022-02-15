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Наблюдательный совет Общественного собирается на внеочередное заседание из-за ситуации вокруг нацотбора на Евровидение

Наблюдательный совет Общественного собирается на внеочередное заседание из-за ситуации вокруг нацотбора на Евровидение

Наблюдательный совет Общественного собирается на внеочередное заседание из-за ситуации, сложившейся вокруг национального отбора на Евровидение.

Об этом глава наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Наблюдательный совет собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг нацотбора на Евровидение. Заседание состоится в ближайшие дни", - сообщила Остапа.

Напомним, ранее активист и видеоблогер Сергей Стерненко сообщил, что Alina Pash, занявшая первое место в Нацотборе Евровидения-2022, подделала справку от пограничников о пересечении границы с оккупированным Крымом в августе 2015 года со стороны Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Alina Pash представит Украину на Евровидении-2022. ВИДЕО

По его словам, 13 февраля представители Alina Pash опубликовали документ от пограничной службы, поскольку правилам Евровидения запрещается участие исполнителей, незаконно посещавших оккупированный Крым: "Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта.

По информации блогера, 11 августа 2015 года Alina Pash покинула территорию Украины авиарейсом "Киев-Москва", а обратно вернулась рейсом "Домодедово (Москва)-Киев" 14 августа. В то время как в Крыму певица находилась 12 августа.

Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины.

В то же время Общественный вещатель сообщил, что у него нет доказательств нарушения финалисткой Национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash правил отбора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суспільне" просит ГПСУ проверить предоставленную командой Alina Pash справку о пересечении границы с Крымом

"Суспільне" проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Вещатель руководствуется исключительно законом Украины и презумпцией невиновности, пока не доказано обратное.

Согласно Правилам национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022, участник отбора гарантирует, что не выступал в РФ и на оккупированных территориях после 15.03.2014 - не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих выступлений(я) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после Нацотбора до даты финала Евровидения-2022 включительно.

Также читайте: Госпогранслужба не выдавала Алине Паш документ о пересечении админграницы с оккупированным Крымом

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что ГПСУ не создавала и не предоставляла документ, который Alina Pash передала Общественному вещателю Украины в рамках ее участия в отборе на Евровидение.

Те артисты, которые не соответствуют Правилам национального отбора, не могли быть приняты к участию в отборе.

Ранее "Суспільне" уже обращалось в Государственную пограничную службу Украины, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе.

Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Общественный вещатель получил от команды участницы документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины.

Автор: 

Госпогранслужба (6389) Евровидение (777) Крым (26372) музыка (786) подделка (437) общественное вещание (126)


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Топ комментарии
+42
Байден, пачіму я іщьо не на Евра бачєнні?

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15.02.2022 16:34
+32
Незаконно во время войны ездила через столицу страны агрессора в оккупированный Крым?
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15.02.2022 16:38
+23
В том году, когда шалава марув ноги раздвигала, клятвенно обещали проверять участников перед допуском. И опять обгадились. Или спецом вызывают нездоровый ажиотаж...
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15.02.2022 16:46
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Байден, пачіму я іщьо не на Евра бачєнні?

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15.02.2022 16:34 Ответить
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15.02.2022 16:51 Ответить
Разовать суку на куски
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15.02.2022 16:34 Ответить
та нє, паймут і прастят
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15.02.2022 16:40 Ответить
будет иконой в стиле мальчика в трусиках. Скабеева будет жалеть в прямом эфире, что биндеры не пустили дэфочку только лишь за то, что она хотела дарить свой талан людям в Крыму
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15.02.2022 16:41 Ответить
какое убожество и туда же ей бы на трассе минет делать а не хлебальник открывать геть это евробачення "спеллерастилось"...
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15.02.2022 16:44 Ответить
досить бухати, баран тупорилий, це тебе на сміття треба розібрати
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15.02.2022 16:51 Ответить
ага.. начинать надо с тех кто допустил ее к конкурсу ...
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15.02.2022 18:21 Ответить
е-бачення, кто его смотрит???
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15.02.2022 16:37 Ответить
Поверьте, смотрят. И многие смотрят... это как про зелю сказать: а кто за него голосует?
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15.02.2022 16:39 Ответить
е-бабуси
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15.02.2022 21:10 Ответить
Стерелізувати, щоб такі більше і не плодилися унтерменші..
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15.02.2022 16:38 Ответить
Незаконно во время войны ездила через столицу страны агрессора в оккупированный Крым?
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15.02.2022 16:38 Ответить
Вот дура. Взяла бы погоняло "SHEPHIR" и никто бы не придрался.
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15.02.2022 16:39 Ответить
Да и "члены" жури .это безумие так высказываться .представлять Украину людьми" с лесов и гор " это вообще мрак. Музыка это горы и леса и это неприемлемо !! эти участники жури .скоты полные!
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15.02.2022 16:40 Ответить
Та норм.
В сваты возьмут.
Там похер шо , когда и как пересекал.
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15.02.2022 16:41 Ответить
Спорт и искусства вни палитикиии
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15.02.2022 16:43 Ответить
От ніколи такого не було і ось знов, таке враження ніби нас оточили граблі і виходу немає
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15.02.2022 16:44 Ответить
С.Стерненко-файний русофоб!!!
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15.02.2022 16:45 Ответить
Він ще двох ублюдків ножем порізав... Ті були з вогнепальною зброєю. Козак...
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15.02.2022 16:50 Ответить
не дїбалися, не порізав би.
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15.02.2022 17:49 Ответить
В том году, когда шалава марув ноги раздвигала, клятвенно обещали проверять участников перед допуском. И опять обгадились. Или спецом вызывают нездоровый ажиотаж...
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15.02.2022 16:46 Ответить
ця шваль прокремлівська рота не розкриє, як не збреше.
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15.02.2022 19:57 Ответить
зелений відмаже стерво..
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15.02.2022 16:46 Ответить
Выпороть эту лахудру розгами!
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15.02.2022 16:46 Ответить
Між іншим, з таким номером можна запросто перше місце на Євробаченні взяти.
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15.02.2022 17:13 Ответить
У нас Зеленский выкладывал видосик с мацквы летом 2014 года. Такой бубочка!!!
Это не помешало ему стать президентом.
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15.02.2022 16:47 Ответить
Я не удивлюсь, если эту дуру те же 73% выберут президентом "по приколу"
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15.02.2022 17:01 Ответить
Це просто позорище... Їздило одоробло в Крим, потім на євробачення приперлося... Дискваліфікація це те що вона заслуговує... Ще штраф впаяти треба.
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15.02.2022 16:48 Ответить
Это позор какой то, допустить эту курву вообще к конкурсу.
Как по мне, Калуш вполне достойно выступит, представив Украину. За них не стыдно.
По крайней мере, слушаешь и понимаешь, о чем поют, и довольно не плохо!
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15.02.2022 16:48 Ответить
а шо у нас в Країні інше при зеленій цвілі, як не суцільна ганьба?
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15.02.2022 19:59 Ответить
Та ладно,свати он знімаються і йдуть в росії і в криму і нормально!
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15.02.2022 16:56 Ответить
Это конечно сейчас самое важное. Стерненко как всегда начеку.
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15.02.2022 17:02 Ответить
У Вас там что-то сзади дымится, видимо, пукан
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15.02.2022 17:07 Ответить
до речі, підписуйтеся на канал Сергія; там до пів мільйону же небагато залишилося. це буде добрий внесок у майбутнє Країни.
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15.02.2022 20:02 Ответить
Цій kurvi треба їхати на конкурс «падмасковниє вєчєра»…
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15.02.2022 17:05 Ответить
эти Зе гниды хоть что-то могут сделать с первого раза и без кипеша !?
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15.02.2022 17:09 Ответить
Я убеждён что пусть лучше на евроконкурс поедет кто-то не совсем правильных политических взглядов но займёт достойное место, чем какое нибудь бездарное абы хто, неспособное на результат.
В своё время Марув могла если не победить то быть в первой пятёрке, но в результате череды глупостей не поехал никто.
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15.02.2022 17:14 Ответить
Давай Ківу відправимо. Він досягне. Він же доктор наук.
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15.02.2022 17:15 Ответить
Ти будеш здивований, але на євробачення відправляють людей що мають музичний слух.
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15.02.2022 17:28 Ответить
та нє. того ніхто там не перевіряє . Можна навть не знати, що таке стакато.
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15.02.2022 17:49 Ответить
Тепер спокійно може від Московії заявлятись. Їй немає різниці.
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15.02.2022 17:14 Ответить
я взагалі не розумію сенсу участі у нашої країни у цьому конкурсі...Тупа попсня, рівня сільської дискотеки.
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15.02.2022 17:15 Ответить
"Учасниця Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України й вимоги конкурсу".
==
Ну й у чому ці гарантії? Словеса?
Гарантії мають бути - сто тисяч гривень як мінімум.
Щоб держава на брехні учасниці заробила та купила щось для захисту країни.
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15.02.2022 17:15 Ответить
Сітуація з відбором повторюється, так було с марув. Цю марув тоді підтримав зекаломой, написав на адресу комісії: "мразі". Чи потап це написав, та вони два чоботи пара
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15.02.2022 17:16 Ответить
мне всегда казалось что Западная Украина это чистая непорочная колыбель всего Украинского ..... и не понятно как в эту колыску попали Пажи , Лораки и всё остальное отребье .
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15.02.2022 17:20 Ответить
Отдыхал в Квасах, что под Раховом. Природа супер. Все Квасы находятся по сути, как крепостные, под Раисой Богатыревой, если кто еще помнит эту рыговскую подстилку. Она им дает бизнес и тем самым пропитание...
Шуфричи, Богатыревы... Так и получил Янык победу на Закарпатье.
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15.02.2022 17:41 Ответить
Аліна Паш, яка виграла у нацвідборі до "Євробачення-2022", могла надати неправдиву довідку організаторам Євробачення https://www.bbc.com/ukrainian/news-60387053?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bukr%5D-%5Bheadline%5D-%5Bukrainian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D про в'їзд до Криму з території України, як того вимагає українське законодавство!
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15.02.2022 17:26 Ответить
Кто отвечает у нас за этот отбор? Каждый раз "победитель" ,скажем так, странный ,ну хуже уже некуда и это при том ,что Украина переполнена настоящими талантами. Может это тоже диверсия?!?
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15.02.2022 17:34 Ответить
а кто эту соску рекомендовал на Нац.отбор,можно узнать?
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15.02.2022 17:41 Ответить
#идівка Кароль.
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15.02.2022 18:03 Ответить
Сьогодні ВР прийняла антисемітський закон. А хто був в жюрі відбору на Євробачення? Окрім того, якщо закон антисемітський, то чому вони євреї, вони ж семіти? По простонародному - #иди. І от дивіться: #жиди при владі - закони анти#идівські, кацапи при владі - антикацапські, хохли - антихохляцьки. Насправді, увесь цей час закони були антиукраїнські
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15.02.2022 18:02 Ответить
промосковська ****""та знову лізе на Євробачення від України... Стерненку респект, так тримати! Сергію, не давай спуску прокремлівським ****""м!
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15.02.2022 19:50 Ответить
Шкода буде, якщо її не пустять на радість параші. Ця пісня має шанс на перемогу. Там більше не має кого посилати.
Але якщо її зарубають, то буде наука усім співакам, особливо молодим, які виросли в незалежній Україні і які аполітичні, "внє палітікі" і не думають головою куди їхати з виступами, а куди краще утриматись. Більшість з них просто дурні як пробки, але самовпевнені аж через край, що вони такі "талановиті" і "вишє всєво етово".
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15.02.2022 21:00 Ответить
Как это нет доказательств , если Стерненко всё по датам и рейсам предоставил ?!
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16.02.2022 00:53 Ответить
Test comment
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20.02.2022 20:57 Ответить
 
 