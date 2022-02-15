Нам не придется заниматься темой расширения НАТО, пока мы с Путиным будем у власти, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил президенту РФ Владимиру Путину, что им не придется заниматься темой расширения НАТО во время пребывание у власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Ситуация несколько странная. Расширение НАТО не планируется, не обсуждается, его нет на повестке дня. Нам не придется заниматься этой темой, пока мы будем у власти. Я не знаю, сколько будет президент Путин на своем посту. Наверное, долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", - заявил Шольц после переговоров с Путиным в Москве.
Топ комментарии
+50 Ksenia VB
показать весь комментарий15.02.2022 21:49
+42 olele
показать весь комментарий15.02.2022 21:48
+35 Бандерівець
показать весь комментарий15.02.2022 21:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
как он бздит (он, или его мешочек с какашками).
каким боком к этому вопросу Украина ?
Они звонили и требовали прекратить борьбу.
Их услышали.
С Донбассом у них не вышло.
Шольцы, Шольцы друзья путина.
Байден сказал: если что, северного потока не будет, и Шольц поддержал.
Исходя из высказываний бывших и нынешних руководителей и высокопоставленных чиновников США, Великобритании, ФРГ, Италии, Нидерландов, Венгрии, Эстонии (это только те, заявления которых лично я слышал по ТВ или читал в прессе) шансов у Украины вступить в НАТО - НОЛЬ. Теперь ещё и Железный Бундес-Херр Олаф Герхардович туда же добавился.
Или Украине хочется так достать Альянс, чтобы выдали специальный компас, указующий направление "НАХРЕН"?
або
тобі личить моє кохання.
к которому был приписан Путин, находится на Штауффенбергаллее- заговорщика, принесшего бомбу на совещание к Гитлеру. "Совпадение?...- не думаю!" сверлит мозг верящему в символы и знаки Путину, вот и боится своего " полковника Штауффенберга". (https://www.google.com.ua/maps/@51.07051,13.773449,17.98z?hl=ru)