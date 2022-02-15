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В ответ на "признание "ЛДНР" ЕС должен ввести санкции против РФ, - глава МИД Латвии Ринкевич

В ответ на

"Признание" Россией так называемых "ЛДНР" противоречит международному праву.

Об этом в Twitter сообщил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Постановление российской Госдумы о признании так называемых ЛДНР "суверенными государствами" огорчает и противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Признание "ЛДНР" может стать политической катастрофой, - Шольц

Автор: 

Латвия (1331) россия (95402) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+6
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Boeing C-17A Globemaster III

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15.02.2022 18:24
+3
Угу, клала. Только вот каждый пропагандон на стране-помойке верещит, шо санкции - это русофобский геноцид.
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15.02.2022 18:09
+3
Слушайте, еще ничего не приняли и судя по тому, что путин по горячим следам сразу не подписал, а только трепит языком, все это просто шантаж !
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15.02.2022 18:21
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Завтра мали б бути санкції проти росії за ці дії. Але сьогодні під зверненніям в ООН чомусь не попросили у Верховній Раді ввести додаткові санкції проти росії. Кого так боїться Гундос? Чи кого тут захищає Гундос?
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15.02.2022 18:00 Ответить
А "красавица" 🐒🤢🐲 язык в жо ..у засунула ?
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15.02.2022 18:21 Ответить
Гундос конкретно сидит на наркоте аргентинской, которую кремлевский агент Дерьмак чемоданами привез.
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15.02.2022 19:14 Ответить
Хахахаха за юани будут продавать вместо евро)))))
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15.02.2022 18:06 Ответить
Ага скриню в скриню будут юани складывать) сила Сибири строится за деньги Газпрома- Китай только улыбается и разрешает продолжать строить)))) по территории Китая)))) Бугагага. Сколько они будут отбивать эту трубу? Ещё дольше чем северный поток 2)))) если запустят)))) Китаю нужно дешовое сырье.... ВВП сам отрезвил себе евросбыт- вот теперь за юани и то сколько дадут ))
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15.02.2022 21:12 Ответить
Ботікам не подобаються живлющі санкції для росії , може тре додати ще?
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15.02.2022 18:08 Ответить
Угу, клала. Только вот каждый пропагандон на стране-помойке верещит, шо санкции - это русофобский геноцид.
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15.02.2022 18:09 Ответить
Ты пьяный?
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15.02.2022 21:21 Ответить
проспись, русский.
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15.02.2022 21:34 Ответить
Санкций не будет. Я просто уверен в этом, иначе бы ***** даже не думал о признании
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15.02.2022 18:13 Ответить
🇱🇻💙💛
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15.02.2022 18:18 Ответить
Слушайте, еще ничего не приняли и судя по тому, что путин по горячим следам сразу не подписал, а только трепит языком, все это просто шантаж !
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15.02.2022 18:21 Ответить
https://fr24.com/RRR6814/2ad3a536 https://fr24.com/RRR6814/2ad3a536

Boeing C-17A Globemaster III

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15.02.2022 18:24 Ответить
О, сел уже. Снова подарки от англосаксов!
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15.02.2022 18:48 Ответить
https://www.flightradar24.com/JAKE12/2ad3a4cd а это шо це таке?
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15.02.2022 19:01 Ответить
В воздушном пространстве над Украиной летает стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, который патрулирует границу с Россией.
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15.02.2022 19:22 Ответить
Ща пофоткает)))) А что Австралия привезла? Какие ништяки? Стингер
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15.02.2022 21:16 Ответить
От военных поставках отказались , предоставят помощь по вопросам с кибербезопасностью.
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15.02.2022 22:39 Ответить
Ну так )))) как говорила австралийка с цензора - там прорашенское правительство)))) посмотрим как их там антисправочники покошмарят...
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16.02.2022 01:08 Ответить
Такое ощущение , что Украина единственная страна которая ведёт себя достойно с зверомонголами и не боится их - из за этого у них истерика. Санкции им до задницы - не дурно перед ними стелиться , нужно быть готовыми что то потерять , но для Раши только АК. Звероподобных выгонять со всех организаций и полное эмбарго- фашистская ( пора понимать) должна сдохнуть в судорогах
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15.02.2022 18:30 Ответить
Alex ·1 ч

