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Новости Агрессия России против Украины Война
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Литва направляет в Украину военных инструкторов, которые научат украинских бойцов пользоваться ЗРК Stinger

Литва направляет в Украину военных инструкторов, которые научат украинских бойцов пользоваться ЗРК Stinger

Литва направит в Украину военных инструкторов, которые будут учить украинских военных использовать ракетные системы Stinger.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LRT.

По данным Вооруженных сил Литвы, группа солдат дивизиона ПВО страны проведет обучение своих коллег в Украине в ближайшие несколько недель.

"Мы полностью поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника – ничто без знаний и навыков их эксплуатации, поэтому вместе с переданными системами ПВО малой дальности Stinger мы поделимся нашими знаниями и опытом", – заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

Также смотрите: Самолет с зенитно-ракетными комплексами Stinger прибыл в Украину из Литвы. ФОТОрепортаж

Он также подчеркнул, что это взаимное обучение: украинские военные имеют боевой опыт, "новые знания", которые важны для укрепления обороны Литвы.

Напомним, в воскресенье, 13 февраля, в Киев из Литвы прибыли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другая военная амуниция.

Автор: 

Литва (2447) военные учения (3457) обучение (525) Stinger (16)


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Топ комментарии
+42
Дякую балтійським друзям
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15.02.2022 17:42
+22
Заслуга Украины в том, что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает
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15.02.2022 17:44
+18
Нічого, в процесі навчать.
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15.02.2022 17:43
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Аби не пізно...
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15.02.2022 17:41 Ответить
Нічого, в процесі навчать.
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15.02.2022 17:43 Ответить
Ну ось, вже інструктори повертаються, криза минула.
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15.02.2022 17:44 Ответить
вообще-то Литва уже пару недель как напоминает, что по запросу Украины готова отправить свои войска Украине на помощь!
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15.02.2022 17:49 Ответить
Ну так в нас є спільна укр-літ-пол бригада, тому литовці можуть направляти в рамках цієї бригади кілька литовських батальйонів в Україну.
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15.02.2022 18:03 Ответить
Бажаєш миру - готуйся до війни. Це повинно бути політикою по відношенню до **********.
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15.02.2022 17:49 Ответить
**** піздно тобі? ніколи не піздно!!!
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15.02.2022 18:12 Ответить
Дякую балтійським друзям
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15.02.2022 17:42 Ответить
От Поляки, Чехи, країни Балтики, от хто в Європе нас підтримує, всі остані, сцикливі гниди.
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15.02.2022 17:44 Ответить
Ну чому ж, іще Британія, Туреччина
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15.02.2022 18:07 Ответить
Це не Європа.
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15.02.2022 23:34 Ответить
Підручник географії вам в поміч
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16.02.2022 01:31 Ответить
Дякую, географію в школі любив - а з політичної точки зору - Велика Британія вийшла з Євросоюза (бре́кзит), а Туреччина так і не увійшла... Чи Ви про географічне положення країн?
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16.02.2022 08:11 Ответить
Заслуга Украины в том, что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает
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15.02.2022 17:44 Ответить
или осиновый кол
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15.02.2022 18:38 Ответить
Вот это правильно. Не то что фрицы присылают нам своих путинских лизоблюдов и подстрекателей.
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15.02.2022 17:44 Ответить
Литовським браттям-черговий респект...
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15.02.2022 17:45 Ответить
Готовимся защищать Украину!
17:22 15 фев 2022 РАЗВЕДКА США ПРЕДУПРЕДИЛА, ЧТО РФ БЛЕФУЕТ С ОТВОДОМ ВОЙСК, ГОТОВЯТСЯ РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО УКРАИНЕ!
https://lenta.ua/razvedka-ssha-predupredila-chto-rf-blefuet-s-otvodom-voysk-gotovyatsya-raketnye-udary-po-ukraine-116012/ Россия намерена начать вторжение в Украину 16 февраля в три часа ночи по киевскому времени.
Украина была за 1000 лет до Раиски, будет и после! Слава Украине!
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15.02.2022 17:47 Ответить
это не "разведка сша предупреждает", а "достоверные источники The Sun" "предупреждают"!
Напомню, что та же The Sun, 25 января писала, что "в течении 10 дней РФ атакует Украину"
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15.02.2022 17:50 Ответить
Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Моя семья за 15 минут до 3х ночи проснется и отойдет подальше от окон в коридор для защиты от возможных осколков.
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15.02.2022 18:10 Ответить
завесьте окно плотным одеялом
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15.02.2022 18:14 Ответить
У мне пленка на окнах.
Но я оставил то сообщение для тех, кто еще не задумывается о возможных последствиях.
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15.02.2022 18:21 Ответить
А что плёнка даст? Маленькая мина асфальт не пробила а окна у 14-ти этажке пересчитала. Шо интересно окна сыпались рулеткой. Первое и третье (шо за углом) второе на половину.
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15.02.2022 18:30 Ответить
Так они (осколки стекла) далеко не разлетаются, максимум 0,5 м от подоконника. Знал бы заранее, демонтировал бы стеклопакты и вставил пенополистирол.
Уторм проснусь, гляну, если связь мобильная есть, значит войны нет.
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15.02.2022 18:27 Ответить
Ракеты быстро закончатся, танки сгорят.
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15.02.2022 17:51 Ответить
Какое есть противодействие лазерной засветке, кроме уничтожения установки?
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15.02.2022 17:57 Ответить
Это вообще не в тему про лазерную подсветку. Это не танковые бои с прямой видимостью и наведением.
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15.02.2022 18:14 Ответить
Т.е., для Стингеров и Джавелинов - это не проблема... Говорят, что ракеты, которые нам поставили англичане, перенаправляется на луч, чтобы уничтожить источник.
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15.02.2022 18:34 Ответить
Бред. Принцип совсем другой и назначение тоже. Давайте не смешивать стингеры и джавелины первого поколения в одну кучу.
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15.02.2022 18:52 Ответить
Лазерная подсветка в джавелине используется только для определения расстояния до цели, чтобы более точно установить время взрыва, а не для постоянного сопровождения снаряда с момента пуска. И это есть вспомогательная функция, а не основная - инфракрасная головка самонаведения с фокальноплоскостным матричным приёмником излучения.
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15.02.2022 18:58 Ответить
Все це оборонна зброя.А війну виграють (або стримують) наступальною.
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15.02.2022 17:52 Ответить
из wiki:

