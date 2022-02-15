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Новации Гетманцева приводят к давлению на бизнес и загоняют его в "тень", - экономист

Новации Гетманцева приводят к давлению на бизнес и загоняют его в

Налоговые новации главы комитета ВР по налогам и сборам Даниила Гетманцева вредны для украинской экономики и загоняют в тень бизнес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономического эксперта Бориса Кушнирука в блоге на Liga.

"Важным фактором, который позволяет оценить, что происходило в экономике в 2020-2021 годах, является эмиссия гривны, которую проводил Национальный банк. Монетарная база 2020 года (по состоянию на конец года - 768,3 млрд грн) по отношению к 2019 году (конец года - 647,2 млрд грн) вырос на 121,1 млрд грн. А в 2021 году (по состоянию на конец года - 891,1 млрд грн) по отношению к 2020 году - на 122,8 млрд грн. Эти показатели демонстрируют крайне невзвешенную монетарную политику Нацбанка. Именно она была одной из фундаментальных причин скачка инфляции в 2021 году", - подчеркнул экономист.

Также Кушнирук отметил, что в развитых странах в течение двух последних "ководных" лет действовали и продолжают действовать разнообразные программы прямой финансовой поддержки деятельности бизнеса со стороны государственных бюджетов. Причем это реализуется за счет роста дефицитов госбюджета и эмиссии центральных банков, что является причиной существенного роста инфляции в 2021 году в США и европейских странах.

"В Украине, вместо кардинального уменьшения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес и реализации бюджетных программ, способствующих именно МСБ, у нас почти все эмиссионные средства бухнули в "Большую стройку". А в этой программе задействовано только до двух десятков компаний по всей стране, подавляющая часть которых связана с нынешними вождями Украины", - подчеркнул экономист.

По его словам, значительная часть этих средств была вывезена из страны, ведь они были потрачены на импорт битума для строительства асфальтобетонных дорог.

"Именно в контексте всей экономической политики нынешних власть имущих следует анализировать новации господина Гетманцева. Они, с одной стороны, приводят к налоговому давлению, в первую очередь, на МСБ, с другой - не создают стимулов для "детинизации" их деятельности. Вместо этого мы наблюдаем обогащение власть имущих и приближенных к ним бизнесменов. Тенизацией же оборота, согласно уменьшению налогового давления, МСБ решали проблему своего физического выживания", - подчеркнул Кушнирук.

Эксперт убежден: никакие меры по фискализации не заставят предпринимателей работать в "белую", если налоговое давление постоянно растет.

"Нужна совсем другая экономическая, в том числе налоговая политика, предусматривающая кардинальное уменьшение налогового давления прямых налогов, бюджетное стимулирование МСБ в участии в бюджетных закупках, реализация разнообразных программ их кредитования с минимальными процентными ставками. Однако ничего подобного нынешним чиновникам ожидать не приходится. Поэтому никакой "детинизации" экономики и кардинального увеличения инвестиций, в том числе иностранных, ожидать не приходится", - резюмировал экономист.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%. Инициатором законопроекта стал именно Гетманцев.

Автор: 

