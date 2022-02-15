Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций. ДОКУМЕНТ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит Альянс предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику.

Соответствующий запрос украинской стороны опубликован на сайте НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут затронуть мирное население. Согласно указанным процедурам 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия. - Ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", – говорится в сообщении.

ГСЧС в запросе просит о поставках 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 экскаваторов, 10 тягачей, 10 полноприводных грузовиков.

Также в документе Украина просит предоставить 70 пикапов, 30 внедорожников, 6 машин разминирования с дистанционным управлением, 31 спецмашину радиационной и химической разведки, специальные аварийно-спасательные водолазные станции и другое.













