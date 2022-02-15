Нам не придется заниматься темой расширения НАТО, пока мы с Путиным будем у власти, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил президенту РФ Владимиру Путину, что им не придется заниматься темой расширения НАТО во время пребывание у власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Ситуация несколько странная. Расширение НАТО не планируется, не обсуждается, его нет на повестке дня. Нам не придется заниматься этой темой, пока мы будем у власти. Я не знаю, сколько будет президент Путин на своем посту. Наверное, долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", - заявил Шольц после переговоров с Путиным в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО