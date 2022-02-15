Китай и Россия - авторитарные силы. Они хотят видеть мир разделенным на сферы влияния, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Альянс должен реагировать на сближение России и Китая - авторитарных сил, отрицающих право суверенных государств на самоопределение.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Столтенберг констатировал, что в НАТО отметили сближение Пекина и Москвы за последние годы, в частности, проведение совместных учений, совместная работа на дипломатической арене.

"Это реальность, которая есть и которая оказывает влияние на нашу безопасность… Но что мы видим принципиально, так это то, что две авторитарные власти – Россия и Китай – действуют вместе. Им не нравится правила международного порядка, они не разделяют наши ценности, свободу, демократию. Это является причиной, по которой они отрицают право суверенных демократических наций выбирать свое собственное будущее. Они хотят мир, в котором большие силы могут решать, что малые могут или не могут делать", - убежден он.

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При этом генсек указал, что НАТО "уважает суверенные демократические решения - будь то Финляндия и Швеция, которые не хотят запросить членство (в Альянсе. - Ред.) или Украина, которая хочет запросить членство".

"Это их суверенное демократическое решение, которое мы уважаем. Но Россия и Китай – нет. Они четко заявили в совместном заявлении, что они не хотят, чтобы страны в мире могли иметь свободу принимать свои собственные решения о своем собственном будущем. Это демонстрирует фундаментальную разницу, когда речь идет о ценностях, и в каком мире мы хотим жить – в мире, в котором свободные демократические нации живут в мире с мировым порядком и где правит верховенство права, или в мире сфер интересов, где большие силы решают, что государства могут делать", - пояснил Столтенберг.

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Вместе с тем, он высказывается за диалог с Пекином.

"Нам нужен диалог с Китаем, чтобы обсуждать контроль над вооружением, изменение климата. Это то, что мы делаем. Зная, что Китай сейчас быстро развивает новые ядерные возможности, ракеты дальней дальности, ультра-звуковые ракеты, мы также должны принимать это во внимание", - добавил генсек НАТО.