Наблюдательный совет Общественного собирается на внеочередное заседание из-за ситуации вокруг нацотбора на Евровидение
Наблюдательный совет Общественного собирается на внеочередное заседание из-за ситуации, сложившейся вокруг национального отбора на Евровидение.
Об этом глава наблюдательного совета НОТУ Светлана Остапа написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Наблюдательный совет собирается на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг нацотбора на Евровидение. Заседание состоится в ближайшие дни", - сообщила Остапа.
Напомним, ранее активист и видеоблогер Сергей Стерненко сообщил, что Alina Pash, занявшая первое место в Нацотборе Евровидения-2022, подделала справку от пограничников о пересечении границы с оккупированным Крымом в августе 2015 года со стороны Украины.
По его словам, 13 февраля представители Alina Pash опубликовали документ от пограничной службы, поскольку правилам Евровидения запрещается участие исполнителей, незаконно посещавших оккупированный Крым: "Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта.
По информации блогера, 11 августа 2015 года Alina Pash покинула территорию Украины авиарейсом "Киев-Москва", а обратно вернулась рейсом "Домодедово (Москва)-Киев" 14 августа. В то время как в Крыму певица находилась 12 августа.
Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины.
В то же время Общественный вещатель сообщил, что у него нет доказательств нарушения финалисткой Национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash правил отбора.
"Суспільне" проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Вещатель руководствуется исключительно законом Украины и презумпцией невиновности, пока не доказано обратное.
Согласно Правилам национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022, участник отбора гарантирует, что не выступал в РФ и на оккупированных территориях после 15.03.2014 - не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих выступлений(я) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после Нацотбора до даты финала Евровидения-2022 включительно.
15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что ГПСУ не создавала и не предоставляла документ, который Alina Pash передала Общественному вещателю Украины в рамках ее участия в отборе на Евровидение.
Те артисты, которые не соответствуют Правилам национального отбора, не могли быть приняты к участию в отборе.
Ранее "Суспільне" уже обращалось в Государственную пограничную службу Украины, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе.
Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Общественный вещатель получил от команды участницы документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины.
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В сваты возьмут.
Там похер шо , когда и как пересекал.
Это не помешало ему стать президентом.
Как по мне, Калуш вполне достойно выступит, представив Украину. За них не стыдно.
По крайней мере, слушаешь и понимаешь, о чем поют, и довольно не плохо!
В своё время Марув могла если не победить то быть в первой пятёрке, но в результате череды глупостей не поехал никто.
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Ну й у чому ці гарантії? Словеса?
Гарантії мають бути - сто тисяч гривень як мінімум.
Щоб держава на брехні учасниці заробила та купила щось для захисту країни.
Шуфричи, Богатыревы... Так и получил Янык победу на Закарпатье.
Але якщо її зарубають, то буде наука усім співакам, особливо молодим, які виросли в незалежній Україні і які аполітичні, "внє палітікі" і не думають головою куди їхати з виступами, а куди краще утриматись. Більшість з них просто дурні як пробки, але самовпевнені аж через край, що вони такі "талановиті" і "вишє всєво етово".