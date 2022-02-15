Задержанному в оккупированном Крыму журналисту Есипенко грозит 11 лет тюрьмы в колонии общего режима, - Денисова

Задержанному в оккупированном Крыму украинскому гражданину Владиславу Есипенко грозит 11 лет тюрьмы в колонии общего режима.

На таком наказании настаивала сторона обвинения для журналиста Радио Свобода во время сегодняшнего заседания в подконтрольном России так называемом "Симферопольском районном суде" во временно оккупированном Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Владислав Есипенко обвиняется в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Владислав своей вины не признает.

"Решение российской прокуратуры является примером устрашения независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", - отметила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Она призывает международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на страну-агрессора для освобождения всех, кого незаконно удерживает РФ на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Напомним, о задержании Владислава Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.