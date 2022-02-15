Резников провел разговор с министром обороны Великобритании Уоллесом: Синхронизировали позиции перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу украинского министра в Фейсбуке.

"Очень содержательная дискуссия с моим британским коллегой министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Мы обменялись мнениями по результатам его визита в Москву и моего телефонного разговора с министром обороны Беларуси, а также синхронизировали позиции перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля", - написал Резников.

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