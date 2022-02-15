Признание "Л/ДНР" Кремлем должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями, - МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Путиным станет открытой эскалацией конфликта с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Призыв Госдумы РФ признать оккупированные территории Украины - это открытая эскалация. Одобрение этого Кремлем должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями", - написал литовский чиновник в твиттере.

Напомним, Государственная дума РФ во вторник проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "Л/ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Официальное признание "ЛДНР" может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к Украине, - Маасикас