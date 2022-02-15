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Россия будет действовать на украинской границе по плану, состоящему из реальной обстановки, - Путин

Россия будет действовать на украинской границе по плану, состоящему из реальной обстановки, - Путин

Президент РФ Владимир Путин на вопрос, продолжит ли Россия отвод войск от украинской границы, заявил, что РФ будет действовать по плану, который якобы зависит от реальной обстановки.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс". 

"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах", - сказал Путин.

При этом Путин заметил: "Кто может ответить на то, как будет складываться эта обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас".

Вместе с тем президент РФ заверил, что Россия "будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем".

"Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов", - сказал Путин.

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Он добавил: "Все, по-моему, понятно, ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе (от США и НАТО. - Ред.), но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение", - заявил президент РФ.

Автор: 

армия РФ (19106) граница (5260) путин владимир (31219) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+53
Украинаская Армия и народ смешает тебя с говном, больной ублюдок
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15.02.2022 17:19
+21
Реально рашистам жопа в Украине!
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15.02.2022 17:20
+15
думаю,теперь,глядя на этот 3,14дец,ни Иран,ни корейский толстяк,ни кто-либо другой никогда и никому не отдадут свою атомную бомбу..
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15.02.2022 17:21
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Украинаская Армия и народ смешает тебя с говном, больной ублюдок
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15.02.2022 17:19 Ответить
Реагувати на ці заяви путіна вже немає жодного сенсу, це він понтується перед своїми виборцями. Війни не буде, терористичні війська відводять. Тепер наступний можливій наступ путіна не раніше ніж через 6 місяців.
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15.02.2022 17:24 Ответить
нет пока убедительных подтверждений отводу войск!
наоборот, есть сведения, что продолжается погрузка военной техники и отправк в сторону Украины
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15.02.2022 17:26 Ответить
Так, за інерцією російська армія відпрацьовує поставлені завдання, але передові підрозділи вже залишають позиції і їдуть додому. Висування російських військ на кордон ще буде продовжуватись якийсь час, але вже прийняте політичне рішення про відведення війські і загальна чисельність військ біля кордону буде зменшуватись і це добре - в нас буде час на побудову лінії оборони. Через 6 місяців на кордоні має бути укріплений район з бетонних укріплень і протитанкових ровів.
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15.02.2022 17:29 Ответить
НЕ В НАТУРЕ НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ КОГДА ВЫ ПРИЗОВЕТЕ ЧЬОГО ПОКЫДКА ВЕРПСА ОЛЕНЕВОДА К СЕБЕ???? ПОРА УБЛЮДКУ ОКУРКУ И ЧЕСТЬ ЗНАТЬ В ЭТОМ МИРЕ ЗА..Л Х..ЛО СВОЕЙ ДЕМЕНЦИЕЙ И ОБОС#АННОСТЬЮ МОЗГА И ЖОПЫ...???!!
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15.02.2022 17:40 Ответить
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15.02.2022 17:54 Ответить
Реально рашистам жопа в Украине!
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15.02.2022 17:20 Ответить
К сожалению, не сегодня.
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15.02.2022 17:23 Ответить
Насправді на щастя що не сьогодні, бо територіальної оборони досі не існує!
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15.02.2022 17:25 Ответить
Не сегодня.
Завтра в 1-00 ночи. (The Sun)
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15.02.2022 17:25 Ответить
ответственные источники зе сан (кофейная гуща) сообщили, что 3:00 по Киевскому времени
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15.02.2022 17:27 Ответить
Смотри первоисточник. У цензора в названии статьи указано 3-00, а в самой статье 1-00.