Схоже, ми маємо пояснення Жульчиного гавкання в бік Мінських угод: вона добивалася того, щоб ми їх розірвали до вже запланого росіянами розриву.
Бо тепер якщо Вованчик їх розірве, то клятвопорушницею в очах всього світу буде лише Росія. З усіма наслідками.
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15.02.2022 18:33 Ответить
Вы хоть понимаете смысл текста Минска? Понимаете, что входит в особый статус , какие изменения в конституцию требуют кремляди?
Почему Украина обязана выполнять эту капитуляцию навязанную с пистолетом у виска?
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15.02.2022 19:19 Ответить
Ты сам почитай тот Минск , или лучше тех кто грамотно расталкивается послушай- минус это полный контроль над границей и вывод рашки- это рас - именно эти 2 момента взбесили сурка и ВВП его отодвинул)))
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15.02.2022 21:17 Ответить
В отличие от тебя я читал - Минск это особый статус лугандона с правом принимать свои законы о входе из состава Украины. И соответствующее изменение конституции.
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16.02.2022 07:08 Ответить
Хехех)))) гляжу в книгу визу фигу- почитай что там .... И из-за чего сурок бесновался... Возврат контроля над границей и вывод войск, а они хотят сразу в состав без 2х пунктов .... Бугагагга
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16.02.2022 17:32 Ответить
Ты, я вижу, даже не понимаешь причину "минских соглашений", кто кого и на что нагнул.
Контроль за границей и сейчас есть ( кроме Донбасса), но почему есть опасения вторжения.
Т.е., если орки дадут под контроль границу Донбасса, то опасность вторжения, если не будут выполнены минские соглашения о капитуляции, только вырастет
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16.02.2022 19:53 Ответить
Школоте не понять - посмотри хотябы портникова . Пенсіонер Сава та гандон єто треш.... Непонимаю вообще почему им ахметов платит.... шобло цирк был у власти 30 лет.. жуля и Сеня несут дичь.... они уже были премьерами и шо? Грося без образования.... пояснять не буду какой сурок хотел Минск....не вижу сенсу
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16.02.2022 20:23 Ответить
Ну так что там подписал ввп бумажку дурдумы? Ага.... они только єтім тим указом загнали ВВП в пат.... бот
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16.02.2022 20:25 Ответить
Демарш госдумы служит дополнительному запугивания естественно пуйло не подпишет, т.к. это будет означать заморозку конфликта по типу Приднестровья. А кремлядям нужна вся Украина и легитимно, через договор.
Поэтому они будут давить, ругать, обстреливать до бесконечности
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17.02.2022 04:16 Ответить
Кацапи мають двох союзників у європі - германія і франція.Вони все зроблять ''правильно'',про які санкції йде мова? Ну, хіба що, трішки стурбованості.
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15.02.2022 18:40 Ответить
Кацапи мають двох союзників-армію і флот.
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15.02.2022 22:04 Ответить
Що України заважає визнати Республіку Ічкерія?
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15.02.2022 18:48 Ответить
Заважає визнати Республіка Ічкерія. Їх з Раші, дубиною не виженеш
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15.02.2022 22:09 Ответить
Nado tem iz dumi sto golosovali za donbasetiju vlozit sankciji,zapret vjezd v ES strani i ix semjam takze nedavat viz
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15.02.2022 18:53 Ответить
Уже вводили подобные санкции к депутатам ГД, но их легко обходят обходят , к тому же пострадает совместный торговый и туристический бизнес.
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15.02.2022 19:38 Ответить
Неее.... если признаёт - придётся все на фунтов переписывать) пол Лондона и почти вся лазурка ..
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15.02.2022 21:18 Ответить
 
 