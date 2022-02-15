С начала суток войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе. Позиции ВСУ вблизи н.п. Ореховое обстреляли из 120-мм минометов, - ООС

С начала суток, 15 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как отмечается, в сторону Катериновки противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса.

В направлении н.п. Лобачево российские наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Также сообщается, что вблизи н.п. Ореховое вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников с применением минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

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По данным штаба, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмировали в штабе.