Италия готова участвовать в сдерживании военной агрессии РФ с партнерами и НАТО, - глава МИД Республики Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо подтвердил готовность к сдерживанию российской военной эскалации у границ Украины.
Об этом он заявил, выступая на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если в этом будет необходимость, я подтверждаю готовность Италии принимать участие в сдерживании военной ситуации вместе с нашими партнерами и НАТО… Принимая во внимание наши хорошие двусторонние отношения, мы будем стараться помочь Украине, потому что мы поддержали ее просьбы о помощи на разных уровнях", - сказал Луиджи Ди Майо.
Он добавил, что единственным путем разрешения сложившейся ситуации видит "путь мира и дипломатии". "Я верю: благодаря дипломатии мы сможет развязать сложившуюся ситуацию… Потому на следующей моей встрече, которая уже скоро состоится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я также буду обсуждать этот вопрос (снятия эскалации. – Ред.). В следующий понедельник состоятся сборы партнеров и иные встречи, где я тоже буду поднимать этот вопрос", - отметил глава МИД Италии.
Он также выразил надежду на продолжение успешных переговоров в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, РФ).
Говоря о торговых отношениях и увеличении двустороннего товарооборота, Луиджи Ди Майо предложил проведение нового раунда консультаций между правительствами в столице Италии и предложил Кулебе посетить мероприятие.
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2. А вы вчера родились и не знаете, что Московия от своих агрессивных планов так просто не отказывается и даже если сегодня отступит - через пол-года снова попробует?
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Ди Майо постоянно заявляет, что Россия и Путин для его организации "Пяти звезд" является незаменимыми партнерами во всех экономических и политических делах Европы и Италии.