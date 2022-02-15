Все хотят иметь хорошие отношения с Россией, но Россия не хочет, - Симмонс
Никто не хочет, чтобы Россия начинала войну, все хотят иметь хорошие отношения с Россией. Однако Россия не придерживается своих обязательств и вмешивается в суверенитет Украины.
Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила в интервью Радио.Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Таким образом она (Россия. - Ред.) создает проблемы для таких стран, как Великобритания. Страны, стремящиеся придерживаться верховенства закона и правил, базирующихся на международных системах, и имеющих тесные связи с Украиной", - отметила Симмонс.
Отвечая на вопрос, повлияли ли поставки летального оружия для Украины на взаимоотношения между Великобританией и Россией, посол ответила: "Вопрос обеспечения защитного оснащения, и это не вооружение, как я уже говорила, системы NLAW предназначены для защиты, не лежат в центре отношений между Великобританией и Россией У нас сложные отношения с Россией еще по ситуации в Солсбери, покушение на убийство. Как можно увидеть из того, сколько времени мы уделяем переговорам за последние несколько недель: наш Министр иностранных дел был в Москве, премьер-министр Джонсон несколько раз звонил по телефону Путину. Мы всегда ищем пути диалога с Россией, чтобы нормализовать наши отношения. Но мы не будем это делать за счет суверенитета Украины", - заявила Симмонс.
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только сила против потомственных рабов помогает.
Варвари..
Це суттево змінює ситуацію!!!
Пані висловилась дуже корректно.
це цевілізовані відносини
це мінталітет громадян
путіну треба цевілізовані мокші?
ні, йому треба тупе, забите бидло...
ось і вся арифметика
Западу надо собирать консилиум психиатров. этот мудак с ЯО архиопасен для мира.
они там совсем уже? даже старые рассеянские коммуняки-офицеры требуют пуйла под суд!
что происходит?
его должны изолировать!
буйнопомешанное сумасшедшее пуйло не должно шантажировать мир, ставя его на грань
погибели!