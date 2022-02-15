В 18 городах пройдет социальная акция "4.5.0", чтобы напомнить о мощи украинской армии. ФОТО
Вооруженные Силы Украины совместно с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим", художником Никитой Титовым и агентством по продаже наружной рекламы bigmedia.ua запускают всеукраинскую социальную акцию "4.5.0.".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке Генерального штаба ВСУ.
Акция состоит в размещении сотен бордов и ситилайтов в 18 городах страны: Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Кропивницком, Кривом Роге, Луцке, Николаеве, Херсоне, Хмельницком, Запорожье, Виннице, Житомире, Ривном, Сумах, Тернополе, Полтаве и Черновцах.
Центральной на рекламных плоскостях акции стала надпись "4.5.0.", которая на сленге украинских военных означает "все спокойно", или "все пучком".
По словам главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного, акция "4.5.0." также должна напомнить украинцам о мощи и возможностях их армии.
"Эти борды и ситилайты, размещенные по всей территории Украины, должны стать напоминанием для людей о том, что их войска всегда на защите государства. За годы войны мы окрепли. И сделаем все, чтобы у наших граждан было "4.5.0", - подчеркнул Залужный.
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На всякую ***** - всегда пожалуйста.
Надо полагать, что Ринату Леонидовичу Ахметову настоятельно рекомедовано как следует потрясти толстой мошной и выкашлять деньги на оборону города, где у Рината Леонидовича находится градообразующее предприятие.
Вероятно, зная прижимистость Рината Леонидовича в денежных вопросах, Бенечка Коломойский вчера проквакал о законе об олигархах, чтобы освежить Ринату Леонидовичу память.
У обычных людей такое называется "шантаж", а как подобное называется в олигархической среде я не знаю, может "добровольные пожертвования на общее дело"?
Я хочу воспользоваться случаем и напомнить олигархам, что в случае войны или еще какого чрезвычайного положения государство имеет законное право нацинализировать частные предприятия, то есть забирать их в пользу государства.
Какие предприятия? Да любые, от железных дорог до банков.
Достаточно доказать, что именно государство способно наилучшим образом обеспечить работу данных предприятий в такое непростое время.
Были ли прецеденты?
А как же, были, Так, в время 1-й мировой войны в США были национализиваны кое-какие железные дороги, а во время корейской войны Президент Трумэн национализировал сталилитейную промышленность США. Сталилитейную промышленность Трумэн вернул через несколько месяцев (суд так посчитал), а железные дороги вернули частникам по окончании войны. Я даже не буду упоминать о том, что в США национализировали банки, посмотрите сами в Гугл.
А можно ли вообще не возвращать национализированное?
Конечно, можно, что за вопрос?
Так, Суэцкий канал, который Египет национализировал в 1956 году по-прежнему находится в собственности государства и приносит регулярный, хороший доход в государственную казну.
Украинским олигархам на заметку, ибо забыли вы, зайки ушастые, с кем дело вы имеете дело.
Сейчас Президент Данилов (вы почли фамилию правильно, ибо президент Ермак куда-то исчез, может, в котле в аду его черти уже варят) воспользуется своим шансом легально стать миллиардером; и что характерно, что эту власть сробили вы, олигархи, сами.
Сильно ли мне волнительно, кто конкретно владеет заводами в Украине?
Если честно, мне это вовсе не интересно.
Но я человек, и потому ничто человеческое мне не чуждо, и именно поэому я испытываю злорадство, что украинские олигархи подвели под экспроприацию (простите, национализацию) себя сами.
Наскільки мені відомо,в 14-му ахметівські заводи в Маріуполі виділяли техніку на будівництво оборонних споруд,а також металеві сляби для бліндажів і дотів.
Дислексия у Вас?
Сочувствую.
Ведь я же написала, что
'Сильно ли мне волнительно, кто конкретно владеет заводами в Украине?
Если честно, мне это вовсе не интересно"
Вам еще раз пояснить, что мне как-то наср*ть на то, кто чем в Украине владеет, но мне доставляет простую человеческую радость тот факт, что подонки, которыми являются украинские олигархи, сами себе на шеи петлю накинули, посадив на Банковую эту власть?
Є сумніви щодо спроможності преЗЕдента очолити спротив державі-агресору.
В учредителях этого фонда есть владельцы (жены, родственники) владельцев бигбордов?
Может было лучше закупить на эти деньги полезных вещей для бойцов?
Кому нах эти бигборды всрались в это нелегкое время?!