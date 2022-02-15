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Резников провел разговор с министром обороны Великобритании Уоллесом: Синхронизировали позиции перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля

Резников провел разговор с министром обороны Великобритании Уоллесом: Синхронизировали позиции перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу украинского министра в Фейсбуке.

"Очень содержательная дискуссия с моим британским коллегой министром обороны Великобритании Беном Уоллесом. Мы обменялись мнениями по результатам его визита в Москву и моего телефонного разговора с министром обороны Беларуси, а также синхронизировали позиции перед заседанием Североатлантического Совета 17 февраля", - написал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не принял финального решения о том, нападать ли на Украину, - глава Минобороны Британии Уоллес

Автор: 

Великобритания (4934) Резников Алексей (1170) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+6
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15.02.2022 20:56
+5
Головне щоби зелені на цьому засіданні не почали розпускати шмарклі про поступки Мордору у шляху України до НАТО.
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15.02.2022 20:42
+4
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15.02.2022 21:01
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Головне щоби зелені на цьому засіданні не почали розпускати шмарклі про поступки Мордору у шляху України до НАТО.
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15.02.2022 20:42 Ответить
Ты уже показал кто ты на самом деле!
Предложить увеличить до десяти лет срок контракта: такое мог посоветовать только коллаборант и предатель!
**** кацапская.
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15.02.2022 20:50 Ответить
Державна дума РФ переважною більшістю - 351 голосів проголосувала "за" визнання незалежності ДНР та ЛНР, і направила відповідне звернення до президента РФ Путіна визнати їх такими

Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".

Цугцванг для путіна:

-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнати = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!

-а держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" ті ж самі мінські угоди...
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15.02.2022 20:53 Ответить
Мудозвона Пристайка вже відкликали?
Чи хто ж буде глашатая найвеличнішого карати 😉😉😉
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15.02.2022 20:55 Ответить
Дристайко сказав правду.
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15.02.2022 21:42 Ответить
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15.02.2022 20:56 Ответить
Почитайте что наши попросили ООН. Ожидается химическая атака. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/2/pdf/220215-eadrcc-ukraine-request.pdf
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15.02.2022 20:57 Ответить
Классная картина на все времена - ПИШУТ ПИСЬМО .
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15.02.2022 21:01 Ответить
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15.02.2022 21:01 Ответить
Думаю , что надо завезти традицию - писать насмешливый ответ врагам и запечетлять этот исторический момент .
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15.02.2022 21:03 Ответить
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15.02.2022 21:05 Ответить
...тем временем в Великобритании
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15.02.2022 21:02 Ответить
Рєзніков знає, що готує Україні Зеля, але згоден ламати комедію для західних політиків. Ось така хуцпа!
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15.02.2022 21:40 Ответить
 
 