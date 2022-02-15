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"Слуга народа" Трубицын вышел под залог почти в 15 млн грн, - журналист Новиков

Залог внесли за всех подозреваемых по этому делу.

Об этом сообщает в телеграмм-канале журналист Олег Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"На счет Высшего антикоррупционного суда поступило 14,886 млн грн залога за депутата Киевского городского совета от "Слуг народа" Владислава Трубицына. В этой связи он выйдет из СИЗО под обязанности, среди которых, в частности, сдача загранпаспортов и ношение электронного браслета", – написал Новиков.

Он также добавил, что залоги уже были внесены за всех подозреваемых по этому делу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ты хоть не про#бал то, что я тебе давал?.. Отними 10% моей комиссии", - НАБУ опубликовало материалы по делу депутата "Слуги народа" в Киевсовете Трубицына. ВИДЕО

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн. Трубицина отправили в СИЗО, как и его подельников.

"Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.

Автор: 

залог (514) мера пресечения (452) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+18
В 2014 році Roshen закупила засоби ППО для Києва.
Тепер черга Кварталу 95...
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15.02.2022 20:25
+15
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15.02.2022 20:27
+13
Як для злодюги швидко знайшли. Як для онкохворих діток то не має. Підараси
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15.02.2022 20:36
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15.02.2022 20:24 Ответить
.
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15.02.2022 20:28 Ответить
В 2014 році Roshen закупила засоби ППО для Києва.
Тепер черга Кварталу 95...
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15.02.2022 20:25 Ответить
зєбидлу-все, мудрому наріду-нічого.
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15.02.2022 20:26 Ответить
И завтра на работу...косить бабло в поте лица...15 лямов отбивать...
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15.02.2022 20:27 Ответить
неможна тримати в СІЗО таких достойних людей.
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15.02.2022 20:27 Ответить
согласен нельзя - сразу вешать
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15.02.2022 21:31 Ответить
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15.02.2022 20:27 Ответить
за два дня они собрали сколько десятков миллионов?
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15.02.2022 20:28 Ответить
Мабуть, боится , шо кичу разбомбят.
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15.02.2022 20:33 Ответить
Да что там собирать? Всего-то чуть больше двух тысяч минимальных пенсий...

Сарказм, если что...
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15.02.2022 21:29 Ответить
Антикорупційної прокуратури, ще не існує, а зе-антикорупційний суд вже в дії!
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15.02.2022 20:33 Ответить
Нинішня ситуація ще раз дає Україні шанс на очищення від упирів.Скористаємось,чи все буде так як і було?
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15.02.2022 20:33 Ответить
Як для злодюги швидко знайшли. Як для онкохворих діток то не має. Підараси
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15.02.2022 20:36 Ответить
Вор для вора всегда найдет. Закон воровского мира!
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15.02.2022 21:04 Ответить
В Україні створено ефективну систему боротьби з корупцією і хабарництвом.
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15.02.2022 20:36 Ответить
а неиссякаемый источник... саткудава пришло... не проверяют?
это только гоям при покупке квартиры, например, надо указывать источник доходов, да?
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15.02.2022 20:37 Ответить
Залог вносил трухин? Ведь у него общак опг квартал95.
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15.02.2022 20:40 Ответить
арестовать всю власть и через неделю ВАКС закроет все долги Украиы .
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15.02.2022 20:45 Ответить
Я не згодний. Тиждень - ніт. А за рік або два - так.
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15.02.2022 21:15 Ответить
Т е если ты купишь машину в 30 раз дешевле то к тебе прискачет гетьманцев типа откуда бабки. А тут норм. 15 лямов туда 15 лямов сюда......
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15.02.2022 20:50 Ответить
причем наличкой. **** в этой стране есть финансовая система, банки. Тут переводишь бабки 10 тыс грн, добрый откуда такая сумммммма. А тут наликом 15 лямов с полки взяли и вопросов нет.
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15.02.2022 20:57 Ответить
"друзьям - всё, врагам - закон!"
Бенедито Мусоллини...

Вот и смотрите сами, кто для них друзья, а кто враги...
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15.02.2022 21:34 Ответить
СУКИ , УПИРІ !!! А людям картки блокуєте за переказ у 5000 грн. Тільки на стовпах вниз головою ваше місце !!!
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15.02.2022 20:54 Ответить
За сірат внєслі залог другіє сірати-сразу відна шо всє із аднаго сіротскава пріюта...
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15.02.2022 20:58 Ответить
Як несподiванно.
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15.02.2022 21:30 Ответить
Вони знущаються з народу,а не служать йому.Для них 15млн.,що для нас 150 гривень.
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15.02.2022 23:07 Ответить
535 тыщ долл
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16.02.2022 03:25 Ответить
 
 