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Требуем от России уважения к территориальной целостности Украины, - глава МИД Франции Ле Дриан

Требуем от России уважения к территориальной целостности Украины, - глава МИД Франции Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж требует от России уважения к территориальной целостности Украины, и назвал прекращение эскалации одним из приоритетов политики Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы требуем уважения фундаментальных принципов, на которых строятся безопасность и стабильность в Европе, и особенно полного уважения территориальной целостности Украины. И если Россия выберет эскалацию, а не диалог, мы готовы ответить на это с твердостью вместе с нашими европейскими партнерами", - сказал глава МИД Франции, выступая во вторник в Национальном собрании (нижней палате парламента).

Он пообещал, что "очень сильные санкции будут быстро введены", а, кроме того, будут предприняты необходимые предупредительные действия вместе с союзниками по НАТО.

Ле Дриан заявил о важности единства Франции с ближайшими партнерами по ЕС и с трансатлантическими партнерами в вопросе солидарности с Украиной, а также о необходимости вести, как он выразился, требовательный диалог. В такой логике, по словам министра, президент Франции Эмманюэль Макрон совершил свои недавние визиты в Москву и Киев. "Только диалог приведет к деэскалации", - подчеркнул он.

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Отвечая на вопросы депутатов, Ле Дриан назвал приоритеты на этом направлении внешней политики Франции, первый из которых заключается в том, чтобы "остановить динамику эскалации".

При этом министр заявил, что ознакомлен с заявлениями главы российского МИД Сергея Лаврова о стремлении РФ к "возобновлению диалога" и министра обороны Сергея Шойгу "о потенциальном отводе некоторых военных частей" от украинской границы. "Слова - это хорошо. Мы ждем действий. Если будут действия, это еще лучше", - прокомментировал французский министр иностранных дел.

Вторым приоритетом Ле Дриан считает возобновление обсуждения урегулирования украинского кризиса в "нормандском формате" на основе Минских соглашений.

Также читайте: Позиция стран Евросоюза единогласна по поводу санкций против России в случае вторжения в Украину, - глава МИД Франции Ле Дриан

Автор: 

россия (95402) Франция (3499) Ле Дриан (88)


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Топ комментарии
+8
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15.02.2022 21:27
+5
Пока эти европейские деятели, будут вот так общаться с агрессором и террористом. Просто возьмёт и всех зачистит...
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15.02.2022 21:30
+4
В 14-м надо было требовать.Почему не требовали?
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15.02.2022 21:40
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Вони ще дій чекають, що німці що французи одного поля ягода.
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15.02.2022 21:26 Ответить
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15.02.2022 21:27 Ответить
слишком мало времени дали для двух ****** там временный промежуток где то сутки
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15.02.2022 22:56 Ответить
Ой. А ш у лісі сдохло?
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15.02.2022 21:29 Ответить
Пока эти европейские деятели, будут вот так общаться с агрессором и террористом. Просто возьмёт и всех зачистит...
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15.02.2022 21:30 Ответить
Пулер не згоден на це. Бубочка виконає усі свої обіцянки що він давав в Омані, засуне ОРДЛО до складу України. Пушилін буде у ВР поруч із Бойком та Шуфричем
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15.02.2022 21:34 Ответить
В 14-м надо было требовать.Почему не требовали?
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15.02.2022 21:40 Ответить
На болті вертів пуйло твою вимогу, жабоїд!
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15.02.2022 21:46 Ответить
Что-то французы сегодня много грубят лаптеногим....даже настораживает.
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15.02.2022 21:48 Ответить
Пуйло их публично ни во что не ставит. Вот они никак не угомонятся )
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15.02.2022 22:04 Ответить
Скорей всего... с поддержкой других кандидатов связано.....не оправдал Макрон доверие куйло.Там хватает любителей матрешек.Вон Ле Пен ещё бабло за прошлые не отработала....французские политики-это европейские кацапы.
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15.02.2022 22:28 Ответить
Восемь лет болтовни и перемирий украинских презиков и западной илиты привели ... а ни к чему хорошему не привели. Главное, не стрелять, и Путин не нападет и от нас отстанет, говорили они. Минский, Нормандский формат, яблочное и пасхальное перемирие, говорили они.... Оно поможет. Или нет, как говаривал Алиев.
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15.02.2022 21:56 Ответить
 
 