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Новости Агрессия России против Украины Война
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Все хотят иметь хорошие отношения с Россией, но Россия не хочет, - Симмонс

Все хотят иметь хорошие отношения с Россией, но Россия не хочет, - Симмонс

Никто не хочет, чтобы Россия начинала войну, все хотят иметь хорошие отношения с Россией. Однако Россия не придерживается своих обязательств и вмешивается в суверенитет Украины.

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила в интервью Радио.Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом она (Россия. - Ред.) создает проблемы для таких стран, как Великобритания. Страны, стремящиеся придерживаться верховенства закона и правил, базирующихся на международных системах, и имеющих тесные связи с Украиной", - отметила Симмонс.

Также читайте: Британия предоставляет Украине вооружение для обороны, чтобы РФ не обвинила Киев в нападении, - посол Симмонс

Отвечая на вопрос, повлияли ли поставки летального оружия для Украины на взаимоотношения между Великобританией и Россией, посол ответила: "Вопрос обеспечения защитного оснащения, и это не вооружение, как я уже говорила, системы NLAW предназначены для защиты, не лежат в центре отношений между Великобританией и Россией У нас сложные отношения с Россией еще по ситуации в Солсбери, покушение на убийство. Как можно увидеть из того, сколько времени мы уделяем переговорам за последние несколько недель: наш Министр иностранных дел был в Москве, премьер-министр Джонсон несколько раз звонил по телефону Путину. Мы всегда ищем пути диалога с Россией, чтобы нормализовать наши отношения. Но мы не будем это делать за счет суверенитета Украины", - заявила Симмонс.

Автор: 

Великобритания (4934) посол (1796) россия (95402) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+15
Я не хочу.
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15.02.2022 18:42
+12
Неможливо мати хороші стосунки з гопником
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15.02.2022 18:43
+12
Все хотят нефтедоллары, а не дружить. Этот как дорогие шльондры, которые любят толстосумов пока те при деньгах. Если б резко закончилась нефть, *любить* ее бы никто не захотел.
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15.02.2022 18:48
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15.02.2022 18:41 Ответить
кацапу пока морду не набьешь.нормально себя вести он не будет.
только сила против потомственных рабов помогает.
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15.02.2022 18:42 Ответить
Я не хочу.
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15.02.2022 18:42 Ответить
І я не хочу мати ніяких стосунків з неадекватною країною і її паханом...
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15.02.2022 18:45 Ответить
Неможливо мати хороші стосунки з гопником
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15.02.2022 18:43 Ответить
там орки начали дос атаку на приват, ощад и сайты минобороны
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15.02.2022 18:43 Ответить
похоже на то что так и есть, весь день проблемы с доступом, но иногда проскакивает работоспособное окно - значит наши противостоят
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15.02.2022 18:47 Ответить
Якась маячня)) усі хочуть мати гарні стосунки з расеєю))) гарні стосунки за ради стосунків а расєя хай робить що заманеться...
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15.02.2022 18:43 Ответить
Ворог повинен бути знищений!
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15.02.2022 18:44 Ответить
ми не хочемо
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15.02.2022 18:47 Ответить
Все хотят нефтедоллары, а не дружить. Этот как дорогие шльондры, которые любят толстосумов пока те при деньгах. Если б резко закончилась нефть, *любить* ее бы никто не захотел.
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15.02.2022 18:48 Ответить
"Увійти як Юр Бут"? Лінки навчиться, будь-ласка, робити на відео з фейсбуку без своєї авторизаційної інформації.
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15.02.2022 19:03 Ответить
Раіська хоче вас пограбувати і вбити.
Варвари..
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15.02.2022 19:00 Ответить
Убивать нет , а желает грабить ЕС подло повышая тариф на свой газ и нефть.
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15.02.2022 19:50 Ответить
Маленька поправка у солсбері був не тільки замах на вбивство а ще й вбивство по необережності за допомогою бойових отруйних речовин, заборонених усім цивілізованим світом!!!
Це суттево змінює ситуацію!!!
Пані висловилась дуже корректно.
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15.02.2022 19:02 Ответить
заглавие так себе )))) статья - нормальная и рассуждения дамы адекватные...
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15.02.2022 19:04 Ответить
бо ватник нажереться рєпи, сяде біля тєлєка, де йому розповідають, як расіся всіх нагібає - і тащиться
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15.02.2022 19:05 Ответить
хороші стосунки, це передовий рівень життя.
це цевілізовані відносини
це мінталітет громадян
путіну треба цевілізовані мокші?
ні, йому треба тупе, забите бидло...
ось і вся арифметика
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15.02.2022 19:10 Ответить
Просто в России президент псих и не менялся ни разу..... Медведева, думаю можно не считать) Мне он персонаж из фильма "груз 200" напоминает, совсем мозги набекрень(
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15.02.2022 19:11 Ответить
Пока только путин решает как жить и чего хотеть России. Кто не согласен, пришлем новичек.
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15.02.2022 19:14 Ответить
Мдаа... Официально оккупировали Крым. Мусолят Донбасс... И еще с ними разговаривают о чем-то.... Жадные капиталисты....
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15.02.2022 19:22 Ответить
Зацеловали европейцы ху-ла в задницу. А оно як баран упёрся- сдвигай до 1997г. Я так хочу.
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15.02.2022 19:32 Ответить
ЕС финансирует Кремлевского террориста и одновременно с ним дружит. Так вы определитесь или сплошной террор карлика или мир без Х#йла!
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15.02.2022 19:35 Ответить
России больше нет, дамочка. Остались лишь имперские сопли, размазанные лубянкой по её территории.
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15.02.2022 19:49 Ответить
Королівство може дозволити собі таку розкіш, щоб кацапія випрошувала добрі стосунки з UK.
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15.02.2022 19:57 Ответить
я все больше убеждаюсь, что у пуйла возрастные изменения, оно скаженное!

Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.

они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!

что происходит?

его должны изолировать!

буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань

погибели!
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15.02.2022 21:22 Ответить
 
 