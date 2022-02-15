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Новости Операция Объединенных сил
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Агент "МГБ ЛНР", собиравшая разведданные для совершения взрывов, задержана в Луганской области, - СБУ. ФОТО

В Луганской области сотрудниками СБУ задержана агент так называемого "МГБ ЛНР". Она собирала разведданные для совершения вражеских атак с использованием взрывчатки против подразделений СБУ на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Агент МГБ ЛНР, собиравшая разведданные для совершения взрывов, задержана в Луганской области, - СБУ 01

По данным следствия, задержана местная жительница, которая в апреле 2021 года была завербована гражданином РФ, представителем разведки незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории ОРЛО. По заданию своего куратора агент собирала сведения об админзданиях, автотранспорте, а также личные данные сотрудников СБУ на территории Луганской области. Для передачи полученной информации были определены закрытые каналы связи.

Благодаря оперативному реагированию сотрудников украинской спецслужбы удалось предотвратить совершение взрывов, направленных против подразделений СБУ, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

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Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

боевик (16779) правоохранительные органы (2969) СБУ (19869) шпионаж (1382) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+30
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15.02.2022 18:49
+25
Затримали... 9 грам і на місці затримання.
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15.02.2022 18:26
+14
Цей хлопчик схожий на іншого відомого персонажа, бо наркоманів часто "на хавчик пробиває".

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15.02.2022 18:45
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Затримали... 9 грам і на місці затримання.
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15.02.2022 18:26 Ответить
кормить теперь эту шалаву за наш счет
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15.02.2022 19:10 Ответить
Запенить
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15.02.2022 23:38 Ответить
Спочатку розстріляти а потім вже допитувати!
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15.02.2022 18:26 Ответить

схожий на неї, гарно її відгодували
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15.02.2022 18:29 Ответить
Цей хлопчик схожий на іншого відомого персонажа, бо наркоманів часто "на хавчик пробиває".

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15.02.2022 18:45 Ответить
Уже двойника завел?
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15.02.2022 19:09 Ответить
Якщо жерти без міри, то можна не те, що двійника - трійника завести!
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15.02.2022 19:37 Ответить
Чергова расєйсько-мірськая ублюдіна...
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15.02.2022 18:34 Ответить
ее расстреляеш, а она еще нарожает. а зачем нам зомби?
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15.02.2022 18:35 Ответить
Чергова "девчіш-плохиш"! Продажна кацапська потаскуха!
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15.02.2022 18:45 Ответить
какое мгб такие и агенты...кривоногие...(может конечно оно и к лучшему)))
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15.02.2022 18:46 Ответить
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15.02.2022 18:49 Ответить
На пожизненное скотину .
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15.02.2022 18:50 Ответить
навіть без писка видно, що хабалка
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15.02.2022 18:50 Ответить
Наразі відбувається потужна кібератака на Міноборони та окремі банки
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15.02.2022 18:51 Ответить
Тільки страта особливо жорстоким методом!
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15.02.2022 18:56 Ответить
Так покажите ету рожу кривоногую. Почему скрываете вражеских агентов?
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15.02.2022 19:03 Ответить
чтоб родителей не убили,может они не виноваты,что дочь комсомолка.
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15.02.2022 19:20 Ответить
очередная Пьянь Космодемьянская...
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15.02.2022 19:19 Ответить
- Её раскалённым утюгом пытали?
И шкоко ей ещё и за свет намотало?
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15.02.2022 19:48 Ответить
На фото агентка мгб лнр или та, кто съела эту агентку?
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15.02.2022 20:03 Ответить
Это часом не про зеленскую? А, не - она "всего лишь" рекламировала контакты, куда можно было передавать данные о передвижении наших войск.
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15.02.2022 20:17 Ответить
Слово какое громкое "завербована"... Больше подходит "нанята за флакон "Боярышника")
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15.02.2022 21:06 Ответить
Нагнуть два дерева, привязать ноги и пусть летит...
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15.02.2022 21:28 Ответить
Паспорт забрать ,конфисковать имущество и ставить к стенке.Только так нада по закону к таким наволочам поступать.
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15.02.2022 22:50 Ответить
 
 