В ответ на "признание "ЛДНР" ЕС должен ввести санкции против РФ, - глава МИД Латвии Ринкевич

"Признание" Россией так называемых "ЛДНР" противоречит международному праву.

Об этом в Twitter сообщил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Постановление российской Госдумы о признании так называемых ЛДНР "суверенными государствами" огорчает и противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

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