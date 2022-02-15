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Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций. ДОКУМЕНТ

Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций. ДОКУМЕНТ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит Альянс предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику.

Соответствующий запрос украинской стороны опубликован на сайте НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям разного характера, которые могут затронуть мирное население. Согласно указанным процедурам 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия. - Ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", – говорится в сообщении.

ГСЧС в запросе просит о поставках 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 экскаваторов, 10 тягачей, 10 полноприводных грузовиков.

Также в документе Украина просит предоставить 70 пикапов, 30 внедорожников, 6 машин разминирования с дистанционным управлением, 31 спецмашину радиационной и химической разведки, специальные аварийно-спасательные водолазные станции и другое.

Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций 01

Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций 02
Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций 03
Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций 04
Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций 05
Украина просит НАТО о международной помощи в случае масштабных чрезвычайных ситуаций 06

Автор: 

НАТО (9968) помощь (7773) ГСЧС (4954)


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Топ комментарии
+19
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15.02.2022 21:57
+17
Клоуны, заниматься надо было армией а не дорогами которых все равно нет
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15.02.2022 22:10
+8
Как то скромненько по технике. Как будто на постройку дачи для какого то среднего чиновника запросили.
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15.02.2022 21:59
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15.02.2022 21:57 Ответить
У Львівській облраді команда Гримак і Синютки гальмує візування документів про фінансування тероборони.
Взято в "П'ємонт".
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15.02.2022 22:10 Ответить
чогось згадалася сев. корея та їхня чуч хе
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15.02.2022 22:24 Ответить
Что за список...? И это все..?
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15.02.2022 21:59 Ответить
Я в ****, мені чогось соромно
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15.02.2022 22:31 Ответить
А кому за поберушку не соромно... Да, Запад все понимает, потому украинцам и помогает.
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15.02.2022 22:59 Ответить
Список техніки - "подвійного призначення".... підійде і для "великого крадівництва"
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15.02.2022 22:59 Ответить
150 тыс метров пожарных шлангов?
Они там совсем того?
Это вообще сколько грузовиков надо, чтобы только эти шланги перевезти?
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16.02.2022 02:00 Ответить
Как то скромненько по технике. Как будто на постройку дачи для какого то среднего чиновника запросили.
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15.02.2022 21:59 Ответить
німчура з мадярами все одно заблокує ! це ж не кацапам станки для виготовлення зброї продавати , наші хлопці можуть і бульдозерами окупантів чавити ... летальна зброя !
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15.02.2022 22:04 Ответить
Клоуны, заниматься надо было армией а не дорогами которых все равно нет
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15.02.2022 22:10 Ответить
Орест Петренко@wUwQotWJqZ1aVJD · 12 мин

Україна дуже хитро попросила допомогу в НАТО.
Не військову допомогу, а допомогу в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
А могли би попросити зброю, щоб не допустити цих самих надзвичайних ситуацій.
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15.02.2022 22:13 Ответить
А зброю не дають інтенсивно вже місяць поспіль?
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15.02.2022 22:46 Ответить
Это список для "большого крадивництва "?
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15.02.2022 22:15 Ответить
10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 экскаваторов, 10 тягачей, 10 полноприводных грузовиков. Источник:

Говорят когда-то Крымский канал строили)))) Война.....
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15.02.2022 22:15 Ответить
попросили бы у подрядчиков "Великого крадивныцтва" у них этой техники завались
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15.02.2022 22:32 Ответить
Врут. Он сам построился. Еще при царе.
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15.02.2022 23:29 Ответить
Это нам нужно чтобы лугандон и Крым брать....
блетальное вооружение предоставили ранее более надёжные партнёры....
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15.02.2022 22:24 Ответить
Краще б вони вiйськову допомогу просили
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15.02.2022 22:27 Ответить
НАТО має миттєво, за москалями вводити війська в Україну з Заходу аби якмога менше України залишити цим ерпецешним монголам...
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15.02.2022 22:28 Ответить
А не соромно зельоним просить ото усе прямо списком?
Шо все просрали, все вже вкрали? Вам же гроші навіщо давали і дають?
А ключ від банковського сховища зельоним не потрібен?
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15.02.2022 22:30 Ответить
в Днепре уже 100 лямов выделили на тероборону. теперь ищем какой участок земельки повкуснее отхапать под центр теробороны. боюсь даже представить сколько туда будет стоить вход))
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15.02.2022 22:32 Ответить
Первым делом Украине нужны противоракетные бульдозеры.
Возможно, противокорабельные спецмашины.
И другая техника.
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15.02.2022 22:52 Ответить
Правильней так - и другая мирная техника.
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15.02.2022 23:13 Ответить
Запрос на машиньі радиационной и химической разведки вьіглядит очень тревожно .
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15.02.2022 23:10 Ответить
Який же сором. Все це в Україні є. І екскаватори ,і крани, і бульдозери. Також в Україні є не бідні люди. І Ахметов і Пінчуки. В лисого Гордона попросіть. Хай хоч щось для держави купить, а не тільки язиком молоти. Як запахло жареним, дременув далі чим бачив. Але опамятався і вернувся, а зараз в Голованова сидить і умнічає. Хай бульдозера для ДСНС купить.
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15.02.2022 23:19 Ответить
Помощи просят?
Понятно.

У меня тоже есть, но не просьба, а вопрос, вопрос встречный.
Чем занят лейтинант Баканов?

Нардеп Кива уехал в Испанию и публично отказался возвращаться в Украину, заявив, что это не его война.
Мандата народного избранника после этого заявления у Кивы не отобрали, и Кива спокойно продолжает свое приятное времяпровождение на испанских курортах.

Так чем занят лейтенант Баканов?
Гоняет чертей по стенам своего кабинета в очередном приступе белой горячки?
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15.02.2022 23:20 Ответить
Просити не круто звісно... по вік будемо винні, але що робити?
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15.02.2022 23:35 Ответить
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16.02.2022 00:07 Ответить
150 тыс метров пожарных шлангов?
Они там совсем того?
Это вообще сколько грузовиков надо, чтобы только эти шланги перевезти?
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16.02.2022 01:56 Ответить
Тут на десятки или сотни миллионов всего.

Вы, ... , вообще к войне готовились 8 лет?
Или просто решили под шумок ещё НАТО подоить?

Даже, ... , перчатки, бинты и таблетки просят.
Ну не капец ли это?
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16.02.2022 01:59 Ответить
 
 