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15.02.2022 17:31 Ответить
это по запредельному времени зе сан
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15.02.2022 17:34 Ответить
Ты уже у них уточнил? Готовишься? Не паникуешь?
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15.02.2022 17:36 Ответить
Ну, то поясніть! Коли? За яким часом? По московському чи по вашингтонському?
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15.02.2022 17:40 Ответить
думаю,теперь,глядя на этот 3,14дец,ни Иран,ни корейский толстяк,ни кто-либо другой никогда и никому не отдадут свою атомную бомбу..
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15.02.2022 17:21 Ответить
та да, цена отказа от ядерного оружия
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15.02.2022 17:27 Ответить
Ну конечно же (нет) Украина бы ударила по Москве после того как отжали Крым и Донецк. Не будьте детьми. Никоим образом наличие ядерного оружия не помогло бы государству, когда у тебя тупо армии даже нет. У Индии к примеру есть ядерное оружие, и в тоже время у них территориальные споры с Китаем, с Пакистаном. Вы вбили себе в голову эту мантру, что ядерное оружие спасение от всего, но нет. Ну было бы оно в Украине и что? Ударили бы РФ? Кто бы это сделал? Во время оккупации Крыма не было даже правительства и президента. Во время захвата Донецка не было даже боеспособной армии.
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15.02.2022 18:04 Ответить
вот поэтому у них споры,а не припизженное бряцание старыми железяками с истерическими угрозами..
а мы - в ответ на его применение по нам - конечно же применили бы в ответ,что за вопрос ?
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15.02.2022 18:11 Ответить
Проблема не в бомбе, а в носителе, что может ее доставить в пункт назначения.
В Украине 17 атомных реакторов, считай бомб. И поговаривают, что 4 реальных бомбы где то потерялись при развале. Толку от них при этом?
Можно было бы использовать, через минирование АЭС, чтобы типа не достались врагу, но помощь начала поступать и без этого, жаль, что в самое последнее время.
Все есть, кроме четкой позиции Германии, что в случае чего, про СП2 можете винторогие партнеры забыть навсегда!
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15.02.2022 18:30 Ответить
Что ж ты фраер сдал назад? Ссышься?
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15.02.2022 17:22 Ответить
Тоисть если не уберут ракеты с латвии то он будет бомбить Украину?он реально больной его лечить нужно
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15.02.2022 17:22 Ответить
Лечить уже бесполезно. Закрывать, до его скону, в дурку!
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15.02.2022 17:24 Ответить
Дії Мордору залежать від рішень тарганів у ботоксної макітрі *****.
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15.02.2022 17:23 Ответить
надо закапывать!! задержалось оно на этой бренной земле
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15.02.2022 17:29 Ответить
Россияне, желающие прокатиться в рефрижераторе по Украине, просьба собраться у границ Украины и ждать команду вашего фюрера!
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15.02.2022 17:23 Ответить
Тобто ***** не буде атакувати, але й війська не відведе. Через цю ситуацію нафта пре вгору, роснєфть зриває джекпот. Стимулів щось змінювати у ***** нема, треба тримати напругу і не давати паніці згаснути.
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15.02.2022 17:24 Ответить
Так и есть...
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15.02.2022 18:36 Ответить
Потому что у байдена кишка тонка
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15.02.2022 18:52 Ответить
Чувака давить жаба, що там де НАТО люди живуть багато і кордони ці приближаються до убогої раші. І його люди спитають - куди просрав багатство раші?
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15.02.2022 17:26 Ответить
Бред (лат. Delirio) часто определяют как расстройство мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции.
У президента РФ - высшая стадия , которая окончится -- инсультом.

" Я пережила пять генсеков КПСС, а этого "крысёныша" из Питерских
подворотней -- и подавно /А.Б. Пугачёва/
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15.02.2022 17:26 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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15.02.2022 17:29 Ответить
так і джавеліни реальні і стінгери тоже
і відсоток їх результативності теж дуже реальний
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15.02.2022 17:29 Ответить
"Водночас президент РФ запевнив, що Росія "буде прагнути домовлятися з нашими партнерами з питань, які були нами порушені, для їх вирішення дипломатичним шляхом". " Как-то украинское слово "порушені" при цитировании путина мною воспринимается как русское "порушены".
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15.02.2022 17:31 Ответить
Oleksandr

Пишуть, що зараз росіяни атакують українські банки.
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15.02.2022 17:34 Ответить
Приват с обеда глючит.
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15.02.2022 19:16 Ответить
У китайцев, которые его за ниточки дёргают, он разрешение спросил? Надоело быть приманкою в большой игре, очень изматывает.
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15.02.2022 17:43 Ответить
Реальность такова ,что пока ***** будет эти бредни рассказывать Украина будет получать реальные вооружения ,поэтому флаг ***** в руки и барабан на шею ....
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15.02.2022 17:50 Ответить
Нормальные страны должны начислять упущенную выгоду и потери из за действий идиота. Пора включать счетчик.
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15.02.2022 17:52 Ответить
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын Жириновского солдат,
A дочь Лаврова санитарка.

Вот с автоматами бегут,
Две дочки Путина в атаку,
Hажимая на курки
Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!

Тут танк горящий на боку,
А в нем Медведева сынок,
И дочь отважного Шойгу,
Его достав несёт в медблок.

Зюганов внук, Зюганов сын,
Наследник Матвиенко Вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.

Бегут в строю Ковальчуки,
И POTeHберги с ними рядом,
И рвется Миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.

Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится?
Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится.
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15.02.2022 17:52 Ответить
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15.02.2022 17:53 Ответить
И Штаты и НАТО уже ясно и понятно ответили кремлевской мрази: ПТН ПНХ !
Какого он еще ответа ждет ?
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15.02.2022 17:56 Ответить
Да хватит слушать эту тварь. Пора его травить или дкшить
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15.02.2022 17:57 Ответить
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15.02.2022 18:00 Ответить
Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов", - сказал Путин.

