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Новости Оборона
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В 18 городах пройдет социальная акция "4.5.0", чтобы напомнить о мощи украинской армии. ФОТО

Вооруженные Силы Украины совместно с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим", художником Никитой Титовым и агентством по продаже наружной рекламы bigmedia.ua запускают всеукраинскую социальную акцию "4.5.0.".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке Генерального штаба ВСУ.

В 18 городах пройдет социальная акция 4.5.0, чтобы напомнить о мощи украинской армии 01

Акция состоит в размещении сотен бордов и ситилайтов в 18 городах страны: Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Кропивницком, Кривом Роге, Луцке, Николаеве, Херсоне, Хмельницком, Запорожье, Виннице, Житомире, Ривном, Сумах, Тернополе, Полтаве и Черновцах.

Центральной на рекламных плоскостях акции стала надпись "4.5.0.", которая на сленге украинских военных означает "все спокойно", или "все пучком".

В 18 городах пройдет социальная акция 4.5.0, чтобы напомнить о мощи украинской армии 02

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По словам главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного, акция "4.5.0." также должна напомнить украинцам о мощи и возможностях их армии.

"Эти борды и ситилайты, размещенные по всей территории Украины, должны стать напоминанием для людей о том, что их войска всегда на защите государства. За годы войны мы окрепли. И сделаем все, чтобы у наших граждан было "4.5.0", - подчеркнул Залужный.

Автор: 

акция (2423) армия (8493) оборона (5201) ВСУ (6558)


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Топ комментарии
+34
Мене б заспокоїла акція, запропонована Порохом:

50,0... міліардів для ЗСУ
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15.02.2022 22:27
+27
Зачем? Денег много ? Лучше на закупку цифровых радаров или Стугн пустите. Зеленский на *********** миллиарды тратит, Залужный на бигборды, а волонтеры по сто гревень на армию собирают. Абсурд какой то.
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15.02.2022 22:28
+22
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15.02.2022 22:23
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Армія Віра Мова не подошли ватанам. Теперь Зеля нобый укол в мозг делает!
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15.02.2022 22:21 Ответить
Віра - це не обов'язково про релігію.
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15.02.2022 22:29 Ответить
В данном случае именно про религию.
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15.02.2022 23:01 Ответить
У каждого своя вIра ! У одних ФСБшная у других ПЦУ, а у третьих: в светлое будущее Украины (атеисты).
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16.02.2022 02:52 Ответить
Последнее должно быть не верой а уверенностью.
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16.02.2022 10:44 Ответить
Мене б заспокоїла акція, запропонована Порохом:

