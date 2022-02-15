Литва направляет в Украину военных инструкторов, которые научат украинских бойцов пользоваться ЗРК Stinger

Литва направит в Украину военных инструкторов, которые будут учить украинских военных использовать ракетные системы Stinger.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LRT.

По данным Вооруженных сил Литвы, группа солдат дивизиона ПВО страны проведет обучение своих коллег в Украине в ближайшие несколько недель.

"Мы полностью поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника – ничто без знаний и навыков их эксплуатации, поэтому вместе с переданными системами ПВО малой дальности Stinger мы поделимся нашими знаниями и опытом", – заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

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Он также подчеркнул, что это взаимное обучение: украинские военные имеют боевой опыт, "новые знания", которые важны для укрепления обороны Литвы.

Напомним, в воскресенье, 13 февраля, в Киев из Литвы прибыли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другая военная амуниция.