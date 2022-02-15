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Новости Агрессия России против Украины Война
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Комитет нацбезопасности и обороны парламента Литвы 16 февраля проведет выездное заседание в Киеве

Комитет нацбезопасности и обороны парламента Литвы 16 февраля проведет выездное заседание в Киеве

Комитет по национальной безопасности и обороне парламента Литвы проведет выездное заседание в Киеве 16 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

На сайте литовского парламента анонсировано выездное заседание, хотя не указано, что оно состоится в украинской столице.

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Посол Литвы в Киеве Вальдемар Серапинас заявил, что сейчас для Украины особенно важны как поддержка военных нужд, так и политическая солидарность, которую выражает Литва.

"Визиты наших высокопоставленных чиновников очень важны и бесценны, и за это нам действительно благодарны руководители Украины", – сказал он.

На минувшей неделе Украину с визитом посещала премьер-министр Ингрида Шимоните и заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас.

Автор: 

Киев (25489) Литва (2447)


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Топ комментарии
+30
Литовцям-черговий респект за підтримку...
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15.02.2022 16:35
+20
Дякуємо! Це вчинок справжніх друзів!
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15.02.2022 16:35
+14
Литве - огромный респект и благодарность!
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15.02.2022 16:35
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Литовцям-черговий респект за підтримку...
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15.02.2022 16:35 Ответить
Дякуємо! Це вчинок справжніх друзів!
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15.02.2022 16:35 Ответить
Литве - огромный респект и благодарность!
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15.02.2022 16:35 Ответить
Это вам не лягушатники и сосисечники. Респект.
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15.02.2022 16:38 Ответить
Дякуємо.
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15.02.2022 16:38 Ответить
Нащадки ВКЛ живать у ЛИТВІ!
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15.02.2022 16:38 Ответить
Ну не зря когда-то были, княжество Литовское Руськое и Жомойтское, почити 8 веков вместе, потом в совке вместе заключены были. Как мордор упадет, Литвинам еще свои земли венуть нужно будет.
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15.02.2022 16:40 Ответить
Молодцы! Уважаю!
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15.02.2022 16:42 Ответить
Недаремно у нас спільна держава була. Дякуємо браттям!
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15.02.2022 16:43 Ответить
Найбільш дружня для нас країна.
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15.02.2022 16:44 Ответить
Tautos jėga vienybėje
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15.02.2022 16:50 Ответить
добро пожаловать друзья
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15.02.2022 16:52 Ответить
Обожаю Литву!Обязательно туда сьезжу!!!!
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15.02.2022 16:53 Ответить
Сколько наблюдаю за странами оказывающих помощь Украине, это вырисовывается новый экономический, военный и политический альянс. Без всяких там гарманий, франций ит.д. И этот альянс будет намного крепче и надежней Европейского союза. Туда влезло много пропарашенских стран.
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15.02.2022 16:56 Ответить
Даже литовские депутаты проводят заседания в Киеве, за что респект и уважуха. А где же украинские депутаты?
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15.02.2022 17:04 Ответить
Їм кремлядський олігархат ще не оплатив кнопкодавство під загрозою збройної агресії
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15.02.2022 17:38 Ответить
низкий поклон! спасибо за поддержку!!!
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15.02.2022 17:07 Ответить
Вот это действительно, настоящая поддержка. Респект и спасибо. А то мы, конечно, восемь лет вас поддерживали и поддерживаем, выражая то обеспокоенность, то очень сильную обеспокоенность (я думаю, здесь понимают, о ком я говорю), но сейчас (когда боимся, что Путин на вас таки нападет) посольства вывезли, оружие не даем, а то это "спровоцирует конфронтацию".
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15.02.2022 17:17 Ответить
На відміну від так званих «Слуг народу» Литва насправді опікується безпекою нашої країни.
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15.02.2022 17:22 Ответить
🇱🇹💙💛
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15.02.2022 18:45 Ответить
Дякую
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15.02.2022 19:21 Ответить
 
 