https://en.wikipedia.org/wiki/AKM AKM
https://en.wikipedia.org/wiki/File:AKM_automatkarbin_Ryssland_-_7,62x39mm_-_Arm%C3%A9museum_bothsides_noBG.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union
Assault rifle
7.62×39mm
7,000 rifles were transferred from Lithuania to Ukraine in 2018 as a gift.https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Ukrainian_Ground_Forces#cite_note-1 [1]

https://en.wikipedia.org/wiki/DShK DShK
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mitraliera_DShK_UM_Cugir.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union
Heavy machine gun
12.7×108mm
Unknown amount transferred from Lithuania to Ukraine as a gift.

https://en.wikipedia.org/wiki/NSV_machine_gun NSV
https://en.wikipedia.org/wiki/File:12,7_NSV_Turku_3.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union
Heavy machine gun
12.7×108mm
Unknown amount transferred from Lithuania to Ukraine.

https://en.wikipedia.org/wiki/9K115_Metis 9K115 Metis
https://en.wikipedia.org/wiki/File:9K115_Metys.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union
Anti-tank missile
94mm
Unknown amount transferred from Lithuania to Ukraine as a gift.

https://en.wikipedia.org/wiki/9K111_Fagot 9K111 Fagot https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Ukrainian_Ground_Forces#cite_note-9 [9]
https://en.wikipedia.org/wiki/File:9M111_AT-4_Spigot.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union
Anti-tank missile
120mm
An unknown amount transferred from Lithuania to Ukraine as a gift.

https://en.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger FIM-92 Stinger
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lithuanian_Stingers.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States United States
https://en.wikipedia.org/wiki/Man-portable_air-defense_system Man-portable air-defense system
70mm
Unspecified amount "Dual Mount Stinger" modification with missiles supplied by https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia Latvia and https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania Lithuania amid the
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15.02.2022 17:56 Ответить
Гудственно. Запас дупу не обтяжуе.
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15.02.2022 18:02 Ответить
Все будет Украина!
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15.02.2022 17:59 Ответить
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15.02.2022 18:10 Ответить
Роман кравець, ну як же-ж він без бенічкі валерьіча.
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15.02.2022 20:30 Ответить
С клоуном пролетел !? Теперь болтушку решил подсунуть ? Не надо! Эта номер пустой ..,.Народ больше не поведется.
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15.02.2022 21:32 Ответить
За нашу і вашу свободу!
Дякуємо, литовські браття. Сподіваюся, що колись здійсниться мрія про Міжмор'я (Балто-Чорноморську смугу).
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15.02.2022 18:11 Ответить
А помните в 2010 году главной новостью всех СМИ была акула-людоед в Египте ?

Золотое время было ...
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15.02.2022 18:12 Ответить
Країнам Балтії ШАНА ТА ПОДЯКА!!!
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15.02.2022 18:15 Ответить
Спасибо, братья.
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15.02.2022 18:19 Ответить
🇱🇻💙💛
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15.02.2022 18:20 Ответить
А если х*йлята рыпнутся, уважаемые иструкторы могут и поохотиться, ради развлечения. Жареные х*йлята - хороший довесок к вкусному ужину, которым Украина кормит друзей.
Моральный довесок, конечно...
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15.02.2022 18:38 Ответить
Да они и будут стрелять из этих комплексов. Все же помнят советских «инструкторов» во Вьетнаме.
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15.02.2022 19:27 Ответить
Да они и будут стрелять из этих комплексов.
Уверен, не без удовольствия: московиты давно заслужили смерть, а их нелегитимное теробразование - "росия" - быть заселено людьми, а не горилами.
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15.02.2022 20:47 Ответить
Вот крутые они, литовцы и правильные, не серуны!
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15.02.2022 19:15 Ответить
Молодцы! Знают, что могут быть следующими .
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15.02.2022 19:22 Ответить
Система оочень сложная
Даже маджахеды в авгане разобрались.
У нас росейская армия, наливай да пей.
Каво учить вздумали?
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15.02.2022 19:59 Ответить
Завтра. Завтра повод выражать свои чувства.
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15.02.2022 20:36 Ответить
Слава Литві !
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15.02.2022 20:45 Ответить
 
 