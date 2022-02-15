Агент "МГБ ЛНР", собиравшая разведданные для совершения взрывов, задержана в Луганской области, - СБУ. ФОТО

В Луганской области сотрудниками СБУ задержана агент так называемого "МГБ ЛНР". Она собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, задержана местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории ОРЛО. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области. Для передачи полученной информации были определены закрытые каналы связи.

Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

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Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.