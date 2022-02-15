В ответ на "признание "ЛДНР" ЕС должен ввести санкции против РФ, - глава МИД Латвии Ринкевич
"Признание" Россией так называемых "ЛДНР" противоречит международному праву.
Об этом в Twitter сообщил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Постановление российской Госдумы о признании так называемых ЛДНР "суверенными государствами" огорчает и противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала проект обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР".
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Схоже, ми маємо пояснення Жульчиного гавкання в бік Мінських угод: вона добивалася того, щоб ми їх розірвали до вже запланого росіянами розриву.
Бо тепер якщо Вованчик їх розірве, то клятвопорушницею в очах всього світу буде лише Росія. З усіма наслідками.
Почему Украина обязана выполнять эту капитуляцию навязанную с пистолетом у виска?
Контроль за границей и сейчас есть ( кроме Донбасса), но почему есть опасения вторжения.
Т.е., если орки дадут под контроль границу Донбасса, то опасность вторжения, если не будут выполнены минские соглашения о капитуляции, только вырастет
Поэтому они будут давить, ругать, обстреливать до бесконечности