50,0... міліардів для ЗСУ
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15.02.2022 22:27 Ответить
То есть вы сейчас на полном серьезе называете 73% украинцев ватанами?
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16.02.2022 00:52 Ответить
Нет называю их слабоумными долбиками!!!Ды не согласен??
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16.02.2022 08:11 Ответить
сиди на пляшці рівно, маскалю
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16.02.2022 08:51 Ответить
А ты что в зеркало посмотрел и все про себя понял!))))
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16.02.2022 08:59 Ответить
Хрюсский ,73- это пришедших на выборы и проголосовавших за Зеро, а населения это составляет примерно 40 процентов
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16.02.2022 15:57 Ответить
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15.02.2022 22:23 Ответить
Не лякайте клоуна, воно ж зібралось здавати Україну *****.
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15.02.2022 22:26 Ответить
Зачем? Денег много ? Лучше на закупку цифровых радаров или Стугн пустите. Зеленский на *********** миллиарды тратит, Залужный на бигборды, а волонтеры по сто гревень на армию собирают. Абсурд какой то.
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15.02.2022 22:28 Ответить
Или на ИТ специалистов. Чтобы сайты не лежали от ДДос атак.
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15.02.2022 22:51 Ответить
Ті сайти здебільшого не мають доступа ні до чого і є по суті просто інформаційним таблом, розгорнуті швидше за все в ізольованому середовищі, витрачати ресурси на їх захист недоцільно. Я кажу звісно не про портали які мають доступ до державних реєстрів, а про те що поклали сьогодні.
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15.02.2022 23:08 Ответить
Якраз вночі 14 січня кацапські гібрідні хакери здійснили масштабну атаку на сайти Міноборони, МЗС, ДСНС, Дії та інші.
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16.02.2022 00:17 Ответить
Зеленський, Залужный, волонтеры, а что эта билиберда vismavista сделала?
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15.02.2022 23:43 Ответить
Тю, тебе шо платят мало, тролляка Подоляцкий, шо ты среди ночи им портки стираешь?
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15.02.2022 23:55 Ответить
Кацапа видно по вони изо рта. Какие вы больные.
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16.02.2022 12:58 Ответить
пафосный ты не наш
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16.02.2022 15:59 Ответить
Ишо один "стратех на зарплате у Подоляки". И так "великі крадівники" , все пустили на разворовывание на битуме, закрыв ракетные программы и закупив дизеля для армии аж на 17 процентов от потребности, так еще Зеля с Залужными рекламу по Украине развешивают, вместо закупки вооружений и топлива. Зато на "армию троллей" , типа тебя и еще 10 штук пасущихся здесь у Зеленского хватает.
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16.02.2022 17:50 Ответить
Что ж ты так неадекВатно отреагировал на простое предположение *не наш* ? Новый незнакомый ник , изьясняешься чисто хрюсскими словами ,которыми не пользуются украинцы ,если ты хрюкаешь,как свинья ,то кто ты тогда,фуфлогон рашистский?
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16.02.2022 23:02 Ответить
Странно, почему у любимой жены Подоляки, такое неблагозвучное погоняло-"инжинер" какой-то?
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16.02.2022 23:22 Ответить
Всё, хрюсская ботвинья,меняй тухлый ник , ты тупоВАТ ,чтобы тягаться с рентгеном ,видящим насквозь рашистских пдрсв...Трите друзья и посылайтенах эту гниду рашистскую!
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17.02.2022 00:02 Ответить
Вас там на ботоферму по степени олигофрении отбирают? На что, деньги государственные Подоляка тратит! Нет шоб креативных и смешных, он сплошь имбецилов в тролли пропихивает. Откаты от вас берет, что ли?
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17.02.2022 01:06 Ответить
Слава ВСУ!
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15.02.2022 22:31 Ответить
Карнавал якийсь.Бігборди,школярів-студентів-службовців на мітинги зганяють...



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15.02.2022 22:39 Ответить
Тільки вчительці відписався, не піде.
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15.02.2022 23:24 Ответить
Порох відповідає ворогу вогнем
Клоун відповідає фестивалем....
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15.02.2022 23:32 Ответить
зеЛох по другому не может.. показуха, видосихи и ОБЯЗАЛОВКА совдепа..
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15.02.2022 23:43 Ответить
Увеличить зарплаты военным - денег нет.
На всякую ***** - всегда пожалуйста.
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15.02.2022 22:46 Ответить
Ти все проспав . З 01.03 піднімають зарплатню військовим на 30% .
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15.02.2022 22:58 Ответить
три тисячі плюс рядовому складу? Кістка, причому від риби. Оце воєнкомат почне засипати, вернись, тут тааакі почали бабки платити. Але ж нічого не змінюється, совок як вилазив так і вилазить.
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16.02.2022 10:41 Ответить
like !
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15.02.2022 22:49 Ответить
А на сайте ВСУ эта инфа есть? А не, забыла.... Сайт ВСУ же лежит. Как и сайт Мин обороны. Позорище. Украина-лидер по количеству и качеству ИТ специалистов. Тут без шуток, кстати. Неужели нельзя на работу нормальных спецов набрать?
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15.02.2022 22:50 Ответить
юля, йди додому- водки нема
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15.02.2022 22:55 Ответить
Шо всю выжер !
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16.02.2022 02:58 Ответить
36 і 6
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15.02.2022 22:54 Ответить
Можно еще шарики запустить.Или стеллу построить.Ну или траву покрасить в державн.цвета.Помню велосепедист парад отменял денег мол нет а сейчас когда враг у ворот самое то.
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15.02.2022 23:07 Ответить
Бигборды и хороводы вокруг них - это то, что по мнению ЗЕ, должно успокоить народ? Правда шо ли? Меня бы успокоила наша хорошо обеспеченная армия, а не дурацкие, с бодуна выдуманные праздники и студентота с бютжетниками, согнаная для того ,чтобы ЗЕ мог попиарится всласть. А говорят денег для армии нету
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15.02.2022 23:21 Ответить
А чому так, тільки за обрію замаячила ср..а, всі дружньо почали згадувати, що є Збройні Сили України? На які, крайні роки такий болт поклали... А зараз куди не тикни, куча сердечок, Захисники, Ми з вами... Пічалька.
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15.02.2022 23:32 Ответить
Даже 590с возбудился
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15.02.2022 23:45 Ответить
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16.02.2022 06:32 Ответить
Как сообщалось ранее, сегодня Ринат Леонидович Ахметов должен посетить с визитом Мариуполь.
Надо полагать, что Ринату Леонидовичу Ахметову настоятельно рекомедовано как следует потрясти толстой мошной и выкашлять деньги на оборону города, где у Рината Леонидовича находится градообразующее предприятие.
Вероятно, зная прижимистость Рината Леонидовича в денежных вопросах, Бенечка Коломойский вчера проквакал о законе об олигархах, чтобы освежить Ринату Леонидовичу память.
У обычных людей такое называется "шантаж", а как подобное называется в олигархической среде я не знаю, может "добровольные пожертвования на общее дело"?

