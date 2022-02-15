В 18 городах пройдет социальная акция "4.5.0", чтобы напомнить о мощи украинской армии. ФОТО

Вооруженные Силы Украины совместно с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим", художником Никитой Титовым и агентством по продаже наружной рекламы bigmedia.ua запускают всеукраинскую социальную акцию "4.5.0.".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбуке Генерального штаба ВСУ.

Акция состоит в размещении сотен бордов и ситилайтов в 18 городах страны: Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске, Кропивницком, Кривом Роге, Луцке, Николаеве, Херсоне, Хмельницком, Запорожье, Виннице, Житомире, Ривном, Сумах, Тернополе, Полтаве и Черновцах.

Центральной на рекламных плоскостях акции стала надпись "4.5.0.", которая на сленге украинских военных означает "все спокойно", или "все пучком".

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По словам главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного, акция "4.5.0." также должна напомнить украинцам о мощи и возможностях их армии.

"Эти борды и ситилайты, размещенные по всей территории Украины, должны стать напоминанием для людей о том, что их войска всегда на защите государства. За годы войны мы окрепли. И сделаем все, чтобы у наших граждан было "4.5.0", - подчеркнул Залужный.