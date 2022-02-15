Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций. ДОКУМЕНТ
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит Альянс предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику.
Соответствующий запрос украинской стороны опубликован на сайте НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут затронуть мирное население. Согласно указанным процедурам 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия. - Ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", – говорится в сообщении.
ГСЧС в запросе просит о поставках 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 экскаваторов, 10 тягачей, 10 полноприводных грузовиков.
Также в документе Украина просит предоставить 70 пикапов, 30 внедорожников, 6 машин разминирования с дистанционным управлением, 31 спецмашину радиационной и химической разведки, специальные аварийно-спасательные водолазные станции и другое.
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Взято в "П'ємонт".
Они там совсем того?
Это вообще сколько грузовиков надо, чтобы только эти шланги перевезти?
Україна дуже хитро попросила допомогу в НАТО.
Не військову допомогу, а допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
А могли би попросити зброю, щоб не допустити цих самих надзвичайних ситуацій.
Говорят когда-то Крымский канал строили)))) Война.....
блетальное вооружение предоставили ранее более надёжные партнёры....
Шо все просрали, все вже вкрали? Вам же гроші навіщо давали і дають?
А ключ від банковського сховища зельоним не потрібен?
Возможно, противокорабельные спецмашины.
И другая техника.
Понятно.
У меня тоже есть, но не просьба, а вопрос, вопрос встречный.
Чем занят лейтинант Баканов?
Нардеп Кива уехал в Испанию и публично отказался возвращаться в Украину, заявив, что это не его война.
Мандата народного избранника после этого заявления у Кивы не отобрали, и Кива спокойно продолжает свое приятное времяпровождение на испанских курортах.
Так чем занят лейтенант Баканов?
Гоняет чертей по стенам своего кабинета в очередном приступе белой горячки?
Они там совсем того?
Это вообще сколько грузовиков надо, чтобы только эти шланги перевезти?
Вы, ... , вообще к войне готовились 8 лет?
Или просто решили под шумок ещё НАТО подоить?
Даже, ... , перчатки, бинты и таблетки просят.
Ну не капец ли это?