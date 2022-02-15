Украина инициирует внеочередные консультации в ТКГ в связи с решением Госдумы РФ по "Л/ДНР"

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации Группы по поводу решения Госдумы России о признании т.н. "Л/ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации.

"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР" делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации делегации РФ по поводу их позиции и запланированных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа РФ", - говорится в сообщении.

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