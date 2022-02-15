Новации Гетманцева приводят к давлению на бизнес и загоняют его в "тень", - экономист
Налоговые новации главы комитета ВР по налогам и сборам Даниила Гетманцева вредны для украинской экономики и загоняют в тень бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономического эксперта Бориса Кушнирука в блоге на Liga.
"Важным фактором, который позволяет оценить, что происходило в экономике в 2020-2021 годах, является эмиссия гривны, которую проводил Национальный банк. Монетарная база 2020 года (по состоянию на конец года - 768,3 млрд грн) по отношению к 2019 году (конец года - 647,2 млрд грн) вырос на 121,1 млрд грн. А в 2021 году (по состоянию на конец года - 891,1 млрд грн) по отношению к 2020 году - на 122,8 млрд грн. Эти показатели демонстрируют крайне невзвешенную монетарную политику Нацбанка. Именно она была одной из фундаментальных причин скачка инфляции в 2021 году", - подчеркнул экономист.
Также Кушнирук отметил, что в развитых странах в течение двух последних "ководных" лет действовали и продолжают действовать разнообразные программы прямой финансовой поддержки деятельности бизнеса со стороны государственных бюджетов. Причем это реализуется за счет роста дефицитов госбюджета и эмиссии центральных банков, что является причиной существенного роста инфляции в 2021 году в США и европейских странах.
"В Украине, вместо кардинального уменьшения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и реализации бюджетных программ, способствующих именно МСБ, у нас почти все эмиссионные средства бухнули в "Большую стройку". А в этой программе задействовано только до двух десятков компаний по всей стране, подавляющая часть которых связана с нынешними вождями Украины", - подчеркнул экономист.
По его словам, значительная часть этих средств была вывезена из страны, ведь они были потрачены на импорт битума для строительства асфальтобетонных дорог.
"Именно в контексте всей экономической политики нынешних власть имущих следует анализировать новации господина Гетманцева. Они, с одной стороны, приводят к налоговому давлению, в первую очередь, на МСБ, с другой - не создают стимулов для "детинизации" их деятельности. Вместо этого мы наблюдаем обогащение власть имущих и приближенных к ним бизнесменов. Тенизацией же оборота, согласно уменьшению налогового давления, МСБ решали проблему своего физического выживания", - подчеркнул Кушнирук.
Эксперт убежден: никакие меры по фискализации не заставят предпринимателей работать в "белую", если налоговое давление постоянно растет.
"Нужна совсем другая экономическая, в том числе налоговая политика, предусматривающая кардинальное уменьшение налогового давления прямых налогов, бюджетное стимулирование МСБ в участии в бюджетных закупках, реализация разнообразных программ их кредитования с минимальными процентными ставками. Однако ничего подобного нынешним чиновникам ожидать не приходится. Поэтому никакой "детинизации" экономики и кардинального увеличения инвестиций, в том числе иностранных, ожидать не приходится", - резюмировал экономист.
Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%. Инициатором законопроекта стал именно Гетманцев.
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прикормити поліцію та податківців, суди та прокуратуру,
їм потрібно підкорити всіх а незгідних обанкротити, знищити.
вигравши наступні вибори вони стануть як путін та лукашенко.
як шо програють, то буде з чим тікати.
срали вони на економіку та й на Україну те ж.
це чітко проглядається на енергоносіях.
Україна втрачає десятки мільярдів,
за те що якесь чмо заробляє десятки мільйонів.
система наркомана або алкаша
вкрасти запчастину вартісттю 500 баксів
щоб здати в брухт,
щоб вистачило на дозу або бутилку
Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), в частности, в декабре 2021 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд грн или 71,1% начисленных за этот период сумм (30,3 млрд грн). В итоге по состоянию на конец 2021 года задолженность украинцев составила:
- по уплате за поставку и распределение природного газа - 33,8 млрд грн;
- за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн;
- за поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн;
- за управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн;
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,3 млрд. грн.