налоги (3238) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+17
гетьманцев - аферист с длиннючими московскими ушами, главной задачей которого является превращение украинского предпринимателя в затюканного терпилу, по московитскому же образцу. Параллельно - быстро (до смены власти) и максимально эффективно пошарить по карманам изумленного нарида путем налогообложения всего и вся, под глумливый аргумент "так на западе так"
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15.02.2022 17:46
+14
Гетьманцев - звичайний ліквідатор економіки України, що не закон то треш
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15.02.2022 17:55
+10
Та які ж це "новаціі"?Це цинічне і безпардонне обкладування податками всього що рухається під девізом "після нас хоч потоп".
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15.02.2022 17:48
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В чем, собственно, проблема? Беню устраивает.
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15.02.2022 17:38 Ответить
Реформи навпаки виводять з тіні економіку України. Потрібно ще більш рішуче проводити реформи, щоб не було навіть гіпотетичної можливості не сплачувати податки і приховувати обороти! Вся вулична торгівля має бути ліквідована! Або торгівля на ринках, або в магазинах і скрізь через касові апарати. Ми вже бачимо що ділки проводять по касі один чек з десяти, а це неправильно! Це гроші вкрадені з бюджету освіти, науки та армії!
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15.02.2022 18:05 Ответить
це мародерство, а не реформи. Жоден притомний пп, який уміє рахувати не буде офіційно працювати або закриє свій бізнес, а то не буде чим здачу видавати.
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15.02.2022 18:48 Ответить
Ну то хай йде наймається у найми, якщо не хоче сплачувати податки. Працювати без сплати податків він не буде!
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15.02.2022 21:42 Ответить
Ніхто ж не проти сплати податків. Однак, той, хто їх сплачує хоче щоб розмір податків був справедливим і що вони будуть використані за призначенням. Усім відомо які мізерні податки сплачує місцевий прокремлівський олігархат, присмоктавшись до державних ресурсів. Т.з. великий бізнес повинен бути основним джерелом наповнення бюджету, як у всіх цивілізованих демократичних країнах
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16.02.2022 11:47 Ответить
Для начала нужно перестать цинично грабить налогоплательщиков, через *******, ковидные тыщи и тд
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15.02.2022 18:52 Ответить
ГЕТЬмаланцев !!! і цим все сказано. 100% яскравий і точний опис цього *удака
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15.02.2022 19:25 Ответить
Есть такие люди которых хочется просто пинать ногами.
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15.02.2022 17:39 Ответить
Не надо быть экспертом, чтобы понять простые истины.
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15.02.2022 17:39 Ответить
Зачем им живой бизнес? Главное урвать поболее. А после них хоть потоп...
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15.02.2022 17:39 Ответить
Для них Україна- лише бізнес. ГетманцевИ-арахаміЇ- ВАЗеленські не планують тут жити.
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15.02.2022 18:06 Ответить
Наполовину погоджуюся : зменшити навантаження на малий бізнес, а на великий підняти до ЄСовського чи Північно американського рівня. Менше чартерами будуть в Європу шастати.
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15.02.2022 17:41 Ответить
Это было с самого начала понятно. Что если людям не выгодно платить в белую, то они уходят в тень.
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15.02.2022 17:45 Ответить
гетьманцев - аферист с длиннючими московскими ушами, главной задачей которого является превращение украинского предпринимателя в затюканного терпилу, по московитскому же образцу. Параллельно - быстро (до смены власти) и максимально эффективно пошарить по карманам изумленного нарида путем налогообложения всего и вся, под глумливый аргумент "так на западе так"
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15.02.2022 17:46 Ответить
Та які ж це "новаціі"?Це цинічне і безпардонне обкладування податками всього що рухається під девізом "після нас хоч потоп".
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15.02.2022 17:48 Ответить
засранцев и украинофобцев
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15.02.2022 17:53 Ответить
Гетьманцев - звичайний ліквідатор економіки України, що не закон то треш
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15.02.2022 17:55 Ответить
Хочу бачити Кабмін, АП та більшість "слуг" на лаві підсудних.
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15.02.2022 18:00 Ответить
Эти ****** собираются инвестнянь каломойсуому выдать (наличку считать) а с другой стороны постоянной блокировкой налоговых гробят тот бизнес который после ковида еле живой. Какой нахрен нормальный «инвестор» припрется в этот гребаный дурдом?? За разблокировку налоговых налоговики просят уже по 2 процента от оборота!!! Вот откуда по 140 плюшек инспекторам гаиу таких слуг как трухин, гетьманцев и другие!!!
