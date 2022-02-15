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Китай и Россия - авторитарные силы. Они хотят видеть мир разделенным на сферы влияния, - Столтенберг

Китай и Россия - авторитарные силы. Они хотят видеть мир разделенным на сферы влияния, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс должен реагировать на сближение России и Китая - авторитарных сил, отрицающих право суверенных государств на самоопределение.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Столтенберг констатировал, что в НАТО отметили сближение Пекина и Москвы за последние годы, в частности, проведение совместных учений, совместная работа на дипломатической арене.

"Это реальность, которая есть и которая оказывает влияние на нашу безопасность… Но что мы видим принципиально, так это то, что две авторитарные власти – Россия и Китай – действуют вместе. Им не нравится правила международного порядка, они не разделяют наши ценности, свободу, демократию. Это является причиной, по которой они отрицают право суверенных демократических наций выбирать свое собственное будущее. Они хотят мир, в котором большие силы могут решать, что малые могут или не могут делать", - убежден он.

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При этом генсек указал, что НАТО "уважает суверенные демократические решения - будь то Финляндия и Швеция, которые не хотят запросить членство (в Альянсе. - Ред.) или Украина, которая хочет запросить членство".

"Это их суверенное демократическое решение, которое мы уважаем. Но Россия и Китай – нет. Они четко заявили в совместном заявлении, что они не хотят, чтобы страны в мире могли иметь свободу принимать свои собственные решения о своем собственном будущем. Это демонстрирует фундаментальную разницу, когда речь идет о ценностях, и в каком мире мы хотим жить – в мире, в котором свободные демократические нации живут в мире с мировым порядком и где правит верховенство права, или в мире сфер интересов, где большие силы решают, что государства могут делать", - пояснил Столтенберг.

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Вместе с тем, он высказывается за диалог с Пекином.

"Нам нужен диалог с Китаем, чтобы обсуждать контроль над вооружением, изменение климата. Это то, что мы делаем. Зная, что Китай сейчас быстро развивает новые ядерные возможности, ракеты дальней дальности, ультра-звуковые ракеты, мы также должны принимать это во внимание", - добавил генсек НАТО.

Автор: 

Китай (2943) НАТО (9968) россия (95402) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+7
...Дозвольте мені називати речі своїми іменами: Росія - терористична держава, Путін - серійний вбивця, КГБ (під яким би ім'ям він не був замаскований), який керує країною, - це з біса не ЦРУ чи МІ-6, а банда вбивць із столітньою ( 4 покоління!) традицією злочинів проти людства, що ніколи не розслідується і навіть у більшості випадків не згадується (а тепер згадка про них в Росії офіційно криміналізована ... Яке ж почуття переваги виникло у злочинця, що належить до мафіозного клану, який протягом 4-х поколінь перебуває НЕПОКАРАНИМ, за роки перебування при владі?..). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream

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15.02.2022 16:55
+4
Захід сам виростив цих перевертнів.
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15.02.2022 16:52
+4
руцкие и китайцы адинарот
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15.02.2022 16:53
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Захід сам виростив цих перевертнів.
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15.02.2022 16:52 Ответить
...Дозвольте мені називати речі своїми іменами: Росія - терористична держава, Путін - серійний вбивця, КГБ (під яким би ім'ям він не був замаскований), який керує країною, - це з біса не ЦРУ чи МІ-6, а банда вбивць із столітньою ( 4 покоління!) традицією злочинів проти людства, що ніколи не розслідується і навіть у більшості випадків не згадується (а тепер згадка про них в Росії офіційно криміналізована ... Яке ж почуття переваги виникло у злочинця, що належить до мафіозного клану, який протягом 4-х поколінь перебуває НЕПОКАРАНИМ, за роки перебування при владі?..). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream

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15.02.2022 16:55 Ответить
100%
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15.02.2022 17:02 Ответить
Так нехай впливають один на одного...
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15.02.2022 16:53 Ответить
...хоча там Китай вже вплинув по самі помідори аж до гланд...
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15.02.2022 16:54 Ответить
руцкие и китайцы адинарот
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15.02.2022 16:53 Ответить
нє-расєя провінція Китаю..
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15.02.2022 16:56 Ответить
И язык у них очень похож! Да и правописание - тоже! А после деревянной резной ложки освоить нам-ням двумя палочками - очень даже легко!
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15.02.2022 17:04 Ответить
хотел бы я посмотреть как они щи палочками хлебать будут
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15.02.2022 17:12 Ответить
А чернохвостый 🐒🦠примат Арахамия хочет загнать Украину :"Нам нравится китайская модель управления " ! 73% , в🤡🤢 прямой дорогой в пасть диктатуры
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15.02.2022 17:13 Ответить
Угу-угу, а вы - сплошь одни д'Артаньяны, да в белом все))
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15.02.2022 17:00 Ответить
удмуртам слова не давали
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15.02.2022 17:13 Ответить
удмуртам слова не давали
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15.02.2022 17:13 Ответить
А разве у США нет сферы влияния? Просто смешно.
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15.02.2022 17:07 Ответить
удмуртам слова не давали
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15.02.2022 17:13 Ответить
так наче б то Китай же нічого не сказав - ні "за" ні "проти".
навіщо нам позначати ще одного ворога. Нам що орди мало?
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15.02.2022 17:14 Ответить
Магущество Рассии Сибирью будет произрастать! Сказал великий российский ученый Михайла Ламоносов, а Ермак, который Тимофеевич ринулся просвещать и осчастливливать народы Сибири... Но, господину Путину, кажется, что могущество Рассии - это покоренная Украина! Неужели старому маразматику непонятно, что такими действиями он отдает Сибирь Китаю, Дальний Восток -Японии? Обьективно же плотность населения РФ за Уралом - меньше 2 человек на 1 кв. км. А рядом в бурно развивающейся стране - плотность населения в сотни раз выше, также. как и в Японии! И Сибирь еще далеко не разграблена полностью, природные ее богатства очень велики... В общем РФ и Китай с Японией обречены на длительные, искренние и добрососедские отношения друг с другом! Китай просто умеет ждать, пятитысячелетняя история государства Китай доказала это...
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15.02.2022 17:22 Ответить
Відносно Китаю ще куди би ні шло, але не за країну з ВВП меншим за штат США, "расхітітєльніцу унітазів".
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15.02.2022 17:42 Ответить
Китай мягко, по-отечески троллит кремль.
Россия сначала станет частью Китая, а там уже не неё свинячье дело.
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15.02.2022 23:08 Ответить
 
 