Резников провел разговор с министром обороны Великобритании Уоллесом: Синхронизировали позиции перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля
Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу украинского министра в Фейсбуке.
"Очень содержательная дискуссия с моим британским коллегой министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Мы обменялись мнениями по результатам его визита в Москву и моего телефонного разговора с министром обороны Беларуси, а также синхронизировали позиции перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля", - написал Резников.
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+6 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий15.02.2022 20:56
+5 Сергей Трофимов #428890
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+4 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий15.02.2022 21:01
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Предложить увеличить до десяти лет срок контракта: такое мог посоветовать только коллаборант и предатель!
**** кацапская.
Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".
Цугцванг для путіна:
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнати = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
-а держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" ті ж самі мінські угоди...
Чи хто ж буде глашатая найвеличнішого карати 😉😉😉