Украина инициирует внеочередные консультации в ТКГ в связи с решением Госдумы РФ по "Л/ДНР"
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации Группы по поводу решения Госдумы России о признании т.н. "Л/ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации.
"В связи с сегодняшним обращением российского парламента о признании так называемых "ЛДНР" делегация Украины в Трехсторонней контактной группе обратилась к Специальному представителю Действующего председателя ОБСЕ в Украине, представителю ОБСЕ в ТКГ с инициативой срочно созвать внеочередные консультации ТКГ для получения официальной информации делегации РФ по поводу их позиции и запланированных дальнейших шагов с учетом решения законодательного органа РФ", - говорится в сообщении.
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"Скликаємо ТКГ" - дерьмак
Він же пообіцяв Шольцу...
Державна дума РФ переважною більшістю - 351 голосів проголосувала "за" визнання незалежності ДНР та ЛНР, і направила відповідне звернення до президента РФ Путіна визнати їх такими
Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".
Але це -цугцванг для путіна.
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
це мали зробити наші політики та перевести їх у европейський формат.
мокші це зробили самі.
яка нах...й ТКГ???
путін трахнув вас, нас, всіх в дупу,
він забив на все і на всіх.
про що з ним домовлятися????
Как он может тебе преподнести победу.
Ты логику слышишь в своих словах
зебилы верят его последнему видосику - они не помнят, что было в предыдущих.
Если бы он этого хотел то говорил как Порошенко не раскачивать лодку, а то россия нападет
Мы их выполнять не будем , здесь вопрос не в Зеленском , парламент разный.
Внести изменения в конституцию не реально. Народ не даст.
Они все имеют возможность голосовать удаленно.
300 голосов обеспечено.
Для порохоботов, которые выйдут на улицы, есть Беркут.
А если надо будет, из Донецка пацанов подгонят - ******** уже с ними на короткой ноге.
Многие из них за это не проголосуют, так как видят свое будущее в этой стране.
Они могут это сделать но под большим военным давлением ,как это сделал Порошенко подписав минск,сейчас США и Британия подробно объяснили ,что это больно и вазелина не будет, и ***** пришло немного в реальность
путин соснет и успокоиться . А дальше снова будет заседать ткг.
Ты этого даже не замечаешь.
Так кто "придурки"?
О. Гончар
Ничего что я на русском?
Это дневники где якобы опубликована эта фраза. Советую ознакомиться.
Встречаются два еврея.
- Слушал я "Битлз", не понравилось. Картавят,
фальшивят, сто только в них находят?
- А где же ты их слышал?
- Мне Мойша напел.
Касаби самі себе трахають.