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15.02.2022 18:02 Ответить
Наш бизнес до сих пор хочет жить по принципу 90-х, а так не бывает в цивилизованном государстве. Пусть налоги платят
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15.02.2022 18:02 Ответить
зелохам норм! терпят и радуются))
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15.02.2022 18:04 Ответить
задача зелених кідарасів підм,яти під себе все що тільки можна.
прикормити поліцію та податківців, суди та прокуратуру,
їм потрібно підкорити всіх а незгідних обанкротити, знищити.
вигравши наступні вибори вони стануть як путін та лукашенко.
як шо програють, то буде з чим тікати.
срали вони на економіку та й на Україну те ж.
це чітко проглядається на енергоносіях.
Україна втрачає десятки мільярдів,
за те що якесь чмо заробляє десятки мільйонів.
система наркомана або алкаша
вкрасти запчастину вартісттю 500 баксів
щоб здати в брухт,
щоб вистачило на дозу або бутилку
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15.02.2022 18:06 Ответить
біда в тому, що вертикаль вже побудована і працює. Ознаки озу в кпк, що з відомих підстав не застосували до бригади овоча.
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15.02.2022 18:58 Ответить
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на конец 2021 года составила 81,6 млрд грн, увеличившись в декабре прошлого года на 8,7 млрд грн.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), в частности, в декабре 2021 года украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд грн или 71,1% начисленных за этот период сумм (30,3 млрд грн). В итоге по состоянию на конец 2021 года задолженность украинцев составила:
- по уплате за поставку и распределение природного газа - 33,8 млрд грн;
- за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн;
- за поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн;
- за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн;
- за управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн;
- за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,3 млрд. грн.
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15.02.2022 18:14 Ответить
це заборгованість не населення, а облгазів, яку потім спишуть під кінець року і знову подарують олігархату під ялинку чергову сотню млрд грн
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15.02.2022 18:52 Ответить
Что не сделает дурак, всё не так, но для своих интересов он не дурак. Кредо властьимущих - обеспечить будущее внуков.
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15.02.2022 18:22 Ответить
да 3,14 дор зеленый этот Гетьманцев
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15.02.2022 18:23 Ответить
Як видно з останніх рослідувань - Гетьманцев російський агент !
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15.02.2022 20:46 Ответить
Завдання цього пана розчавити те, що залишилося від середнього класу. Олігархічна влада зробила висновки після Другого Майдана.
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15.02.2022 21:19 Ответить
Увеличение налогового давления до дикого уровня и усложнение отчётности для облегчения деятельности взяточников из податковой назвать новацией может только баран,это называется саботаж в угоду кремлёвским хозяевам от бывшего помощника сивковича.
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15.02.2022 23:00 Ответить
гетманцев проводит тотальную фискализацию как бизнеса, так и физлиц. Уже давно стало очевидным, что эта мразь явно работает не на улучшение Украинского бизнеса и благосостояния людей. Правая рука сивковича упорно расшатывает Украину. Пора уже этого чмыря выводить на чистую воду и поинтересоватьс я его доходами!!!! гетманцев на -па-рашу !!!!
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16.02.2022 02:27 Ответить
Германцев аферист прохиндей , который загонит все в тень ,это не реформа , сейчас он убьет рынок недвижимости , налогом при покупке жилья , прекратятся сделки ,с недвижимостью , прекратится и строительство , а тысячи людей занятых в этой области уедут за границу ...
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16.02.2022 07:17 Ответить
К тому же ,ещё Гетманцев московитский агент ,планомерно разрушающий экономику Украины , но люди Ермака не прикосаемы.....
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16.02.2022 07:21 Ответить
Если мы хотим быть в Европе, то надо платить налоги. Заказная статья, привыкли зарабатывать миллионы платя копейки.
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16.02.2022 11:11 Ответить
Це ви про тих, що із списку Форбс?
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16.02.2022 11:55 Ответить
Нигде в мире ФОПов нет, только в рашке и у нас.
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16.02.2022 14:34 Ответить
Як і кримінального олігархату на кшталт московії та України, що присосався до державних ресурсів, витягує десятки млрдів, а платить символічні копійки
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16.02.2022 15:06 Ответить
 
 