Признание "Л/ДНР" Кремлем должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями, - МИД Литвы
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что признание так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" Путиным станет открытой эскалацией конфликта с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Призыв Госдумы РФ признать оккупированные территории Украины - это открытая эскалация. Одобрение этого Кремлем должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями", - написал литовский чиновник в твиттере.
Напомним, Государственная дума РФ во вторник проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "Л/ДНР".
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Виходячи з цього, я думаю, що Путін поки що не підпише документ про визнання ДНР та ЛНР, а просто торгуватиме цією можливістю. Тобто знову "ні війни, ні миру", а черговий "хитрий план".
Цугцванг для путіна:
-визнати = санкції, зниження рівня життя населення, зростання невдоволення у суспільстві.
-не визнанти = втрата "морди ліца", бо путін нікого не переміг ... ні НАТО - своїми ультиматумами, ні "прінуждєнія к міру" України!
-а держдума... результатами свого голосування ще й "накрила мідним тазом" самі мінські угоди...
Дай бог, щоб це було лише моїми фантазіями...
«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений», - заявил он, выступая на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.
По словам президента, депутаты парламента, призвавшие его рассмотреть вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР, «так же как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей». «Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», - добавил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/15/02/2022/620bba399a794790a44eb566