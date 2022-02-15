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Нам не придется заниматься темой расширения НАТО, пока мы с Путиным будем у власти, - Шольц

Нам не придется заниматься темой расширения НАТО, пока мы с Путиным будем у власти, - Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил президенту РФ Владимиру Путину, что им не придется заниматься темой расширения НАТО во время пребывание у власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Ситуация несколько странная. Расширение НАТО не планируется, не обсуждается, его нет на повестке дня. Нам не придется заниматься этой темой, пока мы будем у власти. Я не знаю, сколько будет президент Путин на своем посту. Наверное, долго, но не вечно. Мы этим заниматься не будем", - заявил Шольц после переговоров с Путиным в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Россию не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО

Автор: 

НАТО (9968) путин владимир (31219) членство в НАТО (1507) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+50
Буде так як скаже США
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15.02.2022 21:49
+42
не кажи "гоп"
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15.02.2022 21:48
+35
Два фашиста!
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15.02.2022 21:49
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Страница 2 из 2
А действительно давайте сделаем акцент на союзе с Великобританией и Польшей!!! На сегодняшний день это куда реальней. В 1939 году Британия воотчую доказала всему миру, что они надежный союзник!!!
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15.02.2022 22:33 Ответить
Це сигнал решті країн які входять до НАТО і які також межують з агресивним сусідом.Раптом що, де гарантія що деякі союзники не дадуть задню,і обмежаться лише розмовами.Нам теж потрібні дієві союзники,які вже довели і доводять.Друзів у біді не кидають.
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15.02.2022 22:33 Ответить
Чудове фото: от де місце Німеччини. Добре хоч що не біля параші азіатів (поскрєбі русского, найдєшь татаріна). Всі генії Німеччині в гробах перевартаються.
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15.02.2022 22:35 Ответить
A что ты против татар имеешь? В крыму только татары и защищали Украину! И не тебе оскорблять эту нацию!
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16.02.2022 10:36 Ответить
Значит вам обоим пора в последний путь.
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15.02.2022 22:36 Ответить
пакт путина-шольца. "История повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса."
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15.02.2022 22:38 Ответить
Какой там "пакт" - путин отсел ото всех подальше, чтобы никто не унюхал,
как он бздит (он, или его мешочек с какашками).
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15.02.2022 23:00 Ответить
Есть пакт! Пусть на словах - этого достаточно!
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16.02.2022 09:29 Ответить
Потрібно відновлювати ядерну зброю,та слати ціх півнів на цюцюрку.
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15.02.2022 22:41 Ответить
Не туди ви,американці,атомну бомбу скинули! Москва й Берлін-ось де кубла людожерів!
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15.02.2022 22:52 Ответить
Еще одно не то не се типа Меркель мужского пола с женскими половыми органами
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15.02.2022 22:54 Ответить
Скоро прізвище на "Рібентроп" змінює?
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15.02.2022 22:55 Ответить
Шольц в лицо нагло троллит путина: где расширение НАТО,
каким боком к этому вопросу Украина ?
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15.02.2022 22:57 Ответить
Як же #уйло бздить за своє мерзенне життя: усіх розсаджує на відстані від себе, щоб не заразили
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15.02.2022 23:13 Ответить
Вот и третий ***** нарисовался.
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15.02.2022 23:26 Ответить
Из за таких Шольцев Украина потеряла Крым.
Они звонили и требовали прекратить борьбу.
Их услышали.
С Донбассом у них не вышло.
Шольцы, Шольцы друзья путина.
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15.02.2022 23:33 Ответить
Шольц - это уже не Меркель.
Байден сказал: если что, северного потока не будет, и Шольц поддержал.
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16.02.2022 02:03 Ответить
ещё не сказало своё слово ООН в официальном признании РФ как страны-агрессора.В случае такого признания немцев ЗАСТАВЯТ вводить общие санкции и выполнять пресечение бизнеса со страной-агрессором..а это в свою очередь может стать очень быстрым смещением ШТОЛЬЦА
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15.02.2022 23:35 Ответить
Жидкие аплодисменты...
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16.02.2022 09:32 Ответить
Nu tak takoi posil poslal do ***** zeljona shmarklja, tak chto na togo kotorij provozjat informaciju ne stoit obizhatsia. Koronj v drugom, ne v Germani a v Ukraine, gde mudrij narod vibral sebe osobogo prezidenta.
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15.02.2022 23:56 Ответить
А фриц ни разу не спалился.
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16.02.2022 00:16 Ответить
Мюнхенский сговор 2?
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16.02.2022 00:34 Ответить
Deutsches Schwein
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16.02.2022 02:28 Ответить
Два підоркіна на гойдалке, обох на гиляку!
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16.02.2022 06:23 Ответить
хочется пожелать шольцу-шлёцу поскорее сдохнуть (а заодно и ботоксному педофилу путенину), желательно в ближайшие дни, чтобы как можно скорее Украина вошла в НАТО...
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16.02.2022 06:57 Ответить
Они же союзники по антигитлеровской коалиции. Тут понимать надо.
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16.02.2022 06:57 Ответить
Фріц
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16.02.2022 08:04 Ответить
Всем "будьмо-патріотам" рекомендовано помянуть Евро-Атлантические устремления "Незалежної" свинной рулькой с кнедликами под Мозельское с Баварским и штруделем на десерт.
Исходя из высказываний бывших и нынешних руководителей и высокопоставленных чиновников США, Великобритании, ФРГ, Италии, Нидерландов, Венгрии, Эстонии (это только те, заявления которых лично я слышал по ТВ или читал в прессе) шансов у Украины вступить в НАТО - НОЛЬ. Теперь ещё и Железный Бундес-Херр Олаф Герхардович туда же добавился.
Или Украине хочется так достать Альянс, чтобы выдали специальный компас, указующий направление "НАХРЕН"?
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16.02.2022 08:23 Ответить
Бегают на поклоны к путлеру по одному, симуляция бурной деятельности.
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16.02.2022 09:02 Ответить
Ой-ой-ой! Тримайте Шольца семеро!
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16.02.2022 09:05 Ответить
Шолц ты решаешь за меня ? Ты не ох# л
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16.02.2022 09:13 Ответить
Кто-то в дураках..., как думаете, кто?
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16.02.2022 09:33 Ответить
Как всегда.
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16.02.2022 11:14 Ответить
ГДЕ ШТАБ КВАРТИРА НАТО, А ГДЕ ШОЛЬЦ !?)
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16.02.2022 09:34 Ответить
Нам не придется заниматься темой расширения НАТО, пока мы будем у власти