Я хочу воспользоваться случаем и напомнить олигархам, что в случае войны или еще какого чрезвычайного положения государство имеет законное право нацинализировать частные предприятия, то есть забирать их в пользу государства.
Какие предприятия? Да любые, от железных дорог до банков.
Достаточно доказать, что именно государство способно наилучшим образом обеспечить работу данных предприятий в такое непростое время.

Были ли прецеденты?
А как же, были, Так, в время 1-й мировой войны в США были национализиваны кое-какие железные дороги, а во время корейской войны Президент Трумэн национализировал сталилитейную промышленность США. Сталилитейную промышленность Трумэн вернул через несколько месяцев (суд так посчитал), а железные дороги вернули частникам по окончании войны. Я даже не буду упоминать о том, что в США национализировали банки, посмотрите сами в Гугл.

А можно ли вообще не возвращать национализированное?
Конечно, можно, что за вопрос?
Так, Суэцкий канал, который Египет национализировал в 1956 году по-прежнему находится в собственности государства и приносит регулярный, хороший доход в государственную казну.

Украинским олигархам на заметку, ибо забыли вы, зайки ушастые, с кем дело вы имеете дело.
Сейчас Президент Данилов (вы почли фамилию правильно, ибо президент Ермак куда-то исчез, может, в котле в аду его черти уже варят) воспользуется своим шансом легально стать миллиардером; и что характерно, что эту власть сробили вы, олигархи, сами.
Сильно ли мне волнительно, кто конкретно владеет заводами в Украине?
Если честно, мне это вовсе не интересно.
Но я человек, и потому ничто человеческое мне не чуждо, и именно поэому я испытываю злорадство, что украинские олигархи подвели под экспроприацию (простите, национализацию) себя сами.
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15.02.2022 23:42 Ответить
Я думаю, Ринат Леонидович сам разберётся.
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15.02.2022 23:46 Ответить
Не підскажете,чому на оборону Дніпра Філатов дає дружку Корбану 100 лямів з міського бюджету,а в Маріку Ахмєт мусить трусити толстою мошною ? (Це ще не антисемітизм ?)
Наскільки мені відомо,в 14-му ахметівські заводи в Маріуполі виділяли техніку на будівництво оборонних споруд,а також металеві сляби для бліндажів і дотів.
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16.02.2022 00:17 Ответить
А Вы этот вопрос задайте Ринату Леонидовичу, а не мне.
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16.02.2022 01:15 Ответить
а чего он для тебя "леонидович"?
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16.02.2022 03:40 Ответить
У Вас трудности в пониманием написанного?
Дислексия у Вас?
Сочувствую.

Ведь я же написала, что
'Сильно ли мне волнительно, кто конкретно владеет заводами в Украине?
Если честно, мне это вовсе не интересно"

Вам еще раз пояснить, что мне как-то наср*ть на то, кто чем в Украине владеет, но мне доставляет простую человеческую радость тот факт, что подонки, которыми являются украинские олигархи, сами себе на шеи петлю накинули, посадив на Банковую эту власть?
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16.02.2022 01:18 Ответить
У нас же идёт большая непримиримая война с Порошенком, а так же малая, из подтишка, война с Ахметовым. Оба должны ЗЕ ( Коломойше)
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16.02.2022 06:40 Ответить
Те, що армія захищає - безсумнівно.
Є сумніви щодо спроможності преЗЕдента очолити спротив державі-агресору.

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16.02.2022 00:18 Ответить
Вот на это "Повернись живим" собирает 50 тыс долл донатов в месяц?

В учредителях этого фонда есть владельцы (жены, родственники) владельцев бигбордов?

Может было лучше закупить на эти деньги полезных вещей для бойцов?

Кому нах эти бигборды всрались в это нелегкое время?!
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16.02.2022 03:22 Ответить
 
 