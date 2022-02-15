Россия будет действовать на украинской границе по плану, состоящему из реальной обстановки, - Путин
Президент РФ Владимир Путин на вопрос, продолжит ли Россия отвод войск от украинской границы, заявил, что РФ будет действовать по плану, который якобы зависит от реальной обстановки.
Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах", - сказал Путин.
При этом Путин заметил: "Кто может ответить на то, как будет складываться эта обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас".
Вместе с тем президент РФ заверил, что Россия "будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем".
"Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов", - сказал Путин.
Он добавил: "Все, по-моему, понятно, ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе (от США и НАТО. - Ред.), но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение", - заявил президент РФ.
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наоборот, есть сведения, что продолжается погрузка военной техники и отправк в сторону Украины
Завтра в 1-00 ночи. (The Sun)
а мы - в ответ на его применение по нам - конечно же применили бы в ответ,что за вопрос ?
В Украине 17 атомных реакторов, считай бомб. И поговаривают, что 4 реальных бомбы где то потерялись при развале. Толку от них при этом?
Можно было бы использовать, через минирование АЭС, чтобы типа не достались врагу, но помощь начала поступать и без этого, жаль, что в самое последнее время.
Все есть, кроме четкой позиции Германии, что в случае чего, про СП2 можете винторогие партнеры забыть навсегда!
У президента РФ - высшая стадия , которая окончится -- инсультом.
" Я пережила пять генсеков КПСС, а этого "крысёныша" из Питерских
подворотней -- и подавно /А.Б. Пугачёва/
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
і відсоток їх результативності теж дуже реальний
Пишуть, що зараз росіяни атакують українські банки.
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
A дочь Лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
Hажимая на курки
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.
Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю Ковальчуки,
И POTeHберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
Какого он еще ответа ждет ?
Этот дедушка уже протух в своем бункере. Живет бредовыми идеями когда он был молодым... Живет идеями 25 летней давности...
Давайте, рабссияне, уже Жирика выбирайте. Этот дедуган хотя бы посмешит весь мир.
вблизи наших границ боевых ударных комплексов
с этими хотелками пуйло уже послали, далеко и конкретно. что еще убогому карле непонятно ?
Визнання-це Анексія ОРДЛО..
Путн не зупиниться
Далі буде casus belli.
"ПУШЕЧНИМ М*ЯСОМ" стануть ТI,що кликали х@йла в 2014 роцi
Стрiлки переведуть на нас (бандерiвцев)
І відкрита агресія за допомогою ОДКБ проти УКРАЇНИ
Путін не відмовиться від своїх планів щодо окупації УКРАЇНИ
Росія розмістила неподалік кордону з Харківською областю радіолокаці́йну станцію «Каста-2Е2» для контролю повітряного простору.
Станцію було розміщено неподалік села Нова Нелидівка, що у Бєлгородському районі. Російська РЛС «Каста-2Е2», яку приведено у робочий стан, була розміщена за 11 кілометрів від кордону України.
Судячи зі спрямованості РЛС, основну увагу російські військові приділяють летовищам Харківщини.
Швидше за Чугуївський військовий аеродром , авіабаза військових ЗСУ
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-monitoryt-nebo-harkivshhyny-systemoyu-kasta-2e2/ --------- https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-monitoryt-nebo-harkivshhyny-systemoyu-kasta-2e2/
Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.
они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!
что происходит?
его должны изолировать!
буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань
погибели!
страны Балтии, румыния, болгария - кто там еще? с вещами на выход