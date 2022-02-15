Россия будет действовать на украинской границе по плану, состоящему из реальной обстановки, - Путин

Президент РФ Владимир Путин на вопрос, продолжит ли Россия отвод войск от украинской границы, заявил, что РФ будет действовать по плану, который якобы зависит от реальной обстановки.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах", - сказал Путин.

При этом Путин заметил: "Кто может ответить на то, как будет складываться эта обстановка? Пока никто. Это зависит не только от нас".

Вместе с тем президент РФ заверил, что Россия "будет стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по вопросам, которые были нами поставлены, для их решения дипломатическим путем".

"Какие это вопросы? Это хорошо известно применительно к обеспечению безопасности России. Это нерасширение НАТО, смещение военной инфраструктуры блока к 1997 году и неразмещение вблизи наших границ боевых ударных комплексов", - сказал Путин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин уверяет, что Россия не хочет войны. ВИДЕО

Он добавил: "Все, по-моему, понятно, ясно. Мы готовы говорить и по другим вопросам, которые содержатся в полученном нами ответе (от США и НАТО. - Ред.), но в комплексе с тем, что представляет для нас первостепенную ценность и первостепенное значение", - заявил президент РФ.