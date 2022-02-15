Требуем от России уважения к территориальной целостности Украины, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж требует от России уважения к территориальной целостности Украины, и назвал прекращение эскалации одним из приоритетов политики Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы требуем уважения фундаментальных принципов, на которых строятся безопасность и стабильность в Европе, и особенно полного уважения территориальной целостности Украины. И если Россия выберет эскалацию, а не диалог, мы готовы ответить на это с твердостью вместе с нашими европейскими партнерами", - сказал глава МИД Франции, выступая во вторник в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Он пообещал, что "очень сильные санкции будут быстро введены", а, кроме того, будут предприняты необходимые предупредительные действия вместе с союзниками по НАТО.

Ле Дриан заявил о важности единства Франции с ближайшими партнерами по ЕС и с трансатлантическими партнерами в вопросе солидарности с Украиной, а также о необходимости вести, как он выразился, требовательный диалог. В такой логике, по словам министра, президент Франции Эмманюэль Макрон совершил свои недавние визиты в Москву и Киев. "Только диалог приведет к деэскалации", - подчеркнул он.

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Отвечая на вопросы депутатов, Ле Дриан назвал приоритеты на этом направлении внешней политики Франции, первый из которых заключается в том, чтобы "остановить динамику эскалации".

При этом министр заявил, что ознакомлен с заявлениями главы российского МИД Сергея Лаврова о стремлении РФ к "возобновлению диалога" и министра обороны Сергея Шойгу "о потенциальном отводе некоторых военных частей" от украинской границы. "Слова - это хорошо. Мы ждем действий. Если будут действия, это еще лучше", - прокомментировал французский министр иностранных дел.

Вторым приоритетом Ле Дриан считает возобновление обсуждения урегулирования украинского кризиса в "нормандском формате" на основе Минских соглашений.

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