Литва направляет в Украину военных инструкторов, которые научат украинских бойцов пользоваться ЗРК Stinger
Литва направит в Украину военных инструкторов, которые будут учить украинских военных использовать ракетные системы Stinger.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LRT.
По данным Вооруженных сил Литвы, группа солдат дивизиона ПВО страны проведет обучение своих коллег в Украине в ближайшие несколько недель.
"Мы полностью поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину. Оружие и техника – ничто без знаний и навыков их эксплуатации, поэтому вместе с переданными системами ПВО малой дальности Stinger мы поделимся нашими знаниями и опытом", – заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.
Он также подчеркнул, что это взаимное обучение: украинские военные имеют боевой опыт, "новые знания", которые важны для укрепления обороны Литвы.
Напомним, в воскресенье, 13 февраля, в Киев из Литвы прибыли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другая военная амуниция.
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Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает
17:22 15 фев 2022 РАЗВЕДКА США ПРЕДУПРЕДИЛА, ЧТО РФ БЛЕФУЕТ С ОТВОДОМ ВОЙСК, ГОТОВЯТСЯ РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО УКРАИНЕ!
https://lenta.ua/razvedka-ssha-predupredila-chto-rf-blefuet-s-otvodom-voysk-gotovyatsya-raketnye-udary-po-ukraine-116012/ Россия намерена начать вторжение в Украину 16 февраля в три часа ночи по киевскому времени.
Украина была за 1000 лет до Раиски, будет и после! Слава Украине!
Напомню, что та же The Sun, 25 января писала, что "в течении 10 дней РФ атакует Украину"
Моя семья за 15 минут до 3х ночи проснется и отойдет подальше от окон в коридор для защиты от возможных осколков.
Но я оставил то сообщение для тех, кто еще не задумывается о возможных последствиях.
Уторм проснусь, гляну, если связь мобильная есть, значит войны нет.
https://en.wikipedia.org/wiki/AKM AKM
https://en.wikipedia.org/wiki/File:AKM_automatkarbin_Ryssland_-_7,62x39mm_-_Arm%C3%A9museum_bothsides_noBG.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union
Assault rifle
7.62×39mm
7,000 rifles were transferred from Lithuania to Ukraine in 2018 as a gift.https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Ukrainian_Ground_Forces#cite_note-1 [1]
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Heavy machine gun
12.7×108mm
Unknown amount transferred from Lithuania to Ukraine as a gift.
https://en.wikipedia.org/wiki/NSV_machine_gun NSV
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https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union
Heavy machine gun
12.7×108mm
Unknown amount transferred from Lithuania to Ukraine.
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Anti-tank missile
94mm
Unknown amount transferred from Lithuania to Ukraine as a gift.
https://en.wikipedia.org/wiki/9K111_Fagot 9K111 Fagot https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Ukrainian_Ground_Forces#cite_note-9 [9]
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Anti-tank missile
120mm
An unknown amount transferred from Lithuania to Ukraine as a gift.
https://en.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger FIM-92 Stinger
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lithuanian_Stingers.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States United States
https://en.wikipedia.org/wiki/Man-portable_air-defense_system Man-portable air-defense system
70mm
Unspecified amount "Dual Mount Stinger" modification with missiles supplied by https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia Latvia and https://en.wikipedia.org/wiki/Lithuania Lithuania amid the
Дякуємо, литовські браття. Сподіваюся, що колись здійсниться мрія про Міжмор'я (Балто-Чорноморську смугу).
Золотое время было ...
Моральный довесок, конечно...
Уверен, не без удовольствия: московиты давно заслужили смерть, а их нелегитимное теробразование - "росия" - быть заселено людьми, а не горилами.
Даже маджахеды в авгане разобрались.
У нас росейская армия, наливай да пей.
Каво учить вздумали?