Комитет нацбезопасности и обороны парламента Литвы 16 февраля проведет выездное заседание в Киеве
Комитет по национальной безопасности и обороне парламента Литвы проведет выездное заседание в Киеве 16 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
На сайте литовского парламента анонсировано выездное заседание, хотя не указано, что оно состоится в украинской столице.
Посол Литвы в Киеве Вальдемар Серапинас заявил, что сейчас для Украины особенно важны как поддержка военных нужд, так и политическая солидарность, которую выражает Литва.
"Визиты наших высокопоставленных чиновников очень важны и бесценны, и за это нам действительно благодарны руководители Украины", – сказал он.
На минувшей неделе Украину с визитом посещала премьер-министр Ингрида Шимоните и заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас.
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