Все хотят иметь хорошие отношения с Россией, но Россия не хочет, - Симмонс

Никто не хочет, чтобы Россия начинала войну, все хотят иметь хорошие отношения с Россией. Однако Россия не придерживается своих обязательств и вмешивается в суверенитет Украины.

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила в интервью Радио.Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Таким образом она (Россия. - Ред.) создает проблемы для таких стран, как Великобритания. Страны, стремящиеся придерживаться верховенства закона и правил, базирующихся на международных системах, и имеющих тесные связи с Украиной", - отметила Симмонс.

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Отвечая на вопрос, повлияли ли поставки летального оружия для Украины на взаимоотношения между Великобританией и Россией, посол ответила: "Вопрос обеспечения защитного оснащения, и это не вооружение, как я уже говорила, системы NLAW предназначены для защиты, не лежат в центре отношений между Великобританией и Россией У нас сложные отношения с Россией еще по ситуации в Солсбери, покушение на убийство. Как можно увидеть из того, сколько времени мы уделяем переговорам за последние несколько недель: наш Министр иностранных дел был в Москве, премьер-министр Джонсон несколько раз звонил по телефону Путину. Мы всегда ищем пути диалога с Россией, чтобы нормализовать наши отношения. Но мы не будем это делать за счет суверенитета Украины", - заявила Симмонс.