або

тобі личить моє кохання.
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16.02.2022 09:35 Ответить
Товарищ Штольц сбоку похож на мой йух.
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16.02.2022 09:48 Ответить
тут одне каже, там друге
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16.02.2022 09:57 Ответить
Здание бывшего штаба 1ГТА в Дрездене, ныне Landesdirektion Saxony,Dresden,
к которому был приписан Путин, находится на Штауффенбергаллее- заговорщика, принесшего бомбу на совещание к Гитлеру. "Совпадение?...- не думаю!" сверлит мозг верящему в символы и знаки Путину, вот и боится своего " полковника Штауффенберга". (https://www.google.com.ua/maps/@51.07051,13.773449,17.98z?hl=ru)
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16.02.2022 09:58 Ответить
С этих хитрых колбасников давно пора спросить за невыполнение союзнических обязательств в рамках НАТО. Они расходы на оборону повесили на штаты и втихаря торгуют со всеми,включая Иран.Трамп пытался вывести Польшу на роль главного партнёра в НАТО и оттеснить бюргеров на обочину,но не успел.Я думаю Америке ещё придётся решать этот вопрос.
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16.02.2022 10:18 Ответить
как впервые увидел фотку Шольца - первое впечатление невзрачная какая физиономия, сдлегка удивленная жизнью, весь какой тог отрешенный. Но биография четко указывает на след дойче пахана -Шредера. И шо? Входил по молодости в его политэскорт, как и Штан. Ну нету пока в германцев соцдеков лидера, нету. Две немки, конечно, з.....т его. Следуя басни рузге, а вы друзья как не садитесь...... До вообще, деньги питерских кооператоров имеют свойство кончаться
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16.02.2022 10:32 Ответить
Шольц дав ясно зрозуміти,що поки він при владі,про вступ України в НАТО треба забути!
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16.02.2022 10:39 Ответить
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