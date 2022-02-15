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Признание "Л/ДНР" Кремлем должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями, - МИД Литвы

Признание

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Путиным станет открытой эскалацией конфликта с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Призыв Госдумы РФ признать оккупированные территории Украины - это открытая эскалация. Одобрение этого Кремлем должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями", - написал литовский чиновник в твиттере.

Напомним, Государственная дума РФ во вторник проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "Л/ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Официальное признание "ЛДНР" может повлечь за собой дополнительные территориальные претензии к Украине, - Маасикас

Автор: 

Госдума (1261) Литва (2448) санкции (11263) ОРДЛО (246) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+9
Рашка фактично визнала, що брехала всім і обличчя 8 років !!!
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15.02.2022 21:03
+8
якщо навіть путін не підпише,ввести санкції депутатам госдури,які проголосували .
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15.02.2022 21:01
+7
краще відразу прийняти Україну в НАТО. то для русні буде гірше санкцій. ))
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15.02.2022 21:04
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якщо навіть путін не підпише,ввести санкції депутатам госдури,які проголосували .
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15.02.2022 21:01 Ответить
Державна дума РФ переважною більшістю - 351 голосів проголосувала "за" визнання незалежності ДНР та ЛНР, і направила відповідне звернення до президента РФ Путіна визнати їх такими

Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".

Цугцванг для путіна:

-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
-а держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" самі мінські угоди...
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15.02.2022 21:18 Ответить
Рашка фактично визнала, що брехала всім і обличчя 8 років !!!
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15.02.2022 21:03 Ответить
краще відразу прийняти Україну в НАТО. то для русні буде гірше санкцій. ))
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15.02.2022 21:04 Ответить
Ввести санкції проти депутатів госДури московії. Хай їм і їх родичам буде заборонено буде жити у Європі... Це для них боляче.
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15.02.2022 21:05 Ответить
Наложите на них жесткие экспортные ограничения и пусть Х#йло там сдохнет!
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15.02.2022 21:08 Ответить
В итоге ***** само попалось на крючек, на котором оно хотело повертеть Зе.
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15.02.2022 21:16 Ответить
Все хотелки Путина приняты . Капитуляция состоялась.
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15.02.2022 21:19 Ответить
Не приняты, путена кроме как ***** тут не называют. Палишся кацап
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15.02.2022 21:24 Ответить
какое же ты больное ну давай ***** напишем что поменяется от этого?ты хуторское чучело малоумное не смотришь в суть сказаного
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15.02.2022 21:43 Ответить
Прийняті ким? Метрополією росії що сама почала цю війну?? Не смішіть мої тапочки. Чи ви думаєте те що британські літаки із зброєю Україні показово облітали німеччину це просто так? Чи може вихід Британії із союзу з німеччиною це просто так? Чи може слова вкид в інфополе про те що британці літають тільки над союзниками це просто так?
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15.02.2022 21:25 Ответить
но факт остается фактом Украины попращалась с нато так как ни немцы ни французы никогда не дадут согласия
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15.02.2022 21:44 Ответить
Ну и все, старый пердунишка Питун успогоится?
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15.02.2022 21:58 Ответить
сам он не успокоится если будет видеть слабаков или предателей типа зэ-лупы
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15.02.2022 22:00 Ответить
Тогда чего вы колотите в колотун?
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15.02.2022 22:06 Ответить
"никогда не говори никогда".
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15.02.2022 23:14 Ответить
Хаха, да они даже за вторжение отказались отключать SWIFT и врубать эмбарго на нефть и газ, а тут так вообще ерунду какую введут для галочки.
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15.02.2022 21:19 Ответить
***** піднімає ставки. Потім буде "компроміс": воно скасовує визнання, Україна відмовляється від НАТО, українцям це підносять як мега-перемогу найвеличнішого.
Дай бог, щоб це було лише моїми фантазіями...
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15.02.2022 21:21 Ответить
Конечно это фантазии, так как активное гражданское общество не позволит это сделать вазеленскому
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15.02.2022 21:25 Ответить
Да отключите им наконец СВИФТ - так напрашиваются. 😀😀😃
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15.02.2022 21:27 Ответить
Они скорее нам отключат
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15.02.2022 21:29 Ответить
Я скажу так проверка запада на вшивость Пу ведут санкции отыграют назад не ведут продолжат эта череда угроз
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15.02.2022 21:29 Ответить
Путлер не погодиься на це. Бубочка виконає усі свої обіцянки що він давав в Омані, засуне ОРДЛО до складу України. Пушилін буде у ВР поруч із Бойком та Шуфричем
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15.02.2022 21:38 Ответить
сдается, что вы правы

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений», - заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

По словам президента, депутаты парламента, призвавшие его рассмотреть вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР, «так же как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей». «Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», - добавил он.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/02/2022/620bba399a794790a44eb566
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15.02.2022 23:17 Ответить
Само по себе ( признание, не признание) оккупированных РФ территорий восточной Украины РФ как " независимых республик" по сути не очень бы волновало Украину. Тем более это было бы прямым выходом РФ из Минских соглашений. Но есть одно большое "НО". Сразу за признанием "независимости" ( как впрочем и получения автономного статуса внутри Украины) последует следующий шаг ( и пускай ни у кого это не вызывает ни каких сомнений) Так называемые " республики" или "автономии" сразу же потребуют вернуть им под контроль " их" территорий " оккупированных" ( по их мнению Украиной ,в границах админ границ Донецкой и Луганской областей.) В варианте "минских автономий" они будут это требовать постепенно и придерживаясь каких то договоренностей ( что в итоге все равно приведет к вероятному противостоянию и последующей войне, просто растянутом во времени или капитуляции и выполнении их требований), в случае признания " независимости" это по сути сразу же приведет к войне с естественным участием РФ ( которой как всем известно " там нет"), под лозунгом восстановления "целостности" ДНР и ЛНР в их "государственных границах". Так что конечно для Украины выбор не широк, но различия все же есть. ( чисто временное) Хотя итог видимо один. Либо капитуляция , либо война.
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15.02.2022 21:45 Ответить
Ой! Та это продолжение большого блефа....Гопники гнут свою линию. А для нас этот шаг был бы к лучшему ! Да-да! Такое саморазоблачение открыло бы глаза сомневающимся ,закрыло тему Минска ,сняло финансовое бремя и открыло путь в ЕС и НАТО. Ну а все расходы и потери -это на мацкву.
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15.02.2022 22:05 Ответить
 
 