Этот дедушка уже протух в своем бункере. Живет бредовыми идеями когда он был молодым... Живет идеями 25 летней давности...

Давайте, рабссияне, уже Жирика выбирайте. Этот дедуган хотя бы посмешит весь мир.
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15.02.2022 18:02 Ответить
У него пока больше шансов посмешить Кобзона.
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15.02.2022 18:12 Ответить
нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение

вблизи наших границ боевых ударных комплексов

с этими хотелками пуйло уже послали, далеко и конкретно. что еще убогому карле непонятно ?
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15.02.2022 19:28 Ответить
Этот КГБешник бредит величием совка. Он *******, как говорил Немцов, которого только за эти слова бункерфюрер убил своего соотечественника.
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15.02.2022 20:04 Ответить
Boris Borisenko@BorisenkoBoris
Визнання-це Анексія ОРДЛО..
Путн не зупиниться
Далі буде casus belli.
"ПУШЕЧНИМ М*ЯСОМ" стануть ТI,що кликали х@йла в 2014 роцi
Стрiлки переведуть на нас (бандерiвцев)
І відкрита агресія за допомогою ОДКБ проти УКРАЇНИ
Путін не відмовиться від своїх планів щодо окупації УКРАЇНИ
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15.02.2022 18:10 Ответить
Не остановится, получит эмбарго на нефть и газ и отставание в технологическом развитии, а через 50 лет мордор уже ничего не сможет противопоставить НАТО в военном плане.
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15.02.2022 18:13 Ответить
Шоб ти здохло бункерний підерас
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15.02.2022 18:17 Ответить
Не дарма твоє погоняло саме ху@ло
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15.02.2022 18:24 Ответить
панчоху тобі вонючу в горлянку
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15.02.2022 18:33 Ответить
Немає нічого нового. Спілкувався з однією знайомою,її чоловік працює на Півночі вже років 30,так вона питає,чи знаю я,що говорять на кацапщині,а говорять,що це Україна ДУЖЕ хоче напасти на нещасну Росію,вони вже не знають що з цими клятими хохлами робити,як від них захиститись і все на справжнім сурйозі. Так що,УКРАЇНЦІ,схаменіться,відстаньте від парашки,що вам від неї потрібно!!!? Господи,які недоразвиті,а ще напрошуються до нас в БРАТИ,не дай Боже!!!!
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15.02.2022 18:36 Ответить
Росія моніторить небо Харківщини системою Каста-2Е2
Росія розмістила неподалік кордону з Харківською областю радіолокаці́йну станцію «Каста-2Е2» для контролю повітряного простору.
Станцію було розміщено неподалік села Нова Нелидівка, що у Бєлгородському районі. Російська РЛС «Каста-2Е2», яку приведено у робочий стан, була розміщена за 11 кілометрів від кордону України.
Судячи зі спрямованості РЛС, основну увагу російські військові приділяють летовищам Харківщини.
Швидше за Чугуївський військовий аеродром , авіабаза військових ЗСУ

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-monitoryt-nebo-harkivshhyny-systemoyu-kasta-2e2/ --------- https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-monitoryt-nebo-harkivshhyny-systemoyu-kasta-2e2/
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15.02.2022 18:41 Ответить
Та коли ж ця гнида вже здохне?
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15.02.2022 18:49 Ответить
я все больше убеждаюсь, что у пуйла возрастные изменения, оно скаженное!

Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.

они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!

что происходит?

его должны изолировать!

буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань

погибели!
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15.02.2022 19:24 Ответить
Детей отправили жить в НАТО, деньги хранят в НАТО, недвижимость тоже там, а рядовым россиянам НАТО нельзя ни в коем случае! А то еще увидят, что можно жить не в говне.
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15.02.2022 19:51 Ответить
забирай , куйло , свое ржавое ведро и возвращай росейскую армию взад на дальний восток . осточертел своим величием недоростка трясти . повезло тебе что в вашингтоне дементивный старик сидит управляемый бездарным обамой . .
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15.02.2022 19:58 Ответить
Когда граждане из-за поребрика предлагают обдумать или произвести практические расчеты - то пишут, что нужно "прикинуть хрен к носу". Здравомыслящему человеку другого этноса трудно представить себе этот акробатический трюк цапского мышления. Видимо из-за этого "думательного кульбита" у россиян имеется одна лишняя хромосома (по заявлению министра культуры России Владимира Мединского) и имеется хроническая проблема «разнотык» (по заявлению Дмитрия Медведева). Этим "не роденовским" мыслителям можно посоветовать только одно - не соваться в просторы Украины - иначе хрен может оказаться далеко от носа и думать станет нечем.
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15.02.2022 20:28 Ответить
зміщення військової інфраструктури блоку до 1997 року

страны Балтии, румыния, болгария - кто там еще? с вещами на выход
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15.02.2022 23:01 Ответить
 
 