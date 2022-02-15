"Слуга народа" Трубицын вышел под залог почти в 15 млн грн, - журналист Новиков

Залог внесли за всех подозреваемых по этому делу.

Об этом сообщает в телеграмм-канале журналист Олег Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"На счет Высшего антикоррупционного суда поступило 14,886 млн грн залога за депутата Киевского городского совета от "Слуг народа" Владислава Трубицына. В этой связи он выйдет из СИЗО под обязанности, среди которых, в частности, сдача загранпаспортов и ношение электронного браслета", – написал Новиков.

Он также добавил, что залоги уже были внесены за всех подозреваемых по этому делу.

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Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн. Трубицина отправили в СИЗО, как и его подельников.

"Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.