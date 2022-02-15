РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8055 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 770 11

Италия готова участвовать в сдерживании военной агрессии РФ с партнерами и НАТО, - глава МИД Республики Ди Майо

Италия готова участвовать в сдерживании военной агрессии РФ с партнерами и НАТО, - глава МИД Республики Ди Майо

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо подтвердил готовность к сдерживанию российской военной эскалации у границ Украины.

Об этом он заявил, выступая на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если в этом будет необходимость, я подтверждаю готовность Италии принимать участие в сдерживании военной ситуации вместе с нашими партнерами и НАТО… Принимая во внимание наши хорошие двусторонние отношения, мы будем стараться помочь Украине, потому что мы поддержали ее просьбы о помощи на разных уровнях", - сказал Луиджи Ди Майо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассчитываем, что Италия донесет России недопустимость агрессии против Украины, - Кулеба

Он добавил, что единственным путем разрешения сложившейся ситуации видит "путь мира и дипломатии". "Я верю: благодаря дипломатии мы сможет развязать сложившуюся ситуацию… Потому на следующей моей встрече, которая уже скоро состоится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я также буду обсуждать этот вопрос (снятия эскалации. – Ред.). В следующий понедельник состоятся сборы партнеров и иные встречи, где я тоже буду поднимать этот вопрос", - отметил глава МИД Италии.

Он также выразил надежду на продолжение успешных переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ).

Говоря о торговых отношениях и увеличении двустороннего товарооборота, Луиджи Ди Майо предложил проведение нового раунда консультаций между правительствами в столице Италии и предложил Кулебе посетить мероприятие.

Автор: 

Италия (1640) МИД (6938) россия (95402)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
проснулись
показать весь комментарий
15.02.2022 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
проснулись
показать весь комментарий
15.02.2022 19:24 Ответить
Спасибо! Как только Путин начал отводить войска ,сразу и защитники объявились!
показать весь комментарий
15.02.2022 19:41 Ответить
1. А начал ли реально?
2. А вы вчера родились и не знаете, что Московия от своих агрессивных планов так просто не отказывается и даже если сегодня отступит - через пол-года снова попробует?
показать весь комментарий
15.02.2022 20:46 Ответить
И снова отгребёт.
Нравится, не нравится ...
показать весь комментарий
15.02.2022 21:31 Ответить
И итальянцы пойдут защищать Украину? Вы верите в это?
показать весь комментарий
16.02.2022 10:48 Ответить
Та вже з Марківом видно було які ви друзі
показать весь комментарий
15.02.2022 19:34 Ответить
Ди Майо и его фашисты из "Пять звезд" очень любят Путина и Россию..

Ди Майо постоянно заявляет, что Россия и Путин для его организации "Пяти звезд" является незаменимыми партнерами во всех экономических и политических делах Европы и Италии.
показать весь комментарий
15.02.2022 19:40 Ответить
На нашего Ляшко похож. Не родственник?
показать весь комментарий
15.02.2022 19:43 Ответить
Италия может натравить на кремль свою мафию.
показать весь комментарий
15.02.2022 21:32 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 08:59 Ответить
 
 